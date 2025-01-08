Fenerbahçe'de herkes bugünü bekliyordu: Ali Koç, kritik kararları açıklayacak! Transfer, Talisca, protestolar, Galatasaray...

VAR'DA YABANCI HAKEM

Ayrıca TFF'nin 20. haftadan itibaren VAR merkezinde yabancı hakemlerin olacağını resmi olarak açıklaması durumunda Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılım sağlayacağı iddia edildi. Aksi bir durumda sarı - lacivertlilerin U-19 Takımı ile sahaya çıkma ya da maçlara çıkmama kararını duyuracağı öne sürüldü.