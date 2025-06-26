FENERBAHÇE, NIAKHATE'Yİ TAKİBE ALDI

Fenerbahçe, transfer piyasasındaki fırsatları kovalıyor. Lyon’un mali gerekçelerle ligden düşürülmesi yönünde alınan karar ülkede şok etkisi yaratmıştı.

Fransa’da spor gündeminin bir numaralı konusu bu haber olurken, Avrupa’nın birçok kulübü de gözlerini Fransız devine çevrildi. Lyon’un kadrosundaki birçok yıldızın sözleşmesinde ‘Ligden düşülmesi halinde serbest kalır’ maddesi bulunuyor. Bu isimlerden biri de Moussa Niakhate. Fenerbahçe’nin, başarılı stoperin durumunu takibe aldığı öğrenildi.

LYON İTİRAZ EDECEK AMA...

Lyon’un, şok karara itiraz için 1 hafta süresi bulunuyor. Fransız basınındaki yorumlarda ise geçmişteki örneklere bakılarak itirazın kabulünün çok zor olduğu vurgulanıyor.

GEÇEN SEZON 32 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI!

Solak bir oyuncu olan Niakhate için Lyon, geçtiğimiz yaz Nottingham’a tam 32 milyon Euro ödemişti. 29 yaşındaki savunmacı, kulüp tarihinin en pahalı transferi konumunda.

Ancak ligden düşme kararı onanırsa, Senegalli yıldız boşa çıkacak ve bonservisini eline alacak. Fenerbahçe’nin bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Moussa Niakhate ile hemen görüşmelere başlaması bekleniyor.

(Fanatik)