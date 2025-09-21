Fenerbahçe'de seçimi kazanan Sadettin Saran yeni başkan oldu! Ali Koç dönemi kapandı

Fenerbahçe'de seçimi kazanan Sadettin Saran yeni başkan oldu! Ali Koç dönemi kapandıGüncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'de seçimi kazanan Sadettin Saran yeni başkan oldu! Ali Koç dönemi kapandıGüncelleme Tarihi:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Ali Koç'un Fenerbahçe'deki tecrübesi bizim için çok önemli. İstiyorum ki koşulsuz birliktelik olsun. İnşallah Ali Bey ile olan dostluğumuz daha da güçlenir ve İnşallah kupayı üç başkan birlikte kaldırırız. Bu benim en büyük hayalim.
Fenerbahçe'de seçimi kaybeden Ali Koç kürsüye gelerek Sadettin Saran'ı tebrik etti. Koç şu sözleri kullandı: "Fenerbahçemizin 38. başkanı camiamızı hayırlı uğurlu olsun. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Verecek çok mücadelemiz var. Artık düşmanları içeride değil, dışarıda arama zamanı. Başkanımız etrafında kenetlenme zamanı.'
Şekip Mosturoğlu resmi sonuçları açıklayarak Sadettin Saran'ın resmen başkan olduğunu açıkladı
Toplam oy sayısı:24732
Geçerli oy sayısı:24393
Boş oy sayısı: 135
Geçersiz oy sayısı: 204
Sadettin Saran:12325
Ali Koç: 12068
Ali Koç, Sadettin Saran'ı locasına giderek tebrik etti. Daha sonra ikili birlikte yürüyerek resmi açıklamanın yapılmasını beklemek üzere kürsüye geldi.
Fenerbahçe Kulübü'nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı'nda açılan 50 sandık sonucunda resmi olmayan sonuçlara göre 257 oyla yeni başkan Sadettin Saran seçildi. Bu sonuçla Fenerbahçe’de Ali Koç dönemi sona erdi. Bazı sandıklarda itirazlar bulunuyor. Resmi sonuçlar için o sandıkların sonuçları bekleniyor.
Resmi olmayan sonuçlar:
Sadettin Saran: 12325
Ali Koç: 12068
Açılan sandık sayısı: 46/50
Ali Koç: 10883
Sadettin Saran: 11097
Açılan Sandık Sayısı: 38/50
⚪️ Ali Koç: 8148
🟡 Sadettin Saran: 8481
Açılan Sandık Sayısı: 35/50
⚪️ Ali Koç: 7389
🟡 Saadettin Saran: 7695
Açılan Sandık Sayısı: 32/50
⚪️ Ali Koç: 6550
🟡 Sadettin Saran: 6968
Şu ana kadar açılan sandıklar
2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 19, 23, 24, 25 ,26, 27, 28, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50
Açılan Sandık Sayısı: 25/50
⚪️ Ali Koç: 4842
🟡 Sadettin Saran: 5135
Açılan sandık sayısı: 20/50
⚪️ Ali Koç: 3643
🟡 Sadettin Saran: 3877
Açılan sandık sayısı: 17/50
◾️ Ali Koç: 2.904
◾️ Sadettin Saran: 3.107
Açılan sandık sayısı: 15/50
⚪️ Ali Koç: 2413
🟡 Sadettin Saran: 2579
Şimdiye dek açılan sandıklar:
2, 4, 6, 11, 16, 19, 23, 24, 26, 31, 36, 38, 41, 42, 50
Açılan Sandık sayısı: 13/50
⚪️ Ali Koç: 1916
🟡 Sadettin Saran: 2098
Açılan sandık sayısı: 10/50
⚪️ Ali Koç: 1195
🟡 Sadettin Saran: 1331
Açılan Sandık: 4/50
⚪️ Ali Koç: 266
🟡 Sadettin Saran: 308
Oy sayımında ilk sonuçlar geldi.
50. Sandık
ALİ KOÇ: 60
SADETTİN SARAN: 82
Oy sayımı devam ederken Sadettin Saran cephesinden gelen Ali Koç karşıtı tezahüratların ardından Başkan Koç, Saran’ın locasına doğru hareket etti. Taraflar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Fenerbahçe'de sandıklar açıldı ve yeni başkanı belirleyecek olan 24.800 oyun sayımı resmen başladı. Sonuçlar geldikçe anlık olarak aktaracağız.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda kapılar kapandı oy verme işlemi tamamlandı. Şekip Mosturoğlu, seçimde 24 bin oy kullanıldığını açıkladı.
Şekip Mosturoğlu: Daha önce de açıkladık. Sadettin Saran'ın aday olması ile ilgili herhangi bir problem yok. TFF ile ilgili bir süreç olabilir, onu da takip edip göreceğiz.
Eski Fenerbahçe futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, “Son güne kadar iki başkan da seviyeyi düşürmedi. Son anda biraz daha bireyselleşti gibi göründü. Genel seçim davranışlarına bakıldığında, geçen seçimlere göre daha saygılı ve seviyeli bir süreç olduğunu söyleyebilirim” dedi.
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi devam ediyor. Oy kullanmaya gelen eski Fenerbahçe futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçim ortamını değerlendiren Aykut Kocaman, “Fenerbahçe için hayırlı uğurlu olsun. Kazanan taraf düşündükleri ortamı bulsun” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda saat 16:00 itibariyle 22 bin kişi oy kullandı.
Fenerbahçe, olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan Ali Koç oyunu kullandı
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: Saat 13:00 itibari ile şu anda katılım 7 bin civarında. 15 binin üzerinde bir katılım olacak gibi gözüküyor.
Sadettin Saran: "Hepinize teşekkür ederim. Bugün Fenerbahçe'nin bayramı. Bugün Fenerbahçe için buradayız, ne Ali Bey için ne benim için. Önemli olan, katılımın çok olması ki gösterelim kendi ihtişamımızı. Sadece kendimize değil dışarıya da.
O yüzden ben bugün için bayram diyorum. İnşallah değişimin ilk günü olacak bugün. Bu arada da söylentilere inanmayıp, bu bel altı vuruşlara ve söylentilere inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız, çok sağ olun."
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç:
Bana karşı yapılan bir linç var. Bir sürü insanın etkilenmesi söz konusu. Organize kötülük dediğim. Ülke tarihinde kimse bu kadar linç yememiştir.
- Aziz Yıldırım’ın ‘veto’ çağrısında bulunduğu 11, 12 ve 13. maddelerin oy çokluğu ile reddedilmesi hakkında:
Ali Koç'a gol atalım dedin, kendi kulübüne gol attın.
Bu maddeleri koyan Aziz başkan. O tamamen kendi açısından ele alıyor. Kulübün menfaatleri açısından değil. Aziz bey döneminde bir sürü kötülük görüyorum, en kötüsü camianın kutuplaşması.
[Ht Spor]
Fenerbahçe Başkan Adayı Saadettin Saran, oyunu 37 numaralı sandıkta kullandı.
Saran: "Biz değişimi temsil ediyoruz. İnşallah güzel şeyler yapacağız."
Fenerbahçe'de 17.00'ye kadar sürecek oy verme işlemi başladı.
Ali Koç'u destekleyen üyeler beyaz pusula, Saadettin Saran'ın destekleyen üyeler ise sarı pusulayı sandığa atacak.
Fenerbahçe'de başkan adayı Saadettin Saran'ın seçim için açılan sosyal medya hesabından günün ilk paylaşımı geldi.
Mevcut başkan ve başkan adayı Ali Koç'un seçim için açılan sosyal medya hesabından günün ilk paylaşımı geldi
Başkan adayı Saadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor;
Adem Köz
Orhan Demirel
Taner Sönmezer
Ahmet Murat Emanetoğlu
İlker Alkun
Burçin Gözlüklü
Ali Gürbüz
Ertan Torunoğulları
Murat Salar
Ufuk Şansal
Olcay Doğan
Cem Ciritçi
Erdem Sezer
Ozan Vural
Ertuğrul Eren Ergen
İlyas Yılmaz
Orhan Orakçıoğlu
Gürhan Taşkaya
İlker Arslan
Zeynep Yalım Uzun
Serhan Yılmaz
Mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde su isimler yer alıyor;
Acar Sertaç Komsuoğlu
Ahmet Ketenci
Burak Çağlan Kızılhan
Esin Güral Argat
Fethi Pekin
Hulusi Belgü
Hüseyin Bozkurt
Korkut Nedim Keçeli
Mustafa Hakan Safi
Mustafa Kemal Danabaş
Nezih Barut
Ömer Temelli
Özgür Özaktaç
Özgür Peker
Agah Ruşen Çetin
Ali Alper Alpoğlu
Cenk Öztanık
Eren Ali Dişli
Muzaffer Kerem Ersoy
Rıfat Perahya
Selma Atalay Rodopman
Sadettin Saran ise dünkü konuşmasında Fenerbahçe’de artık bir bayrak değişimi olması gerektiğine inandığı için başkanlığa aday olduğunu söyledi.
Bugün yapılacak seçim öncesi genel kurul üyelerine son kez seslenen Saran, “Tarihi bir seçime gidiyoruz. Ben inanıyorum ki sandıklardan kim çıkarsa çıksın Fenerbahçe’nin umutlu ve şampiyonluk dolu yarınları için sen ben demeden topyekün mücadeleye başlayacağız” dedi.
SÜREKLİ TARAFTARI SUÇLADINIZ
Niye şampiyon olamıyoruz biliyor musunuz? Çünkü taraftarı sürekli suçladınız. 7 yılda 11 hoca değiştirip 100’ün üzerinde transfer yaptınız. 3 Temmuz’u bahane etmeyeceğiz dediniz. Her fırsatta camiayı ayrıştırmak için bunu yaptınız. Yıllardır yapı yapı diyerek şampiyonluğa yürüyen takımı ‘Siz olamazsınız’ diye inandırdınız.”
GERÇEKLERi KONUŞMUYOR TAViZ VERiYOR
Sadettin Saran, Ali Koç’un kongrede kendisiyle ilgili sözlerinin sorulması üzerine, “Korku bacayı sardı. Gerçekleri konuşmuyor. Maalesef korkudan dolayı prensiplerinden, karakterinden taviz verdi” dedi.
Fenerbahçe Başkanlığı’na yeniden aday olan Ali Koç dün yaptığı konuşmada 7 yıllık görev sürelerinde kulübü mali yönden düzlüğe çıkarma ve amatör branşlarda büyük başarılar elde ettiklerini belirtip, “Sıra futbolda şampiyonluklarda” dedi. Kongrede yaptığı konuşmada, başkanlığa seçildikten sonra gerçekleştirdiği icraatları anlatan Koç, Fenerbahçe’yi Sadettin Saran ve ekibinden daha iyi yönetecek bir liste oluşturduğunu söyledi. Koç, şöyle konuştu:
7 yıldır mücadele ediyoruz
"Biz gerçek bir şekilde adayız. Yıllarca kendimizi aday gösterip sonra aday olmayıp, sonra artık bir kez daha aday olmazsam ayıp olur diye aday değiliz. Canımızla kanımızla, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkıyla, itibarımızla, sağlığımızla 7 senedir mücadele ediyoruz. Defalarca aday olacağım, aday olacağım deyip geri dönmedim. Sadettin Bey geçen sene için haklı. ‘Sen devam etmelisin, aday olursan çekilirim’ dedi, sözünü tuttu. Ondan önceki dönemlerde birçok kez ‘Başkan olacağım’ dedi, aday oldu. Ben olacağım dedim, en kötü günde oldum. 7 sene sonra en sıkıntılı dönemde göğsümü gere gere çıktım, o ne der bu ne der demedim.
Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor.
Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı.
Kongrede, 2024 yılındaki rekor katılımın geçileceği tahmin ediliyor.
Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışacak.
Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek.
Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.
Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 20 – 21 Eylül tarihlerinde Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yapılıyor.
Kongre Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek.