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🔴 CANLI | TRANSFER HABERLERİ Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Livakovic, dünya devine önerildi

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Süper Lig#Galatasaray
Fenerbahçede sürpriz gelişme Livakovic, dünya devine önerildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 15:07

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına günler kala özellikle 4 büyükler transfer için gece gündüz çalışıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor şimdiye dek yaptıkları yıldız transferlerin yanına yenilerini eklemek için mücadelede veriyor. Süper Lig'de yaşanan günün transfer gelişmelerini anlık olarak aktarıyoruz.

BAHTİYAR RUSYA'YA TRANSFER OLUYOR
BAHTİYAR RUSYAYA TRANSFER OLUYOR

Beşiktaşlı futbolcu Bahtiyar Zaynutdinov, Dinamo Moskova'ya transfer oluyor.

25 Temmuz Cuma günü Dinamo'da sağlık kontrolünden geçecek.

27 yaşındaki oyuncuya Spartak Moskova'dan daha cazip bir teklif gelmişti ancak kendisi, Dinamo'yu tercih etti. Dinamo Moskova, oyuncu için 2.5 milyon Euro bonservis ödeyecek.

 

Sport Express

LİVAKOVİC, MİLAN'A ÖNERİLDİ
LİVAKOVİC, MİLANA ÖNERİLDİ

 Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen kaleci Dominik Livakovic, menajerler tarafından AC Milan'a önerildi.

Fanatik'in haberine göre; İtalyan kulübünün Hırvat eldiven için bir girişim yapıp yapmayacağı henüz netlik kazanmadı.

 

ENZO MILLOT'A İSPANYA'DAN KANCA!
ENZO MILLOTA İSPANYADAN KANCA

Galatasaray'ın da transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Stuttgart'ın Fransız oyuncusu Enzo Millot için L'Equipe'in haberine göre Atletico Madrid, Millot ile görüşmelere başladı.

Enzo Millot için en cazip seçeneğin Atletico Madrid olduğu iddia edildi.

Ayrıca Galatasaray başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün Enzo Millot'u transfer etmek istediği yazıldı.

FENERBAHÇE, LAURİENTE İÇİN RESMİ TEKLİF YAPACAK
FENERBAHÇE, LAURİENTE İÇİN RESMİ TEKLİF YAPACAK

Fenerbahçe, sol kanat bölgesine önemli bir takviye yapmak için girişimlerini artırdı. Sarı-Lacivertli ekip, Sassuolo’da forma giyen Armand Lauriente’yi yeniden transfer gündemine aldı.

Fanatik'in haberine göre; Mourinho’nun acil takviye talebi doğrultusunda yönetim, önümüzdeki günlerde İtalyan kulübüne resmi bir teklif yapacak. Lauriente, Sassuolo ile 2027 yılına kadar sözleşmeli olup, güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Euro olarak gösteriliyor. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Serie A’daki performansıyla dikkat çekiyor ve hücumdaki etkinliğiyle biliniyor.

Pazarlıklar başlayacak
Fenerbahçe, oyuncunun yeteneklerinin takımın oyun sistemine büyük katkı sağlayacağını düşünüyor. Bu arada Yeşil-Siyahlı ekibin Kanarya’dan 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda iki kulüp arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde başlamasının beklendiği gelen haberler arasında yer aldı. Yıldız oyuncunun kariyerinde 233 maçta 54 gol ve 34 asisti bulunuyor.

SÜPER LİG DEVİNDEN KİM MİN-JAE BOMBASI
SÜPER LİG DEVİNDEN KİM MİN-JAE BOMBASI

Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen, adı Premier Lig ve Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Kim Min-Jae için Süper Lig devi devreye girdi.

GALATASARAY PEŞİNDE
Victor Osimhen’in transferini bitirdikten sonra bir süre topa basacak olan Galatasaray’da sol stoper adayları arasında tanıdık bir isim var. Sarı-Kırmızılı yönetim, stoper adayı Manuel Akanji’nin yanına, Bayern Münih forması giyen Min Jae’yi de ekledi.

KİRALIK TEKLİF YAPILACAK
Galatasaray, başarılı stoperin şartlarını Bayern Münih’e sordu. Kulüp, Kim Min-Jae için transfer pazarlığına yeşil ışık yakması hâlinde taraflar masaya oturacak. Galatasaray, Osimhen transferini sonuçlandırmasıyla yüklü bir maliyetin altına girecek. Bu yüzden yönetimin kafasındaki plan satın alma opsiyonlu kiralık formülü.

FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMİŞTİ
Transfer her ne kadar zor gözükse de Galatasaray şartlarını zorlayacak. Kim Min Jae, geçmişte Fenerbahçe formasıyla ligimizde 1 sezon top koşturmuştu. Güney Koreli, sezon sonunda da 19 milyon Euro karşılığında Napoli’nin yolunu tutmuştu. (Fanatik)

GALATASARAY'DA ZANIOLO GELİŞMESİ!
GALATASARAYDA ZANIOLO GELİŞMESİ

Galatasaray'daki geleceği merak edilen Nicolo Zaniolo için transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.

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HULL CITY,  LUNDSTRAM İLE ANLAŞTI!
HULL CITY,  LUNDSTRAM İLE ANLAŞTI

Hull City, Trabzonspor'dan John Lundstram ile anlaşmaya vardı. Transferin tamamlanması için, oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.

(Yağız Sabuncuoğlu)

LEIPZIG, BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ

Beşiktaş, Andre Silva'ya 4 yıllık teklif yaptı. Ancak Leipzig, Beşiktaş'ın teklifini yetersiz buldu. [A Bola]

GÖZTEPE'NİN ROMULO HEDEFİ!
GÖZTEPENİN ROMULO HEDEFİ

Leipzig’le Romulo için kıran kırana bir pazarlığa girişen Göztepe, mutlu sona ulaşmak üzere.

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FENERBAHÇE'DE 19 YAŞINDAKİ BERKAY GÜNDEMDE
FENERBAHÇEDE 19 YAŞINDAKİ BERKAY GÜNDEMDE

Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek Berkay Karaca'yı gündemine aldı.

Schalke 04 ile sözleşmesi sona eren 19 yaşındaki sol bek Berkay Karaca’nın Fenerbahçe’nin transfer listesine girdiği iddia edildi. Yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak gösterilen Berkay’a Süper Lig’den ve Almanya’dan başka kulüplerin de talip olduğu belirtildi

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBAHTİYAR RUSYA'YA TRANSFER OLUYOR
timelineLİVAKOVİC, MİLAN'A ÖNERİLDİ
timelineENZO MILLOT'A İSPANYA'DAN KANCA!
timelineFENERBAHÇE, LAURİENTE İÇİN RESMİ TEKLİF YAPACAK
timelineSÜPER LİG DEVİNDEN KİM MİN-JAE BOMBASI
timelineGALATASARAY'DA ZANIOLO GELİŞMESİ!
timelineHULL CITY,  LUNDSTRAM İLE ANLAŞTI!
timelineLEIPZIG, BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ
timelineGÖZTEPE'NİN ROMULO HEDEFİ!
timelineFENERBAHÇE'DE 19 YAŞINDAKİ BERKAY GÜNDEMDE
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#Transfer#Süper Lig#Galatasaray

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