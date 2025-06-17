Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi! Süper Lig'den resmi teklif

FENERBAHÇE’YE TRANSFERDE KÖTÜ HABER!

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Nice'in Fildişili forveti Evann Guessand ve menajeriyle dün zoom üzerinden bir görüşme yaptı.





Fenerbahçe bu görüşmenin ardından Fransız kulübüne 25 milyon euro bonservis + 5 milyon euroluk bonus teklifinde bulundu. Ancak Nice, Premier Lig ekibi Wolves'un da ilgilendiği Fildişili golcü için yapılan bu teklifi reddetti.





Öte yandan Vitor Pereira yönetimindeki Wolves'un Guessand için henüz resmi bir teklif yapmadığı belirtildi.





(Sky Sports)