Fenerbahçe transferde vites artırdı Milan Skriniar için yeni teklif

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Torino, Eljif Elmas'ı yeniden kadrosunda görmek için RB Leipzig ile görüşmelere başladı.
İtalyan basınından Football Italia'nın haberine göre; geçen sezonu Torino'da kiralık geçiren Eljif Elmas'ı Serie A'ya geri getirebilmek için Leipzig ile görüşmelere başladı.
Transferi yılan hikayesine dönen Milan Skriniar için Fenerbahçe, vites arttırdı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Milan Skriniar için PSG'ye yaptığı teklifi artırdı.
Öte yandan Skriniar ve Mourinho'nun gerçekleşmesini istediği bu transfer için PSG'den son onay beklenildiği belirtildi.
Skriniar, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 resmi maçta 3 gol atıp 2 de asist üretti. Slovak savunmacı sahada bulunduğu 2100 dakikada 3 de sarı kart gördü.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferi için resmi belgeler Napoli tarafından imzalanarak gönderildi.
Haberin devamında Osimhen'in pazartesi günü İstanbul'da olması bekleniyor yazıldı.
Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen Alexander Djiku, Avrupa ekiplerinin radarına girdi.
L'Equipe'in haberine göre, Djiku Villarreal, Roma ve Lille'in transfer listesinde yer alıyor.
Leipzig, Romulo ile prensip anlaşmasına vardı. Göztepe, oyuncu için 25-30 milyon euro arasında bonservis talep ediyordu. Ancak Leipzig, 20 milyon euro'nun altında transferi bitirmek istiyor.
(Sky DE)
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Süper Lig devinin gündemine sürpriz isimler geldi. İstanbul ekibi, Rangers'te forma giyen Rıdvan Yılmaz ve Benfica'da oynayan Kerem Aktürkoğlu'nu listeye aldı.
BEŞİKTAŞ TAKİBE ALDI
Siyah-Beyazlılar, Arthur Masuaku’nun takımdan ayrılması sonrasında sol bek hattını David Jurasek’le güçlendirmişti. Takıma Benfica’dan kazandırılan 24 yaşındaki Çek futbolcu, ilk resmi maçında önceki akşam Shakhtar karşısında sergilediği performansla beklentilerin altında kalmıştı. Bu gelişme sonrasında yönetim, transferde sol bek hattını da güçlendirme kararı aldı.
Yönetimin, İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers’ın formasını giyen eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz’ı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edildi. 2022 yılında Beşiktaş’tan Rangers’a 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gönderilen başarılı oyuncu, önceki dönemlerde Süper Lig’e geri dönüşe kapıları kapatsa da bu kez düşüncesi farklı... (Fanatik)
The Sun'da yer alan habere göre Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, eski öğrencisi Brandon Williams’ı siyah-beyazlı ekibe kazandırmak için harekete geçti.
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kaleci transferi için sürpriz bir isimle görüşüldüğü öğrenildi.
Sky'da yer alan habere göre; Sarı lacivertliler, Manchester City'nin Alman file bekçisi Stefan Ortega ile görüşmelere başladı.
AYRILMASI KESİN
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'de yeni sezonda kale yine Ederson'a emanet edilecek. İkinci kaleci için James Trafford'u transfer etmeye hazırlanan İngiliz ekibinde Ortega'nın ayrılması bekleniyor.
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor’un planlarında yer almayan 27 yaşındaki Luiz’in takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtilirken, Fenerbahçe Yönetimi’nin kısa süre içinde resmi girişimlere başlayacağı ifade ediliyor. Sarı-Lacivertliler’in, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katıp ardından satın alma opsiyonuyla bonservisini alma hedefinde olduğu öğrenildi.
Plan hazır...
Bu kritik transferde süreci bizzat yönetecek isim yine futbol sirektörü Devin Özek olacak. Jhon Duran ve Archie Brown transferlerinde olduğu gibi tüm51 görüşmeleri yürütecek olan Özek’in önümüzdeki günlerde İtalya’ya giderek Juventus’un sportif direktörü Damien Comolli ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Transferin kilit rollerinden biri de teknik direktör Jose Mourinho’ya düşecek. Portekizli çalıştırıcının Douglas Luiz ile birebir görüşme yaparak, takım içerisindeki rolünü ve projelerini anlatacağı, böylece oyuncuyu Fenerbahçe’ye kazandırmak için devreye gireceği ifade ediliyor. (Fanatik)
Yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Étienne’de forma giyen Benjamin Bouchouari ile anlaşmaya vardı. Fas asıllı Hollandalı orta saha oyuncusu, bordo-mavili kulübün sunduğu şartları kabul ederken, transferde artık gözler kulüpler arasındaki bonservis pazarlıklarına çevrildi.
Fanatik'in haberine göre; Trabzonspor ile Saint-Étienne yönetimleri arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Taraflar arasındaki bonservis farkının 1 milyon Euro’nun altına indiği öğrenildi. Yönetim, kısa süre içinde pazarlığı sonuçlandırıp transferi resmiyete dökmeyi hedefliyor.
Kısa sürede imzaya
23 yaşındaki Bouchouari, geçtiğimiz sezon Saint-Etienne formasıyla 34 maça çıktı ve 3 gol–4 asistlik performans sergiledi. Hem 6 hem 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen çok yönlü yapısıyla dikkat çeken oyuncu, teknik direktör Fatih Tekke’nin sistemine uygun bir profil olarak görülüyor. Trabzonspor, oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme üzerinden prensipte anlaştı. Transferin, birkaç gün içinde tamamlanması ve Bouchouari’nin kampa katılması bekleniyor.