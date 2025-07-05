Fenerbahçe ve Galatasaray, genç yıldız için sıraya girdi Transferde dev kapışma

HAKAN 'İLLE DE G.SARAY' DİYOR

Hakan Çalhanoğlu ile Inter arasında yaşanan kriz, Galatasaray’ı istediği sonuca ulaştıracak gibi görünüyor. Başkan Marotta ve takım kaptanı Lautaro Martinez’in kendisini hedef alan ağır sözlerine rağmen dik duruşundan taviz vermeyen Çalhanoğlu’nun, Inter yöneticileriyle bir görüşme daha yaptığı öğrenildi.

Hakan’ın bu görüşmede ailesiyle birlikte Türkiye’de yaşamaya karar verdiğini, Galatasaray’a transferi konusunda kendisine kolaylık sağlanmasını istediği belirlendi. Hakan yazılı açıklamasında da Inter’e birçok cazip teklifi geri çevirdiğini hatırlatmıştı.

İtalyan gazeteciler, Hakan Çalhanoğlu ile Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinin de çok yakından ilgilendiğini ve astronomik teklifler yapıldığını yazdı. Ancak Milli futbolcunun Türkiye’de yaşama konusunda eşiyle kesin bir karar aldığı ve artık geri dönüşün çok zor göründüğü yorumunu yaptılar. Galatasaray Yönetimi de süreci olumlu sonuçlandırmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırlanıyor.

Bu arada İngiliz basını, Inter’le yolları ayırmaya karar veren Hakan Çalhanağlu için Manchester United ile Fulham’ın devreye girdiğini ve 40 milyon Euro teklif etmeye hazırlandıklarını iddia etti. Ancak Türkiye’de yaşama kararı alan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun Premier Lig’de oynama fikrine pek sıcak bakmadığı dile getiriliyor.

Fanatik