Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Ali Koç - Aziz Yıldırım gerginliği: 'Ben 'Fenerbahçe kötü olsun' dediysem şerefsizim! Bunu bize ima edenler de şerefsizdir'

SADETTİN SARAN: 'TEDESCO'YU GÖNDERMEK EN KOLAYI OLURDU AMA DOĞRU KARAR OLMAZDI'

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Bugün burada Fenerbahçe'nin geleceğini konuşmak için bir aradayız. Ama görüyorum ki hala geçmişin tartışmalarında takılı kalıyoruz. Ben artık şunu çok net söylüyorum, bu tartışmalar Fenerbahçe'ye yakışmıyor. Bizim artık birbirimizi suçlama değil anlamaya ihtiyacımız var. Ne sayın Ali Koç başkan ne de Aziz Yıldırım başkanı hedef alan söylemler kulübü bir adım ileri taşımaz. Fenerbahçe'nin kurtuluşu birlikte akıl yürütmek, çözüm üretmekle mümkün.

Sayın Aziz Yıldırım size çağrım çok açık, lütfen kulübe gelin tüm belgeler, tüm sözleşmeler ve tüm projeler orada. Hangi anlaşma, hangi şekilde ve hangi koşulda yapılmış hepsi önünüzde. Soru işaretleriniz varsa bunları masada birlikte giderelim. Gerçekleri konuşalım ama birbirimizi yıpratmadan. Fenerbahçe tartışmayla değil şeffaflık ve dayanışmayla büyür. Ben buradayım, kapımız herkese açık. Kimsenin sesi kısılmayacak, kimsenin cevapsız sorusu kalmayacak. Ama artık enerjimizi birbirimizle uğraşmayla değil, Fenerbahçe'yi ileri taşımayla harcamalıyız.

Baskı ne kadar fazla olursa olsun, futbol takımı ile ilgili sakin kalmaya ve durumu teşhis etmeye çalıştık. Seçim, takımda belirsizlik ve kafa karışıklığına yol açmıştı. İlk günden itibaren bu takımın psikolojisini ayağa kaldırmamız gerektiğini söyledim. Teknik ekibimiz, şeffaf, çalışkan ve takımın güvenini kazanmış. Tedesco'yu göndermek en kolayı olurdu ama doğru karar olmazdı. Futbolcularda 'gelen hoca gitti' hissi yaratmak aidiyet duygularını yaralardı. Biz istikrarı korumayı tercih ettik.

Herkesi dinliyorum ama baskıyla, tribün duygusuyla, sosyal medya ile karar veren bir yönetici değilim. Sahaya ve takımın çıkarına bakarım. Anlık kararlar kısa vadede alkış getirir ama uzun vadede istikrarı bozar. Bizim hedefimiz kalıcı bir düzen kurmak.

Kadro dışı kararı bir ceza değil, takımın düzenini hatırlatma mekanizmasıdır. Çünkü disiplin, bu camiada kimseyi dışlamak için değil, hepimizi aynı çizgide tutmak için vardır. O yüzden bu süreci geriye değil, ileriye dönük bir adım olarak görüyorum.

Evet zor bir dönemde göreve geldik. Fenerbahçe'nin önünü açmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ve bu yolun sonunda hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Destek veren, eleştiren, bu kulübün geleceği için kaygı duyan herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, haftaya Cumartesi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yeniden görüşmek üzere. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.

Bankalar Birliği yükünden kurtulmak istiyoruz. Kulübün özgürleşmesi için projeler hayati önem taşıyor. Fenerbahçe’nin geleceğini ilgilendiren kararlar kapalı kapılar ardında alınmaz. Camiamıza güveniyorum, 25 Ekim’de ihtiyacımız olan onayın çıkacağına inanıyorum. Herkesi önümüzdeki haftaki toplantıya bekliyorum.”