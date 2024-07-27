Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Aziz Yıldırım sürprizi!

KIZILHAN: YENİ TFF'DEN BEKLENTİMİZ...

Burak Kızılhan: "Yeni TFF'den tek beklentimiz; her zaman vurguladığımız gibi adil yaklaşımla, tüm takımlara karşı eşit mesafede Türk futbolunun geleceğinin düşünülerek adımlar atılmasıdır. Tüm sezon boyunca yaşadığımız haksızlıklar, yapılan kayrılma tüm Türkiye'nin gözü önünde oldu. Rekorları kırarak, Rams Park'ta, Trabzon'da her şeye rağmen galip gelerek şampiyonluğu kimin hak ettiğini herkese gösteren takımımıza minnettarız. Takımımızın tüm sezon boyunca gösterdiği mücadele, gurur nişanemiz olmuştur. Geçtiğimiz sezon teknik direktörümüz olan, camiamızın evladı Sayın İsmail Kartal'a bir kez daha teşekkürlerimi iletmek istiyorum."