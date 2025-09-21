Fenerbahçe'de başkanlık seçimi başladı: Ali Koç mu, Saadettin Saran mı? (Fenerbahçe Kongresi Başkanlık Seçimi Sonuçları canlı gelişmeler)

SAADETTİN SARAN'IN DÜNKÜ KONUŞMASI

Sadettin Saran ise dünkü konuşmasında Fenerbahçe’de artık bir bayrak değişimi olması gerektiğine inandığı için başkanlığa aday olduğunu söyledi.

Bugün yapılacak seçim öncesi genel kurul üyelerine son kez seslenen Saran, “Tarihi bir seçime gidiyoruz. Ben inanıyorum ki sandıklardan kim çıkarsa çıksın Fenerbahçe’nin umutlu ve şampiyonluk dolu yarınları için sen ben demeden topyekün mücadeleye başlayacağız” dedi.

SÜREKLİ TARAFTARI SUÇLADINIZ

Niye şampiyon olamıyoruz biliyor musunuz? Çünkü taraftarı sürekli suçladınız. 7 yılda 11 hoca değiştirip 100’ün üzerinde transfer yaptınız. 3 Temmuz’u bahane etmeyeceğiz dediniz. Her fırsatta camiayı ayrıştırmak için bunu yaptınız. Yıllardır yapı yapı diyerek şampiyonluğa yürüyen takımı ‘Siz olamazsınız’ diye inandırdınız.”

GERÇEKLERi KONUŞMUYOR TAViZ VERiYOR

Sadettin Saran, Ali Koç’un kongrede kendisiyle ilgili sözlerinin sorulması üzerine, “Korku bacayı sardı. Gerçekleri konuşmuyor. Maalesef korkudan dolayı prensiplerinden, karakterinden taviz verdi” dedi.