Fenerbahçe'de En Nesyri krizi! Juventus'un son günü

BATAGOV İÇİN TEKLİF GELDİ

Trabzonspor’un savunmadaki önemli isimlerinden Arseniy Batagov, transfer döneminin en çok konuşulan oyuncularından biri haline geldi. Bordo-mavili kulübün kapısını özellikle İngiliz kulüpleri çalarken, bu transferde en somut adımı Bournemouth attı. İngiliz temsilcisinin, 22 yaşındaki savunma oyuncusu için Trabzonspor’a 28 milyon Euro bonservis bedeli içeren resmi bir teklif sunduğu öne sürüldü. Daha önce 4 milyon Euro artı 20 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla teklif yapan Bournemouth’un, bu kez rakamı yükselttiği ifade edildi. İngiliz basınına göre Ada ekibi, Batagov transferinde oldukça ısrarcı bir tutum sergiliyor.

Teknik heyetin raporları doğrultusunda hareket eden Trabzonspor yönetimi, Batagov’un mevcut sezondaki katkısının yanı sıra gelecekteki potansiyel piyasa değerini de göz önünde bulundurarak kararını vermeye hazırlanıyor. Bu sezon istikrarlı performansı, geriden oyun kurma becerisi ve savunma disiplinindeki başarısıyla öne çıkan genç oyuncu, savunma hattında önemli bir rol üstlenmiş durumda. Trabzonspor’un 1.8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Batagov için Başkan Ertuğrul Doğan’ın geçtiğimiz günlerde hedeflerinin 30 milyon Euro olduğunu açıklaması da dikkat çekmişti.

Fanatik