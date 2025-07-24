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Beşiktaşlı futbolcu Bahtiyar Zaynutdinov, Dinamo Moskova'ya transfer oluyor.
25 Temmuz Cuma günü Dinamo'da sağlık kontrolünden geçecek.
27 yaşındaki oyuncuya Spartak Moskova'dan daha cazip bir teklif gelmişti ancak kendisi, Dinamo'yu tercih etti. Dinamo Moskova, oyuncu için 2.5 milyon Euro bonservis ödeyecek.
Sport Express
Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen kaleci Dominik Livakovic, menajerler tarafından AC Milan'a önerildi.
Fanatik'in haberine göre; İtalyan kulübünün Hırvat eldiven için bir girişim yapıp yapmayacağı henüz netlik kazanmadı.
Galatasaray'ın da transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Stuttgart'ın Fransız oyuncusu Enzo Millot için L'Equipe'in haberine göre Atletico Madrid, Millot ile görüşmelere başladı.
Enzo Millot için en cazip seçeneğin Atletico Madrid olduğu iddia edildi.
Ayrıca Galatasaray başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün Enzo Millot'u transfer etmek istediği yazıldı.
Fenerbahçe, sol kanat bölgesine önemli bir takviye yapmak için girişimlerini artırdı. Sarı-Lacivertli ekip, Sassuolo’da forma giyen Armand Lauriente’yi yeniden transfer gündemine aldı.
Fanatik'in haberine göre; Mourinho’nun acil takviye talebi doğrultusunda yönetim, önümüzdeki günlerde İtalyan kulübüne resmi bir teklif yapacak. Lauriente, Sassuolo ile 2027 yılına kadar sözleşmeli olup, güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Euro olarak gösteriliyor. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Serie A’daki performansıyla dikkat çekiyor ve hücumdaki etkinliğiyle biliniyor.
Pazarlıklar başlayacak
Fenerbahçe, oyuncunun yeteneklerinin takımın oyun sistemine büyük katkı sağlayacağını düşünüyor. Bu arada Yeşil-Siyahlı ekibin Kanarya’dan 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda iki kulüp arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde başlamasının beklendiği gelen haberler arasında yer aldı. Yıldız oyuncunun kariyerinde 233 maçta 54 gol ve 34 asisti bulunuyor.
Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen, adı Premier Lig ve Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Kim Min-Jae için Süper Lig devi devreye girdi.
GALATASARAY PEŞİNDE
Victor Osimhen’in transferini bitirdikten sonra bir süre topa basacak olan Galatasaray’da sol stoper adayları arasında tanıdık bir isim var. Sarı-Kırmızılı yönetim, stoper adayı Manuel Akanji’nin yanına, Bayern Münih forması giyen Min Jae’yi de ekledi.
KİRALIK TEKLİF YAPILACAK
Galatasaray, başarılı stoperin şartlarını Bayern Münih’e sordu. Kulüp, Kim Min-Jae için transfer pazarlığına yeşil ışık yakması hâlinde taraflar masaya oturacak. Galatasaray, Osimhen transferini sonuçlandırmasıyla yüklü bir maliyetin altına girecek. Bu yüzden yönetimin kafasındaki plan satın alma opsiyonlu kiralık formülü.
FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMİŞTİ
Transfer her ne kadar zor gözükse de Galatasaray şartlarını zorlayacak. Kim Min Jae, geçmişte Fenerbahçe formasıyla ligimizde 1 sezon top koşturmuştu. Güney Koreli, sezon sonunda da 19 milyon Euro karşılığında Napoli’nin yolunu tutmuştu. (Fanatik)
Galatasaray'daki geleceği merak edilen Nicolo Zaniolo için transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.
Hull City, Trabzonspor'dan John Lundstram ile anlaşmaya vardı. Transferin tamamlanması için, oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
(Yağız Sabuncuoğlu)
Beşiktaş, Andre Silva'ya 4 yıllık teklif yaptı. Ancak Leipzig, Beşiktaş'ın teklifini yetersiz buldu. [A Bola]
Leipzig’le Romulo için kıran kırana bir pazarlığa girişen Göztepe, mutlu sona ulaşmak üzere.
Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek Berkay Karaca'yı gündemine aldı.
Schalke 04 ile sözleşmesi sona eren 19 yaşındaki sol bek Berkay Karaca’nın Fenerbahçe’nin transfer listesine girdiği iddia edildi. Yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak gösterilen Berkay’a Süper Lig’den ve Almanya’dan başka kulüplerin de talip olduğu belirtildi