Fenerbahçe'de Jose Mourinho ve başkan Ali Koç'tan Aziz Yıldırım açıklaması: 'İmza için onay almadım' | 'Biz hayal satmıyoruz'

BRANCO: GÖRÜŞEN İLK KİŞİ BENDİM!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco: Jose Mourinho, 2 yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Kafalarda bir soru işareti olmasın. Bu sezon için söyleyebilirim ki ben, Jose Mourinho ile Türkiye'ye gelmesi için görüşen ilk kişiyim. Ondan sonraki şeyler benimle ilgili olan şeyler değil. Beni ilgilendiren kısım, işin sportif kısmı ve hocamıza sunduğumuz proje. Başkanımızın bu kulüp için sahip olduğu vizyon ile futbol tarihindeki en iyi teknik direktörlerden birinin ilgisini çekmeyi sağladık. Dünyada 3 farklı Avrupa kupasını CV'sine yazdıran tek hoca Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti. Ben de başkanımıza bu önerime güvendiği ve hocamıza da başkanımızın projesine güvendiği için teşekkür ederim.