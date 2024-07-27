Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yeniden bir araya geldiler! Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a mesaj...

'DEĞİŞİMİN KAZANMASI DAHA İYİ OLDU'

Ali Koç: "Giden geleni aratır mı? Başkanınız olarak şunu söyleyebilirim, değişimin kazanması daha iyi oldu. Malum unsurları içinde bulundurmayan bir Federasyon geldi. Sayın başkan adil iklimi sağlayabilirse bunu en çok destekleyen Fenerbahçe olur. Bu değişimin olması iyi oldu. Gidenin arkasından konuşmak istemiyorum ama Fenerbahçe'ye maliyeti çok oldu."