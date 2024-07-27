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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yeniden bir araya geldiler! Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a mesaj...

Güncelleme Tarihi:

#FENERBAHÇE#Yüksek Divan Kurulu Toplantısı#Ali Koç
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 10:56

Fenerbahçe'nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlendi. Eski başkan Aziz Yıldırım'ın da katıldığı toplantıda açıklamalar yapıldı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı saat 10.30'da başladı ve konuşmaların ardından sona erdi.

AZİZ YILDIRIM DA KATILDI

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun açıklamalarıyla başlayan toplantıya sarı - lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım da katıldı.

'F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ TEPKİ GÖSTERDİ'
F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Ali Koç: "Seçim öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaş tepki gösterdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş camiaları, seçim öncesi TFF'ye yürüyüş yapsaydı, sizce aday olabilir miydi? İnsanlar açık açık tepkiden çekiniyorlar."

'DEĞİŞİMİN KAZANMASI DAHA İYİ OLDU'
DEĞİŞİMİN KAZANMASI DAHA İYİ OLDU

Ali Koç: "Giden geleni aratır mı? Başkanınız olarak şunu söyleyebilirim, değişimin kazanması daha iyi oldu. Malum unsurları içinde bulundurmayan bir Federasyon geldi. Sayın başkan adil iklimi sağlayabilirse bunu en çok destekleyen Fenerbahçe olur. Bu değişimin olması iyi oldu. Gidenin arkasından konuşmak istemiyorum ama Fenerbahçe'ye maliyeti çok oldu."

'AZİZ YILDIRIM'IN BURADA OLMASI AVANTAJ'
AZİZ YILDIRIMIN BURADA OLMASI AVANTAJ

Ali Koç: "Aziz Yıldırım'ın mevcudiyeti, başkan kim olursa olsun destek vermesi büyük bir rekabet avantajı kazandırır. Bunu inşallah ileriki günlerde göreceğiz. Burada olduğu için başkanımıza ve arkadaşlarına teşekkür ederim."

KOÇ: AZİZ BAŞKAN'IN BURADA OLMASI ÇOK ÖNEMLİ
KOÇ: AZİZ BAŞKANIN BURADA OLMASI ÇOK ÖNEMLİ

Ali Koç: "Aziz Başkan'ın burada olması çok anlamlı. 'Dünyanın en büyük spor kulübü' olma vizyonunu Fenerbahçe'ye o yerleştirdi."

KIZILHAN: YENİ TFF'DEN BEKLENTİMİZ...
KIZILHAN: YENİ TFFDEN BEKLENTİMİZ...

Burak Kızılhan: "Yeni TFF'den tek beklentimiz; her zaman vurguladığımız gibi adil yaklaşımla, tüm takımlara karşı eşit mesafede Türk futbolunun geleceğinin düşünülerek adımlar atılmasıdır. Tüm sezon boyunca yaşadığımız haksızlıklar, yapılan kayrılma tüm Türkiye'nin gözü önünde oldu. Rekorları kırarak, Rams Park'ta, Trabzon'da her şeye rağmen galip gelerek şampiyonluğu kimin hak ettiğini herkese gösteren takımımıza minnettarız. Takımımızın tüm sezon boyunca gösterdiği mücadele, gurur nişanemiz olmuştur. Geçtiğimiz sezon teknik direktörümüz olan, camiamızın evladı Sayın İsmail Kartal'a bir kez daha teşekkürlerimi iletmek istiyorum."

'FENERBAHÇE ÇAĞININ GERÇEKLEŞECEĞİNE İNANIYORUM'
FENERBAHÇE ÇAĞININ GERÇEKLEŞECEĞİNE İNANIYORUM

Şekip Mosturoğlu: "Yarıştığımız branşlarda finaller hep bizimdir. Değişen tek şey finalde karşımıza gelen rakiptir. Geçen sezon da tüm branşlarda elde edilen kupa ve madalyalardan ötürü emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Geçtiğimiz sezon futbolda çok arzuladığımız ve aynı zamanda hak ettiğimizi düşündüğümüz kupalar, herkesin malumu olan saha dışı sebeplerle elimizden alınmıştır. Bunlar sebeplerini çokça konuşacağız. Başkanımız Ali Koç, 'Futbolda Fenerbahçe çağı başlayacak' demiştir. Başkanımızın bu sözlerinin gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum."

MOSTUROĞLU: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER ZOR OLACAK GİBİ
MOSTUROĞLU: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER ZOR OLACAK GİBİ

Şekip Mosturoğlu: "Bugün aramızda önceki başkanımız Sayın Aziz Yıldırım da bulunuyor, kendisine 'hoş geldiniz' diyorum. 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılan seçimli olağan genel kurulumuzda Sayın Başkanımız Ali Koç, üçüncü kez başkanlığa seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, yarıştığımız tüm branşlarda kupalar ve madalyalar kazanılacağı bir dönem diliyorum. Önümüzdeki günler, özellik futbolda saha dışında son derece zor olacağa benziyor."

AZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ...
AZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım, toplantı öncesinde bir araya geldi.

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Canlı Anlatım Özeti

timeline'F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ TEPKİ GÖSTERDİ'
timeline'DEĞİŞİMİN KAZANMASI DAHA İYİ OLDU'
timeline'AZİZ YILDIRIM'IN BURADA OLMASI AVANTAJ'
timelineKOÇ: AZİZ BAŞKAN'IN BURADA OLMASI ÇOK ÖNEMLİ
timelineKIZILHAN: YENİ TFF'DEN BEKLENTİMİZ...
timeline'FENERBAHÇE ÇAĞININ GERÇEKLEŞECEĞİNE İNANIYORUM'
timelineMOSTUROĞLU: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER ZOR OLACAK GİBİ
timelineAZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ...
Haberle ilgili daha fazlası:
#FENERBAHÇE#Yüksek Divan Kurulu Toplantısı#Ali Koç

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