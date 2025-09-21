Fenerbahçe'de başkanlık seçimi başladı: Ali Koç mu, Saadettin Saran mı? (Fenerbahçe Kongresi Başkanlık Seçimi Sonuçları canlı gelişmeler)Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe Başkan Adayı Saadettin Saran, oyunu 37 numaralı sandıkta kullandı.
Saran: "Biz değişimi temsil ediyoruz. İnşallah güzel şeyler yapacağız."
Fenerbahçe'de 17.00'ye kadar sürecek oy verme işlemi başladı.
Ali Koç'u destekleyen üyeler beyaz pusula, Saadettin Saran'ın destekleyen üyeler ise sarı pusulayı sandığa atacak.
Fenerbahçe'de başkan adayı Saadettin Saran'ın seçim için açılan sosyal medya hesabından günün ilk paylaşımı geldi.
Mevcut başkan ve başkan adayı Ali Koç'un seçim için açılan sosyal medya hesabından günün ilk paylaşımı geldi
Başkan adayı Saadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor;
Adem Köz
Orhan Demirel
Taner Sönmezer
Ahmet Murat Emanetoğlu
İlker Alkun
Burçin Gözlüklü
Ali Gürbüz
Ertan Torunoğulları
Murat Salar
Ufuk Şansal
Olcay Doğan
Cem Ciritçi
Erdem Sezer
Ozan Vural
Ertuğrul Eren Ergen
İlyas Yılmaz
Orhan Orakçıoğlu
Gürhan Taşkaya
İlker Arslan
Zeynep Yalım Uzun
Serhan Yılmaz
Mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde su isimler yer alıyor;
Acar Sertaç Komsuoğlu
Ahmet Ketenci
Burak Çağlan Kızılhan
Esin Güral Argat
Fethi Pekin
Hulusi Belgü
Hüseyin Bozkurt
Korkut Nedim Keçeli
Mustafa Hakan Safi
Mustafa Kemal Danabaş
Nezih Barut
Ömer Temelli
Özgür Özaktaç
Özgür Peker
Agah Ruşen Çetin
Ali Alper Alpoğlu
Cenk Öztanık
Eren Ali Dişli
Muzaffer Kerem Ersoy
Rıfat Perahya
Selma Atalay Rodopman
Sadettin Saran ise dünkü konuşmasında Fenerbahçe’de artık bir bayrak değişimi olması gerektiğine inandığı için başkanlığa aday olduğunu söyledi.
Bugün yapılacak seçim öncesi genel kurul üyelerine son kez seslenen Saran, “Tarihi bir seçime gidiyoruz. Ben inanıyorum ki sandıklardan kim çıkarsa çıksın Fenerbahçe’nin umutlu ve şampiyonluk dolu yarınları için sen ben demeden topyekün mücadeleye başlayacağız” dedi.
SÜREKLİ TARAFTARI SUÇLADINIZ
Niye şampiyon olamıyoruz biliyor musunuz? Çünkü taraftarı sürekli suçladınız. 7 yılda 11 hoca değiştirip 100’ün üzerinde transfer yaptınız. 3 Temmuz’u bahane etmeyeceğiz dediniz. Her fırsatta camiayı ayrıştırmak için bunu yaptınız. Yıllardır yapı yapı diyerek şampiyonluğa yürüyen takımı ‘Siz olamazsınız’ diye inandırdınız.”
GERÇEKLERi KONUŞMUYOR TAViZ VERiYOR
Sadettin Saran, Ali Koç’un kongrede kendisiyle ilgili sözlerinin sorulması üzerine, “Korku bacayı sardı. Gerçekleri konuşmuyor. Maalesef korkudan dolayı prensiplerinden, karakterinden taviz verdi” dedi.
Fenerbahçe Başkanlığı’na yeniden aday olan Ali Koç dün yaptığı konuşmada 7 yıllık görev sürelerinde kulübü mali yönden düzlüğe çıkarma ve amatör branşlarda büyük başarılar elde ettiklerini belirtip, “Sıra futbolda şampiyonluklarda” dedi. Kongrede yaptığı konuşmada, başkanlığa seçildikten sonra gerçekleştirdiği icraatları anlatan Koç, Fenerbahçe’yi Sadettin Saran ve ekibinden daha iyi yönetecek bir liste oluşturduğunu söyledi. Koç, şöyle konuştu:
7 yıldır mücadele ediyoruz
"Biz gerçek bir şekilde adayız. Yıllarca kendimizi aday gösterip sonra aday olmayıp, sonra artık bir kez daha aday olmazsam ayıp olur diye aday değiliz. Canımızla kanımızla, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkıyla, itibarımızla, sağlığımızla 7 senedir mücadele ediyoruz. Defalarca aday olacağım, aday olacağım deyip geri dönmedim. Sadettin Bey geçen sene için haklı. ‘Sen devam etmelisin, aday olursan çekilirim’ dedi, sözünü tuttu. Ondan önceki dönemlerde birçok kez ‘Başkan olacağım’ dedi, aday oldu. Ben olacağım dedim, en kötü günde oldum. 7 sene sonra en sıkıntılı dönemde göğsümü gere gere çıktım, o ne der bu ne der demedim.
Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor.
Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı.
Kongrede, 2024 yılındaki rekor katılımın geçileceği tahmin ediliyor.
Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışacak.
Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek.
Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.
Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 20 – 21 Eylül tarihlerinde Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yapılıyor.
Kongre Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek.