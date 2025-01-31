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Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Lig'in yıldızı için transfer yarışına girdi! Fatih Terim Trabzonspor'un istediği ismi transfer ediyor

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#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray
Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Ligin yıldızı için transfer yarışına girdi Fatih Terim Trabzonsporun istediği ismi transfer ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 10:29

Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ara transfer sezonunda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray, hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi için kadrolarını güçlendirmek isterken, Beşiktaş ve Trabzonspor da gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un son dakika transfer gelişmelerini sizler için haberimizde derledik.

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Süper Lig'de 13 Ocak'ta başlayan ve 13 Şubat'ta sona erecek olan transfer dönemi son derece hareketli geçiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında sürpriz yaparak final hedefliyor ve bunun için transfer çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan Süper Lig'de de amansız bir şampiyonluk yarışına devam ediliyor. Beşiktaş ve Trabzonspor ise, gelecek sezona iddialı girmek için şimdiden kadrolarını güçlendirmenin planlarını yapıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a dair son dakika transfer gelişmeleri haberimizde.

MIMOVIC F.BAHÇE İÇİN GELİYOR
MIMOVIC F.BAHÇE İÇİN GELİYOR

Fenerbahçe, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'da forma giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

MORATA G.SARAY'A
MORATA G.SARAYA

'Galatasaray, önümüzdeki saatlerde Álvaro Morata transferini netleştirmek için tüm resmi adımları atmaya hazırlanıyor. Dün itibariyle oyuncunun Milan'dan kiralanması konusunda sözlü olarak anlaşıldı. Kulüpler arasında atılacak adımlar bekleniyor. Morata zaten kabul etti' (Fabrizio Romano)

EREN ELMALI İÇİN F.BAHÇE VE G.SARAY YARIŞTA
EREN ELMALI İÇİN F.BAHÇE VE G.SARAY YARIŞTA

Galatasaray’da daha önce Trabzonspor’la prensip anlaşmasına vardığı Eren Elmalı konusu yeniden alevlendi. Habertürk'ün haberine göre, Yerli oyuncu rotasyonunu artırmayı düşünen sarı-kırmızılılar 24 yaşındaki futbolcu için harekete geçmeyi düşünüyor. Diğer yandan Galatasaray bu transferde yalnız değil... Milan Skriniar’da olduğu gibi Fenerbahçe de Eren Elmalı’nın durumunu yakından takip ediyor.

TRABZONSPOR 2. TRANSFERİNİ YAPIYOR
TRABZONSPOR 2. TRANSFERİNİ YAPIYOR

Fırtına, Danylo Sikan’ın ardından ara dönemdeki ikinci transferini yine Shakhtar’dan yapıyor... 23 yaşındaki forvet oyuncusu Sikan’ı 6 milyon Euro bonservisle renklerine bağlayan Bordo-Mavililer, Oleksandr Zubkov konusunda haftalardır süren pazarlıkları sonuçlandırdı. Fanatik'in haberine göre, ilk başta 10 milyon Euro’dan kapıyı açan Ukrayna kulübüyle, 6.5 milyon Euro bonservise el sıkışıldı. Taraflar arasında prensip anlaşmasına varılırken, son detaylar konuşuluyor. Trabzonspor, oyuncu cephesiyle de söz kesti. Önceki gece Şampiyonlar Ligi’nde son maçına çıkan Zubkov’un birkaç gün içinde Trabzon’da olması bekleniyor.

FATİH TERİM'DEN TRABZONSPOR'A TRANSFER ÇALIMI
FATİH TERİMDEN TRABZONSPORA TRANSFER ÇALIMI

Fatih Terim yönetimindeki Al-Shabab'ın Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği belirtilen Rennes forması giyen Glen Kamara'yı transfer etmeye yakın olduğu iddia edildi. L'Equipe'in haberine göre Al-Shabab, Glen Kamara'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Suudi Arabistan ekibi, Kamara'nın transferini satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşması ile sonlandırmak istiyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineMIMOVIC F.BAHÇE İÇİN GELİYOR
timelineMORATA G.SARAY'A
timelineEREN ELMALI İÇİN F.BAHÇE VE G.SARAY YARIŞTA
timelineTRABZONSPOR 2. TRANSFERİNİ YAPIYOR
timelineFATİH TERİM'DEN TRABZONSPOR'A TRANSFER ÇALIMI
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#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray

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