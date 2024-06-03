Fenerbahçe'de Jose Mourinho ve başkan Ali Koç'tan Aziz Yıldırım açıklaması: 'İmza için onay almadım' | 'Biz hayal satmıyoruz'

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ve başkan Ali Koç, basın toplantısında soruları yanıtlıyor.
Portekiz'de Süper Lig maçları veriliyor. Fenerbahçe'yle iletişime geçmeden önce de ligi zaten düzenli şekilde takip ediyordum. Bir teknik direktör olarak benim de iyi ya da kötü şeylerim vardır. Avrupa'da daha fazla insan burayı takip edecektir diye düşünüyorum. Ben buraya Türk futbolu için geldim ama temelde Fenerbahçe için geldim. Fenerbahçe'nin haklarını savunmam için sesimi yükseltmem gerekirse bunu iki kere düşünmem.
Ben 2 yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm, Fenerbahçe'de olacağım. Başkanımız buradayken bu sözleşmeyi imzaladım. Benim için istikrar ve proje çok önemliydi. Bu sabah tesislere gittim. Ben dünyada büyük kulüplerde çalıştım, tesisler çok iyi. Gelecek haftalar bizim için kolay olmayacak çünkü birçok oyuncumuz Avrupa Şampiyonası'nda olacak. 2 hafta içinde çalışmalarımıza başlamamız gerekiyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm ve taraftar için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ali Koç ve Mario Branco'nun sunduğu proje itibariyle buraya imza attım.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco: Jose Mourinho, 2 yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Kafalarda bir soru işareti olmasın. Bu sezon için söyleyebilirim ki ben, Jose Mourinho ile Türkiye'ye gelmesi için görüşen ilk kişiyim. Ondan sonraki şeyler benimle ilgili olan şeyler değil. Beni ilgilendiren kısım, işin sportif kısmı ve hocamıza sunduğumuz proje. Başkanımızın bu kulüp için sahip olduğu vizyon ile futbol tarihindeki en iyi teknik direktörlerden birinin ilgisini çekmeyi sağladık. Dünyada 3 farklı Avrupa kupasını CV'sine yazdıran tek hoca Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti. Ben de başkanımıza bu önerime güvendiği ve hocamıza da başkanımızın projesine güvendiği için teşekkür ederim.
Serbest statüde bir teknik direktördüm. Herhangi bir kulüple bağlantım yoktu. Bu yüzden de kimseye imza atmadan önce sormama gerek yoktu. Kimseden ne yapmam gerektiğine dair izin almam. Aziz Yıldırım'la da bir görüşmem oldu ama Fenerbahçe'ye gelmek için kendisinden izin almadım.
Benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Branco'ydu. Sonuç olarak Ali Koç da iletişime geçen kişi oldu. Benim buraya gelmemi tetikleyen şey bu oldu. Ben gerçekten transfer anlamında hiç kimseyle bir isim konuşmadım. Ben projeyi görmek istiyorum. İsimler değil, profiller üzerinden konuştuk. Asla isim konuşmadık. Geçmiş kulüplerimde herhangi bir oyuncuya karşı ilgim olmadı. Roma'dan herhangi bir oyuncuyu istemedim, bu doğru değil. Şu an yapmamız gereken şey sakin bir şekilde işlerimizi yapmamız.
Başkanımızın sözlerine katılıyorum. Dün buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ben şu anda bu masada ortada oturuyorum. Ben ona aslında benim yerimde oturması gerektiğini söyledim. Eskiden 'Ben Mourinho'yum' derdim şimdi ise 'Ben Fenerbahçe'nin hocasıyım' diyorum.
Seçim sonucunun camiamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Biz hayal satmıyoruz, gerçekleri söylüyoruz. Sayın Yıldırım 'Anlaştım' dedi, 'Anlaştım' demek 'İş bitti' demek. Durumun gerçeği böyle değil. Hocamız o durumu anlatacaktır.
Stada gelen 35 bin taraftarımıza teşekkür ederim. Hocamıza müthiş bir 'Hoş geldin' kutlaması yaptık. Hocamız ve ekibi, 'Daha önce bir imza töreni yaşamadık' dedi.
Dün düzenlenen törende kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atan teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. Mourinho’ya sportif direktör Mario Branco eşlik etti.