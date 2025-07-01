Güncelleme Tarihi:
Yeni sezonun ilk transferini John Duran'ı kadrosuna katarak yapan Fenerbahçe'de kadro güçlendirme çalışmaları hız kesmiyor.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen İspanyol on numara Marco Asensio için resmi teklif yaptı.
Öte yandan haberde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un İspanyol yıldızın transfer görüşmelerini bizzat devam ettirdiği belirtildi.
Beşiktaş'ın yeni santraforu Tammy Abraham, İstanbul'a geldi.
Abraham'ın sağlık kontrollerinin ardından siyah - beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.
Uçaktan forma ile inen Tammy Abraham, ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu.
İşte Abraham'ın ilk sözleri;
"ÜZERİMDE MEŞHUR FORMA VAR"
"Çok uzun bir yolculuk oldu. Burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Türkiye'ye gelmiştim ama İstanbul'a gelmemiştim, İstanbul çok güzel. Türkiye harika bir ülke. Üzerimde bu meşhur ve çok güzel forma var. Bu formayı TV'de sürekli görüyordum. Giymek nasip oldu. Çok gururluyum."
"KUPALAR KAZANACAĞIM"
"Ben kazanmak isteyen bir oyuncuyum. Beşiktaş gibi büyük tarihe sahip kulübe geldiğim için çok mutluyum. Beşiktaş, Türkiye'nin ilk spor kulübü. Tutkulu bir taraftara, çok seven, kazanmak isteyen bir taraftara sahip. Yüzde yüzümü vereceğim. Umarım burada başarılar, kupalar kazanacağım."
"GOLLER ATACAĞIM"
"Formamız çok güzel, mükemmel. Çok beğendim. Taraftarlarımızın önünde bu güzel formayla goller atacağım."
Fenerbahçe, Milan'ın İsviçreli sol kanat oyuncusu Noah Okafor'u transfer gündemine aldı.
KİRALIK DA OLSA TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR!
Beşiktaş'ın da ilgilendiği 25 yaşındaki oyuncuyu Flamengo'nun bonservisiyle almak istediği ancak Okafor'un buna sıcak bakmadığı, kiralık bile olsa Türkiye'ye transfer olmaya daha olumlu yaklaştığı belirtildi.
(La Gazzetta dello Sport)
Fenerbahçe, Jhon Duran'ın ardından Milan Skriniar transferini de tamamlamaya kararlı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı lacivertli kulüp, önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerinde mesafe kat etmek ve Slovak savunma oyuncusunu bonservisiyle transfer etmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Jhon Duran, İstanbul'a vardı.
Jhon Duran, pasaport işleminin ardından kendisi için hazırlanan helikopterle havalimanından ayrıldı.
Trabzonspor, anlaşmaya vardığı Paul Onuachu'yu şehre getiriyor.
Bordo mavililerin yıldız ismi getireceği tarih belli oldu.
Sakaryaspor, Eyüpspor'dan ayrılan 36 yaşındaki milli sol bek Caner Erkin'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Erkin'in ilerleyen günlerde Sakarya'ya gelerek yönetimle bir araya gelmesi bekleniyor.
ŞEHİRDE HEYECAN YARATTI
Caner Erkin'le yapılacak görüşmelerin ardından, transferin resmiyet kazanması ve deneyimli savunmacının Sakaryaspor'a imza atması adına tüm şartların zorlanacağı öğrenildi. Galatasaray, İnter, CSKA Moskova, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Caner Erkin'in Sakaryaspor'a transfer gelişmesi, şehirde de büyük bir heyecan yarattı.
GEÇEN SEZON 28 MAÇTA 5 ASİST ÜRETTİ
Geçtiğimiz sezon İstanbul temsilcisinde 28 maçta oynayan Caner Erkin, 17 maçta ilk 11'de yer alırken, 5 asist katkısı sağladı.
63 kez A Milli Takım'da oynayan Caner Erkin, 3 Süper Lig, 3 Rusya Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
(Fanatik)
Fenerbahçe, Jhon Duran transferinin ardından Marco Asensio'yu transfer etmek istiyor.
Sarı lacivertliler, oyuncu için PSG ile görüşmelere başladı.
Nicolo Zaniolo, bu yaz da Galatasaray’dan ayrılacak.
İtalyan futbolcu, Torino’ya önerildi.
Torino, satın alma opsiyonlu Zaniolo önerisini reddetti. Oyuncu, La Liga’dan bir teklif aldı.
[Nicolo Schira]
Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yeni sezonda orta sahada Amrabat’tan farklı bir profilde; daha enerjik ve daha güçlü bir oyuncu istiyor.
Sarı-Lacivertliler, bu özellikte yıldız arayışına başlamış ve Thomas Partey’yi listenin ilk sırasına yazmıştı. Ganalı oyuncu beklendiği gibi Arsenal ile sözleşmesini yenilemedi. 32 yaşındaki futbolcu, bugünden itibaren boşa çıkacak. Yönetim, yıldız futbolcu için resmi girişimlere başladı. Fenerbahçe, Partey ile 3 yıllık bir anlaşma sağlamak istiyor.
İKİNCİ ADAY DOUGLAS LUIZ
Orta sahada Partey’in ardından gündeme gelen son isim Douglas Luiz oldu. Juventus’un yıldızı, teknik direktör İgor Tudor’un planları arasında yer almıyor. Sambacı, satış listesine koyulan 12 isimden biri oldu. Fenerbahçe’nin, Luiz’i Partey’in alternatifi olarak düşündüğü kaydedildi.
KİRALIK TEKLİF YAPILACAK
Sarı-Lacivertliler’in 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu ilk etapta kiralamak istediği belirtildi.
Juventus, geçen yaz 51.5 milyon euro bonservis bedeli ödediği Douglas Luiz’i satılık olarak göndermeye öncelik veriyor. Ancak yıllık maliyeti 9 milyon euroyu bulan (Net maaşı 5 milyon euro) yıldız futbolcuya talip çıkmazsa kiralama teklifleri de değerlendirilmeye alınabilir.
(Fanatik)
Porto ismi Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Deniz Gül'ü satış listesine koydu ve bonservisini belirledi.
Christopher Wooh'un transferi için Rennes'le 5 milyon euro bonserviste el sıkışan Trabzonspor, oyuncunun menajerine takıldı.
Kamerunlu savunmacının temsilcisinin, Avrupa'nın iki önemli takımından resmi teklif beklediği ve bu yüzden Bordo-Mavililer'den ek süre istediği belirtildi.
Trabzonspor'un ise yaklaşık 1 hafta içerisinde transferin netlik kazanmasını istediği ve karşı taraftan elini çabuk tutmasını talep ettiği bilgisine ulaşıldı.
(Fanatik)
Beşiktaş, Tammy Abraham transferini KAP’ bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle oldu:
Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray ile Hakan Çalhanoğlu flörtünde artık son düzlüğe girildi. Tedavi için Milano'ya gönderilen Hakan Çalhanoğlu'nun Bodrum'da Kaan Ayhan ile tatil yapması sonrası milli yıldız, Inter'de eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Son olarak İtalyan ekibinin Fluminense'ye elenmesi sonrası kaptan Lautaro Martinez, Hakan Çalhanoğlu'nu kastederek çok sert ifadeler kullandı.
Inter’in yeni teknik patronu Chivu, İtalyan gazetecilere “Hakan mümkün olan en iyi tedaviyi alabilmek için Milano’ya döndü” açıklamasını yapmıştı. Ancak dünkü gazeteler, Hakan’ın İtalya’da tedavi olmak yerine Türkiye’de tatile çıktığı detayını özellikle vurguladı.
Soluğu Bodrum’da alan Milli yıldız, şu sıralarda Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu Kaan Ayhan ve ailesiyle birlikte tatilde. Yakın çevresindekiler, iki oyuncunun tamamen Galatasaray ve yeni sezondaki Şampiyonlar Ligi macerası hakkında sohbet ettiklerini dile getiriyor. Üstelik son aşamaya gelen bu transfer flörtüyle sadece Türk basını değil, İtalyan basını da yakından ilgileniyor.
Bir başka gazetede, Hakan Çalhanoğlu’nun kulüp başkanı Giuseppe Marotta’ya baskı yaptığı, kendisini Inter’den Galatasaray’a indirimli bir bonservis bedeliyle göndermesini bizzat istediğini yazdı. Çizme basınına göre Inter’in şu aşamada Hakan’ı yok pahasına satma ihtimali çok düşük görünüyor. Ancak aynı haberlerde Hakan’ın kararını çoktan verdiği, bu kararın da kulübün tavrını ciddi şekilde etkileyebileceği belirtiliyor.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu maçında Fluminense'ye 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Inter'in kaptanı Lautaro Martinez, karşılaşma sonrası sert bir açıklamada bulundu. Arjantinli oyuncunun DAZN'a Hakan Çalhanoğlu'nu kastederek yaptığı belirtilen konuşmasında, "Kesinlikle acı verici. Çok fazla darbe alarak geldik ve bu kalan az gücümüzle sahip olduğumuz tek hedefti. Her antrenman kalbimi koydum. Çok üzgünüm, takım adına kaybettiğimiz için üzgünüm. Ancak söylemek istediğim bir şey var: burada kalmayı istiyor olmalısınız çünkü burada hedefler için savaşıyoruz. Mesaj açık: kim bizimle kalmak istiyorsa o kalır. Kalmak istemeyenler ise hemen gitmek zorunda. Her şeyi yapmaya hazır buradayız ama hoşuma gitmeyen pek çok şey gördüm. Kaptan olarak, teknik direktörden sonra bu takımın lideri olarak söyleyebileceğim şey bu. Ben böyleyim. Burada ya da başka bir alanda, hedefler için savaşmak istiyorum çünkü."
(Fanatik)
Fenerbahçe için Kolombiya'dan yola çıkan Jhon Duran'ın İstanbul'a varış saati belli oldu.
Sarı lacivertlilerin yeni transferi Jhon Duran, bugün (1 Temmuz Salı günü) saat 15.00’te İstanbul Atatürk Havalimanı’nda olacak.