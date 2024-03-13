Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne çeyrek final yolunda! | USG maçı öncesi 4 eksik...

USG'NİN EKSİKLERİ

Union Saint-Gilloise’da ise Fenerbahçe maçı öncesi sakat ve sarı kart cezalı olan oyuncuların durumu, teknik heyetin canını sıkıyor. Belçika ekibinde takımın en golcüsü Mohamed Amoura ile savunmanın önemli isimlerinden Christian Burgess, sarı kart cezalısı oldukları için Fenerbahçe karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak. Bir diğer savunmacı Fedde Leysen’in ise uzun süreli sakatlığı bulunuyor. Dizinde sakatlığı bulunan ancak çalışmalara başlamasına rağmen tam olarak fit olmayan stoper Kevin Mac Allister’ın ise İstanbul’a seyahat edip etmeyeceği net değil. Mac Allister’ın da kadroda olmadığı senaryoda elinde stoper orijinli 2 oyuncu (Koki Machida, Ross Sykes) kalacak olan teknik direktör Alexander Blessin’in 3’lü savunmadan 2’li savunmaya dönmesi ya da bazı oyuncuların mevkilerinde değişikliğe gitmesi gerekecek. Belçika ekibinde ayrıca ligde hafta sonu oynanan Gent maçı öncesinde kadrodan çıkarılan orta saha Noah Sadiki’nin de durumu belirsizliğini koruyor. Bu oyuncunun da Belçika Ligi’ndeki play-off etabı düşünüldüğünde riske edilmeyeceği gelen bilgiler arasında. Saint-Gilloise’da ayrıca sakatlığını atlatıp antrenmanlara başlayan Kevin Rodriguez’in de Fenerbahçe karşısında durumu belirsiz