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CANLI Fenerbahçe'de tarihi kongre! Vefa Küçük: Kürsü işgal edilmiştir! Aziz Yıldırım: Buradan ayrılıyorum

Güncelleme Tarihi:

#FENERBAHÇE#Seçim#Ali Koç
Fenerbahçede tarihi kongre Vefa Küçük: Kürsü işgal edilmiştir Aziz Yıldırım: Buradan ayrılıyorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 12:00

Fenerbahçe Kulübü tarihinin en büyük çekişmesine sahne olması beklenen Olağan Seçimli Genel Kurul, bugün başladı. Yapılan oylama sonucunda Vefa Küçük'ün yöneteceği toplantıda Ali Koç ve Aziz Yıldırım da yerlerini aldı. Fethi Pekin'in konuşma yaptığı sırada kürsüye gelen Aziz Yıldırım, söz alarak kongreden ayrıldığını söyledi.

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Fenerbahçe'de camianın beklediği hafta sonu geldi çattı. Sarı - lacivertli kulübün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda heyecan bugün başladı.

Ali Koç’un Vefa Küçük’ü, Aziz Yıldırım’ın ise Şekip Mosturoğlu’nu aday gösterdiği divan başkanlığı seçimi yapıldı ve Vefa Küçük divan başkanı seçildi. Kongrenin ilk gününü canlı takip ediyoruz...

KÜÇÜK: BENDEN MÜSAADE ALMADAN KİMSE KONUŞAMAZ
KÜÇÜK: BENDEN MÜSAADE ALMADAN KİMSE KONUŞAMAZ

Vefa Küçük: Benden müsaade alınmadan sahneye gelinmiştir. Tamamdır, eski başkanımızdır. Ancak şu bilinmelidir ki mevcut başkanımız da kürsüye gelmek istese benden müsaade alması gerekir. Çünkü biz sizler adına yetkiliyiz. Kongreyi ben yönetiyorum. Benden müsaade almadan mikrofona kimse çıkamaz. Dünden beri hasta olduğumu söylediler. Divan başkanlığı için adaydım, onu önlemek için yalan haber yaydılar. Çok şükür karşınızdayım. Ama ben gerçekten doğuştan hastayım, Fenerbahçe'nin hastasıyım.

AZİZ YILDIRIM: BURADAN AYRILIYORUM
AZİZ YILDIRIM: BURADAN AYRILIYORUM

Kürsüde ısrarla kalan Aziz Yıldırım, kısa bir konuşma yaparak stadyumdan ayrıldı: Burada Fenerbahçe'ye yakışır bir kongrenin olmasını istiyoruz. Yapılan seçim demokratik olmayan bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan da isteyen kalır isteyen ayrılır. Hepinize teşekkürler.

AZİZ YILDIRIM KÜRSÜYE GELDİ!
AZİZ YILDIRIM KÜRSÜYE GELDİ

Erol Bilecik’in konuşması esnasında Aziz Yıldırım ve ekibi sahneye geldi.

 

Vefa Küçük: Sayın Aziz Yıldırım, benden söz almadan konuşmayın.

 

Aziz Yıldırım: Ben alırım, ben alırım. Sen oraya seçilmeden oturdun!

BORÇ AÇIKLANDI
BORÇ AÇIKLANDI

Fenerbahçe Kulübü, Mayıs 2018'de 612 milyon euro olan borcun Şubat 2024'te 307 milyon euro'ya indiğini açıkladı.

AZİZ YILDIRIM, TEZAHÜRATLARA EŞLİK ETTİ
AZİZ YILDIRIM, TEZAHÜRATLARA EŞLİK ETTİ

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kendisine yapılan tezahüratlara eşlik etti.

KÜÇÜK: 'SÜKUNETE DAVET EDİYORUM'
KÜÇÜK: SÜKUNETE DAVET EDİYORUM

Vefa Küçük: "Sizlerin oylarıyla bugünkü seçimli genel kurulu yönetmek üzere görev aldık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Şekip Mosturoğlu çok değerli bir kardeşimizdir. Bir oylama yapıldı, beni seçtiniz. O yüzden sükunete davet ediyorum."

TOPLANTIYI VEFA KÜÇÜK YÖNETECEK
TOPLANTIYI VEFA KÜÇÜK YÖNETECEK

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nı Vefa Küçük yönetecek.

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİMİ

ALİ KOÇ'UN YÖNETİMİ

ALİ KOÇ DA STADA GELDİ
ALİ KOÇ DA STADA GELDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'na geldi.

AZİZ YILDIRIM, 6 YIL SONRA KADIKÖY'DE
AZİZ YILDIRIM, 6 YIL SONRA KADIKÖYDE

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurulu öncesinde yaklaşık 6 yıl aranın ardından Ülker Stadyumu'na geldi.

BAŞKANLIK SEÇİMİ PAZAR GÜNÜ
BAŞKANLIK SEÇİMİ PAZAR GÜNÜ

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi pazar günü yapılacak olan seçimli kongrede yapılacak. Ülker Stadyumu'nda düzenlenecek olan seçimde mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım yarışacak.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineKÜÇÜK: BENDEN MÜSAADE ALMADAN KİMSE KONUŞAMAZ
timelineAZİZ YILDIRIM: BURADAN AYRILIYORUM
timelineAZİZ YILDIRIM KÜRSÜYE GELDİ!
timelineBORÇ AÇIKLANDI
timelineAZİZ YILDIRIM, TEZAHÜRATLARA EŞLİK ETTİ
timelineKÜÇÜK: 'SÜKUNETE DAVET EDİYORUM'
timelineTOPLANTIYI VEFA KÜÇÜK YÖNETECEK
timelineAZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİMİ
timelineALİ KOÇ'UN YÖNETİMİ
timelineALİ KOÇ DA STADA GELDİ
timelineAZİZ YILDIRIM, 6 YIL SONRA KADIKÖY'DE
timelineBAŞKANLIK SEÇİMİ PAZAR GÜNÜ

ALi KOÇ’UN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi

ASiL:

· Hamdi Akın
· Hulusi Belgü
· Erol Bilecik
· Hüseyin Bozkurt
·Mehmet Dereli
· Esin Güral Argat
· Acun Ilıcalı
· Nedim Keçeli
· Ahmet Ketenci
· Burak Kızılhan
· Sertaç Komsuoğlu
· Ergun Özen
· Fethi Pekin
·M.Hakan Safi

YEDEK:

· Alper Alpoğlu
· Selma Altay Rodopman
· Kemal Danabaş
· Eren Dişli
· Özgür Özaktaç
· Cenk Öztanık
· Rıfat Perahya

AZiZ YILDIRIM’IN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi

ASiL:

·Mithat Yenigün
·Mahmut Uslu
· Nihat Özbağı
· İlhan Ekşioğlu
·Mehmet İman
· Önder Fırat
· Fatih Öztürk
·Murat Salar
· Selim Kosif
· Batuhan Özdemir
· Ömer Onan
· Hande Tibuk
· Ahmet Özokur
·M. Ömer Topbaş

YEDEK:

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· E.Selim Akgün
·M.Aydın Acun
· Emrah Tünay
·M.Engin Özturan
· Savaş Adalet
· Berkay Erdim
· Tuna Akın

Fenerbahçe'den günün programıyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"1- Açılış,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4- 01.01.2023 – 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 – 29.02.2024 mali dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması,

5- 01.01.2023 – 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 – 29.02.2024 mali dönemine ilişkin Denetim Kurulu Raporu’nun okunması,

6- Raporlar Hakkında Görüşmeler,

7- 01.01.2023 – 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 – 29.02.2024 mali dönemi faaliyetlerinden dolayı mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibra edilmesinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

8- 01.01.2023 – 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 – 29.02.2024 mali dönemi faaliyetlerinden dolayı mevcut Denetim Kurulu’nun ibra edilmesinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

9- 01.06.2024 – 31.05.2025 Bütçesi’nin okunması ve onay için Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

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10- Mali konularda bağımsız denetim standartlarına göre denetimi üstlenecek bağımsız denetim firması seçiminin Genel Kurul oylarına sunulması,

11- Türkiye Futbol Federasyonu Delegeleri ile diğer federasyonların delegelerinin seçimi ve sair konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

12- Kulübün amacı doğrultusunda taşınmaz satılması/satın alınması, Kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

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13- Kulübün mülkiyetinde veya Kulübün kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi, vb. suretlerle Kulübe tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılacak yatırım ve tesisler için yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

14- Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve satmak, Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dâhilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, hisselerinin satışı ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

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15- Kulüp üyeliğinden ihraç edilen Yakup Alıcı, Faruk Karaoğlu ve Mehmet Beyazıt Boran’ın ihraç kararlarının görüşülmesi ve ihraç kararlarının onaylanması veya kaldırılması hususlarının ayrı ayrı Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

16- Sandık Kurulları Başkan ve Üyelerinin Seçimi,

17- Birinci Gün’ün Kapanışı."

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#FENERBAHÇE#Seçim#Ali Koç

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