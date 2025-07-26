'BENİM ADAYLIĞIMA BEN KARAR VERİRİM'

Ali Koç: 'Benim adaylığıma ben karar veririm. Benim aday olmamdan neden rahatsız oluyorsunuz anlamıyorum.

Siz Hamdi beye bir şeyler dediniz. Sizin yol yürüdüğünüz bir arkadaş, dönemin savcılarının önüne koyduğu ifadeyi imzalamış. Yetmemiş, Çırağan Oteli'nde basın toplantısı düzenlemiş, başta sizi ve bizi istifaya çağırmış biri! Ayrıca, olayın cemaatle ilişkilendirilmesine karşı 'Bu ne paranoya? Ne cemaati? Polisler işini çok iyi yapmış' diyen bir adam var yanınızda.

Bence o söylediğim ruh halinden tez zamanda çıkmanızı, önce kendi sağlığınız, sonra da Fenerbahçe’nin sağlığı için size tavsiye ediyorum. Kolay gelsin.