Fenerbahçe ve Galatasaray, genç yıldız için sıraya girdi Transferde dev kapışma

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Süper Lig'in iki dev kulübü Fenerbahçe ile Galatasaray, genç yıldızı kadrosuna katmak için transferde karşı karşıya geldi.
F.BAHÇE VE G.SARAY HAREKETE GEÇTİ
Ünlü İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe, Senegalli stoper Fallou Diouf'u transfer etmek için harekete geçti.
AFRİKA'NIN EN İYİSİ OLARAK GÖSTERİLİYOR
Senegal'in yeni Kalidou Koulibaly'si olarak gösterilen 18 yaşındaki genç yıldız, Afrika'nın en büyük yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe yeni sezona güçlü bir kadroyla girmenin hesaplarını yapıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, bir yandan da takımın iskeletini bozmak istemiyor.
Jhon Duran’ı İstanbul’a getiren Fenerbahçe, Kolombiyalı futbolcuyla kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalamayı hedefliyor. Bu gelişmenin ardından, Youssef En-Nesyri’nin takımdaki geleceği de merak konusu oldu. Sarı lacivertlilerin, astronomik bir teklif gelmemesi halinde Faslı futbolcuyu yeni sezon planlamasında düşündüğü öğrenildi.
Suudi Arabistan’dan bazı kulüplerin, tecrübeli santrforun durumunu sorduğu ancak Fenerbahçe'ye henüz resmi bir teklifin ulaşmadığı gelen haberler arasında.
En-Nesyri, 2024-2025 sezonunda 52 maçta forma giydi. Bu maçların 35’ine 11’de başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 30 gole imza attı. 5 kez asist yapan Youssef En-Nesyri, takımın en golcü oyuncusu olarak ön plana çıktı.
TRT Spor
Arsenal ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Trossard, yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde, İngiliz kulübünden istediği maaşı alamadı.
Yıldız oyuncu, sürecin olumsuz ilerlemesinden dolayı yeni menajerlik şirketiyle beraber takım arayışlarına başladı ve ayrılığa sıcak bakıyor.
Fenerbahçe ve bazı Suudi kulüpleri, yaşanan bu gelişmelerin ardından Trossard ile ilgilenmeye başladı.
HNL
Fenerbahçe, bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu Real Madrid'in efsane oyuncularından Lucas Vazquez'le görüşmeleri sonlandırdı.
Sarı-lacivertliler, 34 yaşındaki İspanyol sağ bekin transferinden vazgeçti.
Lucas Vázquez, alt yapısından yetiştiği Real Madrid'de 10 senede 401 maça çıkmış ve 38 gol - 73 asist üretmişti.
(TRT Spor)
Beşiktaş, bir süredir transfer gündeminde yer alan Napoli'nin İsveçli ön liberosu Jens Cajuste için İtalyan ekibine teklifte bulundu.
Hakan Çalhanoğlu ile Inter arasında yaşanan kriz, Galatasaray’ı istediği sonuca ulaştıracak gibi görünüyor. Başkan Marotta ve takım kaptanı Lautaro Martinez’in kendisini hedef alan ağır sözlerine rağmen dik duruşundan taviz vermeyen Çalhanoğlu’nun, Inter yöneticileriyle bir görüşme daha yaptığı öğrenildi.
Hakan’ın bu görüşmede ailesiyle birlikte Türkiye’de yaşamaya karar verdiğini, Galatasaray’a transferi konusunda kendisine kolaylık sağlanmasını istediği belirlendi. Hakan yazılı açıklamasında da Inter’e birçok cazip teklifi geri çevirdiğini hatırlatmıştı.
İtalyan gazeteciler, Hakan Çalhanoğlu ile Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinin de çok yakından ilgilendiğini ve astronomik teklifler yapıldığını yazdı. Ancak Milli futbolcunun Türkiye’de yaşama konusunda eşiyle kesin bir karar aldığı ve artık geri dönüşün çok zor göründüğü yorumunu yaptılar. Galatasaray Yönetimi de süreci olumlu sonuçlandırmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırlanıyor.
Bu arada İngiliz basını, Inter’le yolları ayırmaya karar veren Hakan Çalhanağlu için Manchester United ile Fulham’ın devreye girdiğini ve 40 milyon Euro teklif etmeye hazırlandıklarını iddia etti. Ancak Türkiye’de yaşama kararı alan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun Premier Lig’de oynama fikrine pek sıcak bakmadığı dile getiriliyor.
Fanatik
Fenerbahçe, stoper, sol bek, orta saha ve kanat transferi yapacak. Ali Koç bu nedenle Asensio’yu kiralayıp, diğer isimlere daha fazla bütçe ayırmak istiyor. Başkan, bunun için bizzat devreye girecek.
Ali Koç, yakın arkadaşı olan PSG’nin sahibi Nasser Al-Khelaifi ile özel bir görüşme yapmaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılar, sol kanat takviyesi için ciddi şekilde çalışmalarını sürdürürken sağ kanat için ise durum Milot Rashica'nın geleceğine bağlı.
Almanya ve İtalya'dan talipleri bulunan Kosovalı yıldız için henüz somut bir teklif ulaşmazken iyi bir rakamın önerilmesi halinde Beşiktaş ayrılığı değerlendirmeye alacak.
Rashica ile yolların ayrılması halinde ise sağ kanat transferi gerçekleştirilecek.
Beşiktaş'ın uzun süredir adı gündemde olan Vaclav Cerny için de bir girişiminin olmadığı öğrenildi.
(HT Spor)
Gudmundsson'un, Lille'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İsveçli oyuncu, Premier Lig’e geri dönen Leeds’in de radarında. Ancak İngiliz ekibi henüz bir teklif yapmadı.
Lille’in Gudmundsson için bonservis beklentisinin 10 milyon Euro olduğu belirtildi.
Nice'in, Fildişi Sahilli oyuncu için ilk etapta istediği 15 milyon avro bonservis bedeli çok yüksek bulunmuştu. Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada o kadar yüksek rakama çıkamayacaklarını belirtmişti.
Teknik direktör Fatih Tekke, 28 yaşındaki oyuncuyu takımda mutlaka görmek istiyor. Karadeniz temsilcisinde yönetim, Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda transferde kiralık formülüne yöneldi.
Trabzonspor, Nice kulübünü ikna etmesi halinde Jeremie Boga'nın transfere sıcak baktığı öğrenildi.
(TRT Spor)
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Birçok oyuncuyla temas halinde olan Kanarya’da gündeme iki yeni isim girdi.
GÖZLER LILLE'NİN İKİ YILDIZINDA
Sol bek ve kanat takviyesi yapmayı planlayan yönetim gözünü, Lille’den ayrılma kararı alan iki yıldıza çevirdi: Edon Zhegrova ve Gabriel Gudmundsson... Her iki futbolcunun sözleşmesi de önümüzdeki sezonun sonunda bitecek. Lille, kontrat uzatmaya yanaşmayan ve ayrılmak isteyen Zhegrova ve Gudmundsson için tekliflere açık. Lille Başkanı Letang, yeni transferler için düzenlenen törende Edon Zhegrova’yla ilgili konuşarak, “Sözleşmesi seneye bitecek olan bir oyuncuyu tutmak mantıklı olmaz” dedi.
ZHEGROVA İÇİN 2 RAKİP
Kosovalı kanat oyuncusu için Napoli ve Everton da takipte. Lille, daha önce 26 yaşındaki yıldızın bonservisini 30 milyon Euro olarak belirlemişti. Ancak Fransız ekibi, 20 milyon Euro’ya kadar düştü. Bunun bir nedeni de Zhegrova’nın aralık ayından beri adductor kası sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmış olması. Ancak başarılı oyuncu çalışmalara başlamış durumda.
Fanatik
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde istediği ve yaz transfer sezonunda da temas kurduğu Mikautadze ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Footmercato'da yer alan habere göre Mourinho, Fenerbahçe'den Mikautadze'yi istedi.
Galatasaray, Victor Osimhen’i renklerine bağlamaya çok yakın. Sarı-Kırmızılı kulübün bu yaz dönemindeki transfer operasyonundan sorumlu olan yönetici Abdullah Kavukcu, önceki gün Avrupa turuna çıkmış; İngiltere ve İtalya’da birkaç temasta bulunmuştu. Kavukcu’nun Avrupa seferindeki detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
Abdullah Kavukcu’nun İtalya’da Napoli yönetimiyle Osimhen için masaya oturduğu ve tarafların resmi olmayan bir mutabakatla vedalaştığı öğrenildi. Napoli ile bonservis konusunda anlaşan Cim Bom’da sıra Nijeryalı yıldıza geldi.
Sarı-Kırmızılı yönetim, 14 Temmuz’a kadar süre verdiği Osimhen’le kısa süre içinde yüz yüze bir görüşme yapacak. Bu toplantıda 26 yaşındaki santrforun olumlu ya da olumsuz kesin cevabını vermesi bekleniyor. İtalyan basınına göre Osimhen, İngiltere’den beklediği teklifleri alamadı. Bu yüzden oyuncunun en yakın olduğu iki kulüp; Al Hilal ve Galatasaray. Her ne kadar Cim Bom, Al Hilal’in teklif ettiği rakamlara yaklaşamasa da hâlâ transferde avantajlı noktada.
Daha önce Suudi Arabistan’dan kısa aralıklarla gelen 7-8 teklifi de geri çeviren Osimhen’in, bu tür bir ikilimde Galatasaray’ı seçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Oyuncunun bir diğer talibi Juventus’un da Jonathan David’i kadrosuna katmasıyla Osimhen konusunda geri adım atması, Aslan’ı mutlu sona bir adım daha yaklaştırdı. Sarı-Kırmızılılar en kısa sürede müjdeyi camiaya açıklayıp, transferdeki yol haritasını yeniden çizmeye hazırlanıyor.
Fanatik
A Milli Takımımız’ın yıldız orta sahası Orkun Kökçü’nün, teknik direktör Bruno Lage’la yaşadığı tartışma sonrasında Benfica’dan ayrılma kararı alması, Süper Lig’in devlerinin iştahını kabartmıştı.
GELECEĞİ İÇİN KARAR VERDİ
Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüplerin transfer gündemlerinde olduğu konuşulan 24 yaşındaki futbolcu, kararını verdi.
BEŞİKTAŞ'A EVET DİYECEK
Yıldız oyuncu, Türkiye’ye transferinin gündeme gelmesi halinde sadece Beşiktaş’a, ‘Evet’ diyeceğini hem yakın çevresine hem de menajerine iletti.
30 MİLYONLUK BEKLENTİ
Yetenekli futbolcuyu 2 sene önce Feyenoord’dan 30 milyon Euro’ya alan Benfica’nın ise oyuncusunu, aynı miktara satışa olumlu baktığı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ NABIZ YOKLUYOR
Eğer Avrupa’dan 30 milyon Euro seviyesinde bir teklif gelmezse Orkun’un kiralık olarak ayrılma ihtimalinin doğabileceği öğrenildi. Beşiktaş’ın, Orkun Kökçü için şimdiden nabız yokladığı ve girişimlerde bulunduğu ifade edildi.
(Fanatik)