Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı düzenleniyor

"O İSTİFA ETSİN, BU İSTİFA ETSİN, BU GİTSİN, O GELSİN’ YAKLAŞIMI BİR KOLAYCILIKTIR"

"Mücadele ettiğimiz diğer branşlardaki ezici üstünlüğümüz ve başarımız sistemli bir şekilde inşa edilen ve istikrarla sürdürülen bir anlayışın eseridir. Bu anlayışta, sürekliliği sağlanan kadro ve teknik adam istikrarıyla, mevcut takımın üzerine inşa edilerek gelişen kadrolarla, sürekli ve ezici başarılara ulaşılmıştır. Yarıştığımız diğer branşlarda bizi başarıya götüren bütün bu dinamikler, futbolda tam tersi bir şekilde çalışmaktadır. Teknik ekiplerin ve kadronun her sezon adeta yap boz bir şekilde değiştirilmesi futbolda sık tekrarlanan başarısızlıkların temel sebebidir. Futbolda yıllardır süren bu yanlışların bir sonraki sezonda tekrarı ile doğruya ulaşılamayacağı artık görülmelidir. Kuvvetli takım iskeleti üzerine nokta atışı ile inşa edilecek istikrarlı bir kadro ve teknik adamla kurulacak güçlü bir sistemin bizi başarıya ulaştırabileceği, bu şekilde kurulacak bir sistemde başarının değil, başarısızlıkların tesadüf olacağı görülecektir. Bu noktada ‘O istifa etsin, bu istifa etsin, bu gitsin, o gelsin’ yaklaşımının en hafif ifadesiyle bir kolaycılık olacağı açıktır. Bizim için futbolda bir zihniyet değişimi şarttır. Bu da anlık hissi kararlarla değil, başarısı kanıtlamış sportif yaklaşım ve anlayışın futbola da hakim kılınacağı yeni bir çalışma modeli ve sistemin kurulması ile mümkün olacaktır.



Değerli üyeler bu tespit ve değerlendirmeler benim şahsi düşüncelerim değildir. Geçtiğimiz yıl, Almanya’da yaşayan, konunun uzmanı bir profesyonel tarafından, son on yılda majör liglerde ve ülkemizde şampiyon olmuş takım kadrolarının incelenmesi ile hazırlanmış bir rapora dayanmaktadır. Bu rapor, kadroyu oluşturan futbolcuların bir arada oynama ve antrenman yapma süreleri ile ele edilen şampiyonluklar arasındaki bağlantıyı göstermesi açısından dikkat çekicidir. Bu rapor geçmiş yönetimlerimizle de paylaşılmıştır.



Bugün itibarıyla, sadece değerlendirme değil, doğrudan aksiyon alma süreci başlamalıdır. Kulübümüz bünyesinde, futbola dair sportif yapılanmayı ve karar alma süreçlerini anlık olarak gözden geçirecek bir çalışma mekanizması derhal devreye alınmalıdır. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda, mevcut durum tüm açıklığıyla analiz edilerek; gerekli görülen alanlarda vakit kaybetmeden düzenlemeler yapılmalıdır. Hiçbir konu ertelenmemeli, hiçbir eksik görmezden gelinmemelidir. Çünkü zamanında atılmayan adımların bedelini hep birlikte ödüyor, üzülüyor ve acı çekiyoruz.



Değerli hazirun, birliğimiz, bugün, her zaman olduğundan daha da kıymetli. Çok kısa bir süre önce yapılan seçimler sonrasında, seçimde yarışan başkanlarımızın karşılıklı anlayışı ve sağduyulu yaklaşımı ile camiamızın en büyük arzusu olan bütünleşmeyi sağladık. Bugün bu birliği korumak hatta daha da derinleştirmek zorundayız. Ancak birlik ve beraberlik içinde olmak eleştiriden, hesap sormaktan, doğruyu söylemekten çekinmek, hakikat ile yüzleşmekten kaçınmak değildir. Aksine gerçek birliktelik, aynı doğruyu birlikte görebilmek, söyleyebilmektir.



Hakikati zamanında söylemek büyük bir erdemdir. Gerçekleri geciktirmek ya da üzerini örtmek, hiçbir sorunu çözmediği gibi güven duygusunu da zedeler. Bu nedenle bizler, doğruyu; doğru zamanda konuşmaktan ve gerekli yüzleşmeleri yapmaktan geri durmayacağız. Ancak bu noktada çok önemli bir dengeyi korumak zorundayız. Duygularımız ne kadar yoğun olursa olsun, akli davranmak ve sağduyumuzu kaybetmeden, kimseyi kırmadan, dökmeden, bölünmeden, ayrışmadan kulübümüzün ortak menfaatleri doğrultusunda hareket etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değildir; köklü bir gelenektir, büyük bir sorumluluktur ve milyonların ortak değeridir.



Şunun da altını çizmek isterim: Fenerbahçe tarihi boyunca zorlu dönemler yaşamış, ancak her defasında ayağa kalkmayı başarmış bir kulüptür. Bugün yaşadığımız hayal kırıklığı büyüktür, evet. Ama bu camianın gücü, tam da böyle zamanlarda ortaya çıkar. İçinde bulunduğumuz zorluklardan ancak ortak akılla çıkabilmemiz mümkündür. Bugün burada yapmamız gereken en önemli şey, birbirimizi yıpratmak değil; ortak aklı korumak olmalıdır. Eleştiri elbette olacaktır, olmalıdır da. Ama bu eleştirinin yapıcı olması, Fenerbahçe’ye zarar vermeyecek bir zeminde kalması hepimizin sorumluluğudur.



Unutmayalım ki bu kulüp, en büyük gücünü birlikten alır. Ayrıştığımızda değil, omuz omuza durduğumuzda güçlüyüz. Bugün belki moralimiz bozuk, belki öfkeliyiz. Ancak unutmamamız gerekir ki camiamız, bizlerden tam da böylesine zor bir günde çözüm üretmemizi beklemektedir. Yüksek Divan Kurulu ve bu kürsü bunun için vardır. Bugün burada dile getirilecek hakikatler kulübümüzün ortak menfaatine olmalıdır ve olacaktır. Sözlerime son verirken şunu ifade etmek isterim: Bu camia, mücadeleyi asla bırakmaz. Bugün üzülür, yarın yeniden ayağa kalkar. Çünkü Fenerbahçe’nin karakteri budur. Bugün yapılması lazım gelen ise hızla ayağa kalkmamızı sağlayacak fikir ve çözümleri üretmektir.



Çaba ve çalışmalarımızın Fenerbahçe’nin parlak geleceğinin inşasına vesile olmasını diliyorum.”