Fenerbahçe’de Ali Koç Mourinho zirvesinden transfer çıktı 20 milyon Euro’luk teklif

TRABZONSPOR TEKLİFİNİ YAPTI

Bordo-Mavililer, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Benjamin Bouchouari transferinde sona yaklaştı. Yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etmeye kararlı olan BordoMavililer, Saint-Etienne forması giyen 23 yaşındaki Fas asıllı Belçikalı oyuncu için 3 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro’luk bonus içeren cazip bir teklif sundu.

Fransız kulübünün bu teklife sıcak baktığı ve taraflar arasında büyük ölçüde anlaşma sağlandığı bildirildi. Fransız basınına yansıyan haberlere göre, ilk teklifin ardından güncellenen bu yeni paket, Saint-Etienne yönetiminin onayını almış durumda. Trabzonspor’un, oyuncu cephesiyle de görüşmelere başladığı ve sürecin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği belirtiliyor.

Teknik ekip, 23 yaşındaki Bouchouari’nin dinamik yapısı ve mücadeleci oyun tarzıyla orta sahaya ciddi katkı sağlayacağı görüşünde. Öte yandan Saint Etienne cephesinde sportif direktör Ivan Gazidis ile teknik direktör Eirik Horneland’ın, bu transferden gelecek gelirle yeni hamleler için hazırlık yaptığı ifade ediliyor.

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