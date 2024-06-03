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Fenerbahçe'de Jose Mourinho ve başkan Ali Koç'tan Aziz Yıldırım açıklaması: 'İmza için onay almadım' | 'Biz hayal satmıyoruz'

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#Basın Toplantısı
Fenerbahçede Jose Mourinho ve başkan Ali Koçtan Aziz Yıldırım açıklaması: İmza için onay almadım | Biz hayal satmıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 13:56

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve başkan Ali Koç, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Dünyaca ünlü teknik adamın sözlerini Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ve başkan Ali Koç, basın toplantısında soruları yanıtlıyor.

MOURINHO: F.BAHÇE'NİN HAKLARINI SAVUNMAK İÇİN DÜŞÜNMEM
MOURINHO: F.BAHÇENİN HAKLARINI SAVUNMAK İÇİN DÜŞÜNMEM

Portekiz'de Süper Lig maçları veriliyor. Fenerbahçe'yle iletişime geçmeden önce de ligi zaten düzenli şekilde takip ediyordum. Bir teknik direktör olarak benim de iyi ya da kötü şeylerim vardır. Avrupa'da daha fazla insan burayı takip edecektir diye düşünüyorum. Ben buraya Türk futbolu için geldim ama temelde Fenerbahçe için geldim. Fenerbahçe'nin haklarını savunmam için sesimi yükseltmem gerekirse bunu iki kere düşünmem.

MOURINHO: 2 YIL BOYUNCA BURADAYIM
MOURINHO: 2 YIL BOYUNCA BURADAYIM

Ben 2 yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm, Fenerbahçe'de olacağım. Başkanımız buradayken bu sözleşmeyi imzaladım. Benim için istikrar ve proje çok önemliydi. Bu sabah tesislere gittim. Ben dünyada büyük kulüplerde çalıştım, tesisler çok iyi. Gelecek haftalar bizim için kolay olmayacak çünkü birçok oyuncumuz Avrupa Şampiyonası'nda olacak. 2 hafta içinde çalışmalarımıza başlamamız gerekiyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm ve taraftar için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ali Koç ve Mario Branco'nun sunduğu proje itibariyle buraya imza attım.

BRANCO: GÖRÜŞEN İLK KİŞİ BENDİM!
BRANCO: GÖRÜŞEN İLK KİŞİ BENDİM

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco: Jose Mourinho, 2 yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Kafalarda bir soru işareti olmasın. Bu sezon için söyleyebilirim ki ben, Jose Mourinho ile Türkiye'ye gelmesi için görüşen ilk kişiyim. Ondan sonraki şeyler benimle ilgili olan şeyler değil. Beni ilgilendiren kısım, işin sportif kısmı ve hocamıza sunduğumuz proje. Başkanımızın bu kulüp için sahip olduğu vizyon ile futbol tarihindeki en iyi teknik direktörlerden birinin ilgisini çekmeyi sağladık. Dünyada 3 farklı Avrupa kupasını CV'sine yazdıran tek hoca Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti. Ben de başkanımıza bu önerime güvendiği ve hocamıza da başkanımızın projesine güvendiği için teşekkür ederim.

MOURINHO: AZİZ YILDIRIM'DAN İZİN ALMADIM
MOURINHO: AZİZ YILDIRIMDAN İZİN ALMADIM

Serbest statüde bir teknik direktördüm. Herhangi bir kulüple bağlantım yoktu. Bu yüzden de kimseye imza atmadan önce sormama gerek yoktu. Kimseden ne yapmam gerektiğine dair izin almam. Aziz Yıldırım'la da bir görüşmem oldu ama Fenerbahçe'ye gelmek için kendisinden izin almadım.

MOURINHO: BENİMLE İLETİŞİME GEÇEN İLK İSİM...
MOURINHO: BENİMLE İLETİŞİME GEÇEN İLK İSİM...

Benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Branco'ydu. Sonuç olarak Ali Koç da iletişime geçen kişi oldu. Benim buraya gelmemi tetikleyen şey bu oldu. Ben gerçekten transfer anlamında hiç kimseyle bir isim konuşmadım. Ben projeyi görmek istiyorum. İsimler değil, profiller üzerinden konuştuk. Asla isim konuşmadık. Geçmiş kulüplerimde herhangi bir oyuncuya karşı ilgim olmadı. Roma'dan herhangi bir oyuncuyu istemedim, bu doğru değil. Şu an yapmamız gereken şey sakin bir şekilde işlerimizi yapmamız.

MOURINHO: BEN FENERBAHÇE'NİN HOCASIYIM
MOURINHO: BEN FENERBAHÇENİN HOCASIYIM

Başkanımızın sözlerine katılıyorum. Dün buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ben şu anda bu masada ortada oturuyorum. Ben ona aslında benim yerimde oturması gerektiğini söyledim. Eskiden 'Ben Mourinho'yum' derdim şimdi ise 'Ben Fenerbahçe'nin hocasıyım' diyorum.

ALİ KOÇ'TAN AZİZ YILDIRIM'A: HAYAL SATMIYORUZ
ALİ KOÇTAN AZİZ YILDIRIMA: HAYAL SATMIYORUZ

Seçim sonucunun camiamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Biz hayal satmıyoruz, gerçekleri söylüyoruz. Sayın Yıldırım 'Anlaştım' dedi, 'Anlaştım' demek 'İş bitti' demek. Durumun gerçeği böyle değil. Hocamız o durumu anlatacaktır.

KOÇ: HOCAMIZ, 'DAHA ÖNCE BÖYLE BİR TÖREN YAŞAMADIK' DEDİ
KOÇ: HOCAMIZ, DAHA ÖNCE BÖYLE BİR TÖREN YAŞAMADIK DEDİ

Stada gelen 35 bin taraftarımıza teşekkür ederim. Hocamıza müthiş bir 'Hoş geldin' kutlaması yaptık. Hocamız ve ekibi, 'Daha önce bir imza töreni yaşamadık' dedi.

CAN BARTU TESİSLERİ'Nİ GEZDİ
CAN BARTU TESİSLERİNİ GEZDİ

Dün düzenlenen törende kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atan teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. Mourinho’ya sportif direktör Mario Branco eşlik etti.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineMOURINHO: F.BAHÇE'NİN HAKLARINI SAVUNMAK İÇİN DÜŞÜNMEM
timelineMOURINHO: 2 YIL BOYUNCA BURADAYIM
timelineBRANCO: GÖRÜŞEN İLK KİŞİ BENDİM!
timelineMOURINHO: AZİZ YILDIRIM'DAN İZİN ALMADIM
timelineMOURINHO: BENİMLE İLETİŞİME GEÇEN İLK İSİM...
timelineMOURINHO: BEN FENERBAHÇE'NİN HOCASIYIM
timelineALİ KOÇ'TAN AZİZ YILDIRIM'A: HAYAL SATMIYORUZ
timelineKOÇ: HOCAMIZ, 'DAHA ÖNCE BÖYLE BİR TÖREN YAŞAMADIK' DEDİ
timelineCAN BARTU TESİSLERİ'Nİ GEZDİ
Haberle ilgili daha fazlası:
#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#Basın Toplantısı

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