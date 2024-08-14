Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu transferiyle ilgili son dakika gelişmesi! Yollar ayrılıyor mu? | Günün transfer haberleri | Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor

FERDİ KADIOĞLU'NDA GERİ SAYIM

Premier Lig ekibi Brighton'un 35 milyon euroyu bulan paketle resmi teklif yaptığı Ferdi Kadıoğlu transferi için geri sayım başladı.





Fenerbahçe'nin Lille'e elenip Devler Ligi'ne veda etmesinin ardından oyuncuyla ilgili kararın birkaç gün içinde verilmesi bekleniyor. Oyuncu tarafının da transfere sıcak baktığı ifade ediliyor.





MOURİNHO KARARI KULÜBE BIRAKTI





Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu için gelen teklifin ardından Jose Mourinho ile bir görüşme yaptı.





Portekizli hoca, satış kararıyla ilgili söz hakkını yönetime verdi.





Ferdi Kadıoğlu transferinin birkaç gün içinde olumlu olumsuz netleşmesi bekleniyor.