Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu transferiyle ilgili son dakika gelişmesi! Yollar ayrılıyor mu? | Günün transfer haberleri | Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor

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Süper Lig'de 1. hafta geride kalırken, takımlar eksik bölgeleri için arayışlarını sürdürüyor. Dört büyükler ve diğer takımlarda gidecek oyuncular ve yeni transferlerle ilgili hareketlilik yaşanıyor.
İşte günün öne çıkan transfer iddiaları ve haberleri...
Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka'nın geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı. İddiaya göre, Demokratik Kongolu futbolcunun Suudi Arabistan ekibi Al Kholood'a transferi zora girdi.
Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al Kholood finansal problemleri nedeniyle Suudi Arabistan Pro Lig yönetiminden, Muleka transferi için onay alamadı.
Trabzonspor, Süper Lig'in yeni sezonuna Sivasspor ile 0-0 berabere kalarak başladı. Alınan 1 puan canları sıksa da transfer çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda gözler; Fransız ekibinde forma giyen yıldıza çevrildi.
Bordo-Mavililer, Le Havre forması giyen Etienne Youte Kinkoue’yi transfer etmek için pazarlıklarını sürdürüyor. 22 yaşındaki stoperle prensipte anlaşan Trabzonspor, Fransız ekibinin 6.5 milyon Euro’luk bonservis beklentisini indirmeye çalışıyor.
1.96 boyundaki Kamerun asıllı Fransız stoper için Trabzonspor’un scout ekibi tam not verirken, alınması halinde 1-2 yıl içinde Kinkoue’nin çok yüksek rakamlara satılabileceği görüşünde.
Premier Lig ekibi Brighton'un 35 milyon euroyu bulan paketle resmi teklif yaptığı Ferdi Kadıoğlu transferi için geri sayım başladı.
Fenerbahçe'nin Lille'e elenip Devler Ligi'ne veda etmesinin ardından oyuncuyla ilgili kararın birkaç gün içinde verilmesi bekleniyor. Oyuncu tarafının da transfere sıcak baktığı ifade ediliyor.
MOURİNHO KARARI KULÜBE BIRAKTI
Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu için gelen teklifin ardından Jose Mourinho ile bir görüşme yaptı.
Portekizli hoca, satış kararıyla ilgili söz hakkını yönetime verdi.
Ferdi Kadıoğlu transferinin birkaç gün içinde olumlu olumsuz netleşmesi bekleniyor.
Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda forma giyen tecrübeli stoper Abdülkerim Bardakcı için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF
Suudi basınında çıkan haberlere göre; Al-Kholood, milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray'ın kapısını çaldı.