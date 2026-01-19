Fenerbahçe'de 1 ayrılık 3 transfer! Manchester City'nin golcüsü hedefte

GALATASARAY'DA EDERSON ZOR

Galatasaray'ın orta sahada en çok istediği isim Ederson. Ancak yıldız futbolcunun transferi, Atletico Madrid’in devreye girmesi nedeniyle artık çok daha zor görünüyor. Yönetim, ekonomik anlamda tüm imkanlarını seferber etti. İspanyol basınında yer alan haberlerde, Ederson’un Atletico ile anlaşmaya vardığı ve kulüpleri beklediği belirtildi. Atalanta, 35 milyon Euro isterken, Atletico daha düşük bir rakama işi bitirmeyi hedefliyor. Galatasaray, durumu yakından takip ediyor.

Fanatik