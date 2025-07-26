Fenerbahçe transferde vites artırdı Milan Skriniar için yeni teklif

FENERBAHÇE, DOUGLAS LUİZ'İ GÖZÜNE KESTİRDİ

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor’un planlarında yer almayan 27 yaşındaki Luiz’in takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtilirken, Fenerbahçe Yönetimi’nin kısa süre içinde resmi girişimlere başlayacağı ifade ediliyor. Sarı-Lacivertliler’in, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katıp ardından satın alma opsiyonuyla bonservisini alma hedefinde olduğu öğrenildi.

Plan hazır...

Bu kritik transferde süreci bizzat yönetecek isim yine futbol sirektörü Devin Özek olacak. Jhon Duran ve Archie Brown transferlerinde olduğu gibi tüm51 görüşmeleri yürütecek olan Özek’in önümüzdeki günlerde İtalya’ya giderek Juventus’un sportif direktörü Damien Comolli ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Transferin kilit rollerinden biri de teknik direktör Jose Mourinho’ya düşecek. Portekizli çalıştırıcının Douglas Luiz ile birebir görüşme yaparak, takım içerisindeki rolünü ve projelerini anlatacağı, böylece oyuncuyu Fenerbahçe’ye kazandırmak için devreye gireceği ifade ediliyor. (Fanatik)