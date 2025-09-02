FENERBAHÇE VE GALATASARAY, LOOKMAN İÇİN KARŞI KARŞIYA GELDİ!

Gianluca Di Marzio'nun Sky Sport'ta duyurduğu habere göre; Galatasaray, Atalanta'dan ayrılmak isteyen Ademola Lookman için kiralama teklifi yaptı.

Atalanta'nın oyuncuyu kiralık göndermeye sıcak bakmadığını söyleyen Di Marzio, Bayern Münih'ten gelen kiralama teklifinin reddedildiğini de hatırlattı.

FENERBAHÇE İDDİASI: "40 MİLYON EUROLUK TEKLİF HAZIR!"

Sport Mediaset'in haberine göre; Fenerbahçe, Ademola Lookman'ın transferi için Atalanta ile temasa geçti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde Lookman için 40 milyon euroluk teklifte bulunmaya hazırlandığı belirtilirken, bu hamleyle rakiplerinin önüne geçmeyi hedeflediği kaydedildi.

ATALANTA'NIN BEKLENTİSİ 40 MİLYON EURO'NUN ÜSTÜNDE!

Atalanta'nın ise Lookman için beklentisinin daha yüksek olduğu ve banka garantisi istediği ifade ediliyor.