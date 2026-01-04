🔴 CANLI |Fenerbahçe'de transferde rota yine PSG! Yıldız oyuncu için Asensio ve Skriniar da devreye giriyor

UGARTE'DE ANLAŞMA TAMAM!

Torreira’nın Galatasaray’a transferinde kilit rol oynayan Sarı-kırmızılıların eski kalecisi Muslera, şimdi de bir başka vatandaşı Manuel Ugarte için devrede. Üstelik Muslera’nın Galatasaray’a getirdiği Torreira da Ugarte’yi ikna etme yolunda büyük çaba sarf etti. Gelinen nokta itibarıyla 24 yaşındaki Uruguaylı ön libero Ugarte, Galatasaray’ın teklifini prensipte kabul etmiş durumda. Artık top Galatasaray ile Manchester United arasında.

MANCHESTER UNITED 'ZORUNLU SATIN ALMA' İSTİYOR

Sarı-Kırmızılı kulüp, Ugarte’yi şimdilik kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Sözleşmede bir zorunlu satın alma maddesi konuşuluyordu. Ancak Galatasaray cephesi bu maddenin zorunlu olmasına karşı çıkıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim uygun bir bedelle, mecburi olmayan bir satın alma opsiyonuna sahip olmak istiyor. United’la görüşmeler devam ediyor, ancak Galatasaray cephesi bu süreçte alternatif isimleri de zorlamayı sürdürecek.

(Fanatik)