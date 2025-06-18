FENERBAHÇE'NİN SON'A YAPTIĞI TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!

Yeni sezonda kanat bölgesine üst düzey bir oyuncu katmak konusunda kararlı olan Fenerbahçe, Heung-min Son'un menajeriyle yaptığı görüşmeler sonucunda ilk teklifini iletti.

SENELİK 12 MİLYON EURO!

Kanarya’nın, 32 yaşındaki oyuncuya 2+1 yıllık kontrat karşılığında senelik 12 milyon Euro önerdiği bilgisine ulaşıldı.

FENERBAHÇE'Yİ "İYİ BİR SEÇENEK" OLARAK GÖRÜYOR

Suudi Arabistan’dan da teklifler alan tecrübeli oyuncunun, eski hocası Jose Mourinho’nun da etkisiyle Kanarya’yı kariyeri için iyi bir seçenek olarak gördüğü bilgisine ulaşıldı.

Mourinho’nun yakın zamanda Son ile telefonda bir görüşme yaptığı ve Fenerbahçe’nin hedefleri ile yeni sezon planlamasını ayrıntılı şekilde anlattığı öğrenilmişti.





(Fanatik)