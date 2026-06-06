Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı: Aziz Yıldırım ve Hakan Safi konuştu!

Aziz Yıldırım: "Vatana millete devlete ihanet eden hain şebekeye karşı, herkesten önce, askerden polisten devletten de önce meydan okuyan dimdik direnen, asla boyun eğmeyen Fenerbahçe'ye borcum var. Ben ve arkadaşlarım bu borcu ödemeye geliyoruz. Fenerbahçe'yi türlü hile, entrika, ayak oyunlarıyla engelleyenlerle Fenerbahçe'nin hakkını yiyenlerle, boynunu bükenlerle, onların hak ettiği gibi mücadele etmek için geliyorum."
Aziz Yıldırım: "6-0'ı bu adam yaptı. 4-0'ları burada bu adam yaptı. Diyorlar ki 'bu yaşında neden aday oluyor', onlar benim bir kez daha başkan olmak istediğimi sanıyorlar. Hayır onlar bilmiyor, anlamıyorlar. Benim Fenerbahçe'ye karşı duyduğum sevgi ve bağlılığı göremiyorlar. Benim Fenerbahçeliler'e ödenmemiş bir borcum var. Bana onur duyduğum bir hayat hikayesini Fenerbahçeliler verdi. Benim mücadele adamı yapan Fenerbahçeliler'dir. Kardeşin duymaz, el oğlu duyar denen zamanda sizler kardeşimdiniz, mahkeme kapılarında, hapishanelerde hiç yalnız kalmadım, milyonlarca Fenerbahçe yanımdaydı. Benim Fenerbahçeliler'e borcum var, kardeşimin bile hatırlamadığı, benim bile unuttuğum bir doğum gününde hapishane duvarlarının arkasında şarkılarla, tezahüratlarla doğum günümü kutlayan Fenerbahçeliler'i nasıl unutabilirim. Bu tribünleri sevgiyle dolduran Fenerbahçeli 50 bin kadını nasıl unutabilirim. Bu sevgi, bu vefa unutulabilir mi!"
Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe'ye borcum var. Kendimi anlatmak haksızlık olur. Biz birbirimizi tanıyoruz ve seviyoruz. Biz birçok sevinci mutluluğu beraber yaşadık. Birçok acıyı beraber yaşadık. Her şey unutulur ama zor günde yanınızda kim vardı, bu unutulmaz. Devletimizin içine sızan, vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardı, Fenerbahçeliler vardı. Herkes uyurdu, uyanık olan sizdiniz. Herkes uyuşmuşken ayağa kalkan siz oldunuz. O ihanet şebekesinin karşısına ilk siz dikildiniz. Vatana millete ihanet edenlerin karşısında sizler dimdik durdunuz. Bu şeref önce ve daima size aittir.
Beni Aziz Yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Beni Aziz Yıldırım yapan sizlersiniz, Fenerbahçe'dir. Sadece 20 yıl başkanlık boyunca onurunu layık görmeniz değil, Fenerbahçe'yi efsane yapan şey kendisini vatanına milletine adamış, gözü pek, fedakar ve fedai bir camia olmasıdır. Aziz Yıldırım'ı büyük yapan da benimle tek yürek, tek bilek mücadele veren sizlersiniz."
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım: "Bu stadyumda şampiyonluk şarkıları söylemeyi özledim! Sizinle birlikte hep birlikte söyleyeceğiz! Sevgili Fenerbahçeliler, kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım! Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Uzun bir konuşma yaparak yormayacağım. Şampiyonluk şarkılarını bu stadyumda söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim. Sizinle çok eski tanışıyoruz. 120 yaşına erişen bu ulu çınarın altında bir ömür geçirdik beraber. Aramızda kardeşlerim diye hitap edeceğim Fenerbahçeliler var, aramızda evladım diyebileceğim genç Fenerbahçeliler var, az olsa da ağabeyim ablalarım var."
Hakan Safi: "Kulübümüz için çok önemli projelerimiz var. İşimiz sadece transfer değil tabii ki. Öncelikli diğer konumuz stadyum. Stadyum projesini geçen sene bizler geliştirdik. Stadyumumuzu kendi yerinde, Papazın Çayırı'nda 64.500 kişilik kapasiteye çıkartacağız. Bunu da ilk sezonumuzda şampiyon olduktan sonra yapacağız. Stadyumumuzun mayıs ayına yetişmesi mümkün değil. Rakibimiz kampanyasını önce şampiyonluk sonra stadyum diyerek başladı, güzel. Sonra mayıs ayında bitireceğiz dedi. Şimdi söylemi 'izinler alınırsa...' diye değişti. Kimsenin sizleri yanıltmasına izin vermeyin. Kutsal oylarınızı ona göre verin.
Tesisler... Kulübümüzün durumuna yakışmayan bir durum da tesislerimiz. Fenerbahçelilerin birlikte yaşayabileceği kaliteli yaşam alanları sunmalıyız. Maltepe çok kritik. Fenerbahçe altyapısı son zamanlarda çok önemli yıldızlar çıkardı. Buna devam etmemiz, daha verimli tesisler inşa etmemiz gerekiyor.
Amatör şubelerle ilgili çok soru geldi. Şube kapatmaya, bütçe küçültmeye gelmiyoruz. Eski yöneticimiz Hulusi Bey, 'voleybolda 15 milyon Euro açık olacak, hesabını ona göre yap' dedi. İçiniz rahat olsun, hiçbir çekincemiz yok. Amatör şubelerde gereken neyse o desteği vereceğiz.
Basketbolla ilgili düşüncemiz net. Profesyonellerimizden memnunuz. Şubelerimiz çok iyi gidiyor. Daha çok destek vereceğiz, merakınız olmasın.
Fenerbahçemizin vizyonu, Ulu Önder Atatürkümüz'ün ilkelerine sadık sporcular yetiştirmektir. Buradan Fenerbahçe Spor Kulübü çalışanlarına seslenmek istiyorum, aklınızda hiçbir endişe olmasın. Bizler rövanş duygularıyla gelmiyoruz. Kimsenin işi konusunda da bir sorun yaşanmayacak. Her kim ki işini iyi yapıyorsa yoluna devam edecek. Özlük hakları konusunda da yaşanan sıkıntıları çözeceğiz. Branşlar arasındaki dengesizlikleri ortadan kaldıracağız.
Fenerbahçe TV ve radyo da bizim için çok kıymetli. TV'miz aynı şekilde yoluna devam edecek, göreve gelince radyo konusunu tekrar değerlendireceğiz."
Hakan Safi: "Bir yıldız yeter diyen mi yoksa dünya yıldızlarını getirdim diyen mi sizlerin tercihi olacak. Değerli Fenerbahçeliler, en büyük yük sizlerin omuzunda. Fenerbahçe'nin kaybedecek 1 dakikası yok. Bir seneyi daha rakibimizin şampiyonluğunu izleyerek geçiremeyiz. Bu büyük camiamızın hiç kimseye borcu yok. Kimsenin de malı değil. Biz kibirli olmayacağız. Tribünleri de kapatmayacağız. Kombine iptal edip maça babasıyla gelen çocukları ağlatmayacağız."
Hakan Safi: "Kongre üyelerimiz, bir seçim yapacaksınız. Geçmişle gelecek arasında çok kritik bir seçim. Fenerbahçe geçmişin sorunlarında takılı mı kalacak, geleceğin başarılarıyla mı coşacak karar vereceksiniz. O kadar enerjim yok diyen mi ne pahasına olursa olsun, canla başla çalışacağım diyen mi siz seçeceksiniz."
Hakan Safi: "Aziz Bey ifade etti, ben sokaklardan geliyorum. Kasımpaşa'da büyüdüm. Yatılı okulda okudum. Disiplini öğrendim. Ufkum açıldı. ABD'de de MBA yaptım. Kıymetli Fenerbahçeliler, 18 yaşımda babamı kaybettim, mekanı cennet olsun. İmtiyazlı bir çocuk değildim. Hiçbir şey bana peşin verilmedi. 14 yaşımda girdiğim çalışma hayatımda tırnaklarımla kazıyarak milyar dolarlık şirketler kurdum. Ailem için yaptım. Şimdi sarı lacivertli ailem için yapma zamanı. İnanın sizler için hiçbir limitim yok. Para pul umurumda değil. Çocuklarımla caddede kutlayacağım bir şampiyonluğa paha biçmem imkansız."
Hakan Safi: "Her şeyim Fenerbahçeme feda olsun. Sizler de hafızanızı taze tutun. Rehavete yer yok. Hepimiz üstümüze düşeni yapmalıyız. Seçildiğimde ne yapı ne kirli lobi ne de kollanan rakipler olacak. Hiçbirine izin vermeyeceğim. Bizler imtiyaz, eşit şartlarda mücadele istiyoruz. Buna da kimse engel olamayacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım. Bugüne kadar kimsenin hakkımı yemesine izin vermedim. Söz konusu Fenerbahçe olursa da hiç izin vermem. Gençliğim, enerjim, servetim, her şeyim Fenerbahçeme feda olsun. Sizler için hiçbir limitim yok. Para pul umurumda değil!"
Hakan Safi: "Ötekileştiren, benden değilsen düşmansın diyen zihniyet Fenerbahçemizi prangaladı. Buna izin veremeyiz. Birçok derneğimizi ziyaret ettik, bazılarında tatsız olaylar yaşanmış. Bizim kapımız herkese açık, Fenerbahçemiz istediğimiz noktaya herkesin çabasıyla gelecek dedik. Tüm derneklerimize bizim yanımızda oldukları için hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum.
Bu güzide camianın bel kemiği taraftarına seslenmek istiyorum. Yağmur çamur demeden gelip takımınızı desteklediniz. Her deplasmanda yanımızda oldunuz. Branş fark etmeksizin yanımızda oldunuz. Bazen hüzün vardır bazen mutluluk. Son dönemde futbolda istediğimiz mutluluğu yaşayamadık. Sizlere söz veriyorum, teveccüh gösterip bizi seçtiğiniz takdirde gelecek mayıs ayında nasıl bir kutlama yapacağımızı tüm dünyaya göstereceğiz.
Bizler Fenerbahçe'nin gücünü yeniden herkese göstereceğiz. Bugün Sayın Yıldırım ile seçimde rakibiz. Yarın 7 Haziran'da bir başkan seçilecek. 8 Haziran'da hepimiz çubuklu için mücadelemize devam edeceğiz."
Hakan Safi: "Sen ne yapacaksın Hakan Safi diyorlar? Önce gelmiş geçmiş tarihin en iyi kadrosunu kuracağım. Hiçbir bahaneye izin vermeyeceğim. Saha dışındaki engelleri de teker teker kaldıracağız. Kurtlar Vadisi dönemleri geride kaldı. Devir değişti. Devir iletişim, doğru bağlantı ve lobi dönemi. Yönetimde olduğum dönemde Türk futbol tarihinde ilk kez yabancı VAR gelmesine vesile oldum. Tarihte ilk kez yabancı hakem ataması gerçekleştirildi. Mütevazı olmayacağım, ben olmasam bunlar olmayacaktı. Ben doğru adımları atarak rekabetin en azından saha dışında eşitlenmesi için çok önemli hamleler yaptım. Başkan seçtiğiniz takdirde fikstür ve hakem konuları sorun olmayacak. Eşit şartlarda mücadele edeceğiz. Söz veriyorum, benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin bir puanını değil çeyrek puanını almaya kimse cesaret edemeyecek.
1959 öncesi şampiyonlukları unutmadık. Fenerbahçemizin başvurusu ortada. Hakkımız olan bu şampiyonlukları alacağız, emin olun. Fenerbahçemizi böldüler, ötekileştirdiler, bu güzide camia zayıfladı, saha içinde ve dışında etkisiz kaldık. Camiamız gücünü unuttu. Etkisi azaldı. Buna izin veremeyiz."
Hakan Safi: "Tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım. Bana kampanya sürecinde 'yapı meselesi' soruldu, nasıl başa çıkacaksın diye. 'Fenerbahçe'nin haklarını koruyabilecek misiniz?' sorusu çok soruldu. Fenerbahçemizin tarihinde çalınan birçok şampiyonluk var. Bunun farkında olmamız gerek. Biz, teknik direktörümüzün, futbolcularımızın, futbolcularımızın emeklerini korumakta zorlandık maalesef. Rakiplerimiz adeta cirit attı. Çünkü niye? Meydan boştu! Kıymetli Fenerbahçeliler, ben geçmişi konuşmayı seven birisi değilim. Olan oldu. Geri dönme imkanımız yok. Ben temsil ettiğim geleceği konuşmanın daha değerli olacağını düşünüyorum. Benim olduğum yerde, kimse Fenerbahçe'nin çeyrek puanını almaya cesaret edemeyecek."
Hakan Safi: "İki tane yöneticimiz yok arkadaşlar. Nerede biliyor musunuz, Londra'da bekliyorlar, ıslak imza olduğu zaman sizlerin huzuruna getireceğim. Gelecek hafta mazbatayı alınca göreceksiniz, açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak. Çok yorulduk, çok yıprandık, çok da bölündük farkındayım. Günlerdir binlerce Fenerbahçeliyle bir araya geldik, herkesle dertleştik, hepsinin beklentilerini dinledik. 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Artık sabrınız kalmadı, biliyorum. Biz seçildiğimiz takdirde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyorum. Biz Fenerbahçemizi şampiyon yapacağız. Bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz."
Hakan Safi: "Bitmedi. İnanın. Dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam değerli Fenerbahçeliler. Bu anlaşmaları yaparken çok çok ince düşündük. Fenerbahçelilerin beklentilerini karşılayacak isimleri özenle seçtik. Ben verdiğim hiçbir sözden dönmem. Benim için söz ağızdan bir kere çıkar. Öyle olduğunu da kampanya boyunca sizlere gösterdik. Fenerbahçe'ye yakışan da budur. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız. Buna da emin olabilirsiniz!"
Fenerbahçe Başkanı Adayı Hakan Safi: "Geçtiğimiz eylül ayında adaylık kararını verdikten sonra çok sevdiğim Fenerbahçem için kendime hiçbir limit koymadım. Adaylık konusunda da bir dakika bile tereddüt etmedim. Kulübüme hizmet etmek için kollarımı sıvadım, sıvıyorum. Bizlere göre Fenerbahçemizin kaybedecek artık 1 dakikası bile yok. Aylarca çalıştık. Avrupa'nın farklı kulüplerini, farklı futbol modellerini ve kültürlerini inceledik. Çok önemli futbol adamlarıyla bir araya geldik.
Milan'ın şampiyonluk hasretini bitiren sevgili Paolo Maldini ile Fenerbahçemizin durumunu ve hedeflerini belirledik. Fenerbahçemizin istediği coşkulu futbolu sahaya nasıl yansıtacağımızı kararlaştırdık. Haftalar önce transfer temaslarımız başladı. Şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood."
İtalya’nın eski efsane futbolcusu Paolo Maldini de kongreye katılarak Hakan Safi’ye destek verdi. İkili yan yana oturarak uzun süre sohbet etti. Fenerbahçeli üyelerden de Maldini lehine tezahüratlar yapıldı.
Başkan Adayı Hakan Safi, seçilmesi durumunda futbol aklı ve danışmanı olarak Paolo Maldini ile çalışacağını açıklamıştı.
Kongrenin ilk gününde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da kongre üyelerine veda konuşması yaptı. Saran, daha sonra platformdan ayrılarak saha kenarından itibaren tribünleri gezdi. Sarı-lacivertli kongre üyelerini selamlayan Saran'a tezahüratlar yapılırken, Saran da selamlayarak karşılık verdi.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile sarılan Sadettin Saran, daha sonra alandan ayrıldı.
Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında kongrede yer alan bazı üyeler tarafından "8 yıldır nerede Aziz Yıldırım?" tezahüratı yapıldı. Aleyhine yapılan bu tezahüratlara Aziz Yıldırım tepki gösterip eliyle "ben buradayım" işareti yaptı. Ardından iki grup destekçileri arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede, güvenlik güçleri ve Spor Şube ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Bazı üyeler alandan uzaklaştırılırken kongreye de yaşanan olaylardan dolayı ara verildi.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: "Biz bu göreve şartlar uygun olduğu için değil, Fenerbahçe'nin bize ihtiyacı olduğu için geldik. Elimizi taşın altına koymayı tercih ettik. Süreçten şikayet etmedik. Bahane yerine çözüm üretmeyi tercih ettik ve bu yüzden çok eleştirildik. Bundan dolayı pişmanlık duymuyorum.
İstediğimiz büyük mutluluğu yaşayamadık ama elimizden geleni yapmaya çalıştık. Kulübümüz için samimiyetle, aidiyetle çalıştık. Bir gole sizin kadar sevinen, bir puan kaybına sizin kadar üzülen bir yönetim olduk. Sezonu da ocak ayında en büyük rakibimizi yenerek aldığımız bir kupayla tamamladık. Yeterli mi, değil. Bu kupanın da bir dönüm noktası olabileceğine inanıyorum.
62 yıllık hayatımın en zor dönemini burada yaşadım. Camiadan gördüğüm destek ve sevgi beni ayakta tuttu. Belki de bu yüzden yaşadığım her şeye rağmen Fenerbahçe'ye olan sorumluluğumdan geri adım atmayı düşünmedim. Hayatımda hiç olmadığı kadar istedim o kupayı. Sizlere bir kupayla veda etmek en büyük dileğimdi. Bu camianın yeniden şampiyonluk coşkusunu yaşamak istedim.
Buradan alnım ak, başım dik şekilde ayrılıyorum. Belki de en önemlisi, Fenerbahçe'de bu göreve talip olmayı da gerektiğinde bırakmayı da yeniden hatırlattığımızı düşünüyorum."
Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Ali Koç ve Sadettin Saran dönemleri idari ve mali yönden ibra edildi.
Chobani Stadı'nda yapılan toplantıda Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin, sarı-lacivertli kulübün borcuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kesgin, Ali Koç başkanlığını kapsayan 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 döneminde borcun 18 milyar 939 milyonu kısa vadeli, 9 milyar 771 milyonu uzun vadeli olmak üzere 28 milyar 710 milyon lira olduğunu belirtti.
Kesgin, Sadettin Saran başkanlığını kapsayan 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 döneminde ise kısa vadeli borcun 17 milyar 205 milyon, uzun vadeli borcun ise 8 milyar 997 milyon lira olduğunu belirterek toplam borcu 26 milyar 202 milyon lira olarak açıkladı.
Fenerbahçe'de genel kurul, yaklaşık 15 dakikalık aranın ardından denetim kurulu raporlarının okunmasıyla devam ediyor.
Şekip Mosturoğlu: "Stadyumumuza izinsiz, yetkisiz giriş yapanlar var. Onlar terk etmediği müddetçe genel kurulu başlatmayacağım. Burada emniyet riskleri oluştu. Bu yetkisiz arkadaşlar ya kendileri çıkacak ya polis zoruyla çıkarılacaklar. 5 dakika süremiz var. Yoksa genel kurul sıkıntıya girecek gerçekten."
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi destekçileri, tezahüratları kesmediği için Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Divan Kurulu’na ara verdi.
· 10.00-17.00 Başkan ve yönetim kurulu seçimleri için oy verme işlemi.
· Seçim sonuçlarının açıklanması.
· Genel Kurul’un kapanışı.
Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul tartışmalı başladı. Stadyumda düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulunun ilk gününde başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım’ı destekleyen üyeler yerlerini almaya başladı. Her iki başkanı da destekleyen üyeler tezahüratlar yaparken daha sonra iki grup arasında tartışma yaşandı. Kısa süreli yaşanan arbede üyeler, güvenlik görevlileri ve Spor Şube ekiplerinin müdahalesiyle kavgaya dönüşmeden sona erdi.
- Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi.
1 Haziran 2025 - 21 Eylül 2025 mali dönem ile 22 Eylül 2025 - 28 Şubat 2026 mali döneme ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporunun okunması.
· Raporlar Hakkında Görüşmeler.
· Okunması gerçekleştirilen mali dönem faaliyetleri ile ilgili başkan ve yönetim kurulları ile denetim kurulunun ibra oylamasına sunulması.
· Başkan adayları ve yönetim kurulu üyeler hakkında görüş ve temenniler.
· Başkan adaylarının konuşması. · Sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi.
21 Eylül 2025’te yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda, rakibi Ali Koç’u 257 oy farkla geçerek (12 bin 325’e 12 bin 68) başkanlığa seçilen Sadettin Saran 2 yıllık görev süresini tamamlamadan ‘olağanüstü’ seçim kararı aldığı için, seçimi kazanacak aday 1 yıl süreyle başkanlık koltuğunda oturacak.
Kulüp, normal şartlarda Haziran 2027’de olağan kongreye gidecek. Fenerbahçe’de 1998-2008 yılları arasında aralıksız 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, 2 Haziran 2018’deki ve 9 Haziran 2024’teki seçimlerde Ali Koç’a kaybetmişti. Hakan Safi ise ilk kez başkanlığa aday oldu.
21 Eylül 2025’te yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda, rakibi Ali Koç’u 257 oy farkla geçerek (12 bin 325’e 12 bin 68) başkanlığa seçilen Sadettin Saran 2 yıllık görev süresini tamamlamadan ‘olağanüstü’ seçim kararı aldığı için, seçimi kazanacak aday 1 yıl süreyle başkanlık koltuğunda oturacak.
Kulüp, normal şartlarda Haziran 2027’de olağan kongreye gidecek. Fenerbahçe’de 1998-2008 yılları arasında aralıksız 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, 2 Haziran 2018’deki ve 9 Haziran 2024’teki seçimlerde Ali Koç’a kaybetmişti. Hakan Safi ise ilk kez başkanlığa aday oldu.
Asil üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan
Yedek üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ
Asil üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif
Yedek üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit
Toplantının son bölümünde Aziz Yıldırım ile Hakan Safi son kez kulüp üyelerine seslenecek ve sandık kurullarının seçimi yapılacak. Oy verme işlemi ise yarın saat 10.00-17.00 arasında Chobani Stadı’nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilecek. Oy sayma işleminin tamamlanmasının ardından yeni başkan ve yönetim kurulu açıklanacak.
Chobani Stadı’nda gerçekleştirilecek ilk gün çalışmalarında daha sonra, söz alan kongre üyeleri kürsüye çıkıp, başkan adayları ve yönetim kurulu üyeleri hakkında görüş ve temennilerini dile getirebilecek.
İki gün sürecek toplantının ilk gününde, 1 Haziran 2025-21 Eylül 2025 ve 22 Eylül 2025-28 Şubat 2026 mali dönemlerine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporları okunacak. Ardından, Ali Koç ve Sadettin Saran’ın başkan olduğu her iki mali dönem için ibra oylaması yapılacak.
Fenerbahçe Kulübü’nün yeni başkanının belirleneceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün yapılacak. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin başkanlık için yarışacağı seçimde, 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.