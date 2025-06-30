Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini yapıyor! Jhon Duran, imza için İstanbul'a geliyor

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Geride kalan sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştiriyor.
Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin Jhon Duran transferinde tüm taraflar şartlarda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe oyuncunun 1 yıllık maaşını karşılayacak. Kolombiyalı oyuncu, 1 yıllık kiralık olarak sarı-lacivertlilere imza atmak ve sağlık kontrolü için İstanbul'a geliyor.
Geçtiğimiz sezon 18 resmi maçta Al Nassr formasını sırtına geçiren Duran, 12 gollük skor katkısı sağladı.
Inter Başkanı Marotta, ismi transferde Galatasaray'la anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında konuştu.
Kendisine yöneltilen 'Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili söylentiler hakkında ne düşünüyorsunuz?' şeklindeki soruya başkan Giuseppe Marotta, 'Basında çıkan haberler bizim de okuduklarımızdan farklı değil. Hakan şu an tatilde ve sezon öncesi yeniden aramıza katılacak. Şu ana kadar onun bizden ayrılacağına dair hiçbir işaret yok.' sözleriyle yanıt verdi.
Başkan Marotta, geçtiğimiz günlerde ise bu konuya dair "Kesinlikle evet. Tabii oyuncu gelip açıkça ayrılmak istediğini belirtmediği sürece. Ama şu an için böyle bir durum yaşanmadı." şeklinde konuşmuştu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 26 yaşındaki Brezilyalı forvet Janderson de Carvalho Costa'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "1999 doğumlu hücum oyuncusu Janderson de Carvalho Costa ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Janderson de Carvalho Costa. Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sezonu çifte kupayla tamamlayan ve yeni sezona Leroy Sane transferiyle hızlı bir giriş yapan Galatasaray'ın yeni hedefinin Tottenham forması giyen Richarlison olduğu öne sürüldü.
GALATASARAY'A YAZILDI!
İngiltere'den The Sun'ın haberine göre; Galatasaray, Tottenham'dan ayrılmaya hazırlanan Brezilyalı yıldız için girişimlere başladı.
Haberin detaylarında ise Tottenham'ın yollarını ayırmak istediği Richarlison için 20 milyon Sterlin bonservis istediği belirtildi.
Öte yandan Brezilyalı golcü için eski takımı Everton'un da ismi geçse de, teknik direktör David Moyes'un transferi reddettiği ifade edildi.
TOTTENHAM PERFORMANSI
2022 yazında 58 milyon Euro'ya transfer olduğu Tottenham'da 90 maça çıkan Richarlison, söz konusu karşılaşmalarda 20 gol ve 10 asistlik skor katkısı üretti.
Roma'nın 1.94'lük golcüsü Tammy Abraham, adım adım Beşiktaş'a geliyor.
İSTANBUL'A GELİYOR
Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Abraham, salı günü İstanbul'a inecek ve Beşiktaş ile 4 yıllık bir sözleşme imzalayacak.
Abraham'ın Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon Euro maaş alacağı ve Roma'ya bonservis bedeli olarak 15 milyon Euro bedel ödeneceği aktarıldı.
MILAN PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Milan formasıyla 44 maça çıkan 1.94 boyundaki santrafor, söz konusu karşılaşmalarda 10 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.
41 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
İngiliz oyuncu, 2021 yazında Chelsea'den Roma'ya, 41 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında imza atmıştı.
İsmi Galatasaray ile anılan ve Inter'deki geleceği merak konusu olan Hakan Çalhanoğlu hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Beinsports'un haberine göre; Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a transfer olmak için bonservis kolaylığı sağlanması adına kulübü Inter ile görüşmeleri bizzat kendi yürütüyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Arsenal ile sözleşmesi sona eren Ganalı orta saha oyuncusu Thomas Partey ile görüşmelere başladı.
32 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla Beşiktaş ve Fenerbahçe de ilgileniyor.
(TBR Football)
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Kolombiyalı golcü futbolcu Jhon Duran'ın temsilcisi İstanbul’da geldi.
Al-Nassr’ın yetki verdiği temsilci, bugün kulübe gelerek sarı-lacivertli yönetimle transferdeki son detayları görüşecek.
(TRT Spor)
Beşiktaş'ın Roma'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı İngiliz golcü Tammy Abraham'ın transferinde bir gelişme daha yaşandı.
ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK!
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş ve Roma, Tammy Abraham'ın 'zorunlu satın alma ile kiralık transferi' için anlaşmaya vardı. Zorunlu satın alma bedeli 15 milyon euro olacak!
4 YILLIK SÖZLEŞME
İngiliz golcünün 1+3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Telegraph'ın haberine göre; Birmingham, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş'la anlaşması suya düşen Nijeryalı sağ bek Bright Osayi-Samuel ile anlaşmak üzere.
Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla 4.5 yılda 178 maça çıkarken 7 gol - 15 asist üretti.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Sporting'in Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morita, Türkiye'de oynamayı düşünmüyor.
Morita'nın hedefi Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde, özellikle Premier Lig'de oynamak.
Sporting, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için 10 milyon euro bonservis talep ediyor.
(Abola)
Galatasaray’da geçtiğimiz sezonun devre arasında 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Carlos Cuesta’yla yolların ayrılması bekleniyor.
HT Spor'un haberine göre; Kolombiyalı stopere Domenec Torrent’in çalıştırdığı Meksika ekibi Monterrey talip oldu.
Galatasaray, 26 yaşındaki savunmacıyı kiralık değil, bonservisiyle göndermek istiyor.
Siyah-Beyazlı taraftarların merak ettiği forver transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İmmobile'yi Bologna'ya göndermeye hazırlanan Kara Kartal, yeni golcüsü için geri sayıma geçti.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, İngiliz golcü Tammy Abraham için Roma ile 15 milyon Euro bonservis bedeli + bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı! Benfica'dan Jurasek'i resmi olarak kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar'ın gerçekleşmesi halinde Abraham ikinci transferi olacak.
Geçen sezonu AC Milan'da kiralık geçiren 27 yaşındaki forvet, anlaşmayı imzalamak için kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek. 11 kez İngiltere Milli Takım forması giyen golcü futbolcu, futbola Chelsea alt yapısında başladı. Tammy Abraham, kariyerinin devamında Bristol City, Swansea City, Aston Villa, Roma ve Milan formaları giydi.
Geçen sezon 45 maça çıkan İngiliz forvet, 10 gol atıp, 7 de asist yaptı.
NICO SCHIRA: 4 YILLIK SÖZLEŞME, MAAŞI 5 MİLYON EURO
Gazeteci Nico Schira ise transferin detaylarını paylaştı. Schira paylaşımında 'Tammy Abraham 2029'a kadar bir sözleşme için Besiktas ile kişisel şartlarda anlaştı. Yıllık 5 milyon euro maaş alacak. Son detaylar için Roma ile görüşülüyor. Roma, Tammy Abraham'ı satmak için acele ediyor çünkü transfer için sermayeye ihtiyaçları var.' ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Victor Osimhen için ısrarı sürse de Nijeryalı oyuncunun henüz kararını vermemesi nedeniyle alternatif isim de belirlendi.
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, Osimhen’den olumsuz yanıt gelmesi durumunda ise B planını belirledi.
Yeni sözleşmeyle birlikte, önceki kontratta yer alan 14 milyon dolarlık serbest kalma maddesi artık geçerli olmayacak.
Böylece Galatasaray, milli futbolcusunun olası transfer süreçlerinde daha fazla kontrol sahibi olacak.
Yıldız futbolcu yıllık 2,5 milyon Euro’nun Türk Lirası karşılığını yıllık olarak kazanacak.
Ayrıca performansa dayalı olarak 250 bin Euro civarında başarı bonusları da sözleşmeye eklenecek.
Sözleşmenin detayları üzerinde son düzenlemeler yapılıyor. Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.
(HT Spor)
Fenerbahçe’de tutunamayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezonu Eyüpspor’da kiralık olarak geçirmişti.
Emre Mor, burada 22 resmi maçta 2 gol atarken, 5 de asist yaptı.
Sarı-Lacivertliler’de kalması beklenmeyen başarılı oyuncuya Süper Lig’den talip çıktı. Gaziantep FK ile Kocaelispor, Emre Mor’u kadroya katmak için çalışmalara başladı. (Fanatik)
Beşiktaş'ın transferini son anda beklemeye aldığı Bright Osayi-Samuel’de sürpriz bir gelişme yaşandı...
Nijeryalı sağ beke, İngiltere Championship ekibi Birmingham talip oldu. Premier Lig’e yükselebilecek kalitede bir kadro kurmayı hedefleyen Birmingham, Osayi-Samuel’le görüşürek teklifini iletti.
Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan oyuncunun durumunun bu hafta netleşmesi bekleniyor.
Jackson Muleka kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek.
Al-Kholood, Demokratik Kongolu golcünün satın alma opsiyonunu kullandığını duyurdu.
Beşiktaş, Muleka'yı 1 milyon euro kiralama bedeliyle Suudi Arabistan ekibine göndermişti.
Siyah beyazlılar, Al-Kholood'un opsiyon kullanmasıyla birlikte 1,5 milyon euroyu daha kasasına koyacak.
(TRT Spor)
Transferde gözünü Brezilya pazarına çeviren Beşiktaş, iki yıldızın peşine düştü.
Transferde ilk imzayı Çek futbolcu David Jurasek’e attırmaya hazırlanan Beşiktaş, orta sahaya yapacağı takviyeler için gözünü Güney Amerika’ya çevirdi. Siyah beyazlılar, Brezilya’nın Botafogo takımının kaptanı Marlon Freitas ve Corinthians’ın genç yeteneği Breno Bidon’u renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. Her ikisi de Brezilyalı olan futbolcuların bonservis bedelleri Beşiktaş Kulübü’nün mevcut mali koşullarına göre yüksek olduğu için kiralama ya da satın alma yoluyla kiralanmaları hedefleniyor.
Marlon Freitas Brezilya dışında da oynadı
Brezilya Ligi’nin en tecrübeli ön liberolarından biri olan 30 yaşındaki Marlon Freitas, 2 yıldır Botafogo’da forma giyiyor. 2015’te 9 ay süreyle ABD’de Fort Lauderdale, 2017’de de 6 ay Slovakya’da STK Samorin takımlarında oynayan Freitas, kariyerinin diğer bölümünü ülkesi Brezilya’da geçirdi. Bu sezon 29 resmi karşılaşmaya çıkıp 1 gol, 3 asist üreten deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro. 1.85 metre boyundaki oyuncu, 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.
Bordo-Mavili ekip, Karadağ Ligi’nde bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Mihailo Perovic’i gündemine aldı.
16 golle ligin gol kralı olan 1997 doğumlu futbolcu, Trabzonspor scout ekibinin yakın takibine girdi. Hem uygun maliyetli oluşu hem de hücum hattının birçok bölgesinde görev alabilmesi, Perovic’i cazip bir hedef haline getirdi.
Teknik direktör Fatih Tekke’nin oyun sistemine uyum sağlayabileceği düşünülen Karadağlı forvet için detaylı analiz ve istatistik değerlendirmeleri yapılıyor. Yönetim, Perovic için girişimlere başlamak adına Fatih Tekke’den gelecek son raporu bekliyor.
(Fanatik)
Fenerbahçe, transferdeki en büyük hedefi Jhon Duran’da mutlu sona çok yaklaştı.
1 yıllığına kiralanması planlanan Kolombiyalı santrforun kulübü Al-Nassr ile anlaşma sağlanmasının ardından devreye giren teknik direktör Jose Mourinho, oyuncuyla konuşup Türkiye’ye gelmeye ikna etti.
Transferi halinde İstanbul’da oturacağı evi internet aracılığıyla görüp beğenen Duran, menajeri ve avukatları ile bugün son kez görüştükten sonra kararını bildirecek.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da bu sabah Duran transferiyle alakalı şu ifadeleri kullandı; 'Fenerbahçe'nin Pazar günü Jhon Durán'ı transfer etmek için görüşmelerde yine ilerleme kaydettiğini biliyoruz! Anlaşma gerçekten yaklaşıyor... ve Al Nassr'da Durán için hikaye sona erdi. Tüm taraflar yakında son onayın alınacağından emin.'