Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini yapıyor! Jhon Duran, imza için İstanbul'a geliyor

INTER'DEN HAKAN ÇALHANOĞLU AÇIKLAMASI!

Inter Başkanı Marotta, ismi transferde Galatasaray'la anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında konuştu.

Kendisine yöneltilen 'Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili söylentiler hakkında ne düşünüyorsunuz?' şeklindeki soruya başkan Giuseppe Marotta, 'Basında çıkan haberler bizim de okuduklarımızdan farklı değil. Hakan şu an tatilde ve sezon öncesi yeniden aramıza katılacak. Şu ana kadar onun bizden ayrılacağına dair hiçbir işaret yok.' sözleriyle yanıt verdi.

Başkan Marotta, geçtiğimiz günlerde ise bu konuya dair "Kesinlikle evet. Tabii oyuncu gelip açıkça ayrılmak istediğini belirtmediği sürece. Ama şu an için böyle bir durum yaşanmadı." şeklinde konuşmuştu.