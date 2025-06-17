Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Yıldız oyuncu için resmi teklif geliyor

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Fenerbahçe’nin transfer teklifinde bulunduğu Guessand’a İngiltere Premier Lig ekibi talip oldu. Africafoot’ta yer alan habere göre oyuncu için 30 milyon euro bonservis önerildi.
Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'a Süper Lig ekiplerinden teklifler gelmeye devam ediyor. Ancak 30 yaşındaki futbolcunun bu tekliflere sıcak bakmadığı ve kariyerine sarı-lacivertli takımda devam etmek istediği öğrenildi. Tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan'ın Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
Öte yandan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kariyerinde 149 maçta 11 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.
Leroy Sane transferi ve Hakan Çalhanoğlu gibi hamlelerle uluslararası arenada da manşetleri süsleyen Galatasaray, bir sonraki sansasyonel transferi için Cristiano Ronaldo engeline takıldı. iddiaya göre, Cristiano Ronaldo, Galatasaray'ın temas halinde olduğu Bernardo Silva'yı Al-Nassr'a kazandırmak için yönetime büyük baskı yapıyor. Cristiano Ronaldo'nun vatandaşı Bernardo Silva'yla da temasa geçtiği vurgulanırken, Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi kozunu oynuyor. Öte yandan menajer George Gardi'nin de Bernardo Silva ile görüşüp Galatasaray'ın projelerinden bahsettiği haber detayında yer aldı.
Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği Hakan Çalhanoğlu'nda sürpriz bir gelişme yaşandı.
HAKAN TEKLİFİ KABUL ETTİ!
Corriere della Sera'nın haberine göre; Hakan Çalhanoğlu, kendisine yıllık 10 milyon euro maaş teklif eden Galatasaray'a transfer olmayı kabul etti.
INTER'E HENÜZ TEKLİF YAPILMADI
Ancak sarı-kırmızılılar, 25-30 milyon Euro aralığında bonservis talep eden Inter'e henüz bir teklif yapmadı.
İtalyan devi, sarı-kırmızılılardan gelecek teklifi bekliyor.
Beşiktaş, Partizan'da forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu İbrahim Zubairu’nun transferi için harekete geçti.
Beşiktaş yönetimi genç futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istediğini Partizan’a bildirdi. Teklifi değerlendirmek için süre isteyen Sırp kulübü olumlu yanıt verdiği takdirde pazarlıklar başlayacak.
Victor Osimhen transferinden vazgeçtiği iddia edilen Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in golcü oyuncuya yeni bir teklif yapmayı planladığı ortaya çıktı.
Daha önce Napoli’ye 75 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini kullanacağını ileten ancak Nijeryalı yıldızın 45 milyon Euro’luk teklifini geri çevirdiği Al Hilal rakamı revize edip yeni bir hamle yapacak.
Süper Lig’de geride bıraktığımız sezonu üçüncü sırada bitiren ve gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Samsunspor, Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Cenk Tosun’u istiyor.
Jose Mourinho’nun, gol yollarında en çaresiz kaldığı anda bile fırsat vermediği Cenk için Karadeniz ekibinin yakında resmi teklifini Kanarya’ya iletmesi bekleniyor.
Cenk Tosun da Fenerbahçe'den ayrılarak daha çok süre alacağı bir takıma gitmek istiyor.
(Fanatik)
Fenerbahçe'de kaleci transferi Dominik Livakovic’in durumuna endekslendi. Sarı lacivertli takımda vasat bir sezon geçiren ve mutsuz olduğu için ayrılmak isteyen Hırvat file bekçisine yönetimi tatmin edecek bir teklif gelmesi halinde transferine izin verilecek.
Livakovic'in satılması halinde Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır’ın transferine yönelik çalışmalara hız verilecek ve yeni bir teklif yapılacak. Bu teklifin 15 milyon Euro civarında olması bekleniyor.
Beşiktaş'ın transfer gündemine aldığı İtalyan kanat oyuncusu Federico Chiesa’nın ayrılığına kulübü Liverpool'dan onay çıktı.
Siyah-Beyazlı kulübün radarında yer alan bir diğer önemli isim olan Zambo Anguissa için Napoli'ye 3. teklif sunuldu.