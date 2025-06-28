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Ciro Immobile, Bologna ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Bologna transferi resmiyete kavuşturmak için Beşiktaş'tan gelecek onayı bekliyor.
(Gianluca Di Marzio)
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'deki bomba gelişmeyi duyurdu.
Al Nassr, Jhon Durán'ın ayrılığına yeşil ışık yaktı ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi.
Fenerbahçe şu anda Jhon Duran ile şartları görüşüyor.
Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin, Jadon Sancho transferi için şu anda devrede olmadığını, ana odağın Jhon Duran olduğunu açıkladı.
Yönetim, transferi gündemde olan Uğurcan Çakır'ın yerine gelecek kaleci için girişimlere başladı. Bordo mavililerin, milli file bekçisinin ayrılığı halinde, kaleye düşündüğü ilk isim Berke Özer. Karadeniz ekibi, İkas Eyüpspor'dan 25 yaşındaki oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı.
Eflatun sarılıların, milli kaleci için ilk etapta bonservis beklentisi 10 milyon avro.
(TRT Spor)
Beklere iki takviye yaptıktan sonra diğer mevkilere yoğunlaşan Beşiktaş’ın orta saha için Jens Cajuste ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Bonservisi Napoli’de bulunan ve geçen sezonu İpswich Town’da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki oyuncu için zemin yoklandığı öğrenildi.
Piyasa değeri 12 milyon Euro olan İsveçli futbolcu İpswich Town’da 33 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.
Leroy Sane’yi renklerine bağladıktan sonra Victor Osimhen ve kaleci transferine yoğunlaşan Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk’un istediği diğer oyuncularla da görüşmelerini sürdürüyor.
Fransız basınında yer alan haberlere göre sarı kırmızılılar, Roma’nın Fildişi Sahilli sol stoperi Evan Ndicka’nın transferi için harekete geçti.
İtalyan ekibinin en istikrarlı futbolcusu olan Ndicka, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 51 maça çıkarken, bunların hepsinde 90’ar dakika sahada kaldı. Fildişi Sahili Milli Takımı’nda da oynayan 25 yaşında ve 1.92 metre boyundaki oyuncuya 30 milyon Euro değer biçiliyor
Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez transferde karşı karşıya geldi.
İki kulüp, Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımının forvet oyuncusu Jhon Duran’ı kadrolarına katmak için yoğun bir çaba içerisine girdi. Al-Nassr’ın geçtiğimiz ocak ayında 77 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Aston Villa’dan satın aldığı Kolombiyalı oyuncuya Avrupa’dan da çok sayıda kulüp talip. Beşiktaş ve Fenerbahçe, yeniden Avrupa’ya dönmek isteyen 21 yaşındaki Duran’ı kiralama formülüyle transfer etmeyi planlıyor.
Kolombiya basınına göre Duran’ın Al-Nassr’dan ayrılmak istemesinin temel sebebi, takımın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo ile anlaşamaması...
Çek sol bek David Jurasek’in transferini imza aşamasına getiren Beşiktaş, dünyaca ünlü forvet Memphis Depay’ın peşine düştü.
Siyah beyazlılar, 2024 Eylül’ünden beri forma giydiği Brezilya’nın Corinthians takımında sorunlar yaşayan Hollandalı futbolcunun durumunu yakın takibe aldı. Brezilya medyasından Globo’nun haberine göre Depay, 900 bin Euro’luk alacağının zamanında ödenmemesi nedeniyle 15 Mayıs’ta Corinthians’a ihtarname gönderdi ve kulübün tavrını beklemeye başladı. Corinthians eğer parayı ödemezse sözleşmenin feshi için harekete geçecek olan Depay, yeniden Avrupa’ya dönecek.
Karadeniz temsilcisi, Nice’in kanat oyuncusu Jeremie Boga ile Rennes forması giyen stoper Christopher Wooh’un transferi için temaslarını sürdürüyor.
Teknik direktör Fatih Tekke’nin özellikle kadrosunda görmek istediği iki oyuncu için görüşmeler yoğunlaştırıldı. 28 yaşındaki Fildişi Sahilli Boga’nın yüksek bonservis bedeli, transfer sürecini zorlaştırsa da Trabzonspor Yönetimi alternatif çözümler arıyor.
Bu doğrultuda, Fransız ekibine Batista Mendy’nin takasta önerildiği ve kiralama formülünün de değerlendirildiği belirtiliyor.
(Fanatik)