Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Aziz Yıldırım patladı: Bu Sidiki Cherif'i kim aldı?Güncelleme Tarihi:
Sadettin Saran: "Bu takımı ben kurmadım demek kolay, dağılıp gitmek kolay... İşte o yüzden yeniden ayağa kalkıp savaşmak zorundayız. Bu duygunun bizi dağıtmasına izin veremeyiz, vermeyeceğiz, vermeyin. Önümüzde 4 maç var, takımımızın yanında olacağız. Mücadelemizi sürdüreceğiz, ne olursa olsun."
Sadettin Saran: "Oyuncularımız dün gece çok üzgündü. Ben daha önce de yöneticilik yaptım. Kaybettikten sonra gülenleri de görüyordum. Ama benim oyuncularım öyle değil. Dün bir ağlamadıkları kaldı. Kalecimiz tüm arkadaşlarına, “Tüm sorumluluk benim, hepinizden özür diliyorum” dedi. Sahada kazanan gerçekten sahada mı kazanıyor? Federasyon ve MHK’nin de bu konuda yapması gerekenleri bekliyoruz.
Sadettin Saran: "Yaşananlarla ilgili gereken görüşmeleri yaptık. Her seferinde aynı şeyleri duyduk; "Haklısınız." O zaman niye devam ediyor! MHK'nın, bize bir açıklama borcu var. Federasyon başkanına çağrı yapıyorum. Arka planda haklısınız demek yetmez. Sezon başından bu yana hakemlerle ilgili tartışmalara girmemeye dikkat ettik ama bu görmezden gelinecek bir nokta değil.
Sadettin Saran: “Dün bizi çok üzen bir sonuç yaşadık. Hiç uyumadık. Kolay değildi, uzun süre stadyumdan çıkamadık. Birçok Fenerbahçeli bu geceyi uykusuz geçirdi, aynı bizim için. Çok üzüldük. Elimizin ucuna kadar gelen bir anın hayal kırıklığını yaşıyoruz.”
Sadettin Saran: "Sezon boyunca birlikte sevindik, birlikte üzüldük ama hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Takımlarımız sonuna kadar yarışmaya ve her kupaya talip olmaya devam edecek! Tüm takımlarımıza, sporcularımıza, teknik ekiplerimize sezon kalanında başarılar diliyorum. Bu camianın beklentisini taşıyan tüm sporcularımız sonuna kadar mücadele etmeye devam edecek ve gerekeni yapacaktır."
Aziz Yıldırım: "Bu Sidiki Cherif'i kim aldı ya? Merak ediyorum, hangi akıl aldı? Maliyeti en az 30-35'tir. Kante'ye 70 milyon diyorlar. Böyle bir şey var mı ya? İnsanların umutları bitti. Kızım aradı 'üzülme' dedim ama 'nasıl üzülme, sen nasıl konuşuyorsun' dedi."
Hakan Bilal Kutlualp'in açıklamaları:
"Lig bu, belli olmaz. Bizim kendi göbeğimizi kendimiz kesecek bir durumumuz vardı, o kaçtı. Ama rakibin puan kaybında yarın başka türlü konuşacağız. Sonuna kadar bekleyeceğiz.
7 yıllık sabırlar 7 aylık yönetime gösterilmedi. Önceki kadromuz, mühendislikle ortaya çıkmış bir kadro değildi, eksikleri vardı. Eksikleri ara transfer döneminde tamamlamak çok zor. Bir yaz dönemi transferiyle ara transfer dönemini karşılaştırmak çok zor. 7 aylık yönetim için sürekli 'seçim var - yok' konuşmamamız gerekiyor, 2027'de zaten seçim var."
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi ise yaptığı konuşmada mevcut yönetime destek verilmesi gerektiğini savundu ve şunları söyledi:
"Rakiplerimiz önünde, basın önünde tartışmak biz Fenerbahçelilere yakışan bir durum değil. Başka yerlerde dibine kadar konuşur ve eleştiririz. Hala önümüzde bir Türkiye Kupası hala önümüzde bir lig kupası var. Unutmayın bir Galatasaray galibiyeti bile camiamızın kimyasını değiştirir. O yüzden birlik olma, dik durma, beraber olma zamanı. Eleştirimizi sezon sonunda yaparız. O yüzden rakiplerimize kendimizi güldürmeyelim arkadaşlar. Biz Fenerbahçe'yiz. Bu topçular bizi göreceksiniz Galatasaray maçında onurlandıracaklar. Ben buna inanıyorum. Bu ekibimiz bu topçular Süper Kupa'yı kazandı unutmayın. İsterlerse Galatasaray'ı yenerler, ama topçu isteyecek biz de onlara destek olacağız. Daha konsantre olacaklar ve göreceksiniz hepimiz sokaklarda, okullarda göğsümüzü gere gere bu keyfi yaşayacağız."
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:
"Fenerbahçe, bir çürümüşlüğün içindedir. Bu çürümüşlükten kurtulmak için arınması lazım. Fenerbahçe'nin içinde diğer kulüplerden üye varsa bunlar tespit edilmeli ve gönderilmelilerdir. Seçim kazanmak için üye yapılan üyeler varsa ayrılmalı. FETÖ'cüleri kulüp atmalıdır. 3 Temmuz ile bugünleri karıştırmak kadar hata olamaz. 3 Temmuz Aziz Yıldırım'ın değil, Fenerbahçe'nin davasıdır, bunu herkes öyle bilsin! Fenerbahçe'yi ele geçirmek için operasyon yapıldı. 3 Temmuz devam ediyor. Bu spor anlamında, başka anlamda... Hepimizin dikkatli olması ve çalışması gerekir.
Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının yaptığı mal varlığı vardı. '70 milyon ödedik' diyor yönetim. 100 milyona yakın ve tüm borcu sildik diyorlar. Hem Aziz Yıldırım hem Ali Koç borçları 100 milyon avro. 650 milyon eurolar nerede? Nerede yalancılar? Sadettin Bey'den rica ediyorum, gelin açık açık her şeyi anlatın, açıklayın. Murat Bey (Salar) diyor ki Passolig 2018'de başladı. Ben imzaladım, devlet imzalattı. Kanun çıkardılar, uğraştık çözemedik. Sen bu sene nasıl anlaşma yaptın, neleri aldın onları anlat.
Bugün ne yaptınız bunları anlatın ve insanlar ikna olsun. İnsanlar buna karşılık size teşekkür etsinler veya bir şeyler söylesinler. Fenerbahçe çürümüşlük içindedir. Bundan kurtulmak için arınması lazım. Fenerbahçe içerisinde eğer diğer kulüplerden üyeler varsa bunları tespit etmeli, yönetim bunları göndermelidir. Seçim için buraya üye olanlar kendileri gitmeli, gitmiyorsa yönetim bunları atmalıdır. FETÖ'cüleri kulüp atmalıdır. 3 Temmuz ile bugünleri karıştırmak doğru olmaz. 3 Temmuz bir örgütle Fenerbahçe camiasının mücadelesidir. Bu Fenerbahçe'nin davasıdır.
Ben bazı maddelere oy vermeyeceğimi beyan ettim. Sizler de bunun lehinde oy kullandınız. Neden kullandık? Sebebi şuydu. Yaptığınız işlem şuysa açık açık anlatın herkes bilsin. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu arazisi kaça anlaştınız, söylüyorsunuz rakamı. Borç 28 Şubat 528 milyon avro diyorsunuz. Buradan gelecek para 650 milyon avro. Siz bu borcu neyle ödeyeceksiniz? 340 milyon ödedik diyerek eski yönetimi suçluyorsunuz. Nereden geldi bu para? Hep çelişki var.
Siz geçici bir yönetimsiniz. Bu sene devam eder etmezsiniz bilemem. Başkan gelip burada kendi durumu açıklamalı, Fenerbahçe camiası boşlukta kalmamalı. Transferle ilgili 1997 yılında ben hiçbir vasfım yokken Fenerbahçe'nin 25 değerli sporcusuyla vakıf kurdum, içinde ben yokum. 15'i dünyadan göç etti, Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vakıf, Oğuz Çetin başkanlığında kuruldu, Cemil Turan orada onursal olarak duruyor. Üst akıl aramayalım futbolun üst aklı bunlardır. Bunları çağıracaksınız oturtacaksınız bize şu kadar oyuncu lazım bakacaklar getirecekler ama transferi siz yapacaksınız. Onlar seçecek. 2010'da Aykut Kocaman sportif direktörken biz bunu uyguladık. Cristian Baroni'yi almaya gitti, bir oyuncu daha rapor etti Andre Santos. Bu insanlardan faydalansın Fenerbahçe.
Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran 2025 - 28 Şubat 2026 dönemine ilişkin mali tablo hakkında bilgiler verdi.
Dönen Varlıklar 5 milyar 351 milyon TL, Duran Varlıklar 21 milyar 942 milyon TL olmak üzere kulübün toplam varlıklarının 27 milyar 293 milyon TL olduğunu aktaran Vodina, bu dönemde fiili gelirlerin 16 milyar 301 milyon TL, giderlerin de 19 milyar 123 milyon TL olduğunu açıkladı.
Kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 205 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 8 milyar 997 milyon TL olduğunu ifade eden Mehmet Vodina, toplam borcun da 27 milyar 293 milyon TL olduğunu söyledi.
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu okudu ve şunları söyledi:
“Fenerbahçe'nin 9 aylık konsolide bilançosu 2.7 milyar TL olarak oluştu. 21 Eylül 2025 tarihi itibariyle, Fenerbahçe'nin nakit akış açığı yaklaşık 190 milyon euroydu, bugün ise mayıs ayına kadar 27 milyon euroya indi. 163 milyon euroluk nakit akış açığı kapandı. 21 Eylül'den 18 Nisan'a kadar 340 milyon euro sporcu, bonservis, kredi, cari ödeme yapıldı. Kalan 1.5 ayda 40 milyon euro daha ödeme yapmamız gerekiyor.”
"Mücadele ettiğimiz diğer branşlardaki ezici üstünlüğümüz ve başarımız sistemli bir şekilde inşa edilen ve istikrarla sürdürülen bir anlayışın eseridir. Bu anlayışta, sürekliliği sağlanan kadro ve teknik adam istikrarıyla, mevcut takımın üzerine inşa edilerek gelişen kadrolarla, sürekli ve ezici başarılara ulaşılmıştır. Yarıştığımız diğer branşlarda bizi başarıya götüren bütün bu dinamikler, futbolda tam tersi bir şekilde çalışmaktadır. Teknik ekiplerin ve kadronun her sezon adeta yap boz bir şekilde değiştirilmesi futbolda sık tekrarlanan başarısızlıkların temel sebebidir. Futbolda yıllardır süren bu yanlışların bir sonraki sezonda tekrarı ile doğruya ulaşılamayacağı artık görülmelidir. Kuvvetli takım iskeleti üzerine nokta atışı ile inşa edilecek istikrarlı bir kadro ve teknik adamla kurulacak güçlü bir sistemin bizi başarıya ulaştırabileceği, bu şekilde kurulacak bir sistemde başarının değil, başarısızlıkların tesadüf olacağı görülecektir. Bu noktada ‘O istifa etsin, bu istifa etsin, bu gitsin, o gelsin’ yaklaşımının en hafif ifadesiyle bir kolaycılık olacağı açıktır. Bizim için futbolda bir zihniyet değişimi şarttır. Bu da anlık hissi kararlarla değil, başarısı kanıtlamış sportif yaklaşım ve anlayışın futbola da hakim kılınacağı yeni bir çalışma modeli ve sistemin kurulması ile mümkün olacaktır.
Değerli üyeler bu tespit ve değerlendirmeler benim şahsi düşüncelerim değildir. Geçtiğimiz yıl, Almanya’da yaşayan, konunun uzmanı bir profesyonel tarafından, son on yılda majör liglerde ve ülkemizde şampiyon olmuş takım kadrolarının incelenmesi ile hazırlanmış bir rapora dayanmaktadır. Bu rapor, kadroyu oluşturan futbolcuların bir arada oynama ve antrenman yapma süreleri ile ele edilen şampiyonluklar arasındaki bağlantıyı göstermesi açısından dikkat çekicidir. Bu rapor geçmiş yönetimlerimizle de paylaşılmıştır.
Bugün itibarıyla, sadece değerlendirme değil, doğrudan aksiyon alma süreci başlamalıdır. Kulübümüz bünyesinde, futbola dair sportif yapılanmayı ve karar alma süreçlerini anlık olarak gözden geçirecek bir çalışma mekanizması derhal devreye alınmalıdır. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda, mevcut durum tüm açıklığıyla analiz edilerek; gerekli görülen alanlarda vakit kaybetmeden düzenlemeler yapılmalıdır. Hiçbir konu ertelenmemeli, hiçbir eksik görmezden gelinmemelidir. Çünkü zamanında atılmayan adımların bedelini hep birlikte ödüyor, üzülüyor ve acı çekiyoruz.
Değerli hazirun, birliğimiz, bugün, her zaman olduğundan daha da kıymetli. Çok kısa bir süre önce yapılan seçimler sonrasında, seçimde yarışan başkanlarımızın karşılıklı anlayışı ve sağduyulu yaklaşımı ile camiamızın en büyük arzusu olan bütünleşmeyi sağladık. Bugün bu birliği korumak hatta daha da derinleştirmek zorundayız. Ancak birlik ve beraberlik içinde olmak eleştiriden, hesap sormaktan, doğruyu söylemekten çekinmek, hakikat ile yüzleşmekten kaçınmak değildir. Aksine gerçek birliktelik, aynı doğruyu birlikte görebilmek, söyleyebilmektir.
Hakikati zamanında söylemek büyük bir erdemdir. Gerçekleri geciktirmek ya da üzerini örtmek, hiçbir sorunu çözmediği gibi güven duygusunu da zedeler. Bu nedenle bizler, doğruyu; doğru zamanda konuşmaktan ve gerekli yüzleşmeleri yapmaktan geri durmayacağız. Ancak bu noktada çok önemli bir dengeyi korumak zorundayız. Duygularımız ne kadar yoğun olursa olsun, akli davranmak ve sağduyumuzu kaybetmeden, kimseyi kırmadan, dökmeden, bölünmeden, ayrışmadan kulübümüzün ortak menfaatleri doğrultusunda hareket etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değildir; köklü bir gelenektir, büyük bir sorumluluktur ve milyonların ortak değeridir.
Şunun da altını çizmek isterim: Fenerbahçe tarihi boyunca zorlu dönemler yaşamış, ancak her defasında ayağa kalkmayı başarmış bir kulüptür. Bugün yaşadığımız hayal kırıklığı büyüktür, evet. Ama bu camianın gücü, tam da böyle zamanlarda ortaya çıkar. İçinde bulunduğumuz zorluklardan ancak ortak akılla çıkabilmemiz mümkündür. Bugün burada yapmamız gereken en önemli şey, birbirimizi yıpratmak değil; ortak aklı korumak olmalıdır. Eleştiri elbette olacaktır, olmalıdır da. Ama bu eleştirinin yapıcı olması, Fenerbahçe’ye zarar vermeyecek bir zeminde kalması hepimizin sorumluluğudur.
Unutmayalım ki bu kulüp, en büyük gücünü birlikten alır. Ayrıştığımızda değil, omuz omuza durduğumuzda güçlüyüz. Bugün belki moralimiz bozuk, belki öfkeliyiz. Ancak unutmamamız gerekir ki camiamız, bizlerden tam da böylesine zor bir günde çözüm üretmemizi beklemektedir. Yüksek Divan Kurulu ve bu kürsü bunun için vardır. Bugün burada dile getirilecek hakikatler kulübümüzün ortak menfaatine olmalıdır ve olacaktır. Sözlerime son verirken şunu ifade etmek isterim: Bu camia, mücadeleyi asla bırakmaz. Bugün üzülür, yarın yeniden ayağa kalkar. Çünkü Fenerbahçe’nin karakteri budur. Bugün yapılması lazım gelen ise hızla ayağa kalkmamızı sağlayacak fikir ve çözümleri üretmektir.
Çaba ve çalışmalarımızın Fenerbahçe’nin parlak geleceğinin inşasına vesile olmasını diliyorum.”
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu açılış konuşmasında şunları söyledi:
“Konuşmama başlarken geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde yaşanan elim hadise ile ilgili olarak Fenerbahçe camiası adına üzüntülerimizi belirtmek istiyorum. Yaşanan bu elim olayda hayatlarını kaybeden öğretmenlerimize ve öğrenci evlatlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Olayda yaralanan evlatlarımıza ve öğretmenlerimize ise geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Bugün burada, dün akşam yaşadığımız ve hepimizi derinden üzen maç sonucunun ardından bir araya gelmiş bulunuyoruz. Dün akşam futbol takımımızın almış olduğu beraberliğin, Süper Lig şampiyonluk yarışında ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Hepimiz çok üzgünüz, derin hayal kırıklığı yaşıyoruz. Oysaki maçtan önce camia olarak şampiyonluk hedefine odaklanmış, adeta tek yürek olmuştuk. Dün Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda taraftarımızın yarattığı olağanüstü atmosferle takımımız skor olarak geriye düşmesine rağmen öne geçmiş ancak son saniyelerde yediği golle taraftarlarımızı büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu sezon bu durum bir kez değil, birden fazla yaşanmış, liderlik koltuğuna oturabilecekken geriye düşülmüştür. Halen şampiyonluk şansımız matematiksel olarak devam ediyor olsa da ipler maalesef artık bizim elimizde değil ve inisiyatif dün gece itibarıyla artık rakibimize geçmiş durumda. Bugün bu tabloyu görmezden gelmek, küçümsemek ya da oluğundan farklı göstermeye çalışmak, ne bu kürsüye ne de bu camiaya yakışır.
Öncelikle şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim: Taraftarımızın üzgün olması da öfkeli olması da son derece doğaldır. Çünkü Fenerbahçe taraftarı, her zaman kupa ister şampiyonluk ister. Bu kulüp, yenilmeyi kabul etmeyenlerin kulübüdür. Bu nedenle dün gece taraftarlarımızın yaşamış olduğu hayal kırıklığını en derinden bizler de hissediyoruz. Elbette ki bu olumsuz sonuçların bir sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk sadece bir kişiye, bir gruba ya da bir anlık hataya indirgenemez. Yönetiminden, teknik ekibine, futbolcusundan tüm paydaşlarına kadar herkes bu sorumluluk bilinci ve hissiyatı içindedir. Ancak kabul edelim ki yaşadıklarımız sadece bu sezona has bir durum değildir. Bu durumun bütün sorumluluğu da sadece 7 aydır görevde olan bu yönetime ait değildir. Kendi kendimize bütün samimiyetimizle sormamız gereken soru bana göre şu olmalıdır; Yarıştığımız diğer bütün branşlarda ezici bir üstünlüğe sahipken neden futbolda bu seviyelere gelemiyoruz. Neden? Hata boyutunu aşan hakem kararlarını ve kulüpten kulübe değişen çifte standarttaki kararları kabul etmiyor, bugün yaşadığımızla bunların normalleşmesini istemiyorum. Bu itirazı kayıtla neden sorusuna cevap vermek istiyorum.
Süper Lig'in 30. haftasında dün akşam sahasında Çaykur Rizespor ile 90+8. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalarak liderlik fırsatını tepen Fenerbahçe'de, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı heyecanı yaşanıyor.
Sarı lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran'ın toplantıda konuşma yapması bekleniyor.
Toplantının gündem maddeleri şöyle:
1. Saygı duruşu
2. İstiklal Marşı'nın okunması
3. Yüksek Divan Kurulu Başkanı'nın açılış konuşması
4. Yüksek Divan Kurulu üyeliğinde 40. 50. 60. ve 80. yılını dolduran üyelere plaketlerinin kulüp başkanı tarafından verilmesi.
5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
6. Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları hakkında görüşme
8. Vefat eden üyelerin duyurulması
9. Yüksek Divan Kuruluna yeni katılan üyelerin duyurulması
10. Tüzüğün 55. maddesine göre sosyal tesislerden ve yüzme havuzlarından faydalanılmasında alınacak ücretlerin Yönetim Kuruluna tavsiye edilmesi
11. Kapanış