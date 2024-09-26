Canlı anlatım: Fenerbahçe Union SG maçı

Güncelleme Tarihi:
UEFA Avrupa Ligi ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor.
FENERBAHÇE 1-0 UNION SG
GOL: 26' Çağlar
İkinci yarı oynanıyor...
İlk yarı sonucu: 1-0
Szymanski'nin pasında ceza alanına giren En Nesyri'nin vuruşunda top üstten dışarı gitti.
Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı
Fenerbahçe, öne geçtikten sonra daha rahat oynamaya başladı. İrfan Can ve En Nesyri ile gole yaklaşıyoruz.
Temsilcimiz, 26. dakikada Çağlar Söyüncü ile öne geçti. Soldan yapılan ortada Becao arka direkte indirdi, Çağlar kale önünde golü attı.
Union SG sol kanattan tehlikeli geliyor. Livakovic, art arda iki benzer pozisyonda sol çaprazdan vuruşları kurtardı.
2. dakikada kalemizde büyük bir gol pozisyonu yaşandı. Rodriguez kale sahasında topu kaleye yollamak isterken Becao araya girdi.
Başarılar Fenerbahçe!
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Cengiz, En Nesyri
Union SG: Moris, Machida, Mac Allister, Burgess, Castro-Montes, Rasmussen, Sadiki, Vanhoutte, Niang, Ivanovic, Rodriguez
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 274 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 109 galibiyet alırken, 109 maçta da yenilgi yaşadı. 56 müsabakada ise rakipleriyle berabere kaldı. Kanarya, rakip fileleri 374 kez havalandırırken, kalesinde ise 391 gol gördü.
Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 137. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 136 müsabakada 60 galibiyet, 33 beraberlik ve 43 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 191 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 171 gol gördü.
CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Cengiz, En Nesyri
Union SG: Moris, Machida, Mac Allister, Burgess, Castro-Montes, Rasmussen, Sadiki, Vanhoutte, Niang, Ivanovic, Rodriguez
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Franjo Ivanovic pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Noah Sadiki topu kale önüne çevirdi. Burada kaleci Dominik Livakovic’i geçen meşin yuvarlağa Jayden Oosterwolde, Mathias Rasmussen’e gelmeden önce müdahale ederken, Rodrigo Becao da topu uzaklaştırdı.
15. dakikada Rodrigo Becao’nun hatasında topu kapan Niang meşin yuvarlağı Sadiki’ye aktardı. Sadiki’nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda Dominik Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada kaleci Anthony Moris’in uzun pasında defansın arkasına sarkan Franjo Ivanovic’in topla ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda kaleci Dominik Livakovic meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
26. dakikada Sebastian Szymanski’nin sol taraftan ortasında arka direkte bulunan Rodrigo Becao kafa vuruşuyla topu kale önüne indirdi. Çağlar Söyüncü’nün buradan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçları kapsamında Belçika’nın Union Saint-Gilloise ekibini ağırlıyor. Fenerbahçe – Union SG maçı saat 19.45’de başladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan Fenerbahçe – Union Saint-Gilloise maçı TRT 1 ve tabii üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
FENERBAHÇE UNION SG MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN