Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Aziz Yıldırım patladı: Bu Sidiki Cherif'i kim aldı?

"FENERBAHÇE BİR ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜN İÇİNDEDİR BU ÇÜRÜMÜŞLÜKTEN KURTULMAK İÇİN ARINMASI LAZIM"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe, bir çürümüşlüğün içindedir. Bu çürümüşlükten kurtulmak için arınması lazım. Fenerbahçe'nin içinde diğer kulüplerden üye varsa bunlar tespit edilmeli ve gönderilmelilerdir. Seçim kazanmak için üye yapılan üyeler varsa ayrılmalı. FETÖ'cüleri kulüp atmalıdır. 3 Temmuz ile bugünleri karıştırmak kadar hata olamaz. 3 Temmuz Aziz Yıldırım'ın değil, Fenerbahçe'nin davasıdır, bunu herkes öyle bilsin! Fenerbahçe'yi ele geçirmek için operasyon yapıldı. 3 Temmuz devam ediyor. Bu spor anlamında, başka anlamda... Hepimizin dikkatli olması ve çalışması gerekir.

Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının yaptığı mal varlığı vardı. '70 milyon ödedik' diyor yönetim. 100 milyona yakın ve tüm borcu sildik diyorlar. Hem Aziz Yıldırım hem Ali Koç borçları 100 milyon avro. 650 milyon eurolar nerede? Nerede yalancılar? Sadettin Bey'den rica ediyorum, gelin açık açık her şeyi anlatın, açıklayın. Murat Bey (Salar) diyor ki Passolig 2018'de başladı. Ben imzaladım, devlet imzalattı. Kanun çıkardılar, uğraştık çözemedik. Sen bu sene nasıl anlaşma yaptın, neleri aldın onları anlat.

3 Temmuz bir örgütle Fenerbahçe camiasının mücadelesidir. Bu Fenerbahçe'nin davasıdır.

Ben bazı maddelere oy vermeyeceğimi beyan ettim. Sizler de bunun lehinde oy kullandınız. Neden kullandık? Sebebi şuydu. Yaptığınız işlem şuysa açık açık anlatın herkes bilsin. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu arazisi kaça anlaştınız, söylüyorsunuz rakamı. Borç 28 Şubat 528 milyon avro diyorsunuz. Buradan gelecek para 650 milyon avro. Siz bu borcu neyle ödeyeceksiniz? 340 milyon ödedik diyerek eski yönetimi suçluyorsunuz. Nereden geldi bu para? Hep çelişki var.

Siz geçici bir yönetimsiniz. Bu sene devam eder etmezsiniz bilemem. Başkan gelip burada kendi durumu açıklamalı, Fenerbahçe camiası boşlukta kalmamalı. Transferle ilgili 1997 yılında ben hiçbir vasfım yokken Fenerbahçe'nin 25 değerli sporcusuyla vakıf kurdum, içinde ben yokum. 15'i dünyadan göç etti, Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vakıf, Oğuz Çetin başkanlığında kuruldu, Cemil Turan orada onursal olarak duruyor. Üst akıl aramayalım futbolun üst aklı bunlardır. Bunları çağıracaksınız oturtacaksınız bize şu kadar oyuncu lazım bakacaklar getirecekler ama transferi siz yapacaksınız. Onlar seçecek. 2010'da Aykut Kocaman sportif direktörken biz bunu uyguladık. Cristian Baroni'yi almaya gitti, bir oyuncu daha rapor etti Andre Santos. Bu insanlardan faydalansın Fenerbahçe.