ONUACHU SONRASI TRABZON'A BİR FORVET DAHA

Trabzonspor’da herkes orta saha veya sol kanat bölgesine takviye beklerken forvete oyuncu alındı. Bordo-Mavililer, Cercle Brugge forması giyen Felipe Augusto’yu renklerine bağladı. 2004 doğumlu Brezilyalı futbolcu bonservisiyle takıma kazandırılacak.

Fanatik'in haberine göre; Belçika temsilcisi ile her konuda anlaşma sağlanırken, oyuncuyla da ön protokol imzalandı. 21 yaşındaki Sambacı bugün Trabzon’da olacak. Brugge’ün geçtiğimiz yaz 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Corinthians’tan kadrosuna kattığı 1.87 boyundaki santrfor, çıktığı 48 resmi maçta 7 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 de asist yaptı. İzleme ekibinin raporu ve teknik direktör Fatih Tekke’nin onayı doğrultusunda transferi gerçekleşen Augusto’nun, zaman zaman oynanacak çift forvetle plana göre kadroya katıldığı öğrenildi.





FORVET SAYISI 5’E ÇIKTI

Onuachu ve Augusto transferlerinin ardından eldeki Enis Destan, Draguş ve Sikan gibi isimleri de hesaba katınca Trabzonspor’daki forvet sayısı 5’e çıktı. Draguş’un Avrupa’ya satılması beklenirken, Enis ile Sikan konusunda da tekliflere göre ayrılık kararı çıkabilir. Karadeniz ekibinde takviye beklenen sıradaki bölge ise orta saha…