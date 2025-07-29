Fenerbahçe sol kanadını buldu Anlaşma an meselesi, imzalar atılacak

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Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Manchester City'nin İsviçreli stoperi Manuel Akanji'ye yoğun ilgi gösteriyor. Mourinho oyuncu için ısrarcı.
İngiliz kulübü, 30 yaşındaki tecrübeli savunmacıya Fenerbahçe'yle görüşme yapması için izin verdi.
Piyasa değeri 28 milyon Euro olarak tahmin edilen Akanji'nin Manchester City ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
(TBR Football)
Yabancı sağ bek arayışını sürdüren Beşiktaş, Onur Bulut’un ayrılığının ardından yerli sağ bek için de hamle yapacak.
Beşiktaş Yönetimi, defansın sağına yerli takviye için Çaykur Rizespor forması giyen Taha Şahin’i radarına aldı. Henüz resmi temaslar başlamazken oyuncunun Beşiktaş’ta oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, sol kanat başta olmak üzere öncelikli mevkiler için çalışmalarını sürdürürken ilerleyen günlerde yerli sağ bek için de hamle yapacak.
Çaykur Rizespor cephesi ise Taha Şahin için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduklarını aktardı. (Fanatik)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk karşısında alınan 4-2’lik mağlubiyetin ardından hücum gücünü artırmak adına transfer atağını hızlandırdı.
Siyah-Beyazlılar, rotasını İtalya’ya çevirdi ve Roma’nın Ukraynalı golcüsü Artem Dovbyk’i radarına aldı. İtalyan basınına göre Roma, Brighton’dan Evan Ferguson’u satın alma opsiyonuyla kiraladıktan sonra Dovbyk’i ikinci plana itti. Bu gelişme üzerine Beşiktaş, 28 yaşındaki golcü için devreye girdi.
Roma’nın Dovbyk için yaklaşık 30 milyon Euro bonservis beklediği ifade ediliyor. Ancak Beşiktaş’ın bu rakamı aşağı çekmek adına farklı formüller üzerinde çalıştığı öğrenildi. (Fanatik)
Geçtiğimiz sezon yolların ayrıldığı Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic’in ardından bu bölgede oluşan boşluğu doldurmak isteyen Fenerbahçe, Sassuolo’nun Fransız yıldızını gündemine almıştı.
Olumlu geri dönüş alındı
Fanatik'in haberine göre Premier Lig ekibi Sunderland'e transferi son anda gerçekleşmeyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu için devreye giren yönetim, Armand Lauriente'nin menajeriyle ilk teması kurdu ve olumlu geri dönüş aldı. Serie A’dan ayrılmak isteyen futbolcu için Fenerbahçe, Sassuolo’ya önce kiralama teklifinde bulundu. Ancak İtalyan ekibinin bonservis beklentisi nedeniyle görüşmeler satın alma üzerinden devam etti.
Son pürüzler kaldı
İtalyan ekibinin 20 milyon Euro talep ettiği öne sürüldü. Fakat Kanarya, bu rakamın çok daha altında bir bonservis bedeli ile transferi bitirmek istiyor. Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncuya yıllık 2 milyon Euro'yu aşan bir maaş önerdi. Görüşmelerde artık sona gelindiği belirtilirken, aradaki pürüzlerin halledilmesi bekleniyor. Bonservis konusunda da anlaşma sağlandıktan sonra imzalar atılacak.
Galatasaray, Altınordu’dan 16 yaşındaki kanat oyuncusu Mustafa Duru ve 17 yaşındaki kaleci Arda Yılmaz’ı transfer etti.
Sarı kırmızılılar 2 futbolcu için İzmir ekibine 600 bin Euro bonservis ödeyecek. Ayrıca sonraki satışlarından da Altınordu’ya yüzde 25 pay verilecek.
Trabzonspor, uzun süredir peşinde olduğu Benjamin Bouchouari’nin transferini nihayet bitirdi. Bordo mavililer, Faslı orta saha oyuncusu ve kulübü Saint Etienne ile kesin anlaşmaya vardı. Bonservis için 4.5 milyon Euro artı 1 milyon Euro’ya el sıkışan Karadeniz ekibi, 23 yaşındaki Bouchouari’ye de yılda 1.5 milyon Euro net ücret verecek. Napoli ve Girona’nın da transfer listesinde yer alan genç futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme yapılacak. Bouchouari’nin 1-2 gün içinde Trabzon’a gelerek kendisini bordo mavili renklere bağlayacak imzayı atması bekleniyor.
Galatasaray transferde önceliği Victor Osimhen’e vermiş olsa da yönetim Fernando Muslera’nın yerini dolduracak yıldız bir kaleciyi kadrosuna katmak için de çalışmalarını sürdürüyor.
MAAŞ KONUSUNDA ANLAŞAMADI
Barcelona’dan Marc-Andre ter Stegen, İnter’den Yann Sommer, Manchester City’den Ederson gibi dünyaca ünlü kalecilerin adını sarı kırmızılılarla anılırken gündemdeki son isim ise Paris St. Germain’in file bekçisi Gianluigi Donnarumma. İtalyan kaleci, PSG ile sözleşme uzatma görüşmelerinde henüz anlaşamazken Donnarumma’nın maaş konusundaki uzlaşmaz tavrı Fransız ekibinin sabrını taşırmış durumda.
DONNARUMA DİĞER TEKLİFLERİ BEKLİYOR
26 yaşındaki kalecinin yerini Lucas Chevalier ile doldurmak isteyen PSG’nin Lille ile yapılan pazarlıklarda anlaşmaya çok yakın olduğu öne sürüldü. Yaşanan bu belirsizlikte Donnarumma ile temasa geçen Galatasaray yönetimi cazip bir teklifte bulundu. Ancak İtalyan eldiven diğer teklifleri de görmek için sarı kırmızılıları beklemeye aldı.