Fenerbahçe'de herkes bugünü bekliyordu: Yabancı VAR hakemi kararının ardından Türkiye Kupası'na katılım sağlanacak mı?

Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u 2-1 yenerek lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de bugün kritik bir önem taşıyor.
Hatayspor maçı sonrasında konuşan Acun Ilıcalı, 'Acil olarak toplanma kararı aldık' ifadelerini kullanmış ve Fenerbahçe Yönetimi olağanüstü toplantı gerçekleştirmişti. Yaklaşık 6 saat süren toplantının akabinde sarı - lacivertlilerin başkanı Ali Koç'ın bugün saat 17.00'de basın toplantısı gerçekleştireceği duyurulmuştu.
Ali Koç'un toplantıda değinmesi beklenen kararlar şu şekilde;
Türkiye Futbol Federasyonu, VAR hakemlerinin geçici bir süreyle yabancı olacağını açıkladı. Bu durum sonrası Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılması bekleniyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün de sarı - lacivertli kulüp için kullandığı ifadelere yanıt vermesi bekleniyor.
Fenerbahçe Yönetimi, geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'na katılmama kararı almıştı. Sarı - lacivertliler daha sonra TFF ile yapılan görüşmeyle birlikte kararın yeniden düşünüleceğine kanaat getirmişti. Ali Koç'un bugün Türkiye Kupası için alınan kararı kesin olarak açıklaması bekleniyor.
Ayrıca TFF'nin 20. haftadan itibaren VAR merkezinde yabancı hakemlerin olacağını resmi olarak açıklaması durumunda Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılım sağlayacağı iddia edildi. Aksi bir durumda sarı - lacivertlilerin U-19 Takımı ile sahaya çıkma ya da maçlara çıkmama kararını duyuracağı öne sürüldü.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, son dönemde kamuoyunda da çokça konuşulan hakem performanslarına değinmesi bekleniyor.
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray ile ilgili ağır ifadeler kullanan Acun Ilıcalı'nın ardından başkan Ali Koç'un da sarı - kırmızılılarla ilgili sert bir konuşma yapacağı ileri sürüldü.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un transfer çalışmalarına dair bilgi vermesi beklenirken, son zamanlarda gündemde yer alan Anderson Talisca ismi ile ilgili de konuşabileceği ifade ediliyor. Koç'un Talisca transferini direkt olarak basın toplantısında duyurma ihtimali de bulunuyor.
Fenerbahçeli taraftarlar bu sezon özelinde Athletic Bilbao yenilgisinin ardından iç saha maçlarında yönetim aleyhine istifa tezahüratlarında bulunmuş ve başkan Ali Koç başta olmak üzere yönetime tepki göstermişti. Ali Koç'un, stadyumda yaşananlarla ilgili taraftarlara seslenmesine kesin gözüyle bakılıyor.