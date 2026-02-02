×
Fenerbahçe'de N'Golo Kante sesleri: Sağlık kontrolünden geçti, son onayı bekliyor!

Fenerbahçede NGolo Kante sesleri: Sağlık kontrolünden geçti, son onayı bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 12:42

Süper Lig'de 2025-26 sezonu ara transfer döneminin sona ermesine günler kala Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dahil olmak üzere kulüpler çalışmalarını sürdürüyor. Transfer sezonunun hızlı ekibi Fenerbahçe, şimdiye dek Mert Günok, Guendouzi, Musaba ve Sidiki Cherif'i kadrosuna kattı. Beşiktaş, Asllani'ye imza attırdı. Galatasaray, Noa Lang ve Asprilla'yı transfer etti. Trabzonspor da Chibuike Nwaiwu, Mathias Lovik ve Umut Nayir'i resmen açıkladı. Süper Lig'de günün transfer haberlerini canlı, anbean haberimizden takip edebilirsiniz.

N'GOLO KANTE'DE SON GELİŞME!
NGOLO KANTEDE SON GELİŞME

Fenerbahçe, uzun süredir transfer çalışması sürdürdüğü N'Golo Kante'de son aşamaya geldi.

Basında çıkan haberlere göre; Sarı-lacivertliler, Fransız yıldız ve kulübü Al-Ittihad ile anlaşma sağladı.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre ise Suudi Arabistan Pro Lig Yönetimi'nden son onayı bekleyen Fenerbahçe, Kante'yi sağlık kontrolünden geçirdi.

GALATASARAY'DAN ORTA SAHA HAMLESİ!
GALATASARAYDAN ORTA SAHA HAMLESİ

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme Wolfsburg forması giyen Mattias Svanberg geldi.

Alman basınından Kicker’ın haberine göre; Wolfsburg’da sezonun ikinci yarısı için kadroda düşünülmeyen Svanberg’in takımdan ayrılması bekleniyor.

Haberde ise bu doğrultuda sarı-kırmızılıların İsveçli orta saha oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi. 

 

 

BEŞİKTAŞ TEKLİFİNİ GÜNCELLEDİ
BEŞİKTAŞ TEKLİFİNİ GÜNCELLEDİ

Beşiktaş, Nuno Tavares için Lazio'ya teklifini 14 Milyon € olarak güncelledi. Transferde süre azaldı.

[Alfredo Pedulla]

F.BAHÇE'NİN TEKLİFİ REDDEDİLDİ
F.BAHÇENİN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Fenerbahçe, Yuri Alberto'yu transfer etmek için Corinthians'a 18 milyon Euro'luk teklifte bulundu ancak bu teklif, Brezilya temsilcisi tarafından reddedildi.

Yuri Alberto, Fenerbahçe'nin teklifine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bonservisimin sadece %50'si Corinthians'ta. Buradan ayrılmam için doğal olarak daha yüksek bir bonservis gerekiyor. Hem takımıma hem de bana fayda sağlayacak bir teklif olmalı. Burada çok mutluyum. Renato Agusto'ya söylediğim gibi, 'Burası benim evim'. Rusya'dan döndüğümde bana büyük bir fırsat verdiler."

Meu Timao

 

EN-NESYRI, AL-ITTIHAD YOLCUSU! TEKLİFİ KABUL ETTİ
EN-NESYRI, AL-ITTIHAD YOLCUSU TEKLİFİ KABUL ETTİ

Fenerbahçe'yle yollarını ayırması beklenen Youssef En-Nesyri, Al-Ittihad'ın teklifini kabul etti.

Resmi imza için Suudi Pro Lig'in onayı bekleniyor.

(Yağız Sabuncuoğlu)

BEŞİKTAŞ İÇİN ALPHA TOURE İDDİASI
BEŞİKTAŞ İÇİN ALPHA TOURE İDDİASI

TransferFeed'in haberine göre; Beşiktaş, Metz forması giyen 20 yaşındaki Senegalli ön libero Alpha Touré'nin satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması için görüşmelerde bulunuyor.

SOL BEKTE DE OYNAYABİLİYOR

Metz ile 2,5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Alpha Touré, sol bek ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor.

AGBADOU İÇİN YEŞİL IŞIK
AGBADOU İÇİN YEŞİL IŞIK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve transfer komitesi üyeleri Kaan Kasacı, Melih Aydoğdu ile Murat Kılıç, teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Emmanuel Agbadou için temaslarını sıklaştırdı.

Wolverhampton, Beşiktaş’a gitmek istediğini söyleyen Fildişi Sahilli oyuncu için bonservis bedelinde indirime giderek Beşiktaş’a yeşil ışık yaktı.

Beşiktaş tarafı 11-14 milyon Euro bandındaki revize teklifiyle transferi bitirmeyi hedefliyor.

NKUNKU, MATETA'YA BAĞLI
NKUNKU, MATETAYA BAĞLI

Fenerbahçe, Nkunku için de bir kez daha devreye girmeye hazırlanıyor. Milan, Mateta transferini bitirmeye çok yakın. İtalyan ekibi, bunun gerçekleşmesi halinde oyuncusuna kadroda düşünülmediğini iletecek. Daha önce Milan’da kalmak istediğini açıklayan Fransız yıldızın bu tavrından geri adım atma ihtimali yüksek.

 

Fanatik

G.SARAY'A GOLCÜ İNGİLTERE'DEN
G.SARAYA GOLCÜ İNGİLTEREDEN

Cim Bom’un, bonservisi Premier Lig ekibi Brighton’da bulunan ve bu sezon Serie A temsilcisi Roma’da kiralık olarak forma giyen Evan Ferguson’u transfer listesine aldığı öğrenildi. 21 yaşındaki İrlandalı golcü, fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Galatasaray Yönetimi’nin hem Brighton hem de oyuncu cephesiyle temas kurmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

 

Fanatik

BEŞİKTAŞ'TA ROTA YENİDEN HADJAM
BEŞİKTAŞTA ROTA YENİDEN HADJAM

Beşiktaş Yönetimi’nin Liverpool ile temas halinde olduğu Konstantinos Tsimikas cephesinde sürecin olumsuz sonuçlanmasının ardından rota yeniden Jaouen Hadjam’a çevrildi. Transfer döneminin başında listenin ilk sırasında yer alan Cezayirli sol bek, Afrika Uluslar Kupası’nda yaşadığı ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat nedeniyle bir süreliğine geri plana atılmıştı. Hadjam’ın sahalara dönüş süresinin yaklaşık 1.5 ayı bulacak olması, yönetimi temkinli davranmaya itti. Siyah-Beyazlılar, bu nedenle oyuncunun yalnızca bonservis bedeli ve yıllık ücretinin ciddi şekilde düşmesi halinde transferi yeniden masaya yatırma kararı aldı.

8 MİLYON EURO İSTEMİŞLERDİ

Bu şartlar Young Boys kulübüne iletilirken, İsviçre ekibinden gün içinde net bir geri dönüş beklendiği öğrenildi. Young Boys’un daha önce 8 milyon Euro seviyesinde bir bonservis talep ettiği, Beşiktaş’ın ise bu rakamın oldukça altında bir bedel oluşması durumunda görüşmeleri sürdüreceği ifade edildi. Öte yandan sol bek listesinde yer alan Nuno Tavares dosyası da rafa kalktı.

Fanatik

F.BAHÇE'DE YENİDEN SÖRLOTH SESLERİ
F.BAHÇEDE YENİDEN SÖRLOTH SESLERİ

İspanyol devi Atletico Madrid, daha önce kesin bir şekilde reddettiği Sörloth tekliflerine bu kez açık. Daha önce kapıyı 30 milyon Euro’dan açan Atletico’nun çok daha düşük rakamı kabul etmesi muhtemel. Fenerbahçe, Norveçli forvet için yeniden girişimde bulunabilir.

Fanatik

