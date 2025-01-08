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Fenerbahçe'de herkes bugünü bekliyordu: Ali Koç, kritik kararları açıklayacak! Transfer, Talisca, protestolar, Galatasaray...

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#FENERBAHÇE#Ali Koç#TFF
Fenerbahçede herkes bugünü bekliyordu: Ali Koç, kritik kararları açıklayacak Transfer, Talisca, protestolar, Galatasaray...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 12:07

Fenerbahçe'de beklenen gün geldi... Sarı - lacivertlilerin başkanı Ali Koç, bugün basın toplantısı düzenleyecek. Fenerbahçe Başkanı'nın Türkiye Kupası kararını açıklaması beklenirken, son haftalardaki protestolar, Talisca transferi ve gündeme dair konuşma yapacağı öngörülüyor.

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u 2-1 yenerek lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de bugün kritik bir önem taşıyor.

Hatayspor maçı sonrasında konuşan Acun Ilıcalı, 'Acil olarak toplanma kararı aldık' ifadelerini kullanmış ve Fenerbahçe Yönetimi olağanüstü toplantı gerçekleştirmişti. Yaklaşık 6 saat süren toplantının akabinde sarı - lacivertlilerin başkanı Ali Koç'ın bugün saat 17.00'de basın toplantısı gerçekleştireceği duyurulmuştu.

Ali Koç'un toplantıda değinmesi beklenen kararlar şu şekilde;

METİN ÖZTÜRK
METİN ÖZTÜRK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün de sarı - lacivertli kulüp için kullandığı ifadelere yanıt vermesi bekleniyor.

TÜRKİYE KUPASI
TÜRKİYE KUPASI

Fenerbahçe Yönetimi, geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'na katılmama kararı almıştı. Sarı - lacivertliler daha sonra TFF ile yapılan görüşmeyle birlikte kararın yeniden düşünüleceğine kanaat getirmişti. Ali Koç'un bugün Türkiye Kupası için alınan kararı kesin olarak açıklaması bekleniyor.

VAR'DA YABANCI HAKEM
VARDA YABANCI HAKEM

Ayrıca TFF'nin 20. haftadan itibaren VAR merkezinde yabancı hakemlerin olacağını resmi olarak açıklaması durumunda Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılım sağlayacağı iddia edildi. Aksi bir durumda sarı - lacivertlilerin U-19 Takımı ile sahaya çıkma ya da maçlara çıkmama kararını duyuracağı öne sürüldü.

HAKEM PERFORMANSI
HAKEM PERFORMANSI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, son dönemde kamuoyunda da çokça konuşulan hakem performanslarına değinmesi bekleniyor.

GALATASARAY
GALATASARAY

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray ile ilgili ağır ifadeler kullanan Acun Ilıcalı'nın ardından başkan Ali Koç'un da sarı - kırmızılılarla ilgili sert bir konuşma yapacağı ileri sürüldü.

TRANSFER, TALISCA...
TRANSFER, TALISCA...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un transfer çalışmalarına dair bilgi vermesi beklenirken, son zamanlarda gündemde yer alan Anderson Talisca ismi ile ilgili de konuşabileceği ifade ediliyor. Koç'un Talisca transferini direkt olarak basın toplantısında duyurma ihtimali de bulunuyor.

TARAFTAR PROTESTOSU
TARAFTAR PROTESTOSU

Fenerbahçeli taraftarlar bu sezon özelinde Athletic Bilbao yenilgisinin ardından iç saha maçlarında yönetim aleyhine istifa tezahüratlarında bulunmuş ve başkan Ali Koç başta olmak üzere yönetime tepki göstermişti. Ali Koç'un, stadyumda yaşananlarla ilgili taraftarlara seslenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineMETİN ÖZTÜRK
timelineTÜRKİYE KUPASI
timelineVAR'DA YABANCI HAKEM
timelineHAKEM PERFORMANSI
timelineGALATASARAY
timelineTRANSFER, TALISCA...
timelineTARAFTAR PROTESTOSU
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#FENERBAHÇE#Ali Koç#TFF

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