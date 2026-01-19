Fenerbahçe'de 1 ayrılık 3 transfer! Manchester City'nin golcüsü hedefte

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 3 transfer! Manchester City'nin golcüsü hedefteGüncelleme Tarihi:
Fenerbahçe, N'Golo Kante için transfer görüşmelerine devam ediyor.
Al Ittihad ile pazarlık masasında olan sarı lacivertliler, yıldız oyuncunun bonservis ücreti için çalışmalarını sürdürüyor.
Kante, kısa süre önce Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmişti.
Fenerbahçeli En Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nın sona ermesinin ardından sarı lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor.
Nesyri'ye şimdiye dek Everton, Napoli ve son olarak Juventus ilgi duydu.
Üç takımın da Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonluk kiralama teklifi yaptığı kaydedildi.
Nesyri, turnuvanın bitmesiyle beraber bu hafta geleceğine ilişkin son kararı verecek.
Lookman'ın menajeri; oyuncusunu Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City ve Aston Villa kulüplerine önerdi. 5 kulüp, menajerinin bu önerisini reddetti. Öte yandan West Ham United, öneriye ilgi duyan taraf oldu.
Nijeryalı futbolcuya şimdiye dek 'resmi' ilgi Inter, Atletico Madrid, Napoli ve Fenerbahçe'den geldi.
Atalanta, Lookman için 40 milyon Euro talep ediyor.
Galatasaray'ın orta sahada en çok istediği isim Ederson. Ancak yıldız futbolcunun transferi, Atletico Madrid’in devreye girmesi nedeniyle artık çok daha zor görünüyor. Yönetim, ekonomik anlamda tüm imkanlarını seferber etti. İspanyol basınında yer alan haberlerde, Ederson’un Atletico ile anlaşmaya vardığı ve kulüpleri beklediği belirtildi. Atalanta, 35 milyon Euro isterken, Atletico daha düşük bir rakama işi bitirmeyi hedefliyor. Galatasaray, durumu yakından takip ediyor.
Cim Bom, geçtiğimiz yazdan beri Ademola Lookman’ın peşinde. Ara transfer döneminde Fenerbahçe de ciddi girişimlerde bulundu, 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 37 milyon Euro satın alma opsiyonuyla teklif yaptı. Atalanta bunu geri çevirdi. Lacivert-Siyahlılar’ın Atletico Madrid’den Raspadori’yi kadrosuna katmasına rağmen Lookman’ı da takımda tutmak istedikleri belirtildi. İtalyan basınına göre Atalanta’yı ikna etmek için kısa vadeli ödeme planıyla en az 40 milyon Euro teklif gerekiyor.
Manchester City’de transfer hareketliliği sürerken, Omar Marmoush’un takımdan ayrılma ihtimali Fenerbahçe cephesinde yakından takip ediliyor. İngiliz ekibinin Bournemouth’tan Antoine Semenyo’yu kadrosuna katmasının ardından, hücum hattındaki rekabetin artması Marmoush’un geleceğini belirsizliğe sürükledi.
Teknik heyetin kadro planlamasında yapılacak son değerlendirmeye göre Mısırlı futbolcunun ayrılık seçeneği masada bulunuyor. Fenerbahçe de bu doğrultudaki gelişmeleri oldukça yakından takip ediyor. Ayrılık ihtimali güçlendiği takdirde Sarı-Lacivertliler, dirsek temasında bulunduğu oyuncu için devreye girip resmi adımlar atacak.
Transferde Okan Buruk’un prenslerinden biri Youssouf Fofana. Milan, Fransız yıldız için kapıyı 40 milyon Euro’dan açtı, Aslan 25 milyon Euro ile masaya oturdu. Aradaki 15 milyon Euro’luk farkın pazarlıklar sırasında hızla aşağıya çekildiği belirtildi. Ancak Galatasaray, Fofana’yı bir türlü ikna edemedi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yapılan son görüşmede de sezonu Milan’da tamamlamak istediğini dile getirdi. Yönetim, buna rağmen henüz pes etmedi.
Tottenham’da forma giyen Mathys Tel Fenerbahçe’nin radarında. Henüz genç yaşına rağmen Avrupa’da önemli bir potansiyel olarak gösterilen Tel için kiralama ve satın alma opsiyonlu formüller masada. Sarı lacivertliler, Tel transferiyle hem bugünü hem de geleceği güvence altına almayı hedefliyor.
Yönetim cephesinde plan net: Transferi son aşamaya getirmek ve yabancı kontenjanında yer açtıktan sonra resmi imzaları attırmak. Teknik direktörün oyuncuya olumlu rapor verdiği öğrenilirken, Fenerbahçe’nin önümüzdeki günlerde İngiltere kaynaklı transferde somut adımlar atması bekleniyor. Sarı-Lacivertli camiada, hücum hattına yapılacak takviyelerin yeni sezonda fark yaratacağına inanılıyor.
Galatasaray’ın listesinde bulunan isimlerden, işini istediği an bitirebileceği oyuncu Raphael Onyedika. Nijeryalı futbolcu, İngiltere’den Aston Villa’nın ilgisine rağmen düzenli oynamak için Aslan’a daha sıcak bakıyor. 26 yaşındaki futbolcu, İstanbul’a gelmek için yönetimden çağrı bekliyor. Club Burgge’un da 12 milyon Euro’ya Onyedika’yı satmaya hazır olduğu kaydedildi. Cimbom, listedeki diğer isimlerde ilerleme sağlayamazsa, Nijeryalı orta saha oyuncusuna imza attırabilir.
Sarı-Kırmızılılar’ın Hakan Çalhanoğlu aşkı bitmiyor. Yönetim, Milli yıldızını takımda tutmak isteyen Inter Milan’la pazarlıklara ara vermeden devam ediyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeye yanaşmaması, Galatarasay’ın elini güçlendirdi. Hakan, Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediğini de İtalyan ekibinin yöneticilerine net bir şekilde ifade etti. Aslan, bu transferi bir an önce bitirmek için var gücüyle çalışıyor.
Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Lacivertliler, uzun süredir gündemde olan Darwin Nunez girişimlerinden sonuç alamayınca rotasını İngiltere’ye çevirdi. Yönetimin, Premier Lig’den iki dikkat çekici isim için temaslara başladığı öğrenildi: Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta ve Tottenham’ın genç yeteneği Mathys Tel.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe, fizik gücü ve bitiriciliğiyle öne çıkan Mateta’yı hücumun merkezine önemli bir alternatif olarak görüyor. Premier Lig tecrübesi bulunan Fransız golcünün, savunmalarla bire bir mücadeledeki etkinliği ve ceza sahası içindeki yüksek yüzdesi, sarı lacivertlilerin iştahını kabartıyor. Yönetimin, Crystal Palace ile ilk temasları kurduğu ve şartları sorduğu belirtiliyor.
