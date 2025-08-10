Fenerbahçe transferde yıldız avına çıktı: Rota Premier Lig İşte hedefteki iki isim

DURSUN ÖZBEK İKİ İSİM TAM YETKİ VERDİ!

Galatasaray için transferde kritik bir hafta başlıyor. Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi macerasına da hazır olmak için son eksikleri bir an önce tamamlamaya kararlı. Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Okan Buruk’un talepleri doğrultusunda önümüzdeki hafta bazı girişimlerde bulunacak.

ÖNCELİK KALE, HEDEF EDERSON!



İlk hedef hiç şüphesiz Fernando Muslera’nın boşluğunu doldurmak üzere düşünülen Ederson. Galatasaraylı yetkililer, Brezilyalı eldivenle pazarlık halinde. Okan hoca da Ederson’la bizzat telefonda görüşmüştü.

Sarı-Kırmızılılar, Ederson’un bonservisi için 10 milyon Euro ödemeye hazır. İngiliz basınına göre City ile Galatasaray arasında çok ciddi bir talep farkı yok. Ancak Brezilyalı file bekçisinin bir an önce ikna edilmesi gerekiyor. Tecrübeli eldivenin çok fazla talibi var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi avantajını kullanacak olsa da Arap kulüplerinden gelen astronomik teklifler süreci yine uzatacak gibi görünüyor.

STOPERDE İLK ADAY AKANJI

Galatasaray cephesi yine de Ederson transferini önümüzdeki hafta bitirmeye kararlı. Bunun için de Manchester’a bir çıkarma gerçekleşecek. Fakat Sarı-Kırmızılı kulübün City’den tek isteği Ederson değil. Okan hoca, Devler Ligi’ni de düşünerek Sanchez’in yanına mutlaka üst düzey bir stoper istiyor. Bu oyuncu da şu an için Akanji’den başkası değil. Manchester’da yapılacak transfer toplantısında 30 yaşındaki İsviçreli stoper için de teklif sunulacak.

BAŞKAN TAM YETKİYİ VERDİ!

Transfer bütçesinin büyük bölümünü Osimhen’e harcayan Sarı-Kırmızılılar, İngiltere’ye gitmeden önce ciddi bir bütçe çalışması yapıyor. Başkan Dursun Özbek’in kurmaylarına Okan Buruk’un istekleri doğrultusunda tam yetki vermesi, yönetimin işini kolaylaştıracak bir gelişme olarak görülüyor. Galatasaray, ay sonuna yani Şampiyonlar Ligi kadroları verilene kadar mutlaka bir kaleci, stoper ve sağ bek takviyesi yapmanın hesapları içinde.

(Fanatik)