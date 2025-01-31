Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Lig'in yıldızı için transfer yarışına girdi! Fatih Terim Trabzonspor'un istediği ismi transfer ediyor

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Süper Lig'de 13 Ocak'ta başlayan ve 13 Şubat'ta sona erecek olan transfer dönemi son derece hareketli geçiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında sürpriz yaparak final hedefliyor ve bunun için transfer çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan Süper Lig'de de amansız bir şampiyonluk yarışına devam ediliyor. Beşiktaş ve Trabzonspor ise, gelecek sezona iddialı girmek için şimdiden kadrolarını güçlendirmenin planlarını yapıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a dair son dakika transfer gelişmeleri haberimizde.