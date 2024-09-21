Fenerbahçe zaferi sonrası Galatasaray'dan art arda göndermeli paylaşımlar! Jose Mourinho...

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Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de oynanan derbide Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, galibiyetin ardından rakibine göndermeli paylaşımlar yaptı.
"O kadar çok konuştular, o kadar çok kazanmak istediler ki ve başardılar! Bu geceki sarı kart oyununu kazandığınız için tebrikler Fenerbahçe."
Galatasaray, derbide 6 sar kart görürken Fenerbahçe 3 sarıyla maçı tamamladı.
'Kadıköy civarındaki mağazalarda satışta' notuyla Mourinho'ya gönderme yapılan kitap kapağında şu ifadeler yer alıyor:
Okurken yapılmak istenen akıl oyunlarına hayran kalacaksınız. Tam bir ağlama ustası.
Yazarın kartlar konusundaki yaşadığı psikozlar hem güldürüyor hem düşündürüyor.
Yazar kendisine tanına imtiyazları aynalama etkisi ile ustaca yansıtıyor. Gerçeklik algıları ile fantastik dünyasını başarıyla harmanlıyor.
The Crying One. Saha çizgileri konusunda bambaşka bir bakış açısına sahip olacaksınız. Hatta futbolu unutacak kadar.
Mourinho'nun 'Special One' lakabına Okan Buruk'lu 'The winner one' göndermesi