ENDRICK İÇİN GÖZLER MOURINHO'DA

Sarı-Lacivertliler, hücum hattının her bölgesinde oynayabilen Endrick’i kiralamak için ilk hamleyi yapmıştı. Futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, Madrid’te hem oyuncu tarafı hem de Real Madrid ile görüşme gerçekleştirmişti.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Sambacı, Fenerbahçe’ye yeşil ışık yaktı. 20 yaşındaki oyuncuyu Roma ve Fiorentina da istiyor. Fiorentina, İspanyol devinden Franco Mastantuono’yu kiralık olarak renklerine bağlamak üzere. Tangocu için yapılan görüşmelerde Endrick’in de gündeme geldiği kaydedildi. Roma ise geçtiğimiz günlerde sportif direktörü Tony D’Amico’yu Madrid’e göndermişti.

GÖZLER MOURINHO'DA

Real Madrid, gelen teklifleri beklemeye aldı. Yönetim, Sambacı konusunda son kararı teknik direktör Jose Mourinho’ya bıraktı. Tecrübeli çalıştırıcı, hazırlık maçlarında Endrick’e şans verdi. Fiorentina karşısında ilk 11’de sahaya çıkan genç yıldız 1 gol attı. İspanyol basınına göre, transferi son aşamada olan Yan Diomande’nin imza atması halinde Mou, Endrick’in kiralanmasına yeşil ışık yakabilir.

MANU DA PEŞİNDE

Öte yandan Manchester United’ın da Sambacı için Real Madrid’e sözlü bir teklif sunduğu belirtildi. Marca, İngiliz devinin 5 milyon Euro kiralama ve 45 milyon Euro satın alma opsiyonuyla yarışa dahil olduğunu belirtti. Ancak Real Madrid’in, 20 yaşındaki Endrick’in bonservisini vermek istemediği için bu teklife sıcak bakmadığı vurgulandı. (Fanatik)