Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Yıldız oyuncu için resmi teklif geliyor

UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİNDE GÖZLER LIVAKOVIC'TE!

Fenerbahçe'de kaleci transferi Dominik Livakovic’in durumuna endekslendi. Sarı lacivertli takımda vasat bir sezon geçiren ve mutsuz olduğu için ayrılmak isteyen Hırvat file bekçisine yönetimi tatmin edecek bir teklif gelmesi halinde transferine izin verilecek.

Livakovic'in satılması halinde Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır’ın transferine yönelik çalışmalara hız verilecek ve yeni bir teklif yapılacak. Bu teklifin 15 milyon Euro civarında olması bekleniyor.