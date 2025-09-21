Fenerbahçe'de seçimi kazanan Sadettin Saran yeni başkan oldu! Ali Koç dönemi kapandı

AYKUT KOCAMAN'DAN SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

Eski Fenerbahçe futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, “Son güne kadar iki başkan da seviyeyi düşürmedi. Son anda biraz daha bireyselleşti gibi göründü. Genel seçim davranışlarına bakıldığında, geçen seçimlere göre daha saygılı ve seviyeli bir süreç olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi devam ediyor. Oy kullanmaya gelen eski Fenerbahçe futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçim ortamını değerlendiren Aykut Kocaman, “Fenerbahçe için hayırlı uğurlu olsun. Kazanan taraf düşündükleri ortamı bulsun” ifadelerini kullandı.