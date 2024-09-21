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Fenerbahçe zaferi sonrası Galatasaray'dan art arda göndermeli paylaşımlar! Jose Mourinho...

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Paylaşım
Fenerbahçe zaferi sonrası Galatasaraydan art arda göndermeli paylaşımlar Jose Mourinho...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 22:39

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, derbi zaferinin ardından rakibine göndermeli paylaşımlar yaptı.

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Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de oynanan derbide Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, galibiyetin ardından rakibine göndermeli paylaşımlar yaptı.

OKAN BURUK'TAN KADIKÖY'E İMZA

 

 

KADIKÖY HATIRASI
"SARI KART MÜCADELESİNİ KAZANDINIZ, TEBRİKLER"
SARI KART MÜCADELESİNİ KAZANDINIZ, TEBRİKLER

"O kadar çok konuştular, o kadar çok kazanmak istediler ki ve başardılar! Bu geceki sarı kart oyununu kazandığınız için tebrikler Fenerbahçe."

Galatasaray, derbide 6 sar kart görürken Fenerbahçe 3 sarıyla maçı tamamladı.

"THE CRYING ONE"

'Kadıköy civarındaki mağazalarda satışta' notuyla Mourinho'ya gönderme yapılan kitap kapağında şu ifadeler yer alıyor: 

Okurken yapılmak istenen akıl oyunlarına hayran kalacaksınız. Tam bir ağlama ustası.

Yazarın kartlar konusundaki yaşadığı psikozlar hem güldürüyor hem düşündürüyor.

Yazar kendisine tanına imtiyazları aynalama etkisi ile ustaca yansıtıyor. Gerçeklik algıları ile fantastik dünyasını başarıyla harmanlıyor.

The Crying One. Saha çizgileri konusunda bambaşka bir bakış açısına sahip olacaksınız. Hatta futbolu unutacak kadar.

 

"ONLAR İSTEDİ, BİZ SALDIRDIK"
ONLAR İSTEDİ, BİZ SALDIRDIK
"KAZANAN BİRİ"

Mourinho'nun 'Special One' lakabına Okan Buruk'lu 'The winner one' göndermesi

KAFESTE KANARYA VE UĞUR DÜNDAR GÖNDERMESİ
timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineOKAN BURUK'TAN KADIKÖY'E İMZA
timelineKADIKÖY HATIRASI
timeline"SARI KART MÜCADELESİNİ KAZANDINIZ, TEBRİKLER"
timeline"THE CRYING ONE"
timeline"ONLAR İSTEDİ, BİZ SALDIRDIK"
timeline"KAZANAN BİRİ"
timelineKAFESTE KANARYA VE UĞUR DÜNDAR GÖNDERMESİ
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#Galatasaray#Fenerbahçe#Paylaşım

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