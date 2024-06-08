YÖNETİME YETKİLER VERİLDİ

Yapılan oylamalarda aşağıdaki yetkiler de yönetme verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Delegeleri ile diğer federasyonların delegelerinin seçimi ve sair konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

Kulübün amacı doğrultusunda taşınmaz satılması/satın alınması, Kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi

Kulübün mülkiyetinde veya Kulübün kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi, vb. suretlerle Kulübe tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılacak yatırım ve tesisler için yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi

Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve satmak, Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dâhilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, hisselerinin satışı ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi