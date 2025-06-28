GALATASARAY'DA NDİCKA SESLERİ!

Leroy Sane’yi renklerine bağladıktan sonra Victor Osimhen ve kaleci transferine yoğunlaşan Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk’un istediği diğer oyuncularla da görüşmelerini sürdürüyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre sarı kırmızılılar, Roma’nın Fildişi Sahilli sol stoperi Evan Ndicka’nın transferi için harekete geçti.

İtalyan ekibinin en istikrarlı futbolcusu olan Ndicka, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 51 maça çıkarken, bunların hepsinde 90’ar dakika sahada kaldı. Fildişi Sahili Milli Takımı’nda da oynayan 25 yaşında ve 1.92 metre boyundaki oyuncuya 30 milyon Euro değer biçiliyor