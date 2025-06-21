Fenerbahçe sürpriz ayrılık ihtimali: Yıldız oyuncu ülkesine dönebilir

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Geride bıraktığımız 2024-25 sezonunun ilk yarısını Atalanta'da, ikinci yarısını ise Fiorentina'da geçiren Zaniolo, satın alma opsiyonu kullanılmayınca Galatasaray'a geri döndü.
Sarı-kırmızılı takımda gelecek sezon kadrosunda düşünülmediği belirtilen İtalyan futbolcuya 3 kulüp ilgi gösteriyor.
Tuttomercatoweb'in haberine göre; Zaniolo'yu yakından takip eden Suudi devi Al-Nassr, Villarreal ve Sunderland kulüpleri İtalyan oyuncu için teklif hazırlığı yapıyor.
2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
2022-23 sezonunun devre arasında 15.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Roma'dan transfer edilen İtalyan on numaranın Galatasaray'la 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Hollanda devi Ajax, Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Erhan Hekimoğlu için siyah-beyazlı kulübe 9 milyon euro değerinde bir teklif yaptı.
Ancak teklifin taksitli ödeme planı içermesi nedeniyle Beşiktaş yönetimi, bu öneriyi geri çevirdi.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in de Mustafa’nın takımda kalmasını istediği ve bu nedenle transfere sıcak bakmadığı öğrenildi.
(Beinsports)
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca, bir süredir ülkesi Brezilya'ya dönmenin sinyallerini veriyor.
31 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, 10 gün önce Brezilya'da verdiği bir röportajda, "Fenerbahçe'yle olan sözleşmeme göre 6 ay sonra başka bir kulüple ön sözleşme imzalayabilirim. 15 yıldır Brezilya dışındayım. Bahia benim kulübüm. Bahia bugün çok değişti, çok büyüdü. Bence şu an kulüp beni geri almak için hazır." ifadelerini kullanmıştı.
Corinthians ve Flamengo kulüplerin ilgilendiği iddia edilen Talisca için sürpriz bir iddia daha gündeme geldi.
Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'nın haberine göre; Gerson'u 25 milyon euro karşılığında Zenit'e satan Flamengo, doğan boşluğu Anderson Talisca ile doldurmak istiyor.
TALISCA KULÜP HAKKINDA FLAMENGOLU OYUNCULARDAN BİLGİ ALDI
Talisca'nın Flamengo kadrosundaki oyuncularla görüşmeler yaptığı; bu görüşmelerde kulübün yapısı ve ödemelerde aksaklık yaşanıp yaşanmadığı konusunda bilgiler aldığı iddia edildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Talisca, Fenerbahçe formasıyla bugüne dek 23 maça çıkarken 12 gol atıp 2 de asist üretti.
Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Kanarya ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Amrabat'a ilgilinin arttığı biliniyor. Suudi Arabistan kulüplerinin peşine düştüğü Faslı orta sahayı son olarak Serie A'da çok başarılı bir sezonu geride bırakan Bologna'nın istediği iddia edildi.
Youssef En Nesyri'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Ligin son haftalarında tribünlerle arası gerilen Faslı yıldıza iyi bir teklif gelmesi için geri sayıma geçildi.
Menajerlere de bu konuda yetki verildiği ve 20 milyon Euro'nun üzerinde bir rakamın gelmesi durumunda, En Nesyri'nin satılacağı konuşuluyor.
(Fanatik)
La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Dusan Vlahovic kendisine gelen tüm teklifleri reddetti.
Haberin devamında Vlahovic'in, Avrupa'da beklediği kulüplerden teklif alamaması ve Juventus'un maaşını 12'den 8 milyon euroya düşürmesini istemesi durumunda, 2026 yılına kadar olan sözleşmesini tamamlayıp takımdan ayrılacak.
Bordo mavililer, sağ bek transferinin ardından diğer bölgeler için de çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Trabzonspor, Fransa Lig 1 ekiplerinden Nice forması giyen sol kanat Jeremie Boga ve Rennes'in savunma oyuncusu Christopher Wooh için harekete geçti.
Fransız ekibine teklifini ileten Trabzonspor, transferleri en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.
(TRT Spor)
PSV Eindhoven ile kontratında son yıla giren ve sözleşmesini uzatmak istemeyen Johan Bakayoko, transferin gözdesi haline geldi.
Walfoot'un haberine göre; Bundesliga ekipleri Leverkusen ve Leipzig'in ilgilendiği Belçikalı kanat oyuncusu için Fenerbahçe de resmen devreye girdi.
Sarı-lacivertli kulübün kısa süre önce oyuncu cephesiyle temasa geçerek ilgilerini belirttiği, Bakayoko'nun Türkiye'de oynamaya istekli olup olmadığı konusunda henüz bir karara varamadığı ifade edildi.
PSV EN AZ 20 MİLYON EURO İSTİYOR
Hollanda medyasında PSV'nin, Bakayo için 20 ila 25 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi olduğu belirtiliyor.
22 yaşındaki Belçikalı sağ kanat oyuncusu, PSV formasıyla geçen sezon 47 maça çıkarken 12 gol - 3 asistlik performans sergilemişti.
İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Bologna, Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Ciro Immobile ile temasa geçti.
35 yaşındaki İtalyan golcü, ülkesine dönmeye sıcak baktığını ve Bologna'da oynayabileceğini söyledi.
MAAŞ KONUSUNDA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Ancak Beşiktaş'ta yıllık 6 milyon Euro kazanan Immobile ile Bologna arasında henüz rakamsal anlamda anlaşma sağlanamadı.
Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.