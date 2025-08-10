Fenerbahçe transferde yıldız avına çıktı: Rota Premier Lig İşte hedefteki iki isim

Güncelleme Tarihi:
Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun satışına onay verdi. Portekizli teknik adam, sol kanat pozisyonu için alternatifli oyuncu listesini Benfica yönetimine sundu ve Kerem'in satışı için final kararını Rui Costa ile kurmaylarına bıraktı.
(Yağız Sabuncuoğlu)
Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-Beyazlı yönetim, geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Tammy Abraham’ın yanına güçlü bir santrfor daha eklemek için kolları sıvadı.
Listede öne çıkan ilk isim ise tanıdık bir golcü: Simon Banza. Geçen sezon Portekiz ekibi Braga formasıyla etkili bir performans sergileyen Banza, Süper Lig’e de yabancı değil. Daha önce Trabzonspor'da ortaya koyduğu oyunla dikkat çeken 27 yaşındaki santrfor için Beşiktaş, sezon başında da girişimde bulunmuş ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı. Şimdi ise Siyah-Beyazlılar, Banza transferi için ikinci kez Braga’nın kapısını çaldı.
BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR
Portekiz temsilcisi, golcü futbolcuyu kiralamaya sıcak bakmasa da Beşiktaş yönetimi maliyeti düşürmek adına yoğun pazarlık yürütüyor. Braga’nın bonservis talebi 10 milyon Euro bandında seyrederken Beşiktaş bu rakamı daha aşağı çekmenin yollarını arıyor.
Yönetim, transferde orta yolun bulunması halinde Banza’yı bonservisiyle kadroya katmayı planlıyor.
(Fanatik)
Galatasaray için transferde kritik bir hafta başlıyor. Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi macerasına da hazır olmak için son eksikleri bir an önce tamamlamaya kararlı. Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Okan Buruk’un talepleri doğrultusunda önümüzdeki hafta bazı girişimlerde bulunacak.
ÖNCELİK KALE, HEDEF EDERSON!
İlk hedef hiç şüphesiz Fernando Muslera’nın boşluğunu doldurmak üzere düşünülen Ederson. Galatasaraylı yetkililer, Brezilyalı eldivenle pazarlık halinde. Okan hoca da Ederson’la bizzat telefonda görüşmüştü.
Sarı-Kırmızılılar, Ederson’un bonservisi için 10 milyon Euro ödemeye hazır. İngiliz basınına göre City ile Galatasaray arasında çok ciddi bir talep farkı yok. Ancak Brezilyalı file bekçisinin bir an önce ikna edilmesi gerekiyor. Tecrübeli eldivenin çok fazla talibi var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi avantajını kullanacak olsa da Arap kulüplerinden gelen astronomik teklifler süreci yine uzatacak gibi görünüyor.
STOPERDE İLK ADAY AKANJI
Galatasaray cephesi yine de Ederson transferini önümüzdeki hafta bitirmeye kararlı. Bunun için de Manchester’a bir çıkarma gerçekleşecek. Fakat Sarı-Kırmızılı kulübün City’den tek isteği Ederson değil. Okan hoca, Devler Ligi’ni de düşünerek Sanchez’in yanına mutlaka üst düzey bir stoper istiyor. Bu oyuncu da şu an için Akanji’den başkası değil. Manchester’da yapılacak transfer toplantısında 30 yaşındaki İsviçreli stoper için de teklif sunulacak.
BAŞKAN TAM YETKİYİ VERDİ!
Transfer bütçesinin büyük bölümünü Osimhen’e harcayan Sarı-Kırmızılılar, İngiltere’ye gitmeden önce ciddi bir bütçe çalışması yapıyor. Başkan Dursun Özbek’in kurmaylarına Okan Buruk’un istekleri doğrultusunda tam yetki vermesi, yönetimin işini kolaylaştıracak bir gelişme olarak görülüyor. Galatasaray, ay sonuna yani Şampiyonlar Ligi kadroları verilene kadar mutlaka bir kaleci, stoper ve sağ bek takviyesi yapmanın hesapları içinde.
(Fanatik)
Fenerbahçe, Fenerbahçe, HNK Rijeka'nın genç 10 numarası Niko Jankovic'in transferini tamamlamak üzere.
Beşiktaş, Manchester United’da kadroda düşünülmeyen 24 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusu Jadon Sancho için teklifte bulundu.
Galatasaray'da İlkay Gündoğan transferi yeniden gündeme geldi.
Manchester City’de forma giyen oyuncuyla daha önce görüşmeler yapan ancak o günlerde Victor Osimhen transferi bitmediği için bir süre beklemeyi tercih eden sarı kırmızılı yönetim, önümüzdeki hafta tekrar harekete geçecek.
Kulübünde mutlu olmayan ve beklediği ücret iyileştirmesini de alamayan 25 yaşındaki Portekizli Andre Almeida, Fırtına’nın cazip teklifine olumlu yanıt vermişti. Valencia ile yapılan bonservis görüşmelerinde ise artık son aşamaya geçildi. İspanyol basınına göre; Bordo-Mavililer 6 milyon Euro artı bonuslar şeklinde teklifini güncelledi.
Valencia’nın bu öneriyi kabul edeceği ve kısa zamanda transferin biteceği yazıldı. La Liga ekibi, yakın zamanda orta sahaya iki transfer gerçekleştirirken, bu hamlenin de Almeida’nın ayrılık senaryosunu iyice güçlendirdiği belirtildi.
Ofansif orta saha hedefi doğrultusunda arayışlarını sürdüren Trabzonspor’da bomba bir isim gündemde; Emiliano Buendia... Bonservisi Aston Villa’da olan ve geçen sezonun ikinci yarısında Bayer Leverkusen’de kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki Arjantinli yıldız, menajerler aracılığıyla Fırtına’ya önerildi.
(Fanatik)
Yeni sezonda büyük hedefleri olan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho’nun istekleri doğrultusunda dünya yıldızlarını kadroya katmaya çalışıyor. Transferde ayağını gazdan çekmeyen Sarı-Lacivertliler’de Futbol Direktörü Devin Özek, bu kez de İngiltere Premier Ligi’nin yıldızları için harekete geçti.
Hedefteki oyuncuların Manchester City’den Jack Grealish ve Aston Villa’dan Youri Tielemans oldukları öğrenildi. Mourinho’nun, iki ismin transferine onay verdiği ve Kanarya’da yönetimin de bu transferler için 45-50 milyon Euro civarında bir bütçe oluşturmaya çalıştığı bildirildi. City’de gözden çıkarılan ve menajer Pep Guardiola’nın iyi bir teklif gelmesi durumunda satışına onay verdiği Grealish’in kulübüyle sözleşmesi 2027’de bitiyor.
Diğer taraftan transferde son olarak Kanarya’nın da gündeminde gelen Evan Guessand’a 30 milyon Euro bonservis ödeyen Villa, Finansal Fair-Play konusunda sıkıntı yaşamamak adına bazı oyuncularla yolları ayırmak istiyor. Satılması muhtemel futbolcular arasında haftalık 160 bin Euro alan Tielemans’ın da olduğu bildirildi. Her iki oyuncunun transfer sürecinde Mourinho’nun da kilit rol alarak, Türkiye’ye gelmek konusunda ikna sürecinde yer alacağı ifade edildi.
(Fanatik)