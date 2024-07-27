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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Aziz Yıldırım sürprizi!

Güncelleme Tarihi:

#FENERBAHÇE#Yüksek Divan Kurulu Toplantısı#Ali Koç
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 10:56

Fenerbahçe'nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenleniyor. Gelişmeleri anbean Spor Arena'dan takip edebilirsiniz...

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı saat 10.30'da başladı.

AZİZ YILDIRIM DA KATILDI

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun açıklamalarıyla başlayan toplantıya sarı - lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım da katıldı.

Yaşanan gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

KIZILHAN: YENİ TFF'DEN BEKLENTİMİZ...
KIZILHAN: YENİ TFFDEN BEKLENTİMİZ...

Burak Kızılhan: "Yeni TFF'den tek beklentimiz; her zaman vurguladığımız gibi adil yaklaşımla, tüm takımlara karşı eşit mesafede Türk futbolunun geleceğinin düşünülerek adımlar atılmasıdır. Tüm sezon boyunca yaşadığımız haksızlıklar, yapılan kayrılma tüm Türkiye'nin gözü önünde oldu. Rekorları kırarak, Rams Park'ta, Trabzon'da her şeye rağmen galip gelerek şampiyonluğu kimin hak ettiğini herkese gösteren takımımıza minnettarız. Takımımızın tüm sezon boyunca gösterdiği mücadele, gurur nişanemiz olmuştur. Geçtiğimiz sezon teknik direktörümüz olan, camiamızın evladı Sayın İsmail Kartal'a bir kez daha teşekkürlerimi iletmek istiyorum."

'FENERBAHÇE ÇAĞININ GERÇEKLEŞECEĞİNE İNANIYORUM'
FENERBAHÇE ÇAĞININ GERÇEKLEŞECEĞİNE İNANIYORUM

Şekip Mosturoğlu: "Yarıştığımız branşlarda finaller hep bizimdir. Değişen tek şey finalde karşımıza gelen rakiptir. Geçen sezon da tüm branşlarda elde edilen kupa ve madalyalardan ötürü emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Geçtiğimiz sezon futbolda çok arzuladığımız ve aynı zamanda hak ettiğimizi düşündüğümüz kupalar, herkesin malumu olan saha dışı sebeplerle elimizden alınmıştır. Bunlar sebeplerini çokça konuşacağız. Başkanımız Ali Koç, 'Futbolda Fenerbahçe çağı başlayacak' demiştir. Başkanımızın bu sözlerinin gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum."

MOSTUROĞLU: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER ZOR OLACAK GİBİ
MOSTUROĞLU: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER ZOR OLACAK GİBİ

Şekip Mosturoğlu: "Bugün aramızda önceki başkanımız Sayın Aziz Yıldırım da bulunuyor, kendisine 'hoş geldiniz' diyorum. 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılan seçimli olağan genel kurulumuzda Sayın Başkanımız Ali Koç, üçüncü kez başkanlığa seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, yarıştığımız tüm branşlarda kupalar ve madalyalar kazanılacağı bir dönem diliyorum. Önümüzdeki günler, özellik futbolda saha dışında son derece zor olacağa benziyor."

AZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ...
AZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım, toplantı öncesinde bir araya geldi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineKIZILHAN: YENİ TFF'DEN BEKLENTİMİZ...
timeline'FENERBAHÇE ÇAĞININ GERÇEKLEŞECEĞİNE İNANIYORUM'
timelineMOSTUROĞLU: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER ZOR OLACAK GİBİ
timelineAZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ...
Haberle ilgili daha fazlası:
#FENERBAHÇE#Yüksek Divan Kurulu Toplantısı#Ali Koç

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