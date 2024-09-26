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Canlı anlatım: Fenerbahçe Union SG maçı

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Avrupa Ligi#Fenerbahçe Union Saint-Gilloise#Fenerbahçe – Union SG Saat Kaçta
Canlı anlatım: Fenerbahçe Union SG maçı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 19:39

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor.

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UEFA Avrupa Ligi ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE 1-0 UNION SG

GOL: 26' Çağlar

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 1-0

İKİNCİ YARIYA POZİSYONLA BAŞLADIK

Szymanski'nin pasında ceza alanına giren En Nesyri'nin vuruşunda top üstten dışarı gitti.

İLK YARI SONA ERDİ
İLK YARI SONA ERDİ

Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

GOLDEN SONRA POZİSYONLAR GELİYOR

Fenerbahçe, öne geçtikten sonra daha rahat oynamaya başladı. İrfan Can ve En Nesyri ile gole yaklaşıyoruz.

FENERBAHÇE GOLÜ BULDU!

Temsilcimiz, 26. dakikada Çağlar Söyüncü ile öne geçti. Soldan yapılan ortada Becao arka direkte indirdi, Çağlar kale önünde golü attı.

LIVAKOVIC'TEN KRİTİK KURTARIŞLAR

Union SG sol kanattan tehlikeli geliyor. Livakovic, art arda iki benzer pozisyonda sol çaprazdan vuruşları kurtardı.

UNION SG GOLE YAKLAŞTI

2. dakikada kalemizde büyük bir gol pozisyonu yaşandı. Rodriguez kale sahasında topu kaleye yollamak isterken Becao araya girdi.

MAÇ BAŞLADI
MAÇ BAŞLADI

Başarılar Fenerbahçe!

İLK 11'LER BELLİ OLDU
İLK 11LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Cengiz, En Nesyri

Union SG: Moris, Machida, Mac Allister, Burgess, Castro-Montes, Rasmussen, Sadiki, Vanhoutte, Niang, Ivanovic, Rodriguez

AVRUPA'DA 275. MAÇ
AVRUPADA 275. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 274 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 109 galibiyet alırken, 109 maçta da yenilgi yaşadı. 56 müsabakada ise rakipleriyle berabere kaldı. Kanarya, rakip fileleri 374 kez havalandırırken, kalesinde ise 391 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 137. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 136 müsabakada 60 galibiyet, 33 beraberlik ve 43 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 191 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 171 gol gördü.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİKİNCİ YARIYA POZİSYONLA BAŞLADIK
timelineİLK YARI SONA ERDİ
timelineGOLDEN SONRA POZİSYONLAR GELİYOR
timelineFENERBAHÇE GOLÜ BULDU!
timelineLIVAKOVIC'TEN KRİTİK KURTARIŞLAR
timelineUNION SG GOLE YAKLAŞTI
timelineMAÇ BAŞLADI
timelineİLK 11'LER BELLİ OLDU
timelineAVRUPA'DA 275. MAÇ

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Cengiz, En Nesyri

Union SG: Moris, Machida, Mac Allister, Burgess, Castro-Montes, Rasmussen, Sadiki, Vanhoutte, Niang, Ivanovic, Rodriguez

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Franjo Ivanovic pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Noah Sadiki topu kale önüne çevirdi. Burada kaleci Dominik Livakovic’i geçen meşin yuvarlağa Jayden Oosterwolde, Mathias Rasmussen’e gelmeden önce müdahale ederken, Rodrigo Becao da topu uzaklaştırdı.
15. dakikada Rodrigo Becao’nun hatasında topu kapan Niang meşin yuvarlağı Sadiki’ye aktardı. Sadiki’nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda Dominik Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada kaleci Anthony Moris’in uzun pasında defansın arkasına sarkan Franjo Ivanovic’in topla ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda kaleci Dominik Livakovic meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
26. dakikada Sebastian Szymanski’nin sol taraftan ortasında arka direkte bulunan Rodrigo Becao kafa vuruşuyla topu kale önüne indirdi. Çağlar Söyüncü’nün buradan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

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FENERBAHÇE UNİON SG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçları kapsamında Belçika’nın Union Saint-Gilloise ekibini ağırlıyor. Fenerbahçe – Union SG maçı saat 19.45’de başladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan Fenerbahçe – Union Saint-Gilloise maçı TRT 1 ve tabii üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE UNION SG MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Canlı anlatım: Fenerbahçe Union SG maçı

 

 

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#UEFA Avrupa Ligi#Fenerbahçe Union Saint-Gilloise#Fenerbahçe – Union SG Saat Kaçta

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