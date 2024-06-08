Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında canlı yayında tarihi buluşma gerçekleşti

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Fenerbahçe’de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda ilk gün geride kalırken adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım, televizyon ekranında canlı yayında görüşlerini paylaştı.
Aziz Yıldırım: "Bankalar Birliği ile ne kadara anlaştınız?"
Ali Koç: "İlki 347 milyon Euro."
Aziz Yıldırım: "330 milyon dolar."
Ali Koç: "Euro Euro."
Aziz Yıldırım: "Dolar dolar. Gittim konuştum."
Ali Koç: "Niye Bankalar Birliği'ne gidip konuşuyorsunuz? Gelip bize sorun."
Aziz Yıldırım: "Sana sorunca durmadan 612 yazıyorsun."
Aziz Yıldırım: "Benim kattığım mal varlığının değeri 600 milyon Euro."
Ali Koç: "Getirin 300 milyon Euro, size verelim."
Aziz Yıldırım: "Tamam getir alıyorum. Almazsam şerefsizim.
Ali Koç: "Ben ligden çekiliyoruz demedim. Ligden çekilme dahil, opsiyonları konuşacağız dedim."
Aziz Yıldırım: "Öncesinde dedin Ali, yapma! Biz 6 yıldır neden şampiyon olamıyoruz? Ben 1998'in yarısında aldım. 6 senede 2 defa şampiyon oldum."
Ali Koç: "Kötü tercihler, kötü hoca, planlama vs... Sizin bıraktığınız takımdan FFP konusunda bugünkü rahatlığımız yoktu. Sizin borçlanarak aldığınız gayrimenkulleri TFF'ye ve UEFA'ya veremiyoruz. İlk 2 sene hatalarımız oldu. 2. senede bile 22. haftada şampiyonluğun en büyük adayı bizdik. 21 puanın sadece 3'ünü alabildik. Doğradı hakemler bizi."
Ali Koç: "Siz hiç 90 puan alamadınız. Alamazsınız da."
Aziz Yıldırım: "Ben 60 puan toplayayım ama şampiyon olalım. Çünkü tarih, şampiyonları yazar."
Aziz Yıldırım: "2 Nisan'da milleti çağırırken maddelerden bir tanesinde takımı çekeceğiz dedin."
Ali Koç: "Yazıyı çıkarın. Çekilme dahil alternatifler yazıyor."
Aziz Yıldırım: "Yapamayacağın bir şeyi niye koyuyorsun."
Ali Koç: "Ben bilmiyordum ki onu, istişare ettim insanlarla. Çekilmenin Fenerbahçe için faydadan çok zarar getireceğini istişare ettik. 17 Mart'ta bizi linç etmeye çalıştılar orada. Sizin döneminizde 2 maç yarıda kaldı Trabzon'da."
Aziz Yıldırım: "Siz golü atın, Ersun Yanal dönemiydi, maç yarıda kalır dedim Volkan ve Emre'ye. Bir tek 2010/11 3-2 yenildiğimiz maçta çok rahat gittik geldik. Diğerlerinin hepsinde polis arabası içinde kalkanlarla gittik. Trabzon öyle bir yer."
Ali Koç: "Trabzon öyle bir yer! Bir hafta önce Pendik maçı vardı, maç 43 dakika oynandı. Denizli'de futbolcularımıza zulmederek şampiyonluğumuz aldılar. Aynı şeyi yapacaklardı. Bizim oyuncularımıza ceza vereceklerdi, yeter dedik, muhtelif alternatifler sunduk. Biz kurusıkı ateş etmedik."
Aziz Yıldırım: "Niye çağırıyorsun, milletin kafasına bu konuyu niye koyuyorsun. SPK'nın incelediği konuda alternatif olarak sunabilirsin. Sen orada dile getirmesen, insanlar geldiğinde çıkıp deseydin ki bunu takımı çekebilir miyiz deseydin, insanlar da o niyetle gelmişti. Onu deyince kulübün durumu ne olacaktı?"
Ali Koç: "Ona mı yetki almadın diyorsun."
Aziz Yıldırım: "Hiç yazmamalıydın. Urfa'ya U19'la gidiyoruz şeyi. İnsanlar konuşmak istiyor, 4 kişi konuyor. İnsanlar oruç, rahatsız. Hüsran oldular, üzüldüler."
Ali Koç: "Hüsrana katılırım, insanlar konuşamadı, 100 küsür insan yazmıştı. İşin öznesinde ben ligden çekiliyoruz falan demedim. Çekilme dahil opsiyonları değerlendireceğiz dedim. Ne fark edecekti?"
Aziz Yıldırım: "Ali Bey 12 falan demedim, siz 10.5 açıklamışsınız. Ben öyle bir açıklama yapmadım."
Ali Koç: "Koçspor, Koç İdmanyurdu."
Ali Koç: "Açıktan para vermişler diyorsunuz."
Aziz Yıldırım: "Ben demedim, Mahmut dedi. Benim ağzımdan çıkan görüntü. Ben 12 milyon mu demişim. Siz 10.5'a aldık diye açıklama yaptınız."
Aziz Yıldırım: "Mourinho geldiği için mutlu musun?"
Ali Koç: "Şimdilik mutluyum, sonu da iyi olur inşallah."
Aziz Yıldırım: "Gelmesinde yüzde 1 payım varsa bana teşekkür et."
Ali Koç: "Ben Fenerbahçe'ye yaptıklarınız için hep teşekkür ettim."
Aziz Yıldırım: "9'una kadar bizimle gidip alalım, paranın yarısını ben ödeyeyim dedim." Ali Koç: "Siz onu dediğinizde anlaştık dediniz." Aziz Yıldırım: "Beraber gitseydik verecektim. Kaydı dinle. Sözüm söz. Kendisiyle görüştüm, diğer aday dedi, telefonla aradı görüştüm dedi. Ben Roma'da otelde görüştüm. Ben dedim 3 adayız, daha o zaman çekilmemişti. Kim seçilirse seçilsin, kendisine sor, Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var dedim. 2004'te onu istedim, Porto'dan gelmedi. Bizden hangisi kazanırsa kazansın Türkiye'ye gel, o da tamam dedi. Konuştuk, sohbet ettik. Branco, salı günü Mendes'ten randevu aldı dedi, gelecek görüşeceğiz dedi. Biz perşembe oradaydı."
Ali Koç: "Sizden 2 gün önce görüştü Roma'da."
Aziz Yıldırım: "Portekiz'de görüştüler, Mendes hastaydı. Her şey konuşuldu, 15'e anlaştık. Hazırladılar evrağı. Kendisi Bükreş'teymiş, dönecek onay verecekti. Siz devreye girdiniz."
Ali Koç: "Biz öncesinde bitirmiştik."
Ali Koç: "Açıktan para verdik mi vermedik mi?"
Aziz Yıldırım: "Verdin mi vermedin mi ne bileyim?"
Aziz Yıldırım: "Galatasaray, İrfan Can'a 4.5 verdi, siz de 10.5 verdiniz. Şeffafsan kaça aldığıysan koy onu ortaya. 7 açıkladınız ama olmuyor."
Ali Koç: "Mourinho'ya açıktan parayı velev ki verdik diyelim. Fenerbahçe'yi zan altında bırakmak olmuyor mu? Açıktan para vermek illegal değil mi?"
Ali Koç: "Samimiyetinizi sorgulama sebebim yaşanmışlıklar. Ben istemez miyim Aziz Yıldırım'ın dertleşmeye, yardımlaşmaya gelsin. Nihat Özdemir 2011'den beri şike yapılmıyor dedi. Niye dedi?"
Aziz Yıldırım: "Hata yapmıştır."
Ali Koç: "Nihat Özdemir, 3 Temmuz'da ilk istifa edendi."
Aziz Yıldırım: "Benim dostluğum varsa satmam. Yanlış yapmıştır."
Ali Koç: "Söz konusu Fenerbahçe'yse dostumu tanımam. Ben öyle Fenerbahçeliyim."
Aziz Yıldırım: "Deme öyle deme."
Ali Koç: "Size söylendi o. Trabzon'da linç edildik, bizi haksız buldunuz."
Aziz Yıldırım: "Trabzon'da çocuk meşaleyi aldı, maçı bitirmesi lazımdı dedim. Ali Koç 2 Nisan'da kongreyi topladı. Ben size ondan önce yazı yazdım, kamuoyuna."
Ali Koç: "Aramızda o dönem çok tatsız bir toplantı oldu, biliyorsunuz."
Aziz Yıldırım: "Neden oldu? Kulüp iflas etmiş dedi Burhan Bey."
Ali Koç: "Birden bire siz şiddetlendiniz."
Aziz Yıldırım: "Nedenini söyle! Burhan Bey bana direkt 'Aziz' diye seslenmeye başladı. Ben onu tanımıyorum bile. Savcı memleketine gidiyor, karar vermiyor. Ben savcıyı kovalıyorum, kararı versin ve dava Ankara'ya gelsin diye."
Aziz Yıldırım: "Ülker Arena'da benden sonra Ali Koç başkan olacak dedim."
Ali Koç: "Beni çağırdınız, niye olamayacağımı söyledim. Bizler hazırız dedim. Birkaç aya dava bitecek dediniz, 10 sene sürdü. Ben niye katılamayacağımı anlattım. Cuma akşamı, cumartesi seçim var. Cuma akşamı Ömer Temelli bana mesaj yolladı, yarın gazetecilere 2 laf et, Aziz Bey davet etti, şirket falan açıkla dedi. Ben de niye gazetecilere açıklayayım, kongrede açıklarım dedim. Geldik salona, konuşmalar başlamış, adımı yazdıramamıştım. Telefon ettiler sizin masadan, çık 2 laf et dedik."
Aziz Yıldırım: "Ben arar sana söylerim."
Ali Koç: "Ömer dedim nasıl konuşacağız, yazılmadık dedim. Tamam dedik. Çıktım konuştum. Ben o gün sizlerden gelen talep üzerine..."
Aziz Yıldırım: "Benden değil, olsa söylerim Ali. Ben seni veliaht ilan ettim. Öyle bir şey olsa çık ilan et derim."
Ali Koç: "Veliaht ilan ettiğiniz adama ne yaptığınız anlatacağım. Ben çıktım konuştum, çok da güzel konuşma yaptım. Elimizi taşın altına sokacağız dedim, kafamda tarih yok. Masadan indik gittik, siz seçildiniz."
Aziz Yıldırım: "Ben uzak durdum. Ali Şen Başkan Fenerbahçe şampiyon dediklerinde başkan oldum. Ali Bey yanımıza geldiğinde, 3-5 ay rahatsızlık duyardık. Nedeni şu, biz yönetimiz biz karar vereceğiz yapacağız. Ali Şen Bey tezcanlı, hemen fikir söylüyor. Rahatsız olduk. Sizin rahatlık duymanız lazım gelmedik diye. Benden rahatsız olma diye gelmedim ben, bu kadar basit."
Ali Koç: "Hiç inandırıcı bulmuyorum."
Aziz Yıldırım: "Ben geleyim rahat mısın değilim gör olayları."
Ali Koç: "Niye olay olması gerekiyor."
Aziz Yıldırım: "Sen emekli ol git stadyuma aynı şeyler olacak."
Ali Koç: "Siz emekli olmadınız, seçim kaybettiniz. Her zaman Fenerbahçe'nin içinde olacak, 20 sene başkanlık yaptınız."
Aziz Yıldırım: "Bitti kardeşim onlar, benim Fenerbahçe'ye gelip bir şey olma şansım yok."
Ali Koç: "Benim uğruna çok şey yapacağım Aziz Yıldırım, benim tanımadığım bir Aziz Yıldırım oldu 6 senede. Değil destek köstek oldunuz."
Aziz Yıldırım: "2011'e kadar 6 senede hep iyiydik."
Ali Koç: "2012'de ben ayrıldım. Galiba 2-3 Temmuz 2012'de size yapılan zulme son verildi. O günden bugüne futbol tarafından Fenerbahçe ne yazık ki yaşatılanlar bize yapılanlar eminim siz de benim kadar isyan ediyorsunuzdur."
Aziz Yıldırım: "E tabii."
Ali Koç: "Son 10 yılda, son 5 yılda Fenerbahçe tabloda hep üstte, bir tek Fenerbahçe'nin şampiyonluğu yok."
Aziz Yıldırım: "Anti-Fenerbahçe'ye karşı mücadele dedin diye geldim."
Ali Koç: "Ben niye Fenerbahçe başkanlığına aday oldum?"
Aziz Yıldırım: "Söyle hatırlayayım."
Ali Koç: "Ömer Temelli'nin evindeydim. Cumartesi günü oldu. Mahmut Bey, seni zorla yazacağız listeye dedi. O zaman akıllı telefonlar yok. Hayatımın en uzun nokia mesajını çektim. Fenerbahçe'ye hizmet edebileceksem nazı olmaz, derhal gelirim dedim. Siz beni çağırdınız, 2015'te. Tekrar yargılama kararı çıktığı zaman 2014'tü. Sonra ben Londra'ya gidiyordum, bir indik mesaj yağıyor başardık diye. Yeniden yargılama çıktı. Eve varana kadar bütün o heyecan mutluluk bitiverdi. Çünkü, siz 1907'ye kızmışsınız, Adalete Fener Yak yapmıştık. Can'a ağır hakaretler etmişsiniz. Bir teşekkür metni yayınlamış 1907."
Aziz Yıldırım: "Bizim üzerimizden niye yayınlamıyorlar? Bir bilginiz olsun niye demiyorlar."
Ali Koç: "1907 büyük bir kampanya yapmış. Kapı kapı dolaştık. 650 bin imza topladık. Siz de desteklediniz. Yeniden yargılama çıktı. 1907 de bana sormadan, sormalarına gerek yok, Adalete Fener Yak'a teşekkür yayınlamış. Siz de kızmışsınız hakaretler küfürler."
Aziz Yıldırım: "Ali hatalarını lütfen gör. 20 sene hizmet ettim. 1 sene hapis yatmışım, gık dememişim. Yatmışım. Benimle kimler pazarlığa geldi, yanaşmadım. 3-4 aylık çocuğumla Cannes'a gittim, Yargıtay bana 6 yıl 3 ay hapis cezası kesti. Gitme dediler, Türkiye'ye gitmek için özel uçak tuttum."
Ali Koç: "Tüm Türkiye takdir etti."
Aziz Yıldırım: "Etti ama Acar telefon etti, ben uçağa bindim dedim, geldim. 6 ay beni yakalayıp içeri atabilirdiler, yeniden yargılama çıktı."
Ali Koç: "Çok badireler atlattık."
Aziz Yıldırım: "Çok. Bu badireleri atlatırken..."
Ali Koç: "En kötüsünü siz atlattınız."
Aziz Yıldırım: "Bu mahkemeler devam etti. 2018'de beraber hareket edelim dedim, şu mahkemeleri halledelim dedim."
Ali Koç: "Tutarsızlıklar yaşıyorsunuz. Ben kabul ederdim. 1 gün içinde zikzak yaşıyorsunuz."
Ali Koç: "2018'den sonra ben başkan oldum. Başkan Aziz Yıldırım ile başkan olmayan Aziz Yıldırım arasında siyahla beyaz kadar fark var."
Aziz Yıldırım: "Hiçbir fark yok. Biz mağlup olduk eğlendiler dedin. 2 Kasım doğum günüm. Sen hep başarısız oluyorsan ben ne yapayım. 6 senede 1 defa doğum günü kutladım. 1 defa yaptım ya. Yemek yiyorduk, çalgıcılar malgıcılar eğlendik."
Aziz Yıldırım: "Nihat Özdemir'e de sordum neden 28'i vermediğini. Yazılan mektubu görsen sen de vermezsin dedi."
Ali Koç: "Biz sadece Fenerbahçe için bir şey istemiyoruz ki. Bu tarihten önce kim aldıysa vermek zorundasınız."
Aziz Yıldırım: "Bak, Galatasaray başkanı sana salladı, ben çıktım ona 'Sinek ikili' dedim.
Ali Koç: "Çünkü ucunda siz vardınız."
Aziz Yıldırım: "Olsun. İstesem karışmazdım ama o sözü söylemek yürek ister."
Ali Koç: "Dursun Özbek'e herkes istediğini söyler." Aziz Yıldırım: "Orası ayrı."
Aziz Yıldırım: "Ali Koç bir konuşma yapmış, ben dinlemedim. Enteresan bir çağrı yapmış. Anti-Fener lobisinden dolayı Fenerbahçe başarılı olamıyor. Beraber mücadele edelim demiş. Bu isteği doğrultusunda Ali Bey ile konuşmak istedim. Ben bunu söyledim, sen bunu söyledin geçti. Geçmişi bırakalım, bahsetmeyeceğim demiş. Biz de bahsetmeyeceğiz. Kapattık."
Ali Koç: "Ben daha tamam demedim. Güçbirliği yapalım dedim, geçmişi konuşmayalım demedim. Öncelikle teşekkür ederiz. Başkan beni aradı. Tanımadığım numarayı açmam. Eve geldim, telefonu açtım, 8 gibiydi, siz çıktınız. Sayın Başkan 'kabul edelim, ulusal kanala çıkalım' dedi. Ben FB TV'yi istemiştim. Birkaç kişiyi aradık, moderatörsüz olmaz dediler. Burada karar kılındı. Geç çıkmamızın sebebi benden kaynaklı. Nikah şahitliğimiz vardı. Yurt dışından Fenerbahçelilerin gezintisi vardı. O yüzden geç kaldık."
Ali Koç: "Camia kırılgan olduğu için Fenerbahçe'nin caydırıcı gücü çok azaldı. Sayın Aziz Yıldırım, 'Siz beceremiyorsunuz' düşüncesi içinde. Benim düşüncem; Fenerbahçe bir ve bütün olamadığı için."
Ali Koç: "Benim için memnuniyet verici. Sayın Başkan'ın kapanış konuşmamla ilgili söylediklerini tamamlayın. Pazartesi sabahı bir ve bütün Fenerbahçe'ye ihtiyacımız var. 20 yıldır Aziz Bey, 6 yıl ben bu iki kişi arasındaki kırgınlık kızgınlık vs vs. bu camianın birleşmesine engel oluyor. Bir adım öteye gidiyor. Biz Fenerbahçe'yi çıtır ediyoruz görüş ayrılıklarından. Ben uzun zamandır bunu istiyordum. Tüm Fenerbahçelilerin pazartesi birleşmesi lazım. Babamdan da örnek verdim. Neye karşı güç birliği? Sen söyle kim Fenerbahçe'nin önünü kesiyor diyor ya, en çok sizin döneminizde, benim dönemimde de futbol mantığıyla açıklanamayacak şeyler yaşadık. Kurşunlama, 7 senede 3 şampiyonuluğu kaybetme ve bu sene. Camia bir bütün olmadığı için Fenerbahçe'nin caydırıcılık gücü çok azaldı. Sayın Aziz Yıldırım, siz iyi temsil edemiyorsunuz beceremiyorsunuz düşüncesinde. Yarın bir seçim yapacağız Allah'ın izniyle. Akşam 6-7 gibi sonuçlar belli olur. Pazartesi sabahı ya Aziz Yıldırım ya şahsım başkan olacak. Ben başkan olursam Aziz Yıldırım istiyorsa destek olmak amenna. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa ben geçmişi kapatırım. İki tarafın da ciddi söylemleri oldu. 6 yıl yöneticiydim Aziz Bey ile, sonra bir yere kadar, sonra koptuk. Biz aramızda güven müessesesini inşa etmemiz lazım. Söylenmiş laflar, iddialar var. Ailemize kadar uzanan hatta. Benim görüşme isteğim, Sayın Başkan'ın söylemleri. Birbirimize ne düşünüyorsak söyleyelim. Seçim arifesindeyiz, camia bilgilensin."
Ali Koç: "Büyüğümüzdür, Aziz Yıldırım başlasın."
Aziz Yıldırım: "Gel, öpüşelim."
Ali Koç: "Öpüşürüz başkanım."
Bunun ardından iki başkan ayağa kalktı ve birbirleriyle tokalaşıp öpüştü.
Fenerbahçe'den yapılan bilgilendirme paylaşımında, "Başkanımız Sayın Ali Y. Koç ve Eski Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, saat 23.00’te Habertürk TV ekranlarında canlı yayında bir araya geleceklerdir." denildi.