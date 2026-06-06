Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı: Aziz Yıldırım ve Hakan Safi konuştu!

"KİMSENİN SİZLERİ YANILTMASINA İZİN VERMEYİN"

Hakan Safi: "Kulübümüz için çok önemli projelerimiz var. İşimiz sadece transfer değil tabii ki. Öncelikli diğer konumuz stadyum. Stadyum projesini geçen sene bizler geliştirdik. Stadyumumuzu kendi yerinde, Papazın Çayırı'nda 64.500 kişilik kapasiteye çıkartacağız. Bunu da ilk sezonumuzda şampiyon olduktan sonra yapacağız. Stadyumumuzun mayıs ayına yetişmesi mümkün değil. Rakibimiz kampanyasını önce şampiyonluk sonra stadyum diyerek başladı, güzel. Sonra mayıs ayında bitireceğiz dedi. Şimdi söylemi 'izinler alınırsa...' diye değişti. Kimsenin sizleri yanıltmasına izin vermeyin. Kutsal oylarınızı ona göre verin.

Tesisler... Kulübümüzün durumuna yakışmayan bir durum da tesislerimiz. Fenerbahçelilerin birlikte yaşayabileceği kaliteli yaşam alanları sunmalıyız. Maltepe çok kritik. Fenerbahçe altyapısı son zamanlarda çok önemli yıldızlar çıkardı. Buna devam etmemiz, daha verimli tesisler inşa etmemiz gerekiyor.

Amatör şubelerle ilgili çok soru geldi. Şube kapatmaya, bütçe küçültmeye gelmiyoruz. Eski yöneticimiz Hulusi Bey, 'voleybolda 15 milyon Euro açık olacak, hesabını ona göre yap' dedi. İçiniz rahat olsun, hiçbir çekincemiz yok. Amatör şubelerde gereken neyse o desteği vereceğiz.

Basketbolla ilgili düşüncemiz net. Profesyonellerimizden memnunuz. Şubelerimiz çok iyi gidiyor. Daha çok destek vereceğiz, merakınız olmasın.

Fenerbahçemizin vizyonu, Ulu Önder Atatürkümüz'ün ilkelerine sadık sporcular yetiştirmektir. Buradan Fenerbahçe Spor Kulübü çalışanlarına seslenmek istiyorum, aklınızda hiçbir endişe olmasın. Bizler rövanş duygularıyla gelmiyoruz. Kimsenin işi konusunda da bir sorun yaşanmayacak. Her kim ki işini iyi yapıyorsa yoluna devam edecek. Özlük hakları konusunda da yaşanan sıkıntıları çözeceğiz. Branşlar arasındaki dengesizlikleri ortadan kaldıracağız.

Fenerbahçe TV ve radyo da bizim için çok kıymetli. TV'miz aynı şekilde yoluna devam edecek, göreve gelince radyo konusunu tekrar değerlendireceğiz."