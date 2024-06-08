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Fenerbahçe'de camianın beklediği hafta sonu geldi çattı. Sarı - lacivertli kulübün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda heyecan bugün başladı.

Ali Koç’un Vefa Küçük’ü, Aziz Yıldırım’ın ise Şekip Mosturoğlu’nu aday gösterdiği divan başkanlığı seçimi yapıldı ve Vefa Küçük divan başkanı seçildi. Kongrenin ilk gününü canlı takip ediyoruz...

ALi KOÇ’UN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi

ASiL:

· Hamdi Akın

· Hulusi Belgü

· Erol Bilecik

· Hüseyin Bozkurt

·Mehmet Dereli

· Esin Güral Argat

· Acun Ilıcalı

· Nedim Keçeli

· Ahmet Ketenci

· Burak Kızılhan

· Sertaç Komsuoğlu

· Ergun Özen

· Fethi Pekin

·M.Hakan Safi

YEDEK:

· Alper Alpoğlu

· Selma Altay Rodopman

· Kemal Danabaş

· Eren Dişli

· Özgür Özaktaç

· Cenk Öztanık

· Rıfat Perahya

AZiZ YILDIRIM’IN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi

ASiL:

·Mithat Yenigün

·Mahmut Uslu

· Nihat Özbağı

· İlhan Ekşioğlu

·Mehmet İman

· Önder Fırat

· Fatih Öztürk

·Murat Salar

· Selim Kosif

· Batuhan Özdemir

· Ömer Onan

· Hande Tibuk

· Ahmet Özokur

·M. Ömer Topbaş

YEDEK:

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· E.Selim Akgün

·M.Aydın Acun

· Emrah Tünay

·M.Engin Özturan

· Savaş Adalet

· Berkay Erdim

· Tuna Akın

Fenerbahçe'den günün programıyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"1- Açılış,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4- 01.01.2023 – 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 – 29.02.2024 mali dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması,

5- 01.01.2023 – 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 – 29.02.2024 mali dönemine ilişkin Denetim Kurulu Raporu’nun okunması,

6- Raporlar Hakkında Görüşmeler,

7- 01.01.2023 – 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 – 29.02.2024 mali dönemi faaliyetlerinden dolayı mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibra edilmesinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

8- 01.01.2023 – 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 – 29.02.2024 mali dönemi faaliyetlerinden dolayı mevcut Denetim Kurulu’nun ibra edilmesinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

9- 01.06.2024 – 31.05.2025 Bütçesi’nin okunması ve onay için Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

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10- Mali konularda bağımsız denetim standartlarına göre denetimi üstlenecek bağımsız denetim firması seçiminin Genel Kurul oylarına sunulması,

11- Türkiye Futbol Federasyonu Delegeleri ile diğer federasyonların delegelerinin seçimi ve sair konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

12- Kulübün amacı doğrultusunda taşınmaz satılması/satın alınması, Kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

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13- Kulübün mülkiyetinde veya Kulübün kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi, vb. suretlerle Kulübe tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılacak yatırım ve tesisler için yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

14- Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve satmak, Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dâhilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, hisselerinin satışı ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

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15- Kulüp üyeliğinden ihraç edilen Yakup Alıcı, Faruk Karaoğlu ve Mehmet Beyazıt Boran’ın ihraç kararlarının görüşülmesi ve ihraç kararlarının onaylanması veya kaldırılması hususlarının ayrı ayrı Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

16- Sandık Kurulları Başkan ve Üyelerinin Seçimi,

17- Birinci Gün’ün Kapanışı."