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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne çeyrek final yolunda! | USG maçı öncesi 4 eksik...

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#FENERBAHÇE#Union Saint-Gilloise#UEFA Avrupa Konferans Ligi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligine çeyrek final yolunda | USG maçı öncesi 4 eksik...
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 09:44

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu rövanşında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaşacak. Deplasmanda oynanan ilk maçta rakibini 3-0 mağlup ederek büyük bir avantajı cebine koymuştu. Sarı - lacivertlilerin USG ile oynayacağı kritik rövanş öncesi yaşanan son gelişmeler haberimizde...

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe ile Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan kritik müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

USG'NİN EKSİKLERİ
USGNİN EKSİKLERİ

Union Saint-Gilloise’da ise Fenerbahçe maçı öncesi sakat ve sarı kart cezalı olan oyuncuların durumu, teknik heyetin canını sıkıyor. Belçika ekibinde takımın en golcüsü Mohamed Amoura ile savunmanın önemli isimlerinden Christian Burgess, sarı kart cezalısı oldukları için Fenerbahçe karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak. Bir diğer savunmacı Fedde Leysen’in ise uzun süreli sakatlığı bulunuyor. Dizinde sakatlığı bulunan ancak çalışmalara başlamasına rağmen tam olarak fit olmayan stoper Kevin Mac Allister’ın ise İstanbul’a seyahat edip etmeyeceği net değil. Mac Allister’ın da kadroda olmadığı senaryoda elinde stoper orijinli 2 oyuncu (Koki Machida, Ross Sykes) kalacak olan teknik direktör Alexander Blessin’in 3’lü savunmadan 2’li savunmaya dönmesi ya da bazı oyuncuların mevkilerinde değişikliğe gitmesi gerekecek. Belçika ekibinde ayrıca ligde hafta sonu oynanan Gent maçı öncesinde kadrodan çıkarılan orta saha Noah Sadiki’nin de durumu belirsizliğini koruyor. Bu oyuncunun da Belçika Ligi’ndeki play-off etabı düşünüldüğünde riske edilmeyeceği gelen bilgiler arasında. Saint-Gilloise’da ayrıca sakatlığını atlatıp antrenmanlara başlayan Kevin Rodriguez’in de Fenerbahçe karşısında durumu belirsiz

İLERİ UÇTA FORMA BATSHUAYI’NİN
İLERİ UÇTA FORMA BATSHUAYI’NİN

Fenerbahçe’de Union Saint-Gilloise karşısında santrfor bölgesinde Michy Batshuayi görev alacak. Bu sezon Fenerbahçe’nin Avrupa Konferans Ligi’nde oynadığı karşılaşmalarda İsmail Kartal’ın 11’de görevlendirdiği Batshuayi, Union Saint-Gilloise ile oynanacak rövanş karşılaşmasına da ilk 11’de başlayacak. Belçika’da oynanan ilk karşılaşmada perdeyi açan golü kaydeden tecrübeli santrfor, hafta sonu ligde oynanan Pendikspor karşılaşmasında da oyuna sonradan girip penaltıdan fileleri havalandırmayı başarmıştı.

OOSTERWOLDE STOPERDE GÖREV ALACAK
OOSTERWOLDE STOPERDE GÖREV ALACAK

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ve Çağlar Söyüncü’nün sakatlıklarının yanı sıra Serdar Aziz’in de UEFA’ya bildirilen listede yer almamasından dolayı teknik direktör İsmail Kartal’ın savunmada rotasyon yapma ihtimali bulunmuyor. Tecrübeli teknik adamın savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu’ndan oluşturması neredeyse kesin. Union Saint-Gilloise ile oynanan ilk karşılaşmaya sol bekte başlayan ancak Çağlar Söyüncü’nün sakatlığı sonrası stoperde görev alan Oosterwolde’nin rövanş karşılaşmasında stoperde görev alacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
FENERBAHÇEDE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli ekip, Union Saint-Gilloise karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Fenerbahçe’de sarı kart cezalısı Rade Krunic’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Joshua King ve Çağlar Söyüncü, Belçika temsilcisi karşısında forma giyemeyecek. Yaşadığı sakatlığın ardından saha çalışmalarına başlayan Rodrigo Becao da tam hazır olmaması sebebiyle Belçika ekibi karşısında kadroda yer almayacak. Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildirdiği listede yer almayan Serdar Aziz, Mert Müldür ve Serdar Dursun da kurallar gereği forma giyemeyecek.

İLK MAÇTA BÜYÜK AVANTAJ
İLK MAÇTA BÜYÜK AVANTAJ

Fenerbahçe, ilk maçta rakibini Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde ve Dusan Tadic'in (P) golleriyle 3-0 mağlup ederek önemli bir avantajın sahibi olmuştu.

KARADAĞLI HAKEM YÖNETECEK
KARADAĞLI HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmayı Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic’in yardımcılıklarını ise Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic üstlenecek. Dördüncü hakem ise Milos Boskovic olacak.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineUSG'NİN EKSİKLERİ
timelineİLERİ UÇTA FORMA BATSHUAYI’NİN
timelineOOSTERWOLDE STOPERDE GÖREV ALACAK
timelineFENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
timelineİLK MAÇTA BÜYÜK AVANTAJ
timelineKARADAĞLI HAKEM YÖNETECEK
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#FENERBAHÇE#Union Saint-Gilloise#UEFA Avrupa Konferans Ligi

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