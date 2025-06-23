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Ciro Immobile ile yola devam etmeyecek olan Beşiktaş için İtalyan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Sport Italia'nın haberine göre; Inter formasını giyen 32 yaşındaki yıldız futbolcu Mehdi Taremi, Beşiktaş'a önerildi.
Haberin detaylarında ise İranlı oyuncunun İtalya'dan ayrılmak istediği için Beşiktaş'a sıcak baktığı kaydedildi.
Geride kalan sezon Inter formasıyla 43 resmi maça çıkan Taremi, 3 gol ve 9 asistlik skor katkısı verdi.
Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Victor Osimhen'in alternatifi olarak Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En Nesyri'yi belirledi.
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
EN-NESYRI İDDİASI
DAZN'ın haberine göre; Riyad ekibi, Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'nin menajerleriyle temasa geçti.
Haberin detaylarında ise Al Hilal'in hücum hattı için tek hedefinin En-Nesyri olmadığı, Victor Osimhen için de hala ısrarlarını sürdürdükleri ve bir teklif daha yapacağı kaydedildi.
FENERBAHÇE KARNESİ
Geride kalan sezonun başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro karşılığında sarı - lacivertlilere imza atan En-Nesyri, 52 maçta 30 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.
28 yaşındaki santrforun Fenerbahçe ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
Juventus Sportif Direktörü Comolli, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olan Jadon Sancho için Manchester United ile iletişime geçti. Juventus, Sancho’yu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Alternatif olarak, Vlahovic ile takas opsiyonu da masada. Sancho, Juventus’a gitmeye sıcak bakıyor.
[La Gazzetta dello Sport]
Beşiktaş, Fenerbahçe ile kontratı sona eren Osayi Samuel'e teklif yapmıştı. Nijeryalı sağ beke 2 milyon Euro civarında bir maaş teklif eden siyah-beyazlılar, beklemeye geçerken rakamda da artışa gitmedi.
Futbolcunun kısa süre içinde kararını vermesi beklenirken bu transfer Jonas Svensson'un durumunu da yakından ilgilendiriyor.
Osayi'nin "Evet" demesi halinde iki yabancı kontenjanını sağ bekte kullanmak istemeyen siyah-beyazlılar, Jonas Svensson’un ayrılığını gündeme alacak.
Norveçli futbolcu ile Süper Lig'den Kayserispor ilgilenirken Hollanda'dan bir takımın da devrede olduğu öğrenildi.
(HT Spor)
Arnavut futbolcu ile birçok Avrupa kulübü ilgileniyor.
Beşiktaş yönetimi, Ernest Muçi'yi 10 milyon avro düzeyinde bir teklif gelmesi durumunda göndermeyi planlıyor.
Siyah beyazlılar, gelecek tekliflere göre 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararını verecek.
(TRT Spor)
Galatasaray'ın haber beklediği Osimhen için bir gelişme yaşandı.
İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'un haberine göre, masaya akıllara durgunluk veren bir teklif koydu: sezon başına net 40 milyon euro değerinde üç yıllık sözleşme, artı dördüncü yıl için bir opsiyon. Arap ekibi dört yıl için Osimhen'e toplam 160 milyon euro teklif etti. Bu çılgın bir teklif, eğer kabul ederse onu dünyanın en yüksek maaşlı oyuncularından biri yapacak.
Victor Osimhen teklife 'Evet' dediği anda 75 milyon euroluk satın alma bedeli de Napoli'ye gönderilecek ve bonservisi Al Hilal'e geçecek.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi.
Bordo-Mavililer, Brezilyalı orta saha oyuncusu Wagner Pina'nın ardından savunma ve orta saha hatlarını da güçlendirmeyi planlıyor.
Bu doğrultuda gündeme gelen isimler Mallorca’nın 25 yaşındaki stoperi Jose Copete ve Al-Ain’de forma giyen Matías Palacios oldu.
Karadeniz ekibinin, Copete'nin kulübüyle temaslara başladığı ve transferi 2 ila 4 milyon euro arası bir bonservis bedeliyle sonuçlandırmak istediği öne sürüldü.
Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Palacios için ise Al Ain’in yaklaşık 4 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
(Fanatik)
Fenerbahçe, Lille ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Jonathan David'e menajerlik ücreti, imza parası ve maaşı kapsayan 3 yıllık toplam 55 milyon euroluk sözlü bir teklif sundu.
Acele karar almak istemeyen Kanadalı forvet, Avrupa'dan gelecek diğer teklifleri de görmek ve tüm seçeneklerini gördükten sonra karar vermek istiyor.
Jonathan David geçtiğimiz sezon Lille formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 49 karşılaşmada 25 gol - 12 asistlik performans sergiledi.
(Haber Global)
Galatasaray'ın geride kalan sezonun devre arasında Milan’dan kiralık olarak transfer ettiği Alvaro Morata’nın takımda kalmayı düşünmediği iddia edildi.
Calciomercato; kiralama ücretine 6 milyon Euro ödenen, kalması durumunda yarım sezon için 3 milyon Euro daha garanti ücret verilecek olan İspanyol santrfora İtalyan ekibi Como’nun talip olduğunu yazdı. Morata’nın ise öncelikli tercihinin İspanya’ya geri dönmek olduğu ve başta Sevilla olmak üzere birçok kulübün de 32 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıkıp 7 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan Morata yarım sezonda hem lig hem de Türkiye Kupası zaferi yaşadı.
Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımında forma giyen Jhon Duran, Fenerbahçe’nin golcü adayları arasında ilk sırada yer alıyor.
Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Al Nassr’ın 77 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Duran’ı, kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Kulübe ve ülkeye alışma sürecinde sıkıntılar yaşayan 21 yaşındaki yıldızı kulübü, bonservisiyle değil ama 1 yıllığına başka bir takıma kiralık vermeyi düşünüyor. Kanarya’da teknik direktör Jose Mourinho’nun, bizzat telefonla aradığı ve Türkiye’ye gelmesi konusunda ikna etme sürecine girdiği Kolombiyalı futbolcu için Fenerbahçe’nin resmi teklifini yaptığı bildirildi.
10 MİLYON MAAŞ ÖNERİSİ
Duran’ın kiralama ücreti için 7 milyon Euro’yu gözden çıkaran Kanarya’nın, yıldız golcüye de 10 milyon Euro maaş sunduğu gelen haberler arasında yer alıyor. Al Nassr’ın teklife sıcak baktığı öğrenilirken, Duran’ın ise kendisine gelen diğer teklifleri de değerlendirmek istediği ve karar vermek adına süre talebinde bulunduğu bildirildi.
Süper Lig'de ve Avrupa'da etkili olmak için gelecek sezonun transfer çalışmalarına yoğunlaşan Fenerbahçe'de yaprak dökümü yaşanabilir.
EVERTON FRED'İN PEŞİNDE
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton’ın, Fred’i transfer etmek konusundaki ısrarını sürdüğü öğrenildi. Menajer David Moyes’un, Brezilyalı yıldızı yeni sezonda orta sahanın kilit isimlerinden biri olarak görmek istediği konuşuluyor.
Sarı-Lacivertli yönetimin ise Jose Mourinho’nun kolay kolay vazgeçmeyeceği isimlerden biri olan Sambacı’yı bırakması için en az 20 milyon Euro’luk bir teklif beklediği bildirildi.
İSMAİL YÜKSEK'E FRANSA'DAN TALİP
Yeni sezonda ilk 11’de daha fazla forma giymek isteyen Fenerbahçe’nin Milli futbolcusu İsmail Yüksek, geleceğiyle ilgili olarak teknik direktör Jose Mourinho ile bir görüşme yapacak. Durumun değişmemesi halinde 2026 Dünya Kupası öncesi sıkıntı yaşamak istemeyen İsmail, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. (Fanatik)
Fenerbahçe’nin kaleci adayları arasında ilk sırada yer alan Uğurcan Çakır için Başkan Ali Koç’un, Trabzonspor’un Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldiği öğrenilmişti.
İkilinin görüşmesinde Uğurcan’ın transfer şartlarının masaya yatırıldığı bildirilmişti. Kariyerinde artık yeni bir adım atmanın zamanının geldiğini düşünen Uğurcan için önümüzdeki günlerde bir hareketliliğin yaşanması bekleniyor.
Milli file bekçisinin ismi Kanarya’nın yanı sıra Galatasaray ve Fransa’dan Monaco ile de anılıyor. (Fanatik)
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin bonservisi Manchester United’da bulunan Jadon Sancho ile ilgilendiği öne sürüldü. Geride kalan sezonu başka bir Premier Lig devi Chelsea’de geçiren İngiliz futbolcu 41 resmi karşılaşmada forma giyerken, 5 gol kaydetti, 15 de asist yaptı.
MANCHESTER UNiTED iLE 1 YILI DAHA VAR
25 yaşındaki kanat oyuncusu ile Napoli’nin de ilgilendiği ancak yüksek maaş beklentisi nedeniyle transfer görüşmelerinin durduğu öğrenildi. Serie A temsilcisi, Jadon Sancho’nun maaşında indirim beklerken bu durumu fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe’nin devreye girdiği ortaya çıktı.
Manchester United ile olan sözleşmesi Haziran 2026’da bitecek olan İngiliz oyuncunun şartlarını soran sarı lacivertlilerin durumunu yakından izledikleri Sancho için teklifte bulunması bekleniyor.