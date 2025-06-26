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Beşiktaş'ın yeni sezon kadrosunda düşünmediği isimlerin başında gelen Bakhtiyor Zaynutdinov için Spartak Moskova devreye girdi.
Beşiktaş, 27 yaşındaki Kazak orta saha oyuncusu için 4 milyon Euro bonservis talep ediyor.
Beşiktaş'a transfer olmadan önce Rusya'da CSKA ve Rostov formaları giyen Zaynutdinov'la Dinamo Moskova ve Zenit'in de ilgilendiği biliniyor.
(Sport-express)
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süre önce CSKA Moskova'nın genç orta saha oyuncusu Matvey Kislyak'ı gündemine almıştı.
Rus medyasında ise CSKA'nın 20 yaşındaki yıldızı için 20 ila 30 milyon Euro bandında bir bonservis beklentisi olduğu yönünde haberler çıkmıştı.
İstenen bonservisi yüksek bulan sarı-lacivertliler, CSKA Moskova'ya sürpriz bir takas önerisinde bulunmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Victor Osimhen konusunda önemli bir adım attı.
Sürekli süre isteyen ve Avrupa’dan gelecek teklifler için beklemede olan Nijeryalı golcü için teknik direktör Okan Buruk devreye girdi. Edinilen bilgilere göre Buruk, Osimhen ile doğrudan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
"EN DOĞRU SEÇENEK GALATASARAY"
Bu görüşmede Galatasaray’da devam etmesinin kariyeri açısından en doğru seçenek olacağını belirten tecrübeli teknik adam, takımın yeni sezon planlarını, yapılacak büyük transferleri ve Şampiyonlar Ligi hedeflerini detaylı şekilde oyuncuya aktardı.
SICAK BAKIYOR
Okan Buruk’un bu birebir teması sonrası Osimhen’in fikirlerinde olumlu bir değişim yaşandığı ve Galatasaray’da kalmaya artık daha sıcak baktığı öğrenildi. Al Hilal’den gelen yüksek teklifleri altı kez geri çeviren ve ısrarla Avrupa’dan gelecek fırsatları değerlendirmek isteyen yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde nihai kararını Sarı-Kırmızılı yönetime iletmesi bekleniyor.
Galatasaray cephesi ise Osimhen’in takımda kalmasını, Avrupa’da başarı hedefleyen kadro planlamasında kilit rol olarak görüyor. Bu nedenle oyuncuyu ikna etmek adına tüm şartlar zorlanıyor. Önümüzdeki günler, transferde Galatasaray açısından kritik bir sürecin belirleyicisi olacak.
(Fanatik)
Fenerbahçe, transfer piyasasındaki fırsatları kovalıyor. Lyon’un mali gerekçelerle ligden düşürülmesi yönünde alınan karar ülkede şok etkisi yaratmıştı.
Fransa’da spor gündeminin bir numaralı konusu bu haber olurken, Avrupa’nın birçok kulübü de gözlerini Fransız devine çevrildi. Lyon’un kadrosundaki birçok yıldızın sözleşmesinde ‘Ligden düşülmesi halinde serbest kalır’ maddesi bulunuyor. Bu isimlerden biri de Moussa Niakhate. Fenerbahçe’nin, başarılı stoperin durumunu takibe aldığı öğrenildi.
LYON İTİRAZ EDECEK AMA...
Lyon’un, şok karara itiraz için 1 hafta süresi bulunuyor. Fransız basınındaki yorumlarda ise geçmişteki örneklere bakılarak itirazın kabulünün çok zor olduğu vurgulanıyor.
GEÇEN SEZON 32 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI!
Solak bir oyuncu olan Niakhate için Lyon, geçtiğimiz yaz Nottingham’a tam 32 milyon Euro ödemişti. 29 yaşındaki savunmacı, kulüp tarihinin en pahalı transferi konumunda.
Ancak ligden düşme kararı onanırsa, Senegalli yıldız boşa çıkacak ve bonservisini eline alacak. Fenerbahçe’nin bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Moussa Niakhate ile hemen görüşmelere başlaması bekleniyor.
(Fanatik)
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Beşiktaş, hücum hattına takviye yapmak üzere önemli bir ismi gündemine aldı.
31 MAÇTA 16 GOL - 9 ASİST ÜRETTİ!
Siyah-Beyazlı ekip, Almanya ekiplerinden Borussia Mönchengladbach’ın dikkat çeken forveti Tim Kleindienst için girişimlerini hızlandırdı. Kara Kartal, 29 yaşındaki golcü için resmi temaslarını yoğunlaştırdı.
Hava toplarındaki hakimiyeti, mücadeleci yapısı ve bitiriciliğiyle öne çıkan 1,94’lük tecrübeli forvet, geçtiğimiz sezon Gladbach formasıyla Bundesliga’da 31 maçta 16 gol ve 9 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.
15 MİLYON EURO İSTEDİLER, 7.5 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Beşiktaş cephesi, oyuncunun kulübü ve menajeriyle temaslarını sıklaştırırken pazarlıklar yoğun şekilde sürüyor. Alman kulübünün, oyuncu için 15 milyon Euro talep ettiği, Siyah-Beyazlılar’ın ise ilk olarak 7.5 milyon Euro önerdiği, görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
Alman forvetin transferi halinde Mustafa Erhan Hekimoğlu’yla birlikte hücum hattında yer alması planlanırken, bu hamleyle gol yollarındaki etkisizliğin sona erdirilmesi hedefleniyor.
(Fanatik)
Transfer piyasasında son derece aktif olan Sarı-Lacivertliler, birçok yıldızla temasta. Ayrıca menajerler tarafından da sık sık yeni isimler yönetime öneriliyor. Bu oyunculardan en fazla ön plana çıkanı Samuel Chukwueze oldu.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in talebi doğrultusunda dünyanın dört bir yanında futbolcu arayışını sürdüren Beşiktaş scout ekibi, St. Truiden forması giyen Joel Chima Fujita ve Cincinnati’de oynayan Evander'in transfer edilmesi yönünde yönetime tavsiyede bulundu.
Trabzonspor transferde bu kez gözünü Lyon’un tecrübeli orta saha oyuncusu Corentin Tolisso’ya çevirdi. Fransız futbolcunun 2027’ye kadar süren kontratı bulunmasına rağmen, Karadeniz ekibinin oyuncuyu kadrosuna katmak adına ciddi bir hamlede bulunduğu iddia ediliyor.
DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Piyasa değeri 12 milyon Euro civarında olan Tolisso, daha önce de Bordo-Mavili kulübün gündeminde yer almıştı. Ancak bu kez görüşmelerin daha ileri seviyeye taşındığı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın, orta sahada liderlik yapabilecek kalitede bir oyuncu arayışında Tolisso’da karar kıldığı ifade ediliyor. Bordo-Mavili yönetimin, bu transferi bitirmek için tüm kaynaklarını devreye soktuğu gelen haberler arasında.
GEÇEN SEZON 46 MAÇA ÇIKTI
30 yaşındaki yıldız, geride kalan sezonda Lyon formasıyla çıktığı 46 karşılaşmada 10 gol, 9 asistlik katkı sağlayarak performansıyla dikkat çekti.
(Fanatik)