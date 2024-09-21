Fenerbahçe zaferi sonrası Galatasaray'dan art arda göndermeli paylaşımlar! Jose Mourinho...

"SARI KART MÜCADELESİNİ KAZANDINIZ, TEBRİKLER"

"O kadar çok konuştular, o kadar çok kazanmak istediler ki ve başardılar! Bu geceki sarı kart oyununu kazandığınız için tebrikler Fenerbahçe."

Galatasaray, derbide 6 sar kart görürken Fenerbahçe 3 sarıyla maçı tamamladı.