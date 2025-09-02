Güncelleme Tarihi:
Uğurcan Çakır'ı 33 milyon euroya Galatasaray'a satan Trabzonspor'da kaleci arayışları hız kazandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Bordo-mavililer, Başakşehir forması giyen Muhammed Şengezer'in şartlarını sordu.
28 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz ay Başakşehir ile olan sözleşmesini Haziran 2028'e dek uzatmıştı.
Galatasaray bir transferde daha mutlu sona ulaştı.
Sarı-Kırmızılı kulüp, İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattı.
İlkay Gündoğan’ın bugün 16:00’da İstanbul Atatürk Genel Havacılık Terminali’nde olması bekleniyor.
BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester City, maaş bütçesinde tasarruf sağlamak adına İlkay Gündoğan'ın takımdan bedelsiz olarak ayrılmasına izin verdi.
Gianluca Di Marzio'nun Sky Sport'ta duyurduğu habere göre; Galatasaray, Atalanta'dan ayrılmak isteyen Ademola Lookman için kiralama teklifi yaptı.
Atalanta'nın oyuncuyu kiralık göndermeye sıcak bakmadığını söyleyen Di Marzio, Bayern Münih'ten gelen kiralama teklifinin reddedildiğini de hatırlattı.
FENERBAHÇE İDDİASI: "40 MİLYON EUROLUK TEKLİF HAZIR!"
Sport Mediaset'in haberine göre; Fenerbahçe, Ademola Lookman'ın transferi için Atalanta ile temasa geçti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde Lookman için 40 milyon euroluk teklifte bulunmaya hazırlandığı belirtilirken, bu hamleyle rakiplerinin önüne geçmeyi hedeflediği kaydedildi.
ATALANTA'NIN BEKLENTİSİ 40 MİLYON EURO'NUN ÜSTÜNDE!
Atalanta'nın ise Lookman için beklentisinin daha yüksek olduğu ve banka garantisi istediği ifade ediliyor.
Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM'a transferi gündemde olan Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yönetimiyle yaptığı toplantı sonrasında takımda kalmaya ikna oldu.
12 Eylül’e kadar orta sahaya iki takviye birden yapmayı planlayan Trabzonspor'da, Avrupa’da transfer döneminin kapanmasıyla çalışmalar hız kazandı. Fırsat transferi için arayışlarını sıklaştıran Bordo-mavililerde gündemdeki oyunculardan biri de Piotr Zielinski.
Daha önce de istenen fakat teklife soğuk bakan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Inter’den ayrılmadı. İtalyan devinin ayrılığına sıcak baktığı Polonyalı yıldız konusunda Bordo-Mavililer yeniden harekete geçti. Tahmini piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Zielinski’nin ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralanması hedefleniyor.
INTER'DE ROTASYON OYUNCUSU
İnter’de tamamen rotasyon oyuncusu konumunda bulunan tecrübeli futbolcu, Torino ve Udinese maçlarında sonradan oyuna girip toplamda 18 dakika süre alabildi.
Geçen sezon ise 39 karşılaşmada 1762 dakika forma giyen Zielinski, 2 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
Kaptanlığını yaptığı Polonya Milli Takımı’nda kariyeri boyunca tam 99 maça çıkan Zielinski’nin transferinde şartlar sonuna kadar zorlanacak.
Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde olan Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'a İngiliz devinden ayrılık için onay çıktı.
Manchester City, Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan’a bugün İstanbul’a gitmesi için izin verdi.