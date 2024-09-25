Fenerbahçe'de Jose Mourinho konuşuyor... Galatasaray maçı sonrası basın toplantısına neden katılmadı?

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Fenerbahçe'de Galatasaray mağlubiyeti sonrası gözler UEFA Avrupa Ligi'ndeki Union SG maçına çevrildi. Yarın akşam saat 19:45'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.



Kuşkusuz derbi gecesinin en çok konuşulan konularından biri Mourinho’nun basın toplantısına katılmayarak stattan ayrılmasıydı.

BASIN TOPLANTISINA NEDEN KATILMADI? Bu sorunun sorulmasına mutlu oldum. Sorulmasa ben açıklamak zorunda kalacaktım. 24 yıllık kariyerimde hiçbir zaman basın toplantısından kaçmadım. Hiçbir zaman gazetecilerden ve sorularından korkmadım. İlk defa olmuyor bu, Alper'e de söyledim. Bir basın toplantısı yapmak için 75 dakika beklemenin hiçbir mantığı yok. Maç çoktan bitmişti, ben de rakip hocayı tebrik ettim ve flaş röportaja gittim. Oraya gittim, kapısında bekledim ancak girmeme izin vermediler. Anlamadığım bir şey. Deplasman hocasının ilk olarak girmesini anlıyorun ancak iki takım da İstanbul takımıydı. O gün 70 dakika bekledim ve halen girememiştim. Tıpkı Rize ve Göztepe'de yaptığım gibi ilk olarak girerim toplantıya ancak 70 dakika beklemem. 70 dakika beklemek saygısızlık. Size saygısızlık olarak düşünüyorsanız asıl saygısızlığın yapıldığı kişi benim. JOSE MOURİNHO'NUN AÇIKLAMALARI ANBEAN SPOR ARENA'DA Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları saat 12:00 itibarıyla bu sayfada olacak.





Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Union SG maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunacak.



Jose Mourinho'nun Galatasaray maçındaki basın toplantısı krizine dair de konuşması bekleniyor.





Canlı Anlatım Özeti BASIN TOPLANTISINA NEDEN KATILMADI? JOSE MOURİNHO'NUN AÇIKLAMALARI ANBEAN SPOR ARENA'DA

NE OLMUŞTU?

Okan Buruk'un basın toplantısı devam ederken Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün 2 defa toplantı odasının yakınına kadar geldiği, daha sonra da toplantının çok uzun sürdüğünü ifade edip, "Ben bu kadar bekleyemem" diyerek stadyumu terk ettiği iddia edilmişti.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe’nin başına geçtiği ilk günlerden beri Türkiye’de basın toplantılarının çok uzun sürmesinden şikayetçi olduğu biliniyor. Hatta tecrübeli çalıştırıcı imza töreninde de bu konuya dokunarak “20 yıldır futbolun içindeyim, yaptığım en uzun basın toplantısı” demişti.

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Bu nedenle sürenin uzamasının Portekizli teknik adamı patlama noktasına getirdiği ve bu nedenle stadı terk ettiği öne sürüldü.

Tartışmaların hedefi olan Portekizli teknik adamın bu konuyla ilgili açıklamalar yapması bekleniyor.