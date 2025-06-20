FENERBAHÇE, REAL MADRİD'İN YILDIZINI İSTİYOR

Bright Osayi-Samuel’le yollarını ayıran ve Ognjen Mimovic’in de 1 dakika bile oynamadan Fenerbahçe’den ayrılmak istemesi sonrası sağ bek için gündeme, Real Madrid’den Lucas Vazquez geldi.

MENAJERİNE ŞARTLARI SORULDU

Sarı-lacivertli kulüp, Real Madrid’le sözleşmesi bitecek olan Lucas Vazquez ile iletişime geçti ve tecrübeli futbolcunun şartlarını sordu. Birçok takımın da hedefinde olan 34 yaşındaki futbolcu, şu an ABD’de düzenlenen FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda Los Galacticos’un kadrosunda yer alıyor.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN DA İSTİYORLAR

Sakatlığını atlatmaya çalışan Dani Carvajal’le birlikte Real’in, Trent Alexander-Arnold’ı da kadrosuna katması, Vazquez’in yeni sözleşme imzalama ihtimalini de oldukça düşürmüştü. İşte bu doğrultuda resmi görüşmelere başlayan Kanarya ile birlikte Suudi Arabistan’dan Al-Qadsiah’ın da, İspanyol oyuncuyu istediği konuşuluyor.

AVRUPA’DA KALMAK İSTİYOR, FENERBAHÇE AVANTAJLI

Al-Qadsiah’ın, 2 yıl için toplamda 15 milyon Euro’luk bir sözleşmeyi gözden çıkaracağı öne sürülüyor. Avrupa’da kalmaya öncelik veren Vazquez için Kanarya’nın da bu rakamlara çıktığı konuşuluyor.