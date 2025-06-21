FLAMENGO, FENERBAHÇE'DEN TALISCA'YA TALİP OLDU!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca, bir süredir ülkesi Brezilya'ya dönmenin sinyallerini veriyor.

31 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, 10 gün önce Brezilya'da verdiği bir röportajda, "Fenerbahçe'yle olan sözleşmeme göre 6 ay sonra başka bir kulüple ön sözleşme imzalayabilirim. 15 yıldır Brezilya dışındayım. Bahia benim kulübüm. Bahia bugün çok değişti, çok büyüdü. Bence şu an kulüp beni geri almak için hazır." ifadelerini kullanmıştı.

Corinthians ve Flamengo kulüplerin ilgilendiği iddia edilen Talisca için sürpriz bir iddia daha gündeme geldi.

Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'nın haberine göre; Gerson'u 25 milyon euro karşılığında Zenit'e satan Flamengo, doğan boşluğu Anderson Talisca ile doldurmak istiyor.

TALISCA KULÜP HAKKINDA FLAMENGOLU OYUNCULARDAN BİLGİ ALDI

Talisca'nın Flamengo kadrosundaki oyuncularla görüşmeler yaptığı; bu görüşmelerde kulübün yapısı ve ödemelerde aksaklık yaşanıp yaşanmadığı konusunda bilgiler aldığı iddia edildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Talisca, Fenerbahçe formasıyla bugüne dek 23 maça çıkarken 12 gol atıp 2 de asist üretti.

Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.