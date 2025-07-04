FENERBAHÇE'DE ASENSİO VE COMAN BOMBASI

Jhon Duran’ın sözleşmesini 2 yıla çıkarmak için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe transfer çalışmalarında hız kesmezken PSG’li Marco Asensio ve Bayern Münih’li Kingsley Coman konusundaki ilgisini de sürdürüyor.

Sarı lacivertli yönetim hem PSG hem de Asensio ile görüşürken teknik direktör Jose Mourinho da oyuncuyu ikna etmek için devreye girdi.

29 yaşındaki İspanyol yıldızın öncelikli tercihinin La Liga’ya geri dönmek olduğu öğrenilirken Fenerbahçe’nin oyuncuya 7-8 milyon Euro ücret önerdiği, bonservis sahibi PSG’ye satın alma opsiyonu olarak 15 milyon Euro teklif yaptığı gelen bilgiler arasında.

Sarı-lacivertli ekip Fransız sol kanat Kingsley Coman için Bayern Münih’in kapısını çaldı. Bayern Münih‘te 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Kingsley Coman için 40 milyon Euro bonservis bedeli istendiği. Fenerbahçe’nin kiralama formülünü düşündüğü öğrenildi.