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Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda heyecan başladı.
Ali Koç’un Vefa Küçük’ü, Aziz Yıldırım’ın ise Şekip Mosturoğlu’nu aday gösterdiği divan başkanlığı seçimi yapıldı ve Vefa Küçük divan başkanı seçildi. Vefa Küçük'ün seçilmesinin ardından Aziz Yıldırım ve ekibi kürsüye yürüdü, kısa bir konuşma yapan Yıldırım, kongreyi terk ettiğini söyleyip stadyumdan ayrıldı. Kalan bölümde üyeler konuşmalarını yaptı, son olarak yeniden aday olan mevcut başkan Ali Koç konuşmasını yaptı. Kongrenin ilk günü tamamlandı. İşte tarihi kongrede yaşananlar...
Ali Koç: 'Kavga edelim' sözü hiç öyle değil. Gelip elimi sıktınız, 'Hayırlı olsun' dediniz. 'Kavga çıkacak' dediniz. Ben de 'Kavga çıkacaksa çıkacak' dedim. Niye bunu dedim sayın başkan? Hatırlayın... 'Genel kurula, divana gelirim ama kendi emniyetlerini sağlayabilirler mi? Konuşursam neler olabileceğinin farkında değiller mi? 20-30 kişi karşısında Uğur Bey ve Ali Bey dağıldı.' dediniz. Siz neymişsiniz ya? Herkesi korkutuyorsunuz, herkes sizden kaçıyor. Siz burada bizim söylediğimiz uygunlukta davranmasaydınız, bu kürsüde duramaz ve konuşamazdınız da. Biz kavga falan etmek istemiyoruz. İnsanları korkmakla, dağılmakla suçluyorsunuz. Siz kongreye geldiğinizde neden kendimizi korumak zorunda kalalım ki? Bugünkü divan başkanlık seçimine itiraz ediyorsunuz. 'Çift kol kaldırdılar' diyorsunuz. Bakın kim çift kol kaldırmış... 'Oradakilerin 4'te 1'i delege değildi' diyorsunuz, 'Kaçak girenler vardı' diyorsunuz. 'Fenerbahçe'nin haklarını savunamıyor' diyorsunuz bizim için. Güya haksızlığa uğradığınız böyle önemli bir seçimde siz kendi haklarınızı savunmadan gidiyorsunuz.
Ali Koç: Bu sabah bir tatsızlık yaşandı. Yaşanmasaydı keşke. Bu bir mağduriyet midir, strateji midir. Eş dost arıyor, yarın gelmeye gerek yok, Bodrum'a gidiyorum falan diyenler var. Sakın ama sakın ha. Bu hatayı yapmayın. 25-30 bin kişinin yarın buraya gelmesi geliyor. Bu iş bitti, oldubitti havasına gelmesin. Biz kazanacağız. Pazartesi sabahı yepyeni bir yolculuğa hep beraber çıkacağız. Bu çağrıyı Aziz Yıldırım'a da yapmak istiyorum. Babam bana 'Hayatta affedilmeyecek hiçbir şey yoktur' dedi. Rahmetli büyükbabamın naaşı çalındı, hatırlayan hatırlar, 8 ay bulamadık. Sonra aynı kabristanda bulundu 8 ay sonra, Allah kimseye göstermesin. Bir aile mensubuna 'Affeder misiniz' denildi, çok tepki gösterdi. Ben de arkadan yürüyordum. Babama da sordular, 'Hayatta affedilmeyecek hiçbir şey yoktur' dedi. Bu bana garip geldi, 27 sene evvel falan oldu. Söz konusu Fenerbahçe'nin menfaatlerinde birleşmeyse affedilmeyecek hiçbir şey yoktur!
Camianın gücünü Fenerbahçe'nin başarısı için kullanmalıyız. Biz birbirimize karşı kullanıyoruz. Kim seçilirse seçilsin pazartesi sabahından itibaren geçmişi unutup yeni sayfa açmamız lazım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah sizler de bu yolculuğun parçası olursunuz. Ben size şu sözü vereceğim, Fenerbahçe ekonomik açıdan Türkiye'nin en güçlü kulübü olmalıdır. En iyi ekonomiyi yaratmak için Bankalar Birliği'nden çıkmamız lazım, hep faiz hep faiz. Ana para bu kadar yüksek oldukça faiz giderleri tüm gelirlerimizi götürüyor. Hükümetimiz çok güzel bir anlaşma yaptı. Onun gerçeklerini yerine getiriyoruz. Bir kere halka arz oranı en düşük kulüp Fenerbahçe. Stadyum ismimizi yenileyeceğiz, aralık ocak ayına yenileriz, 10 yıllık. Şu an 130-140 milyon dolar, 90 milyon dolar olmaz bu sefer. Kırdırttık, bunu verdik. Kırdırıp ne yapacağız, bankaya vereceğiz, ana parayı kullanacağız. O zaman çok daha sağlıklı seviyeye düşecek borcumuz. Büyüyen ekonomimiz var, o da yetmedi gayrımenkullerimiz var. Ne borcu, uğraşmıyorum diyor Sayın Başkan, uğraşmadığı için buraya geldi borç. Biz hem şampiyon yapmalıyız hem de sağlıklı omurga oluşturmalıyız. Salonu satarım diyor. Aynı kişi diyor ki, gayrımenkullerin satılmasına onay vermeyin diyor. Sadece siz satarsanız mı onaylayacağız ama içiniz rahat olsun.
Ali Koç: Bana 'kaçtı' dediniz. Ben kaçmadım, dimdik yanınızdaydım. Yönetici, başkan değildim, kapı kapı dolaştım 650 bin imza topladım, 'Adalete Fener Yak' dedik. Onu da beğenmediniz. Siz bir şey söyleyin, Fenerbahçe'nin yenilgilerinden sonra vur patlasın çal oynasın restoranlarda poz vermek dışında ne yaptınız. Nihat Özdemir'i hatırlamıyor musunuz dava arkadaşınızı. Utanmadan sıkılmadan bir seçim kazanmak için bunları söylediniz. Azılı Galatasaraylıyı FBTV'ye çıkartıp hakkımda onları söylettiniz. Bu mu liderlik!
Ali Koç: Jose Mourinho ile Şampiyonlar Ligi finalinde en çok biz konuşulduk. Rakibimizin haksız kazandığı şampiyonluk 48 saat ya konuşuldu ya konuşulmadı. İşte Fenerbahçe böyle bir camiadır.
Şampiyonluk sözü vermeyeceğim kuvvette bir takım kuracağız. Mourinho'ya inanıyor, güveniyoruz. Ailemizin bir parçası haline geldi. Bu kadar mı önemli, her yol mübahtır kazanmak için. Siz başkanlığını yapmak istediğiniz kurumu olmayan şeylerden nasıl şikayet edersiniz. Sizin bol keseden verdiğiniz parayı, biz pazarlık yapıp indirince aklınıza ilk gelen şey dışarıdan para verdiler demek ki? Pazarlık yapmadan, 15! Pazarlık yapınca usulsüzlük, suç. Bana değil ki o, kulübe! Aynı İrfan Can'da olduğu gibi, SPK'ya şikayet ederim dediniz. İhbardır o. Allahtan kimse ciddiye almadı. Ama nereden nereye Sayın Aziz Yıldırım, nereden nereye! Sonra bu hocanın menajeriyle ne kadar iş yapmışız diye baktık, 2014'ten borç takmışlar adama, biz Bruno Alves alacağını 2021'de ödedik.
Öyle bir takım kuracağız ki şampiyonluk sözü vermemize gerek kalmayacak. Sayın Jose Mourinho tercihimiz... Onun da bizi tercih etmesi, Fenerbahçe'yi taşımak istediğimiz seviyenin, yer almayı hedeflediğimiz kulvarların en büyük habercisidir.
Hocamız... Eminim buradaki herkes pazar günü maça çıkmayı isterdi. Şöyle bir endişeniz olmasın, bütün kaynaklarımızı sadece hocaya ayırmadık. Sayın Acun Ilıcalı nasıl bir takım kurmak istediğimizi net bir şekilde söyledi. Ben onun kadar açıksözlü değilim. Ben iş bitince söylemeyi tercih ediyorum, o rahat rahat söylüyor. Çok iyi bir takımı, halihazırda çok çok iyi olan bir takıma monte ederek gelecek sezon bambaşka kutlamalar, bambaşka seviye, bambaşka mutluluk ve bambaşka bir seviyeyi hep beraber yaratacağız.
Ali Koç: Benim ilk 6 senemle sizin ilk 6 seneniz arasında 1 kupa fark var. Siz ondan sonra açıldınız. Belki de aynı şey bizim için geçerli olacak, inşallah da olacak. Göreceksiniz! Biz sizin gibi Fenerbahçe'yi gündelik savrulmalarla, popülist söylemlerle, altı boş, hiçbir zaman gerçekleştirilmeyecek vaatlerle değil, somut, ayağı yere basan, uygulanabilir, vadeli planlar çerçevesinde geleceği hazırlamaya çalıştık.
Ali Koç: Benim bu kulüpten alacak tek kuruş param yoktur. Hiç mahcubiyet duymadan, ben 150 milyon euro vermediysem beni mahkemeye verecekmiş. Hep tehdit, hep tehdit! Vermeyen namert olsun. Bir hukukçu bulursanız dava açacak, bir mahkeme bulursanız kabul edecek verin. Kulübümüzün 2014'ten önce kayıtları doğru dürüst yok. Tamer Yelkovan Bey, doğru dürüst yönetmemiş. Geçmişi bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var ki ben ve arkadaşlarım, kulüple yaptığımız ticari ilişkide sizin yaptığınız gibi mahsuplaşma yapmadık. Ne verdiniz bilinmiyor, aldıklarınız, mahsuplaştıklarınız biliniyor. Hiçbir alacağınız olmadığı biliniyor. İnsanlara çamur atarken biraz da şöyle düşünün, kendime yapılmasını istemediğimi başkasına yapmamalıyım. O öfkeniz yok olacaktır böyle düşünürseniz. Sağlığınıza da faydalı olacaktır. Ben kendime yapılmasını istemediğim hiçbir şeyi size yapmadım.
Ali Koç: Sayın başkan, çok geç değil. Akşam istediğiniz yerde çıkalım. Çıkalım derken televizyona, yemeğe değil. Fırsat bu fırsat. Tarihte son kezdir bu çağrım. Söyleyemediklerinizi söyleyin, ben de söyleyemediklerimi yüzünüze bakarak söylemek istiyorum.
Ali Koç: Avrupa'nın batmaya en riskli takımı olmaktan çıkıp Jose Mourinho'yu getirir noktaya geldik. Bunu kim küçümsüyorsa artniyetlidir. Biz o günlerden, o zamanki kulüp başkanının 'bu kulüp batmış' sözlerinden çıkıp geçen seneki takımı kuruyorsak doğru yoldayız. Daha yeni başlıyoruz.
Ali Koç: Çok şey anlatacaktım, çok şey söyleyecektim. Bugüne kadar belki de 10 kişinin bildiği, 6 yıl boyunca içime attığım konuları sizinle paylaşacaktım. Ben mertçe savaşmayı, insanların gözünün içine bakarak mücadele etmeyi, arkadan konuşmadan doğrucu Davut edasıyla insanların yüzüne söyleyen biri olarak, söyleyeceğim şeyleri söyleyeceğim kişi burada olmadığı için ne kadarını söyleyebilirim, hakikaten emin değilim.
Çok farklı bir gün bekliyorduk, özellikle ben. Çünkü 6 senedir hayal ettiğim, çok istediğim buluşma bugün gerçekleşecekti ama olmadı... O kadar çok şey gerçekleşti ki son dönemde... İnsan olan insan bunlara cevap veremediği zaman atılan iftiralarda, söylenen yalanlarda bir gram bile doğrulup payı olmadığında isyan ediyor. Fenerbahçe'nin bundan sonraki 3 yıllık liderini seçecek olan sizlere en doğru iklim ve bilgilendirmeyi sunmayı hedefliyordum. En büyük hayalim, 3 sene sonra kayıtsız şartsız son 6 senede beni ve arkadaşlarımı destekleyen, yeri geldiğinde ağır eleştiren ancak Fenerbahçe olduğu için destek veren insanlara 'İyi ki dayanmışız, iyi ki ona dayanacak gücü vermişiz. Bakın iş nereden nereye geldi' dedirtmek.
Ali Koç: Bugün ne yazık ki evdeki hesap çarşıya uymadı. Ruhumun ruhunuza en ihtiyacı olduğu bir dönemde buraya geldiniz. 9 bin kişi bugün gelmiş, kayıt yapmış. Gerek Aziz Yıldırım'ı gerek şahsımı desteklediniz. Sadece beni değil, Aziz Yıldırım'ı destekleyenlere de teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin demokrasisine hep beraber değer kattık.
Yarın yapılacak başkanlık seçimi için belirlenen sandık kurulları oylamaya sunuldu ve kabul edildi. 47 sandıkta oy kullanılacak.
Yönetim Kurulu'nun ihraç talep ettiği isimler Yakup Alıcı, Faruk Karaoğlu ve Mehmet Beyazıt Boran yapılan oylama sonucu kulüpten ihraç edildi.
Yapılan oylamalarda aşağıdaki yetkiler de yönetme verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Delegeleri ile diğer federasyonların delegelerinin seçimi ve sair konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,
Kulübün amacı doğrultusunda taşınmaz satılması/satın alınması, Kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi
Kulübün mülkiyetinde veya Kulübün kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi, vb. suretlerle Kulübe tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılacak yatırım ve tesisler için yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi
Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve satmak, Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dâhilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, hisselerinin satışı ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, mali ve idari yönden ibra edildi. Yönetimin yeni dönem bütçesi de kabul edildi.
Fenerbahçe'deki seçimde Ali Koç sarı pusula, Aziz Yıldırım ise beyaz pusulada yer alacak.
Yaşanan olayın ardından stadyumdan ayrılan Aziz Yıldırım: "Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Amacım bir sükunet ortamı yaratmaktı. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. Divan'ın tavrının kavgaya yol açacağını söyledim. Ali Bey 'Gerekirse kavga edelim.' dedi. Bu provokasyonları yapanlar yarın bir gün kulübün sahibi gibi davranırsa ben hiç şaşırmayacağım. Herkes bunu düşünerek oy kullansın"
Aziz Yıldırım'ın ekibinin "Kimlik ibraz edilmeden topluca kongre giriş kartı dağıtıldığı görüntülerle tespit edildi." iddiası sonrası Fenerbahçe'den açıklama;
"Genel Kurul Üyelerimize dağıtılan toplantı giriş kartları, imza karşılığı üyelerimize bizzat teslim edilmekte olup; Sosyal medyada dolaşıma sokulan videoda görüntülenen kartlar, Seçimli Olağan Genel Kurulumuz’da görevli olan kişilere ait akreditasyon kartlarıdır."
Göreve davet edildikten sonra hakkımda atılmadık çamur kalmadı. İnsanlar demediğini bırakmadı, önemli değil. Sayın Aziz Yıldırım'ın hakkımdaki suçlamaları çok üzücü. Yıllarca dostluğumuz vardı, programıma konuk oldu, onu zor durumdayken hapiste ziyaret ettim, evine defalarca gittim. Amacım Fenerbahçeli, diğer başkan adayımıza destek olmaktı. Fenerbahçeliyim, başkan kimse onu destekliyorum. Bunun üzerine sayın Aziz Yıldırım bana çok ağır şeyler söyledi. Ben onlara cevap vermek istemiyorum, kendisini mahkemeye verdim zaten. Adalet gerekli cevabı verecek. İnsanın namusuna şerefine iftira atmak, seçim kazanmaktan önemli olmamalı. Bir seçimi kazanmak için her yol mübah mı? Biz Fenerbahçeli değil miyiz? Biz kahrolalım, Aziz Yıldırım başkan olsun! Jose Mourinho, Aziz Yıldırım’ın yaptığı suçlamaları duymadı mı sanıyorsunuz? Mourinho dün bizzat beni aradı ve bu söylenenler doğru mu diye sordu. Ben de 'evet' dedim. Son derece üzüldü, kırıldı ve şaşkın. 'Bana neden iftira atıyorlar?' dedi. Mourinho'ya bile çamur atmayı becerdiniz bravo size. Yarın Mourinho’nun yüzüne nasıl bakacaksınız? ‘Açıktan komisyon aldı.’ diyorsunuz… Mourinho beni aradı, ‘Bana neden çamur atılıyor, anlamadım.’ dedi.
Vefa Küçük: Benden müsaade alınmadan sahneye gelinmiştir. Tamamdır, eski başkanımızdır. Ancak şu bilinmelidir ki mevcut başkanımız da kürsüye gelmek istese benden müsaade alması gerekir. Çünkü biz sizler adına yetkiliyiz. Kongreyi ben yönetiyorum. Benden müsaade almadan mikrofona kimse çıkamaz. Dünden beri hasta olduğumu söylediler. Divan başkanlığı için adaydım, onu önlemek için yalan haber yaydılar. Çok şükür karşınızdayım. Ama ben gerçekten doğuştan hastayım, Fenerbahçe'nin hastasıyım.
Kürsüde ısrarla kalan Aziz Yıldırım, kısa bir konuşma yaparak stadyumdan ayrıldı: Burada Fenerbahçe'ye yakışır bir kongrenin olmasını istiyoruz. Yapılan seçim demokratik olmayan bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan da isteyen kalır isteyen ayrılır. Hepinize teşekkürler.
Erol Bilecik’in konuşması esnasında Aziz Yıldırım ve ekibi sahneye geldi.
Vefa Küçük: Sayın Aziz Yıldırım, benden söz almadan konuşmayın.
Aziz Yıldırım: Ben alırım, ben alırım. Sen oraya seçilmeden oturdun!
Fenerbahçe Kulübü, Mayıs 2018'de 612 milyon euro olan borcun Şubat 2024'te 307 milyon euro'ya indiğini açıkladı.
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kendisine yapılan tezahüratlara eşlik etti.
Vefa Küçük: "Sizlerin oylarıyla bugünkü seçimli genel kurulu yönetmek üzere görev aldık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Şekip Mosturoğlu çok değerli bir kardeşimizdir. Bir oylama yapıldı, beni seçtiniz. O yüzden sükunete davet ediyorum."
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nı Vefa Küçük yönetecek.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'na geldi.
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurulu öncesinde yaklaşık 6 yıl aranın ardından Ülker Stadyumu'na geldi.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi pazar günü yapılacak olan seçimli kongrede yapılacak. Ülker Stadyumu'nda düzenlenecek olan seçimde mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım yarışacak.
ALi KOÇ’UN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi
ASiL:
· Hamdi Akın
· Hulusi Belgü
· Erol Bilecik
· Hüseyin Bozkurt
·Mehmet Dereli
· Esin Güral Argat
· Acun Ilıcalı
· Nedim Keçeli
· Ahmet Ketenci
· Burak Kızılhan
· Sertaç Komsuoğlu
· Ergun Özen
· Fethi Pekin
·M.Hakan Safi
YEDEK:
· Alper Alpoğlu
· Selma Altay Rodopman
· Kemal Danabaş
· Eren Dişli
· Özgür Özaktaç
· Cenk Öztanık
· Rıfat Perahya
AZiZ YILDIRIM’IN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi
ASiL:
·Mithat Yenigün
·Mahmut Uslu
· Nihat Özbağı
· İlhan Ekşioğlu
·Mehmet İman
· Önder Fırat
· Fatih Öztürk
·Murat Salar
· Selim Kosif
· Batuhan Özdemir
· Ömer Onan
· Hande Tibuk
· Ahmet Özokur
·M. Ömer Topbaş
YEDEK:
· E.Selim Akgün
·M.Aydın Acun
· Emrah Tünay
·M.Engin Özturan
· Savaş Adalet
· Berkay Erdim
· Tuna Akın