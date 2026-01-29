Fenerbahçe transferi bitiriyor! Sadettin Saran emri verdi

FENERBAHÇE'DE YENİDEN MATETA SESLERİ

Trendyol Süper Lig'de sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle santrfor bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler gözünü Jean-Philippe Mateta'ye çevirirken Fransız yıldızın transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

40 MİLYON EURO

Fenerbahçe, kontenjanda yer açılması için En-Nesyri ya da Duran’ın ayrılığını bekliyor. Yönetim bir yandan da yeni alınacak golcü için çalışmalara devam ediyor. Listenin ilk sırasında yer alan Jean-Philippe Mateta konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Fransız yıldız ayrılmak istediğini açıklamıştı.

Nottingham, Mateta için Crystal Palace’a yaklaşık 40 milyon Euro teklif etti. Palace, Nottingham’la geçtiğimiz sezon Avrupa Kupaları’na katılım nedeniyle gerilim yaşamasına rağmen bu teklifi kabul etti. Ancak golcü oyuncunun Kırmızı-Beyazlılar’a gitme konusunda isteksiz olduğu belirtildi.

YÖNETİM HAREKETE GEÇEBİLİR

Juventus ve Milan da Mateta’yı istese de bonservisle değil, kiralama formülüyle işi bitirmenin peşinde. Fenerbahçe Yönetimi ise diğer adaylarda ilerleme sağlanamaması halinde gözünü karartıp iyi bir teklifle Crystal Palace’ın kapısını çalabilir.

Fanatik