OKAN BURUK'TAN OSIMHEN'E SÜRPRİZ TELEFON!

Galatasaray, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Victor Osimhen konusunda önemli bir adım attı.

Sürekli süre isteyen ve Avrupa’dan gelecek teklifler için beklemede olan Nijeryalı golcü için teknik direktör Okan Buruk devreye girdi. Edinilen bilgilere göre Buruk, Osimhen ile doğrudan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"EN DOĞRU SEÇENEK GALATASARAY"

Bu görüşmede Galatasaray’da devam etmesinin kariyeri açısından en doğru seçenek olacağını belirten tecrübeli teknik adam, takımın yeni sezon planlarını, yapılacak büyük transferleri ve Şampiyonlar Ligi hedeflerini detaylı şekilde oyuncuya aktardı.

SICAK BAKIYOR

Okan Buruk’un bu birebir teması sonrası Osimhen’in fikirlerinde olumlu bir değişim yaşandığı ve Galatasaray’da kalmaya artık daha sıcak baktığı öğrenildi. Al Hilal’den gelen yüksek teklifleri altı kez geri çeviren ve ısrarla Avrupa’dan gelecek fırsatları değerlendirmek isteyen yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde nihai kararını Sarı-Kırmızılı yönetime iletmesi bekleniyor.

Galatasaray cephesi ise Osimhen’in takımda kalmasını, Avrupa’da başarı hedefleyen kadro planlamasında kilit rol olarak görüyor. Bu nedenle oyuncuyu ikna etmek adına tüm şartlar zorlanıyor. Önümüzdeki günler, transferde Galatasaray açısından kritik bir sürecin belirleyicisi olacak.

(Fanatik)