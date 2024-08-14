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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu transferiyle ilgili son dakika gelişmesi! Yollar ayrılıyor mu? | Günün transfer haberleri | Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor

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#Transfer#Transfer Haberleri#Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu transferiyle ilgili son dakika gelişmesi Yollar ayrılıyor mu | Günün transfer haberleri | Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 13:45

Süper Lig'de ilk hafta heyecanı geride kaldı ama transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer takımlar kadro planlamalarını şekillendirmeye devam ediyor. İşte güne yansıyan tüm transfer gelişmeleri...

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Süper Lig'de 1. hafta geride kalırken, takımlar eksik bölgeleri için arayışlarını sürdürüyor. Dört büyükler ve diğer takımlarda gidecek oyuncular ve yeni transferlerle ilgili hareketlilik yaşanıyor.

İşte günün öne çıkan transfer iddiaları ve haberleri...

MULEKA İLE YOLLAR AYRILIYOR MU?
MULEKA İLE YOLLAR AYRILIYOR MU

Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka'nın geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı. İddiaya göre, Demokratik Kongolu futbolcunun Suudi Arabistan ekibi Al Kholood'a transferi zora girdi.


Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al Kholood finansal problemleri nedeniyle Suudi Arabistan Pro Lig yönetiminden, Muleka transferi için onay alamadı. 

PRENSİPTE ANLAŞMA TAMAM
PRENSİPTE ANLAŞMA TAMAM

Trabzonspor, Süper Lig'in yeni sezonuna Sivasspor ile 0-0 berabere kalarak başladı. Alınan 1 puan canları sıksa da transfer çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda gözler; Fransız ekibinde forma giyen yıldıza çevrildi.

 

Bordo-Mavililer, Le Havre forması giyen Etienne Youte Kinkoue’yi transfer etmek için pazarlıklarını sürdürüyor. 22 yaşındaki stoperle prensipte anlaşan Trabzonspor, Fransız ekibinin 6.5 milyon Euro’luk bonservis beklentisini indirmeye çalışıyor.

 

1.96 boyundaki Kamerun asıllı Fransız stoper için Trabzonspor’un scout ekibi tam not verirken, alınması halinde 1-2 yıl içinde Kinkoue’nin çok yüksek rakamlara satılabileceği görüşünde.

FERDİ KADIOĞLU'NDA GERİ SAYIM
FERDİ KADIOĞLUNDA GERİ SAYIM

Premier Lig ekibi Brighton'un 35 milyon euroyu bulan paketle resmi teklif yaptığı Ferdi Kadıoğlu transferi için geri sayım başladı.


Fenerbahçe'nin Lille'e elenip Devler Ligi'ne veda etmesinin ardından oyuncuyla ilgili kararın birkaç gün içinde verilmesi bekleniyor. Oyuncu tarafının da transfere sıcak baktığı ifade ediliyor. 


MOURİNHO KARARI KULÜBE BIRAKTI


Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu için gelen teklifin ardından Jose Mourinho ile bir görüşme yaptı.


Portekizli hoca, satış kararıyla ilgili söz hakkını yönetime verdi.


Ferdi Kadıoğlu transferinin birkaç gün içinde olumlu olumsuz netleşmesi bekleniyor.

ABDÜLKERİM İÇİN ARABİSTAN İDDİASI
ABDÜLKERİM İÇİN ARABİSTAN İDDİASI

Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda forma giyen tecrübeli stoper Abdülkerim Bardakcı için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.


SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF


Suudi basınında çıkan haberlere göre; Al-Kholood, milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray'ın kapısını çaldı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineMULEKA İLE YOLLAR AYRILIYOR MU?
timelinePRENSİPTE ANLAŞMA TAMAM
timelineFERDİ KADIOĞLU'NDA GERİ SAYIM
timelineABDÜLKERİM İÇİN ARABİSTAN İDDİASI

 

 

 

 

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#Transfer#Transfer Haberleri#Ferdi Kadıoğlu

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