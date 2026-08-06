Aslan’ın transfer listesinde yer alan Aleksey Batrakov dosyasında bu kez menajerlik komisyonu engeli ortaya çıktı.
İddialara göre genç yıldızın temsilcileri, transferin tamamlanması için 7-8 milyon Euro seviyesinde komisyon talep ediyor.
Sarı-Kırmızılı yönetimin bu rakamı yüksek bulduğu ve mali şartların aşağı çekilmesi için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Batrakov transferindeki pazarlıkların en kritik maddesini menajerlik ücreti oluşturuyor.
Savunmaya takviye arayışlarını sürdüren Galatasaray’ın gündemine Suudi Arabistan ekibi Neom’da forma giyen Nathan Zeze’yi aldığı öğrenildi.
Sarı-Lacivertliler, hücum hattının her bölgesinde oynayabilen Endrick’i kiralamak için ilk hamleyi yapmıştı. Futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, Madrid’te hem oyuncu tarafı hem de Real Madrid ile görüşme gerçekleştirmişti.
YEŞİL IŞIK YAKTI
Sambacı, Fenerbahçe’ye yeşil ışık yaktı. 20 yaşındaki oyuncuyu Roma ve Fiorentina da istiyor. Fiorentina, İspanyol devinden Franco Mastantuono’yu kiralık olarak renklerine bağlamak üzere. Tangocu için yapılan görüşmelerde Endrick’in de gündeme geldiği kaydedildi. Roma ise geçtiğimiz günlerde sportif direktörü Tony D’Amico’yu Madrid’e göndermişti.
GÖZLER MOURINHO'DA
Real Madrid, gelen teklifleri beklemeye aldı. Yönetim, Sambacı konusunda son kararı teknik direktör Jose Mourinho’ya bıraktı. Tecrübeli çalıştırıcı, hazırlık maçlarında Endrick’e şans verdi. Fiorentina karşısında ilk 11’de sahaya çıkan genç yıldız 1 gol attı. İspanyol basınına göre, transferi son aşamada olan Yan Diomande’nin imza atması halinde Mou, Endrick’in kiralanmasına yeşil ışık yakabilir.
MANU DA PEŞİNDE
Öte yandan Manchester United’ın da Sambacı için Real Madrid’e sözlü bir teklif sunduğu belirtildi. Marca, İngiliz devinin 5 milyon Euro kiralama ve 45 milyon Euro satın alma opsiyonuyla yarışa dahil olduğunu belirtti. Ancak Real Madrid’in, 20 yaşındaki Endrick’in bonservisini vermek istemediği için bu teklife sıcak bakmadığı vurgulandı. (Fanatik)
Teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertliler rotayı Portekiz'e çevirdi.
PAVLIDIS İLE ANLAŞMA TAMAM
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, forvet adaylarından Vangelis Pavlidis için gaza bastı. Sarı Lacivertliler, 27 yaşındaki forvetle yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına vardı. Yönetim ardından Benfica ile pazarlıklara başladı.
40 MİLYONA RET
Kanarya, 40 milyon Euro’luk teklifle masaya oturdu. Kırmızı-Beyazlılar bu rakamı anında geri çevirdi. Record Gazetesi’nin manşetten duyurduğu habere göre Portekiz ekibi, sözleşmesinde 100 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bulunan Pavlidis için 70 milyon Euro talep etti.
YENİ TEKLİF YOLDA
Sarı-Lacivertliler ise bu kadar yüksek bir teklif sunmayı kesinlikle düşünmüyor. Yönetimin planı, bonuslarla birlikte 50 milyon Euro’ya kadar çıkmak. Fenerbahçe, bu transferi bitirmek için tüm imkanlarıyla bastırıyor. Ancak Benfica da Yunan yıldızını takımda tutmanın yollarını arıyor. Record’ta yer alan habere göre Portekiz ekibinin başkanı Rui Costa, performansından son derece memnun olduğu Pavlidis’i satmak istemiyor. Rui Costa’nın, SarıLacivertliler’e yeşil ışık yakan 27 yaşındaki golcüyü mutlu etmek için maaşına zam yapmanın yanı sıra prim teklifinde bulunduğu belirtildi.