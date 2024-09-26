Canlı anlatım: Fenerbahçe Union SG maçı

AVRUPA'DA 275. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 274 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 109 galibiyet alırken, 109 maçta da yenilgi yaşadı. 56 müsabakada ise rakipleriyle berabere kaldı. Kanarya, rakip fileleri 374 kez havalandırırken, kalesinde ise 391 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 137. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 136 müsabakada 60 galibiyet, 33 beraberlik ve 43 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 191 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 171 gol gördü.