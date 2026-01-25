Fenerbahçe'de En Nesyri krizi! Juventus'un son günü

Fenerbahçe'de En Nesyri krizi! Juventus'un son günüGüncelleme Tarihi:
İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca forması giyen eski golcüsü Vedat Muriqi için ilgisini resmiyete döktüğü öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe Yönetimi, 30 yaşındaki santrfor için Mallorca’ya 12 milyon Euro bonservis bedeli içeren resmi bir teklif sundu.
Sarı-Lacivertli kulübün, transferi sonuçlandırmak adına temaslarını hızlandırdığı ve süreci kısa sürede netleştirmek istediği ifade ediliyor. Mallorca’da gösterdiği performansla La Liga’da adından söz ettiren Vedat Muriqi, özellikle son iki sezonda takımının hücumdaki en önemli kozlarından biri oldu.
Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve mücadeleci yapısıyla öne çıkan deneyimli forvet, istikrarlı performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.
Fanatik
Trabzonspor’un savunmadaki önemli isimlerinden Arseniy Batagov, transfer döneminin en çok konuşulan oyuncularından biri haline geldi. Bordo-mavili kulübün kapısını özellikle İngiliz kulüpleri çalarken, bu transferde en somut adımı Bournemouth attı. İngiliz temsilcisinin, 22 yaşındaki savunma oyuncusu için Trabzonspor’a 28 milyon Euro bonservis bedeli içeren resmi bir teklif sunduğu öne sürüldü. Daha önce 4 milyon Euro artı 20 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla teklif yapan Bournemouth’un, bu kez rakamı yükselttiği ifade edildi. İngiliz basınına göre Ada ekibi, Batagov transferinde oldukça ısrarcı bir tutum sergiliyor.
Teknik heyetin raporları doğrultusunda hareket eden Trabzonspor yönetimi, Batagov’un mevcut sezondaki katkısının yanı sıra gelecekteki potansiyel piyasa değerini de göz önünde bulundurarak kararını vermeye hazırlanıyor. Bu sezon istikrarlı performansı, geriden oyun kurma becerisi ve savunma disiplinindeki başarısıyla öne çıkan genç oyuncu, savunma hattında önemli bir rol üstlenmiş durumda. Trabzonspor’un 1.8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Batagov için Başkan Ertuğrul Doğan’ın geçtiğimiz günlerde hedeflerinin 30 milyon Euro olduğunu açıklaması da dikkat çekmişti.
Fanatik
Trabzonspor’un sezon başında 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Rennes’den transfer ettiği Kazeem Olaigbe, sahadaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Son olarak Kasımpaşa karşısında da istenilen seviyeye çıkamayan genç kanat oyuncusu için teknik direktör Fatih Tekke, yönetime ayrılık yönünde rapor sundu.
Olaigbe’nin yakın zamanda başka bir kulüple anlaşması beklenirken, oyuncuyla ilgilenen bazı kulüplerin bulunduğu öğrenildi. Yurt içinden ise üç takımın genç futbolcuyu kiralamak istediği ifade ediliyor. Bordo-mavili yönetim, Olaigbe için doğrudan satış ya da zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini öncelikli olarak değerlendiriyor.
Genç oyuncunun ayrılması durumunda Trabzonspor’un sol kanat bölgesine nokta atışı bir yabancı transferi yapmayı planladığı ve bu doğrultuda çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi.
Fanatik
Transferde gaza basan Cim Bom’un sıradaki hedefi Christ Inao Oulai. Sarı-Kırmızılılar, 5.5 milyon Euro’ya geldiği Trabzonspor’da yıldızını parlatıp Avrupa devlerini peşine takan 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmaya kararlı. Genç yetenek için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan bir araya gelmiş, pazarlık süreci başlamıştı.
Gerçekleşen son temasta aradaki farkın 5 milyon Euro’ya kadar indiği belirtildi. Galatasaray cephesi, yüksek görünen maliyetine rağmen Oulai transferine tam anlamıyla bir yatırım gözüyle bakıyor. 30 milyon Euro’luk Uğurcan Çakır transferinde iyi ilişkiler kuran iki başkan, yarın görüşmeleri olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlandırmak üzere tekrar buluşacak.
Galatasaray’ın masadaki teklifi 30 milyon Euro artı Ahmed Kutucu’nun bonservisi. Teklif edilen 30 milyon Euro’nun bir kısmı bonus olsa da bunlar kolay şartlara bağlı şekilde hazırlandı. Acil yüklü ödemesi olan Bordo-Mavililer de bu transfere sıcak bakıyor. İki kulübe yakın kaynaklar, Pazartesi günü bir anlaşmanın çok yakın olduğunu dile getiriyor.
Fanatik
Abraham'ın Aston Villa'ya transferi gerçekleştiğinde Yasin Özcan'ı sezon sonu takasla kadrosuna katacak olan Beşiktaş, genç oyuncu için yeni bir formül belirledi.
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Yasin'in sezon sonunu beklemeden ara transfer döneminde kadroya dahil edilmesi için harekete geçti.
Yasin Özcan'ın hemen transfer edilmesi için Beşiktaş, Aston Villa ve Anderlecht üçgeninde formül arayışı sürüyor. Anlaşma sağlandığı takdirde 19 yaşındaki savunmacı ara transferde kadroya dahil olacak.
Ht Spor
Fenerbahçe ve Juventus, Youssef En Nesyri'nin transferi konusunda tüm şartlarda anlaşmaya vardı.
Buna karşın En Nesyri için eski kulübü Sevilla devreye girdi ancak İspanyol temsilcisinin Faslı futbolcuyu alacak veya kiralayacak maddi imkanı yok.
Fenerbahçe, Nesyri'ye verdiği mesajda 'Ya Juventus'a gidersin, ya burada kalırsın' dedi.
Oyuncu, transferine dair düşünmek için menajeri ile Türkiye'de kaldı ve değerlendirmeye devam ediyor.
Juventus cephesi için Pazartesi son gün. Olumsuz bir kararda veya süre istenmesi halinde transferden vazgeçilecek.
Di Marzio