Fenerbahçe'de N'Golo Kante sesleri: Sağlık kontrolünden geçti, son onayı bekliyor!Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'de N'Golo Kante sesleri: Sağlık kontrolünden geçti, son onayı bekliyor!Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe, uzun süredir transfer çalışması sürdürdüğü N'Golo Kante'de son aşamaya geldi.
Basında çıkan haberlere göre; Sarı-lacivertliler, Fransız yıldız ve kulübü Al-Ittihad ile anlaşma sağladı.
Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre ise Suudi Arabistan Pro Lig Yönetimi'nden son onayı bekleyen Fenerbahçe, Kante'yi sağlık kontrolünden geçirdi.
Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme Wolfsburg forması giyen Mattias Svanberg geldi.
Alman basınından Kicker’ın haberine göre; Wolfsburg’da sezonun ikinci yarısı için kadroda düşünülmeyen Svanberg’in takımdan ayrılması bekleniyor.
Haberde ise bu doğrultuda sarı-kırmızılıların İsveçli orta saha oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi.
Beşiktaş, Nuno Tavares için Lazio'ya teklifini 14 Milyon € olarak güncelledi. Transferde süre azaldı.
[Alfredo Pedulla]
Fenerbahçe, Yuri Alberto'yu transfer etmek için Corinthians'a 18 milyon Euro'luk teklifte bulundu ancak bu teklif, Brezilya temsilcisi tarafından reddedildi.
Yuri Alberto, Fenerbahçe'nin teklifine ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Bonservisimin sadece %50'si Corinthians'ta. Buradan ayrılmam için doğal olarak daha yüksek bir bonservis gerekiyor. Hem takımıma hem de bana fayda sağlayacak bir teklif olmalı. Burada çok mutluyum. Renato Agusto'ya söylediğim gibi, 'Burası benim evim'. Rusya'dan döndüğümde bana büyük bir fırsat verdiler."
Meu Timao
Fenerbahçe'yle yollarını ayırması beklenen Youssef En-Nesyri, Al-Ittihad'ın teklifini kabul etti.
Resmi imza için Suudi Pro Lig'in onayı bekleniyor.
(Yağız Sabuncuoğlu)
TransferFeed'in haberine göre; Beşiktaş, Metz forması giyen 20 yaşındaki Senegalli ön libero Alpha Touré'nin satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması için görüşmelerde bulunuyor.
SOL BEKTE DE OYNAYABİLİYOR
Metz ile 2,5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Alpha Touré, sol bek ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve transfer komitesi üyeleri Kaan Kasacı, Melih Aydoğdu ile Murat Kılıç, teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Emmanuel Agbadou için temaslarını sıklaştırdı.
Wolverhampton, Beşiktaş’a gitmek istediğini söyleyen Fildişi Sahilli oyuncu için bonservis bedelinde indirime giderek Beşiktaş’a yeşil ışık yaktı.
Beşiktaş tarafı 11-14 milyon Euro bandındaki revize teklifiyle transferi bitirmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe, Nkunku için de bir kez daha devreye girmeye hazırlanıyor. Milan, Mateta transferini bitirmeye çok yakın. İtalyan ekibi, bunun gerçekleşmesi halinde oyuncusuna kadroda düşünülmediğini iletecek. Daha önce Milan’da kalmak istediğini açıklayan Fransız yıldızın bu tavrından geri adım atma ihtimali yüksek.
Fanatik
Cim Bom’un, bonservisi Premier Lig ekibi Brighton’da bulunan ve bu sezon Serie A temsilcisi Roma’da kiralık olarak forma giyen Evan Ferguson’u transfer listesine aldığı öğrenildi. 21 yaşındaki İrlandalı golcü, fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Galatasaray Yönetimi’nin hem Brighton hem de oyuncu cephesiyle temas kurmaya hazırlandığı ifade ediliyor.
Fanatik
Beşiktaş Yönetimi’nin Liverpool ile temas halinde olduğu Konstantinos Tsimikas cephesinde sürecin olumsuz sonuçlanmasının ardından rota yeniden Jaouen Hadjam’a çevrildi. Transfer döneminin başında listenin ilk sırasında yer alan Cezayirli sol bek, Afrika Uluslar Kupası’nda yaşadığı ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat nedeniyle bir süreliğine geri plana atılmıştı. Hadjam’ın sahalara dönüş süresinin yaklaşık 1.5 ayı bulacak olması, yönetimi temkinli davranmaya itti. Siyah-Beyazlılar, bu nedenle oyuncunun yalnızca bonservis bedeli ve yıllık ücretinin ciddi şekilde düşmesi halinde transferi yeniden masaya yatırma kararı aldı.
8 MİLYON EURO İSTEMİŞLERDİ
Bu şartlar Young Boys kulübüne iletilirken, İsviçre ekibinden gün içinde net bir geri dönüş beklendiği öğrenildi. Young Boys’un daha önce 8 milyon Euro seviyesinde bir bonservis talep ettiği, Beşiktaş’ın ise bu rakamın oldukça altında bir bedel oluşması durumunda görüşmeleri sürdüreceği ifade edildi. Öte yandan sol bek listesinde yer alan Nuno Tavares dosyası da rafa kalktı.
Fanatik
İspanyol devi Atletico Madrid, daha önce kesin bir şekilde reddettiği Sörloth tekliflerine bu kez açık. Daha önce kapıyı 30 milyon Euro’dan açan Atletico’nun çok daha düşük rakamı kabul etmesi muhtemel. Fenerbahçe, Norveçli forvet için yeniden girişimde bulunabilir.
Fanatik