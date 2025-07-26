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Hakan Bilal Kutlualp: Bu işlere son vereceğiz. Ağzınıza sakız olmuş. Herkesi kucaklayın, başkansınız. Elinizi sıkmak bile nasip olmadı. Altın çağımızda Fenerbahçe formasıyla ateşli şekilde birbirimize selam verdik, bu. Bu olaydan 1 sene sonra, 'Ben bu işlerden ürktüm, korktum. Ailem var, şirketim var. Gözünün üstünde kaşın var derler, bu işi yapmam' dediniz. Gittiniz. Bunu söylemekten hicap duyuyorum. 2013'te kalktınız, bu şerefsizlerin her şeyi belli oldu, ilk başta bir şey bilinmiyordu, gittiniz adamlara platin sponsor oldunuz. Bunları konuşmayalım. O gün niyetiniz kötüydü. Siz de bilmiyordunuz ama siz 2 sene sonra bilmiyordunuz. Ben 30 gün sonra bilmiyordum. Bunlarla birbirimize vurmayı bırakalım. Biz birbirimizin düşmanı değiliz. Düşman orada, her gün genişliyor büyüyor. Siz bu camianın başkanı olarak, Aziz Bey efsane başkan olarak herkes birbiriyle barışsın.
Hakan Bilal Kutlualp: Evvelsi gün programda 'Siz bu paraları nereden buluyorsunuz? Türkiye'nin en zengin camiası, en zengin başkanı bizim şunu şuradan itemediğimiz yerde, bunu nasıl itiyorsunuz diye soralım' dedim. Sordum. Size de sorun dedim. Büyük bir haksızlık, adil rekabet var. Bunlar bu şerefsizliği yapmış. Bana emniyette sordular, ifadede var. Sordular 'Aziz Yıldırım'ın yasa dışı işine şahit oldunuz mu' dediler, hayır dedim. Yapar mı dediler, hayır dedim. Şu menajerle çalışmanı zorladınız mı, orada detaylı anlattım. Bana telefon açtı, Fenerbahçe'nin haklarına halel getirmeyecek şekilde çalışırsın dedi. İfademe baktım, kumpasçı bunlar, onu yazmamışlar, olmaz dedim. Onu yazdılar, altı çizli yazdılar büyük, imzaladım. Mahkemede de konuştuk.
Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp açıklamalarda bulundu.
Kutlualp'in açıklamaları şöyle; Bu kadar tartışmadan sonra ben 'Birlik olalım, Sayın Başkan da milat çizsin. Önümüzde çok önemli maçlar var. Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız manevi ve maddi anlamda kulübe çok büyük katkı sağlayacaktır' diyeyim. Gerçekten de böyle. Ben sorular hazırlamıştım. Başkan ve yöneticiler cevap verdi. Sonra Sayın Başkan çıktı. Bu spekülasyona son vermek lazım. Cımbızlanan şeyleri, başkana iletiyorlar. Çırağan'daki toplantıyı vermemişler tam başkana. 3 Temmuz'da bu örgüt operasyonu bağlayan gece, o tweet duruyor 5'i 6'sına bağlayan gece bundan güçlü çıkarız diyen adam benim. Siz kalkıp 'bizi ikinci lige düşürün' dediğiniz zaman, 5 Ağustos'ta camia şaşkın, düşman belli değil. Devletin başı bile ne olduğunu anlamıyor. Ben çıktım dedim ki 'Fenerbahçe hiçbir zaman haram puana razı olmaz. Haksız puanı reddeder.' dedim. Bu durumlarda Sayın Aziz Yıldırım istifa etsin, dedim. Gidip yargılandığı zaman, anasının ak sütü gibi döneceğinden zerrem, şüphem yoktur dedim. Bunları dinlemeyip polemik yapmak istiyorsunuz. Bu örgüt bunları yaptı. Burada birleşelim, efsane başkanın önderliğinde herkes barışsın. Bu yapı, bu şerefsizlere karşı ne yapacağız konuşalım.
Ali Koç: 'Benim adaylığıma ben karar veririm. Benim aday olmamdan neden rahatsız oluyorsunuz anlamıyorum.
Siz Hamdi beye bir şeyler dediniz. Sizin yol yürüdüğünüz bir arkadaş, dönemin savcılarının önüne koyduğu ifadeyi imzalamış. Yetmemiş, Çırağan Oteli'nde basın toplantısı düzenlemiş, başta sizi ve bizi istifaya çağırmış biri! Ayrıca, olayın cemaatle ilişkilendirilmesine karşı 'Bu ne paranoya? Ne cemaati? Polisler işini çok iyi yapmış' diyen bir adam var yanınızda.
Bence o söylediğim ruh halinden tez zamanda çıkmanızı, önce kendi sağlığınız, sonra da Fenerbahçe’nin sağlığı için size tavsiye ediyorum. Kolay gelsin.
Aziz Yıldırım'dan Hamdi Akın'a: Otur lan yerine, konuşturma beni! Sen 3 Temmuz'da Fenerbahçe için Ankaragücü'yle Trabzonspor adına pazarlık yaptın. Seni çok kötü yaparım!
Ali Koç: Yok ben Mourinho ile gecelere akıyormuşum. Adam içki bile içmiyor. Dünyanın en sıkıcı insanı.
Bana 'Niye derneğe gittin, bastın?' dediniz. 'Yalancı, aşağılık korkak adam' dediğiniz adam yanınızda oturuyor. Bu nasıl şey!
Aziz Yıldırım: 'Kimse söylemişim. Ne söyledim ben ya! Uyduruyorsunuz, uyduruyorsunuz söylüyorsunuz. Bana danışmak istediğin konuları önce yutuyorsun, sonra kusuyorsun. Senin yanlışın bu! Senin her yalana cevap vermeniz, benim sorunum değil. Sizin sorununuz. Ben sana bunları anlattım.
Mourinho ile ilgili bana söylediğini söylersem çok ayıp olur'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gerekirse locasını Aziz Yıldırım'a verebileceğini söylemesi üzerine Aziz Yıldırım kürsüye çıkarak Ali Koç'a sarıldı.
Ali Koç: '2018'de başkan seçimi kaybedince, defalarca kendisine locasını tutup tutmayacağını sorduk. Çekleri vardı, onları da öteledik. İstemeyince de locaları sattık.'
Loca konusunda ise şunu söyleyeyim. İsterseniz alın benim locamı.
Başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın borç ve loca açıklamalarına cevap vermek için Fenerbahçe Yöneticisi Hamdi Akın'a söz verdi.
Fenerbahçe Yöneticisi Hamdi Akın: "Başkanım size loca vermememiz bizi üzer. N'apalım kimse locasını bırakmıyor. Tüm localar satılmış. Ancak siz bu kulübün efsane başkanı olarak locanızı bırakıp, gitmemeliydiniz. Küsmemeliydiniz. Ben de sizinle aynı zamanda aldım locamı, ama ben bırakmadım. Siz bıraktınız, gittiniz."
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'a cevap vermek için yeniden kürsüye çıktı.
"Aziz Başkanım öncelikle tarzınızdan hiçbir şey kaybetmemişsiniz. Eteğinizdeki taşları döktünüz. Cevap vereceğiz. Bazı cevaplar, 7 yıldır verilmeyen ve verilmek istenmeyen cevaplardır. Bunu peşinen söylüyorum. İşin bu noktaya gelmesini hiç istemezdim."
'Ben aday olmayacağım. Aday olursam söylerim zaten. Rahat ol! Sadettin Bey 'adayım' diyor, ben demiyorum.'
'25 milyar TL borç var. Anlatmıyorlar! Haberiniz olsun. Seçime 1 ay var anlatmıyorlar! Kime ne kadar borç olduğunu bilen var mı?'
'7 senedir stada gelmedim. Parasıyla loca istedim, vermediler. Kızımla gelemiyorum, gittim Chelsea'den loca aldım! Ne yapayım? Oraya gidiyor! Şahıs ve kişilerle, senin sorunun olmamalı. Sen toparlayıcı olmalısın. Onları alıp okşamalısın.
Benden ne istiyorsunuz? Konuşmuyorum, gelmiyorum, gitmiyorum. Daha ne yapayım! Öleyim mi? Mezara mı gireyim? Bırakın Allah aşkına! Ali Bey ömrümü verdim, ömrümü! Hapise gittim, yattım ömrümü verdim! Ben ne yaptıysan Fenerbahçe için yaptım. Ben ve arkadaşlarım bu kulübün birer parçasıyız ve kendisiyiz! Bunu bilin!
'Aziz Yıldırım'ın vizyonu yok diye bizi postaladınız ya... Aziz Yıldırım, Maltepe'de 6 dönümlük ada yapıyordu. Sonra 3 Temmuz oldu, iş yattı. Bir ada da Karayipler'de alıyordum. Orada da bir anlaşmazlık oldu yoksa oraya oteller yapacaktık. Algı operasyonu yaparak geçmişi karalamayın. Biz biriz. Adama 'Sinek ikili' dedim, yarın başka şeyler de derim ama yanımda olun. Birlikte olalım.'
'Çocuklar Fenerbahçeli olmuyor artık. En büyük sorunumuz bu! Her yerde çoğunluk onlarda. Bir arkadaş, çocuğuna forma almaya gitmiş. Çocuk arkasına 45 numara yazılmasını istemiş. Babasını anlamamış, çocuk 'Osimhen' demiş. Bunun altından kalkamayız.
Galatasaray'ı 6-0 yenen takımın başkanıyım. Tüm Fenerbahçeliler kan ağlıyor kan! Ben başka bir şey anlatıyorum. Bakın yakalayamayız!
Konuşma sırasında Hamdi Akın’ın tepkisi sonrasında Aziz Yıldırım: "Hamdi beni kendine saldırtma. Otur oturduğun yere. Ben buraya o niyetle gelmedim."
'Eylülde seçim yapmak yanlış. Ali Bey sen bana mayıs ayında geldin. Size, 'Adaylarla konuşun ve 1 sene daha başkanlık yapayım, şampiyon olamazsak bırakıyım de' dedim. Sen de 'Maça gideyim, gelince konuşalım' dedin. Sonra bekledim, gelmedin. Ardından ben de açıklama yaptım. Eylülde yapılacak seçim, bu camiaya zarar verecek. Kim kazanırsa kazansın bu camia yara alacak.
Transferleri siz yapıyorsunuz, sorumluluk sizde olması lazım. Ters bir sonuçta bu kulübe yazık olacak. Bir büyük olarak söylüyorum. Kararınızı tekrar gözden geçirin.'
'Sizlerden Denetim Kurulu raporu okunmadı diye burayı terk etmenizi beklerdim. Hepimiz terk edecektik. Bugün borç 25 milyar TL mi? Halen diyorlar ki Fenerbahçe 619 milyon euro borç bıraktı. Bunu ben yaptıysam şerefsizimdir, bunu söyleyenler de şerefsizdir.
Burayı kim yaptı? Vicdanınızla söyleyin. Nasıl kulüp yaptı? Burayı ben yaptım ben! Parayı ben verdim. Stadı yaptık. Stattan 100 milyona yakın gelir var. Samandıra'yı yaptım. Topuk Yaylası'nı yaptık. Ankara tesislerini, Dereağzı'nı yaptım. Kapalı salonu yaptırdım. Ve ben ibra edilmedim. 600 milyon mal varlığı vardı.
'Ali Bey bana söylüyor, 'Galatasaray'a bir şey demiyor' diye. Başkanlarına 'sinek ikili' dedim, daha ne diyeyim ya? Cevap veremediler! Ses çıkaramadılar!'
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım kürsüye gelerek açıklamalarda bulunuyor; 'Hiçbir zaman Divan'a denetim kurulu raporu gelmeden o Divan'ı yapmadık. Ali Koç döneminde 2. kez oluyor. Fenerbahçe'nin borcu ne kadar? Hadi bakalım!'
'Ali Koç'un seçime girmemesi için argümanlar başladı. O kararı biz veririz, siz değil. Eylül ayında seçim yapacağımızı ilan ettikten sonra da seçim süreci devam etti. Asla sürece müdahale etmedik. Ancak geldiğimiz noktada sürecin öyle işlemediğini az önce de hep beraber gördük. Bunları anlatmamıza neden öfkelenildiğine anlam veremedik.'
Ali Koç: Türk spor tarihinde hiçbir kulüp başkanı benim yaşadığım saldırıları yaşamamıştır. Fenerbahçe'de öyle bir ortam ve ayrışma yaratıldı ki, global sponsorlarla temas kuruyor, işbirliği üretmeye çalışıyoruz sponsorlara saldırılıyor. Siz hiç rakiplerin, sponsorlarına saldırdığını, yöneticilerini itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını görüyor musunuz? Bazı kulüplerde neler olduğunu biliyoruz ama konuşan yok.
Fenerbahçe’nin adı kara borsa ile, bahis ile, terör örgütü ilişkili sponsorla, usulsüz kontratlarla anılsaydı Fenerbahçe adliye koridorlarındaydı.
Çeyrek asırdır Türk futboluna hükmeden, bizim 'yapı' dediimiz sistem defalarca deşifre oldu. En son PFDK skandalında da gördük. Temizlik başlamıştır. Birçok insan bu sistemden dışarı çıkıarılmıştır. 7 senede 3 kez kendi evimizde şampiyonluğu kaybetmemiz, bu yapının ürünüdür. 99 puan almamıza rağmen şampiyon olamamamız bu yapının ürünüdür. Tehlikenin farkında mısınız?
'Piyasaların geldiği nokta, gerek maaşlar, gerek transfer bütçeleri olsun hiç görmediğimiz seviyelerde. Artık kapılar 20-25 milyondan açılmakta. İster istemez de gelecek sezon için daha geniş bütçeye ihtiyacımız var. Hocamız ve onun futbol aklına güveniyoruz. Futbol kariyeri bu kadar başarılı olan hocamızın, futbol kamoyunda uğradığı itibar suikastini de şiddetle reddediyoruz. Bu sene çok farklı bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Transfer konusunda geç kaldığımızı düşünenler olabilir. Her sene bizi yerden yere vurmak için bir şey buluyorlar.
Feyenoord maçında iki yeni transferimiz sahada olacak. İmza olmadığı için isimlerini burada açıklayamıyorum'
'Şu an geldiğimiz nokta itibariyle çok yüksek faizli faktoring borçalarını geride bırakmış, Bankalar Birliği anlaşmasını geride bırakma yönünde büyük aşama kaydetmiş durumdayız. İnşallah 21 Eylül'de karşınıza çıktığımızda bunun hepsi geride kalmış olacak.'
'İki çok önemli sponsorluk anlaşması imzaladık. İki farklı kategoride rekor kırarak çıtayı yükselttik. Tüm parayı kırdırarak bugün kullanacağımız söylendi. İlk taksidi aldık. Her taksit de haziran aylarında alınacaktır. Gelecekteki yönetimler de bundan faydalanabilecektir.'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşuyor;
Öncelikle olumlu gelişmelerle başlayayım. Geçen sezon birçok branşta büyük gururlar yaşadık. Hakkaniyetli ve adil rekabetlerin olduğu liglerde azmin, mücadelenin ve alın terinin karşılığını alabildik.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gerginliğin yaşandı bölüme gelerek yatıştırmaya çalıştı. Ali Koç ile Aziz Yıldırım yaşananlar üzerine hararetli bir konuşma yaptı.
İmza verenler üyelerden bir kadın üye 'Yeter artık, rencide etmeyin!' diye tepki verirken diğer kongre üyeleri ile tartışma yaşandı.
Bunun üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 'Bağıran arkadaş dışarı çıksın' dedi.
Eski başkan Aziz Yıldırım ise “Küfür etmedi, çıkamaz” diye tepki verdi.
Ayrıca eski futbolcu Müjdat Yetkiner küfürlü konuştuğu gerekçesiyle salondan Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu tarafından dışarı atıldı.
Daha sonra gerginlik yatıştırılırken yüksek divan kurulu kaldığı yerden devam etti.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, üyelerden gelen 'bilgisi dışında imza verilmesi' konusundaki mailler okunurken salonda yaşanan arbede ve tartışmalar nedeniyle durdu.
Fenerbahçe, toplamda 9.954 imza beyannamesi olduğu, geçersiz beyannameler düşüldüğünde 8468 beyannamenin geçerli olduğunu açıklandı.
Fenerbahçe, finansal borçlarının Mayıs 2018’de 347 milyon Euro’dan Mayıs 2025’te 69 milyon Euro’ya düştüğünü açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, stadyum isim sponsorluğu ve forma göğüs anlaşmasıyla Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sponsorluk anlaşmasını yaptıklarını söyledi.
Kulübün, İçişleri Bakanlığı'na açtığı davaya değinen Kızılhan, "3 Temmuz kumpasının ardından kulübümüzün maddi ve manevi kayıplarının karşılanması için kulübümüzün İçişleri Bakanlığı'na açtığı davanın üçüncü duruşması görüldü. 42,8 milyon avro ve 103 milyon lira maddi zararımız tespit edilmiştir. Mevcut mahkemenin kendisini görevsiz görmesi sebebiyle davamız uyuşmazlık mahkemesine gönderilmiştir. Kulüp olarak bu konuyu en üst düzeyde takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Stat isim sponsorluğuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Burak Kızılhan, dünya çapında güçlü bir markayla iş birliği yaptıklarının altını çizdi.
Chobani markasıyla stat isim sponsorluğunun yanı sıra futbol A takımının Avrupa maçlarını kapsayan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasına imza attıklarını vurgulayan Kızılhan, şöyle konuştu:
"Buradan Hamdi Ulukaya'ya teşekkürlerimizi iletiyorum. ABD'de sıfırdan başlayıp Chobani'yi dünyanın en önemli markalarından birisi haline getirdi. Ülkemiz adına attığı her adım bizim için gurur kaynağıdır. Ülkemize ve insanımıza verdiği katkılarla örnek bir isim. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şahsen yaptığı ve ABD'deki iş dünyasından topladığı 100 milyon dolarlık yardım takdire şayandır. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sponsorluk sözleşmesini yaptığımızı büyük bir gururla ilan ediyoruz. Bundan sonra stadımızın ismi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi olacak."
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısına katılan Aziz Yıldırım'ın yanına giderek selamlaştı.
Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım, başkan adayı Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, temmuz ayında gerçekleştirilen 3 Temmuz programı ve 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne atıfta bulundu.
3 Temmuz 2011'in üzerinden 14 yıl geçtiğinin altını çizen Mosturoğlu, şöyle konuştu:
"14 yıldır kararlılıkla mücadelemiz sürüyor. Yolumuz uzun ancak hukukta varılabilecek son noktaya kadar gideceğimizden şüpheniz olmasın. 3 Temmuz'da camiamızın fertleri, amansız saldırılara karşı sarı-lacivertli duvarı örerken, o dönem bizden olduğunu sandıklarımız hangi pozisyonları almıştı? Bunu bir turnusol kağıdı olarak düşünün. Kişilerle ilgili yapacağınız değerlendirmede bunu kullanın. Canları kadar sevdikleri Fenerbahçe Spor Kulübüne kurulan kumpasa karşı, hayatlarını hiçe sayarak mücadele eden, 'Dokunma yanarsın' denen, uluslararası istihbarat örgütlerinin maşası olan karanlık güçlere karşı direnen ve onları geri çekilmek zorunda bırakan, sonunda da yenilmez denilen bir yapıyı yenen camianın kahraman fertlerine şükranlarımı sunuyorum. 19 Temmuz'da Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladık. Sonsuza dek yaşa Fenerbahçe."
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu, İstiklal Marşımız okunarak başladı.
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım ve başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, yüksek divan kurulu toplantısına aynı tekneyle geldi.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı bugün saat 10.30’da Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve eylül ayında yapılması planlanan seçimde başkanlığa adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, yüksek divan kurulu toplantısına aynı yat ile katıldı.
Divan Kuruluna 15 kişilik çekirdek kadrosuyla katılacağı öğrenilen Sadettin Saran’ın da adaylığını mikrofondan dile getirmesi, projeleri ve ideallerinden bazılarını ifade etmesi bekleniyor. Potansiyel başkan adayları olarak öne çıkan Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp’in konuşmalara göre kürsüye çıkıp çıkmayacakları netleşecek. Son konuşmacı olacak başkan Ali Koç’un divanda söz alanlara yanıt vermesinin yanı sıra mali konulardan, imza kampanyasında yaşananlara ve transfer çalışmalarında geç kalındığı yorumlarına kadar geniş konulara değinmesi bekleniyor.
Eylül ayında seçimli olağanüstü Seçim kararı alınan Fenerbahçe’de gözler bugün Ali Koç, Aziz Yıldırım, Sadettin Saran, Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp’in katılacağı Yüksek Divan Kurulu’na çevrildi. Faruk Ilgaz Tesisleri’ndeki genel kurul 10.30’da başlayacak ve tahminen 13.00’e kadar sürecek. Sarı lacivertli kulübün tarihine geçmesi ve tüm camianın büyük ilgiyle takip etmesi beklenen YDK toplantısı için yönetimin havuz tarafındaki bahçe bölümüne, içeri giremeyen kongre ve YDK üyelerinin salondaki konuşmaları ve yaşananları izlemeleri için iki dev ekran kuracağı öğrenildi.