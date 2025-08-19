GALATASARAY 3 İSMİ DEVLER LİGİ'NE YETİŞTİRMEK İSTİYOR!

UEFA’ya kadro bildirmek için son 2 haftaya girilirken transferde daha somut adımlar atmaya başlayan Galatasaray'ın gündemi yoğun.

İLK HEDEF EDERSON

Galatasaray ilk olarak kaleci arayışlarını sonlandırmak istiyor. Bu doğrultuda Ederson’la yıllık 7 milyon Euro karşılığında anlaşan Sarı-Kırmızılılar, şu sıralarda Manchester City ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Dün öğle saatlerinde Ada’dan gelen haberlerde City’nin 25 milyon Euro talep ettiği ileri sürüldü. Ancak kulübe yakın kaynaklar bu haberi kısa sürede yalanladı. Galatasaray, 31 yaşındaki eldiven için 10 milyon Euro’yu gözden çıkarmış durumda, İngiliz devinin ise 15 milyon Euro civarında bir bekleyiş içinde olduğu belirtiliyor. Yine Ada’dan gelen haberlere göre aslında pazarlık sürecinde de ciddi bir sorun yok. Sadece Manchester City’nin PSG’den Donnarumma transferini tamamlaması bekleniyor. İtalyan kaleci City’ye imza attığı anda, Ederson’un Galatasaray’a gitmesine izin verilecek. Ancak SarıKırmızılı yönetimin çok da fazla sabrı kalmadı ve bir an önce bu operasyonun mutlu sonla bitmesi amacıyla temaslar devam ediyor.

SINGO İÇİN DEV PAZARLIK

Monaco’nun 1.90’lık savunmacısı hem de sağ bek hem stoper oynayabilen, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un da transferdeki 1 numarası Wilfried Singo, SarıKırmızılı kulübün odaklandığı bir başka isim. Cim Bom, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabilmek adına Monaco’ya 5 milyon Euro kiralama artı 30 milyon Euro satın alma opsiyonlu bir teklif sundu. Hem Fransız hem de Afrikalı kaynaklara göre Monaco tekliften memnun ve Cim Bom’la anlaşmaya sıcak yaklaşıyor. Ancak Galatasaray’ın henüz Singo’yu ikna edemediği ve oyuncuyla hem pazarlıkların hem de ikna sürecinin devam ettiği bildirildi. Yönetim, Singo’nun vatandaşları Drogba ve Eboue gibi efsaneleri devreye sokarak genç futbolcunun aklını çelmeye çalışıyor.

HEDEF YENİDEN İLKAY

Zaman zaman Galatasaray’ın transfer gündeminde sürprizler de yaşanmıyor değil. Yaz başından bu yana Aslan’ın radarında olan, uzun uzun görüşmeler yapılan ancak ikna edilemeyen İlkay Gündoğan, tam da “Bu defter kapandı” derken, yeniden hedef tahtasına oturdu. Galatasaray Yönetimi’nin Manchester City ile Ederson pazarlığı yaparken İlkay Gündoğan’ı aradan çıkarmak için de bir teklif sunduğu ve görüşmelerin ciddi olarak devam ettiği belirlendi. Bu kez İlkay’ın da Cim Bom’a yeşil ışık yaktığı belirtiliyor. Ancak Galatasaray Yönetimi, 34 yaşındaki orta saha oyuncusuna Torreira’dan daha fazla yıllık ücret vermek istemiyor. Bu da imaj haklarıyla beraber yıllık yaklaşık 4-4.5 milyon Euro’ya tekabül ediyor. Yaz başında kapıyı net 6 milyon Euro’dan açan tecrübeli futbolcu, Galatasaray’ın o günlerdeki teklifini kabul etmemişti.

(Fanatik)