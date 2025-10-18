Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Ali Koç - Aziz Yıldırım gerginliği: 'Ben 'Fenerbahçe kötü olsun' dediysem şerefsizim! Bunu bize ima edenler de şerefsizdir'Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'de 10.30'da başlayan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı 15.40'da sona erdi.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Bugün burada Fenerbahçe'nin geleceğini konuşmak için bir aradayız. Ama görüyorum ki hala geçmişin tartışmalarında takılı kalıyoruz. Ben artık şunu çok net söylüyorum, bu tartışmalar Fenerbahçe'ye yakışmıyor. Bizim artık birbirimizi suçlama değil anlamaya ihtiyacımız var. Ne sayın Ali Koç başkan ne de Aziz Yıldırım başkanı hedef alan söylemler kulübü bir adım ileri taşımaz. Fenerbahçe'nin kurtuluşu birlikte akıl yürütmek, çözüm üretmekle mümkün.
Sayın Aziz Yıldırım size çağrım çok açık, lütfen kulübe gelin tüm belgeler, tüm sözleşmeler ve tüm projeler orada. Hangi anlaşma, hangi şekilde ve hangi koşulda yapılmış hepsi önünüzde. Soru işaretleriniz varsa bunları masada birlikte giderelim. Gerçekleri konuşalım ama birbirimizi yıpratmadan. Fenerbahçe tartışmayla değil şeffaflık ve dayanışmayla büyür. Ben buradayım, kapımız herkese açık. Kimsenin sesi kısılmayacak, kimsenin cevapsız sorusu kalmayacak. Ama artık enerjimizi birbirimizle uğraşmayla değil, Fenerbahçe'yi ileri taşımayla harcamalıyız.
Baskı ne kadar fazla olursa olsun, futbol takımı ile ilgili sakin kalmaya ve durumu teşhis etmeye çalıştık. Seçim, takımda belirsizlik ve kafa karışıklığına yol açmıştı. İlk günden itibaren bu takımın psikolojisini ayağa kaldırmamız gerektiğini söyledim. Teknik ekibimiz, şeffaf, çalışkan ve takımın güvenini kazanmış. Tedesco'yu göndermek en kolayı olurdu ama doğru karar olmazdı. Futbolcularda 'gelen hoca gitti' hissi yaratmak aidiyet duygularını yaralardı. Biz istikrarı korumayı tercih ettik.
Herkesi dinliyorum ama baskıyla, tribün duygusuyla, sosyal medya ile karar veren bir yönetici değilim. Sahaya ve takımın çıkarına bakarım. Anlık kararlar kısa vadede alkış getirir ama uzun vadede istikrarı bozar. Bizim hedefimiz kalıcı bir düzen kurmak.
Kadro dışı kararı bir ceza değil, takımın düzenini hatırlatma mekanizmasıdır. Çünkü disiplin, bu camiada kimseyi dışlamak için değil, hepimizi aynı çizgide tutmak için vardır. O yüzden bu süreci geriye değil, ileriye dönük bir adım olarak görüyorum.
Evet zor bir dönemde göreve geldik. Fenerbahçe'nin önünü açmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ve bu yolun sonunda hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Destek veren, eleştiren, bu kulübün geleceği için kaygı duyan herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, haftaya Cumartesi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yeniden görüşmek üzere. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.
Bankalar Birliği yükünden kurtulmak istiyoruz. Kulübün özgürleşmesi için projeler hayati önem taşıyor. Fenerbahçe’nin geleceğini ilgilendiren kararlar kapalı kapılar ardında alınmaz. Camiamıza güveniyorum, 25 Ekim’de ihtiyacımız olan onayın çıkacağına inanıyorum. Herkesi önümüzdeki haftaki toplantıya bekliyorum.”
Fenerbahçe eski başkanları Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında, kürsü konuşmaları sonrası diyalog dikkat çekti.
Eski başkanlardan Aziz Yıldırım, kürsüde yaptığı konuşmasının ardından Başkan Sadettin Saran ve yönetiminin elini sıkarken, yerine geçtiği esnada Ali Koç'un yanına gitti.
Kürsüde kendisinden bahsetmesi üzerine, unutmasını söyleyen Yıldırım'a Koç, "Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun" yanıtını verdi.
Aziz Yıldırım da, "İlaçlarımı aldım, çok iyiyim tamam mı?" diyerek yanağını sıktı ve oturduğu yere doğru ilerledi.
Söz alarak kürsüye çıkan Hakan Bilal Kutlualp, şu ifadeleri kullandı:
"Sadettin Saran ve ekibini tebrik ediyorum. Hepimiz yanında olmalıyız. Mesele Fenerbahçe'nin meselesi. Yapı falan bunları çok konuştuk, bunlar bitmedi. 'Sadettin Bey az farkla kazanıldı' denildi ama Aziz Bey de bir oy farkla kazandı ve Fenerbahçe'ye çağ atlattı. Sadettin Bey de iyi işler yapacaktır.
Erol Bilecik Bankalar Birliği'nden çıkılacağını söylemiş ve mali bağımsızlık kazanılacağını söylemişti. Hisse olarak %4.8 satıldı ve Bankalar Birliği'nden çıkış için kullanılacağını söyledi ama çıkamadık! Sonra 'Çıkmamıza ramak kaldı' denildi ama daha sonra Hamdi Bey, Kasım ayında çıkılacağını söyledi. Neden çıkamadığımızı size sormak istiyorum. Sadettin Bey'i çok iyi takip ediyorum, 'Seçimden dolayı harcamalarda sıkıntı olmuş' dediniz. Bunları lütfen bize açıklayın.
Fenerbahçe tarihinin en büyük futbolcu maaş bütçesiyle karşı karşıyayız! Bugüne kadar görülmemiş rakam! Bir kaleci, aylık 1,1 milyon euro maaşı var! Bunlar sürdürebilir şeyler değil. Gelirleriniz artmazsa, sürdürülemez. Gelir yoksa, mecbur gayrimenkul satacağız! Yapılması gereken şeylerden biri, bu duruma düşmemek için popüler işler yapmamak lazım! Jose Mourinho için seçim kazası denildi, seçim kazanmak için bunları yapmayacağız.
Beşiktaş böyle bir yetki alırken, bir maddeyi onaylamamış. Petrol şirketi için bir şirketi beğenmemişler ve onaylamamışlar. Galatasaray'da da gelen paranın nasıl kullanılacağına kadar anlatılmış. Siz de biz sıradan vatandaşların anlayacağı şekilde anlatın lütfen.
Geçen gün kulübe gittim, benim oğlan da gençlik kulübüne gitmişti. Uzun sürer dediler, orada bekledim. Sağ olsun Şekip başkan ağırladı bizi. 'Yeni başkanın resmini neden asmadınız?' diye sordum. Yeni başkan 'Sadece Atatürk'ün resmi asılsın, tek değişmeyecek o' demiş.. Bunun için teşekkür ediyorum."
Fenerbahçe'nin eski başkanlardan Aziz Yıldırım ile eski yönetici Hamdi Akın arasında tartışma yaşandı.
Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda Aziz Yıldırım'ın konuşmasını yapmasının ardından kürsüye eski yönetici Hamdi Akın geldi.
Aziz Yıldırım'ın Ankara İncek'te bulunan arsayla ilgili yaptığı açıklamalara cevap veren Hamdi Akın, şunları söyledi:
"Bundan sonrası bizim konumuz olmamasına rağmen, İncek konusunu sayın başkan bana sorduğu için açıklama yapıyorum. İncek'te bir arsamız var, Ankara'nın da iyi yeridir ama burası spor alanıdır. Üzerine herhangi bir şey, herhangi bir konut yapılamaz. 'Sen niye oraya inşaat yaptın?' dediği yer ise, buraya 700-800 metre mesafede konuta uygun alandadır. Yapılan ekspertiz ortadadır, 7-8 milyon dolar civarında bir değeri vardır. Kira şartları da o gün ilan edildi, sanıyorum ki başkan bakmadınız. Ben bulup size de yollarım. Iğdır FK'ye verildi. Adamlar gelip harabe haldeki yere yepyeni tesis yaptılar, yepyeni bina yaptılar, bir de kira ödediler."
Aziz Yıldırım'ın Kayışdağı'ndaki arazinin satılması yönündeki ifadelerini de yanıtlayan Akın, "Kayışdağı'na başkan 70 milyon euro dedi. Ama şunu söyleyelim, 60 versin hemen verelim. '70 milyona ben alayım.' gibisinden sözleri olduğunu da duyuyorum. Yanıltıyorsunuz, böyle bir değer yok." açıklamasını yaptı.
Bu sözlerin ardından Aziz Yıldırım yerinden kalkarak "Senin konuşma yetkin yok. Sen İncek'ten kaç lira kira alacaksın söylesene, hep yalan." demesi üzerine Hamdi Akın da "Sizin döneminizde olduğu gibi, kulübün arşivinde bunlar var. Bunlara erişmek zor değil." yanıtını verdi.
Aziz Yıldırım ile Hamdi Akın'ın konuşmaları sırasında salonda bulunan üyeler arasında tartışma çıktı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yaşanan tartışmanın ardından bazı üyelerin salondan çıkarılması talimatını verdi.
Konuşmak için kürsüye çıkan Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım şu açıklamalarda bulundu:
"Ali Bey konuştu. Çok iyi konuştun Ali. Hep içinde kalan Aziz Yıldırım'ı dışarıya vuruyorsun. Vurma! Yanlış yapıyorsun. Ben 'Fenerbahçe kötü olsun' dediysem, arkadaşlarım da bunu söylediyse şerefsizim! Bunu bize ima edenler de şerefsizdir! Hayatımızı Fenerbahçe'ye verdik, pencere yoktu hapiste! Hiç şikayetçi olmadım!
Fenerbahçe'nin kötülüğünü ben ister miyim? Bugün konuştuğunuz, 'Satalım' dediğiniz her şeyi biz aldık! Her şeyi anlatacağım!
Bu maddeleri reddedeceğimi söyledim, kimseye çağrı yapmadım. Murat Bey burada masal anlattı! Kulübün mallarını neden satıyorsunuz? Hepsini biz aldık. Bazılarını kulüp parasıyla, bazılarını cebimizdeki para ile aldık!
Sadettin Saran Bey ve ekibinden bizim ne kadar borç bıraktığımızı tespit edip açıklamalarını istiyorum. Burası 100 yıllık kulüp, neler gelmiş başına... Tarihi okuyun! Bu kulüp her zaman dimdik ayakta kaldı, en son da 3 Temmuz'da! Sadece Fenerbahçe'ye değil, Türkiye'ye yapılan operasyonun devamıdır! 3 Temmuz'u anlayın... Arkasından 4-5 sene sonra devleti ortadan kaldırma operasyonunun içinde olduğu süreçtir. İşimize geldiğinde 3 Temmuz diye konuşmayalım... İşi başka noktalara çekmeyelim. Tahir Kıran ile yemek yemişim, 3 Temmuz'a ihanet etmişim! Yok ya! Yönetimlerde FETÖ'cüler var, söylemiyorsunuz?
Üç ay sonra çok değişik konuşma yapacağım, yeter! Biz Fenerbahçe'nin düşmanı değil, kendisiyiz.
Ülker ile ne anlaşması yaptınız, gelin açıklayın. Hiçbir şey bilmiyoruz, onay istiyorsunuz. Emlak Konut ile ne anlaşması yaptınız? Oradan kaç para gelecek. İki arsa 150 Milyon euro değerinde 70 Milyon euro gelecek herhalde, bu parayı ne yapacaksınız? Bunları anlatın. Faiz ödüyoruz, rakamları açıklayın. 'Burayı satıp, Bankalar Birliği'ni ödeyeceğiz' deyin. Faiz ödeyeceksiniz, banka müdürü söylüyor. Satın 70 Milyon euroya bankayı kapatın. Sonra Ülker arazisine yavaş yavaş bir şeyler yapılır. Böyle anlatırsanız hemen el kaldırırım. Sen bunları benim yanımda öğrendin yani... Yoksa ben neden karşı olayım! Gelin anlatın.
Ben yetki aldım ama Fenerbahçe'nin malını satmadım, arsa aldım! 200 Milyon doların üstünde arsa geliri var. Siz de arsa alın, kulübe bırakalım.
10 sene uğraştım, üniversite kurdum. Fenerbahçe Üniversitesi hangi şartlarda Medicana'ya verildi? Kim biliyor? Onun için korkuyoruz izin vermeye. İncek kiraya verildi, hangi şartlarda verildi? Anlatın, bilelim. Fenerbahçe yararınaysa, neden karşı çıkalım? 8 tane villa vardı, üzerine hikayeler anlattınız... Sattınız. Fenerbahçe'nin bunların satışına ihtiyacı mı vardı? Suadiye'de iki ev vardı, neden sattınız? Bilen var mı? Bu yüzden veto edeceğimi söylüyorum.
Kafanız almıyor, 1 Milyon Üye projesini neden yaptık? Bu proje kapsamında Edirne'de inşaat yaptık. Orayı yapmaya talibim. Kayseri'de yarım kalan yerimiz var. Toplayalım parayı aramızda, yapalım. Antalya'da yapılan yerleri derneklere verin, çalışsın. Sapanca'da değeri biçilmiyor... Gerekirse dışarıdan toplanıp gücümüz yettiğince yapalım.
Sermaye arttırımı yapacak mısınız? Söyleyin, bilelim. Anlatın ve biz de izin verelim. Kimse itiraz etmez. Bilinmeyen şekilde karşıyız. 25 Eylül'de borç durumunu ortaya koyun. Yenisiniz ama açıklamazsanız günahı sizin boynunuza kalır. 2018'de bizim bıraktığımız rakamı ve mal varlığını da açıklayın.
Divan Kurulu'na takım elbise ile gelmenizi rica ediyorum. Yazın geldim, havuzdan çıkmış ve şortla oturuyor. Olmaz bakın burada her şey çekiliyor.
Maltepe yapılıyor, Ali Bey'in şirketi sanırım... Para nereden gelecek? Ali Bey verecek sanırım. Ali Bey verecek misiniz?
Sadettin Bey bir laf ettiniz kongrede, Ali Bey'e söylediniz sanırım herhalde, bana değil... 'FETÖ'cü hakim ve savcılarla locada otururken, ben ifade veriyordum' dediniz. Ne demek istediniz? Onu da bir açarsan mutlu oluruz."
Söz alarak kürsüye çıkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle seçim sonuçlarının camiamız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Olağanüstü seçimli Genel Kurul'umuz çok iyi yönetildi. Seçimler sonrasında Fenerbahçe'ye yakışır şekilde bir devir teslim yaptığımızı düşünüyorum.
Sayın Sadettin Saran'ı ve yönetim kurulumuzu bir kez daha tebrik ediyorum. Biz, bize yapılanın aksine bizim şu anki görevimiz artık yeni seçilen başkanımıza ve yönetim kurulumuza destek olmak. Geçmişin gölgesinde kalmak değil, geleceğin ışığını büyütmektir. Artık yeni bir dönem başladı. Bu yönetimde hepimize düşen görev yeni yönetimimize alan açmak, geçmiş kazanımlarımızı devredip büyüttürmek, ama her şeyden önemlisi ve büyük eksikliğini hissettiğimiz camia olarak hep beraber olarak yeni yönetimimizin etrafında kenetlenmeliyiz.
Biz şampiyon yapamadık diye bizden sonra gelenler şampiyon yapmasın hal, tavır, söylem, duruş içinde olmayacağımızın teminatını hepinizin önünde vermek istiyorum. Bu mantalitede olan Fenerbahçelilerin kim olursa olsun Fenerbahçeliliğin sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Biz köstek değil sadece ve sadece destek olacağımızı burada açık yüreklilikle belirtmek istiyorum. Çünkü günün sonunda kazananlar yönetimler değil Fenerbahçe'dir.
Seçim günü yönetime izin verilmesi gereken maddelerin ısrarla önemli olduğunu söyledik. Kulübün faaliyetlerin kitleneceğini söyledik. O günün atmosferiyle bunlar geçmedi. Onaylanmazsa neler olacağını Murat Bey anlattı. Hesap bizim kazanmamız üzerindeydi ve kazanmamız halinde bizi kitlemekti. Bunun ne kadar zararlı olduğunu gördük. Yedi kez onaylandı, sekizinci de reddedildi. Süreç gereksiz yere uzadı. Bunun için lobi yapmak, insanların kafasını karıştırmak Fenerbahçe'ye kötülük yapmaktır.
Murat Bey hisse satmama gibi düşüncelerinin olduğunu söyledi. Bizim de böyle bir amacımız olmayacaktı. Sermaye artışı için de bu izinler önemli. 4.8'lik hisse konusu var, sanki ben almışım gibi ve sanki gizli gibi... Citibank ile bu anlaşma yapıldı. Altında art niyet aranmasının amacı nedir? Geçmişte çok daha büyük oranda hisse satıldı ama yaprak kımıldamadı! Banka borçları ve futbolcu maaşları, diğer ihtiyaçlar için bu para kullanıldı. 4.8'i satınca yaygara kopartıldı, bu yaygarayı kopartanlar herkesin malumu...
Fenerbahçemiz kişisel hesapların değil ortak hayallerin kulübüdür. Bizim yönetimimiz boyunca yaşamadığımız ve görmediğimiz desteği Sayın Sadettin Saran ve yönetimine vereceğimizi burada sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum.
Yeni yönetimimize başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin, şansları bol olsun. Ama tekrar söylüyorum, yönetimimizin başarılı olması için camia olarak kenetlenmemiz lazım. Artık siyaseti geride bırakalım. Bu yıkıcı, yıpratıcı siyaset bizlere zarar veriyor, Fenerbahçe'nin bindiği dalı kesiyor. Artık lütfen enerjimizi rakiplerle, haksızlıklarla mücadeleye etmeye harcayalım."
Fenerbahçe'nin toplam borcu, 31 Ağustos 2025 itibarıyla 18 milyar 861 milyon TL (395 milyon euro) olarak açıklandı.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı.
Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Sadettin Saran, eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli kulübün yaşayan 4 başkanından 3'ünün salonda bulunduğunu belirterek tarihi bir an yaşandığını vurguladı.
Gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran ve ekibini tebrik eden Mosturoğlu, "Sayın Sadettin Saran, kulübümüzün 38. başkanı oldu. Kendisini ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, madalyaların ve kupaların kazanılacağı başarılı bir dönem diliyorum." ifadelerini kullandı.
Olağan olmayan bir tarihte olağanüstü seçimli genel kurula gidildiğini ve bu sürecin sorunsuz geçildiğini dile getiren Mosturoğlu, "Nisan ayından itibaren kulübümüz ve camiamız son derece sıkıntılı günler yaşamaya başlamıştı. Tüzükte seçim için belirlenmiş takvim işlerken, son derece karmaşık bir durumu çözerek çok adaylı seçimin önünü açtık. Seçim organizasyonunda görev alan herkese teşekkür ediyorum. Kusursuz seçim süreci, sayın Sadettin Saran ve sayın Ali Koç'un, yüksek divan kurulu başkanlığı çerçevesinde gerçekleştirdiği önceden belirlenen ilkeler ve ortak akılla yürütülmüştür. Sonuçların çok az bir farkla belirlenmiş olması, kulübümüzün geldiği demokratik olgunluk anlamında da önemlidir. Sayın Ali Koç'un sergilediği demokratik olgunluk, sayın Sadettin Saran ve ekibinin gösterdiği ölçülü sevinç ile her iki başkanın birlik, beraberliğe yönelik sergilediği irade, camianın görmeyi arzu ettiği tablonun doğmasına vesile olmuştur." açıklamasında bulundu.
"AÇIK ŞEKİLDE ANLATILMALIDIR"
Olağanüstü seçimli genel kurulda kongre üyelerinin oy çokluğuyla reddettiği 11, 12 ve 13. maddelere değinen Şekip Mosturoğlu, 25 Ekim'de yapılacak olağanüstü genel kurulda istenilen yetkilerin iyi anlatılması gerektiğinin altını çizdi.
Yetkilerin torba şekilde verilmesinin ret kararında etkili olduğunu dile getiren Mosturoğlu, şunları söyledi:
"Üyelerimiz, kulübümüzün mali durumuna ilişkin tatmin edici açıklama yapılmasını beklemektedir. Genel kurula katılan üyelerimizin, bu yetkilerin ne için istendiğini bilmesi, bu yetkilerin kulüp menfaatlerine uygun olup olmadığını karar vermesi, tüzüğün verdiği görevdir. Bu yetkilerin gerekçelerinin net şekilde ve hangi projelerde kullanılacak olması açık şekilde anlatılmalıdır. Üyelerin çoğunluğu tarafından ortaya konan bu irade genel kurul kararıdır. Bu toplantıda yönetim kurulumuz sizlere kapsamlı bilgiler sunacaktır."
Saran yönetimi 21 Eylül’den bu yana yapılanları anlatacağı divanda mali konularda da bilgilendirmede bulunacak. Ancak toplantının en önemli konusu 25 Ekim’de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda öncesi gayrimenkul ve taşınmazlar için yetki isteyecek yönetimin 11, 12 ve 13. maddeler ile ilgili yapacağı sunum olacak. Sadettin Saran daha önce söz konusu maddelerin kapsamının net olarak anlatılmadığını belirtirken bu kez kafalarda soru işareti kalmaması hedefleniyor.
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı bugün gerçekleştirilecek.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak toplantıda, kulübü ilgilendiren güncel gelişmeler görüşülecek.
Kulüp başkanı Sadettin Saran'ın yanı sıra eski başkanlardan Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un da konuşma yapması bekleniyor.