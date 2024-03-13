Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne çeyrek final yolunda! | İsmail Kartal'dan USG maçında sürpriz tercih...

Güncelleme Tarihi:
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe ile Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan kritik müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Fedi, İsmail, Cengiz, Szymanski, Fred, Tadic, Batshuayi
USG: Morris, Castro-Montes, Sykes, Machida, Terho, Rasmussen, Puertas, Vanhoutte, Teklab, Ayensa, Nilsson
Temsilcimizin çeyrek finale adını yazdırabilmesi için her türlü beraberlik ve galibiyet yetecek. Hatta 1 veya 2 farklı mağlubiyet durumunda dahi tur atlayan taraf Fenerbahçe olacak. Union Saint Gilloise’nın karşılaşmayı 3 farkla kazanması halinde ise mücadele uzatmalara gidecek. Çeyrek finale kalmak ayrıca Fenerbahçe’ye 1 milyon Euro kazandıracak.
İsmail Kartal: "Yarın takımda rotasyon olabilir. Üç günde bir maç oynuyoruz. Bu kolay bir şey değil. Avrupa maçından sonraki lig maçları zor oluyor. Pendikspor maçının ilk yarısında biraz zorlandık ama rakibimiz de kendi liginde zorlandı. Biz hem ligde şampiyon olmak hem de burada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."
Mert Hakan Yandaş: "Gol sevincim konusunda sadece oyuna odaklı kalmak istiyorum. Kendi kulübemize kadar sevincimi yaptım. Bundan sonra da aynı şekilde sevinmeye devam edeceğim. Futbolda kalan herkese saygım sonsuzdur."
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Mert Hakan Yandaş: "İlk maçta 3-0'lık sonucu biz de beklemiyorduk ama takımımız çok özverili bir performans sergiledi. Yarın aynı disiplin, iştah ve plana sadık kalarak sahaya çıkıp turu atlamak istiyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyorum."
Union Saint-Gilloise’da ise Fenerbahçe maçı öncesi sakat ve sarı kart cezalı olan oyuncuların durumu, teknik heyetin canını sıkıyor. Belçika ekibinde takımın en golcüsü Mohamed Amoura ile savunmanın önemli isimlerinden Christian Burgess, sarı kart cezalısı oldukları için Fenerbahçe karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak. Bir diğer savunmacı Fedde Leysen’in ise uzun süreli sakatlığı bulunuyor. Dizinde sakatlığı bulunan ancak çalışmalara başlamasına rağmen tam olarak fit olmayan stoper Kevin Mac Allister’ın ise İstanbul’a seyahat edip etmeyeceği net değil. Mac Allister’ın da kadroda olmadığı senaryoda elinde stoper orijinli 2 oyuncu (Koki Machida, Ross Sykes) kalacak olan teknik direktör Alexander Blessin’in 3’lü savunmadan 2’li savunmaya dönmesi ya da bazı oyuncuların mevkilerinde değişikliğe gitmesi gerekecek. Belçika ekibinde ayrıca ligde hafta sonu oynanan Gent maçı öncesinde kadrodan çıkarılan orta saha Noah Sadiki’nin de durumu belirsizliğini koruyor. Bu oyuncunun da Belçika Ligi’ndeki play-off etabı düşünüldüğünde riske edilmeyeceği gelen bilgiler arasında. Saint-Gilloise’da ayrıca sakatlığını atlatıp antrenmanlara başlayan Kevin Rodriguez’in de Fenerbahçe karşısında durumu belirsiz
Fenerbahçe’de Union Saint-Gilloise karşısında santrfor bölgesinde Michy Batshuayi görev alacak. Bu sezon Fenerbahçe’nin Avrupa Konferans Ligi’nde oynadığı karşılaşmalarda İsmail Kartal’ın 11’de görevlendirdiği Batshuayi, Union Saint-Gilloise ile oynanacak rövanş karşılaşmasına da ilk 11’de başlayacak. Belçika’da oynanan ilk karşılaşmada perdeyi açan golü kaydeden tecrübeli santrfor, hafta sonu ligde oynanan Pendikspor karşılaşmasında da oyuna sonradan girip penaltıdan fileleri havalandırmayı başarmıştı.
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ve Çağlar Söyüncü’nün sakatlıklarının yanı sıra Serdar Aziz’in de UEFA’ya bildirilen listede yer almamasından dolayı teknik direktör İsmail Kartal’ın savunmada rotasyon yapma ihtimali bulunmuyor. Tecrübeli teknik adamın savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu’ndan oluşturması neredeyse kesin. Union Saint-Gilloise ile oynanan ilk karşılaşmaya sol bekte başlayan ancak Çağlar Söyüncü’nün sakatlığı sonrası stoperde görev alan Oosterwolde’nin rövanş karşılaşmasında stoperde görev alacak.
Sarı-lacivertli ekip, Union Saint-Gilloise karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Fenerbahçe’de sarı kart cezalısı Rade Krunic’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Joshua King ve Çağlar Söyüncü, Belçika temsilcisi karşısında forma giyemeyecek. Yaşadığı sakatlığın ardından saha çalışmalarına başlayan Rodrigo Becao da tam hazır olmaması sebebiyle Belçika ekibi karşısında kadroda yer almayacak. Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildirdiği listede yer almayan Serdar Aziz, Mert Müldür ve Serdar Dursun da kurallar gereği forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, ilk maçta rakibini Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde ve Dusan Tadic'in (P) golleriyle 3-0 mağlup ederek önemli bir avantajın sahibi olmuştu.
Karşılaşmayı Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic’in yardımcılıklarını ise Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic üstlenecek. Dördüncü hakem ise Milos Boskovic olacak.