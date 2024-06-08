Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında canlı yayında tarihi buluşma gerçekleşti

"HAKEMLER BİZİ DOĞRADI"

Ali Koç: "Ben ligden çekiliyoruz demedim. Ligden çekilme dahil, opsiyonları konuşacağız dedim."

Aziz Yıldırım: "Öncesinde dedin Ali, yapma! Biz 6 yıldır neden şampiyon olamıyoruz? Ben 1998'in yarısında aldım. 6 senede 2 defa şampiyon oldum."

Ali Koç: "Kötü tercihler, kötü hoca, planlama vs... Sizin bıraktığınız takımdan FFP konusunda bugünkü rahatlığımız yoktu. Sizin borçlanarak aldığınız gayrimenkulleri TFF'ye ve UEFA'ya veremiyoruz. İlk 2 sene hatalarımız oldu. 2. senede bile 22. haftada şampiyonluğun en büyük adayı bizdik. 21 puanın sadece 3'ünü alabildik. Doğradı hakemler bizi."

Ali Koç: "Siz hiç 90 puan alamadınız. Alamazsınız da."

Aziz Yıldırım: "Ben 60 puan toplayayım ama şampiyon olalım. Çünkü tarih, şampiyonları yazar."