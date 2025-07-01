HAKAN İÇİN ORTALIK KARIŞTI!

Galatasaray ile Hakan Çalhanoğlu flörtünde artık son düzlüğe girildi. Tedavi için Milano'ya gönderilen Hakan Çalhanoğlu'nun Bodrum'da Kaan Ayhan ile tatil yapması sonrası milli yıldız, Inter'de eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Son olarak İtalyan ekibinin Fluminense'ye elenmesi sonrası kaptan Lautaro Martinez, Hakan Çalhanoğlu'nu kastederek çok sert ifadeler kullandı.

Inter’in yeni teknik patronu Chivu, İtalyan gazetecilere “Hakan mümkün olan en iyi tedaviyi alabilmek için Milano’ya döndü” açıklamasını yapmıştı. Ancak dünkü gazeteler, Hakan’ın İtalya’da tedavi olmak yerine Türkiye’de tatile çıktığı detayını özellikle vurguladı.

Soluğu Bodrum’da alan Milli yıldız, şu sıralarda Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu Kaan Ayhan ve ailesiyle birlikte tatilde. Yakın çevresindekiler, iki oyuncunun tamamen Galatasaray ve yeni sezondaki Şampiyonlar Ligi macerası hakkında sohbet ettiklerini dile getiriyor. Üstelik son aşamaya gelen bu transfer flörtüyle sadece Türk basını değil, İtalyan basını da yakından ilgileniyor.

Bir başka gazetede, Hakan Çalhanoğlu’nun kulüp başkanı Giuseppe Marotta’ya baskı yaptığı, kendisini Inter’den Galatasaray’a indirimli bir bonservis bedeliyle göndermesini bizzat istediğini yazdı. Çizme basınına göre Inter’in şu aşamada Hakan’ı yok pahasına satma ihtimali çok düşük görünüyor. Ancak aynı haberlerde Hakan’ın kararını çoktan verdiği, bu kararın da kulübün tavrını ciddi şekilde etkileyebileceği belirtiliyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu maçında Fluminense'ye 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Inter'in kaptanı Lautaro Martinez, karşılaşma sonrası sert bir açıklamada bulundu. Arjantinli oyuncunun DAZN'a Hakan Çalhanoğlu'nu kastederek yaptığı belirtilen konuşmasında, "Kesinlikle acı verici. Çok fazla darbe alarak geldik ve bu kalan az gücümüzle sahip olduğumuz tek hedefti. Her antrenman kalbimi koydum. Çok üzgünüm, takım adına kaybettiğimiz için üzgünüm. Ancak söylemek istediğim bir şey var: burada kalmayı istiyor olmalısınız çünkü burada hedefler için savaşıyoruz. Mesaj açık: kim bizimle kalmak istiyorsa o kalır. Kalmak istemeyenler ise hemen gitmek zorunda. Her şeyi yapmaya hazır buradayız ama hoşuma gitmeyen pek çok şey gördüm. Kaptan olarak, teknik direktörden sonra bu takımın lideri olarak söyleyebileceğim şey bu. Ben böyleyim. Burada ya da başka bir alanda, hedefler için savaşmak istiyorum çünkü."

(Fanatik)