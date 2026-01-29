Fenerbahçe transferi bitiriyor! Sadettin Saran emri verdi

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Sadettin Saran emri verdiGüncelleme Tarihi:
Fenerbahçe transferi bitiriyor! Sadettin Saran emri verdiGüncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig'de sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle santrfor bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler gözünü Jean-Philippe Mateta'ye çevirirken Fransız yıldızın transferinde yeni bir gelişme yaşandı.
40 MİLYON EURO
Fenerbahçe, kontenjanda yer açılması için En-Nesyri ya da Duran’ın ayrılığını bekliyor. Yönetim bir yandan da yeni alınacak golcü için çalışmalara devam ediyor. Listenin ilk sırasında yer alan Jean-Philippe Mateta konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Fransız yıldız ayrılmak istediğini açıklamıştı.
Nottingham, Mateta için Crystal Palace’a yaklaşık 40 milyon Euro teklif etti. Palace, Nottingham’la geçtiğimiz sezon Avrupa Kupaları’na katılım nedeniyle gerilim yaşamasına rağmen bu teklifi kabul etti. Ancak golcü oyuncunun Kırmızı-Beyazlılar’a gitme konusunda isteksiz olduğu belirtildi.
YÖNETİM HAREKETE GEÇEBİLİR
Juventus ve Milan da Mateta’yı istese de bonservisle değil, kiralama formülüyle işi bitirmenin peşinde. Fenerbahçe Yönetimi ise diğer adaylarda ilerleme sağlanamaması halinde gözünü karartıp iyi bir teklifle Crystal Palace’ın kapısını çalabilir.
Fanatik
Trabzonspor, transfer döneminde hücum hattını kuvvetlendirmek için Konyapsor'dan Umut Nayir'i gündemine almıştı. Milli futbolcunun transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Trabzonspor ile Konyaspor arasında Umut Nayir'i transferi konusunda anlaşma sağlandı.
OLAIGBE VE BANIYA KONYA'YA
Anlaşma kapsamında Olaigbe ve Baniya, Konyaspor'a transfer olacak. İki oyuncu için Konyaspor, Trabzonspor'a bonservis ödemesi yapacak ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay verecek.
Transferlerin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Transferde tüm detayların bugün netleşmesi ve resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.
Bu sezon 21 maça çıkan Umut Nayir, 8 gol atarken 4 de asist yaptı.
Fanatik
Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve sezon başında sarı lacivertlilerin Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'e dönüyor. Hırvat eldiven, tüm şartlarda anlaşmaya vardı ve sözleşmeye imza attı.
Dinamo Zagreb, Livakovic için Fenerbahçe ile Haziran 2026'ya dek anlaşmaya vardı. Tecrübeli kaleci, bugün sağlık kontrollerinden geçecek.
Fabrizio Romano
Geçen sezon Bundesliga ekibi Augsburg'dan 5 milyon Euro bedelle transfer edilen Felix Uduokhai, siyah-beyazlılarda göze girememişti. Bir süredir Verona'ya transfer olacağı iddia edilen tecrübeli savunmacının bu transferinin iptal olduğu iddia edildi. İtalyan kulübü transferden vazgeçti.
Fanatik
Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, aradığı futbolcuyu İtalya'da buldu. Siyah-Beyazlılar, Inter'in 23 yaşındaki orta sahası ile kişisel şartlarda anlaşmaya varan Beşiktaş, bu transferi kısa süre içinde duyurmaya hazırlanıyor. Kara Kartal, bu transfer için Inter ile kiralama ve zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu ile anlaşmaya çok yakın. İki kulüp arasında ufak pürüzlerin kaldığı, yıldız orta saha oyuncusunun Konyaspor mücadelesine yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.
KONTENJANA UYUYUYOR
Inter'in sezon başında Torino'ya kiraladığı Kristjan Asllani'nin sözleşmesinin feshedilmesi ve Beşiktaş'a katılması bekleniyor. Inter, Asllani'yi Empoli'den 2023 yılının Haziran ayında 15,7 milyon euroya transfer etmişti. Henüz 23 yaşında olan Asllani, TFF'nin yabancı kontenjanına da uyuyor.
Bu sezon Torino'da 16 maçta 1155 dakika sahada kalan Asllani, gol ya da asist katkısı veremedi.
Fanatik
Türkiye'de 6 Şubat'ta sona erecek ara transfer için geri sayıma geçilirken, Fenerbahçe yönetimi de çalışmalarını sürdürüyor. N'Golo Kante'yi günler öncesinden ikna eden ancak 6 aylık sözleşmesi bulunan kulübü Al-İttihad'ı aşamayan sarı-lacivertli yönetim, 34 yaşındaki orta sahanın menajerinden gelen haber ile yeniden umutlandı.
Ancak bu kez temkini elden bırakmayan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, menajerin, "Siz son teklifinizi kulübe yapın, ben bu işi bitireceğim" söylemine rağmen transferi yapacak Ertan Torunoğulları başkanlığındaki ekibine "Bu kez işlemler bitmeden gitmeyin. Tüm resmi evraklar imzaya hazır olunca gidin, alın ve gelin" talimatını verdi.
Fransa Milli Takım formasını da giyen Kante için ülkesinde yapılan haberlerde 34 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe forması giyeceği bilgisi yer aldı. Haberlerde şu ifadeler dikkat çekti: "N'Golo Kante ve Al-İttihad arasındaki görüşmeler her an tamamlanabilir. Milli futbolcu artık Fenerbahçe formasını giyecek."
Fanatik